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Itglobal.com вышел на рынок Узбекистана

Международный облачный провайдер и системный интегратор Itglobal.com (входит в корпорацию ITG) открыл офис в Ташкенте и запустил полный спектр ИТ-услуг для узбекского рынка.

Узбекистан стал одиннадцатой зарубежной страной присутствия Itglobal.com. Компания развернула в Ташкенте три ключевых направления деятельности: облачные вычисления на базе платформ виртуализации, системную интеграцию ИТ-инфраструктуры и сервисы кибербезопасности.

Itglobal.com начал работу с первыми заказчиками в Узбекистане. Сейчас прорабатываются проекты как с локальными компаниями, так и с русскоязычными игроками, развивающими бизнес в регионе. Основной фокус — на тех же отраслях, что и в России: телеком, финтех, ритейл, ТЭК и промышленность.

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«Решение о выходе на узбекский рынок принято на фоне активного роста местного ИТ-сектора. По данным Министерства цифрового развития Узбекистана, объем ИТ-услуг в стране вырос на 40%, и это один из самых высоких темпов цифровизации в Центральной Азии. Государство активно поддерживает ИТ-отрасль через налоговые льготы и создание специальных экономических зон. Мы видим значительный потенциал для развития облачных технологий среди местных предприятий, которые модернизируют ИТ-инфраструктуру», — отметил Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com, корпорация ITG.

Открытие филиала в Узбекистане расширило географию международных операций и укрепило позицию Itglobal.com в Центральной Азии. Первое представительство в этом регионе компания запустила в Казахстане.

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