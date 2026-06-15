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Азия Центральная Центрально-Азиатский регион
СОБЫТИЯ
|15.06.2026
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ГК Softline: промышленный сектор Центральной Азии тестирует практики GEO-оптимизации
ных сервисов и ручной работы с локальными экосистемами (2ГИС, «Яндекс Карты», отраслевые каталоги). Тренд указывает на то, что промышленный сектор может стать драйвером формирования методологии GEO в Центральной Азии. Те предприятия, которые отработают подходы в 2026–2027 гг., могут получить не только конкурентное преимущество, но и возможность тиражировать решения на смежные отрасли. Компа
|30.03.2026
|Законы о суверенитете данных в Центральной Азии подстегнули рынок локальных систем предотвращения утечек данных (DLP)
|10.02.2026
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ИТ-рынок Центральной Азии ожидает от российских дистрибуторов и разработчиков совместного продвижения
ИТ-рынок Центральной Азии ожидает от российских дистрибуторов и разработчиков совместного продвижения, так считают 68% партнеров из Казахстана и Кыргызстана, 53% – из Узбекистана. 12% интеграторов и рес
|26.08.2025
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CorpSoft24 расширяет присутствие в Центральной Азии
CorpSoft24 объявила о расширении присутствия в Центральной Азии. Представители компании объясняют планы по экспансии на азиатский рынок высоким потенциалом роста. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. «Экономика ряда стран Цен
|09.07.2025
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На медиарынке Центральной Азии появилось новое коммуникационное агентство с фокусом на ИТ-компаниях
действующих специалистов индустрии, а также организовывать рыночные исследования медиапотребления в Центральной Азии. С 2022 г. «Пиархаб» – образовательный партнер международной школы Mads. При
|23.10.2024
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ГК Softline объявляет о выходе на рынок Узбекистана
пасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, продолжает выход на рынок Центральной Азии и объявляет об открытии офиса в Узбекистане. Это уже второй офис группы комп
|22.04.2024
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ГК Softline объявляет о выходе на рынок Центральной Азии
ран. Стратегия предполагает последовательное открытие хабов — центров экспертизы Softline — в различных странах мира. Представительство в Казахстане станет «отправной точной» для выхода на весь рынок Центральной Азии. Это принципиально важный шаг для старта реализации стратегии экспансии, так как данный регион является смежным по отношению к России, и некоторые российские производители ПО и
|19.05.2022
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Utrace объявила о начале экспансии на рынок Центральной Азии
едставительство в Алматы будет отвечать за деятельность компании на рынке Казахстана и других стран Центральной Азии, где реализуются государственные проекты по контролю за оборотом товаров при
|13.07.2021
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Крупный российский SAP интегратор выходит на рынок Центральной Азии. NOVARDIS открывает представительство в Казахстане
ния предприятием, управление складской и транспортной логистикой, управление клиентским опытом (e-commerce, цифровой маркетинг). Свою экспертизу и проектный опыт NOVARDIS планирует привнести на рынок Центральной Азии и будет развивать в своем казахстанском представительстве самодостаточную и независимую локальную компетенцию в области программных продуктов SAP и заказной разработки. В этом
|17.08.2018
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Eset объявила о доступности облачных сервисов партнерам MONT в Центральной Азии
Партнеры дистрибьютора в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане могут приобретать лицензии на основе ежемесячной подписки, выбирая количество защищаемых узлов. Партнеры MONT в странах Центральной Азии, подключенные к платформе MONT Cloud Distribution, могут предлагать корпоративным заказчикам антивирусные решения Eset, а также продукты для защиты файловых и почтовых серверов
|24.05.2017
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Mont стала единственным дистрибьютором продуктов McAfee в России и Центральной Азии
C 12 мая 2017 г. компания Mont стала единственным официальным дистрибьютором продуктов McAfee на территории России и Центральной Азии. Вендор принял это решение, основываясь на том, что Mont в течение длительного времени демонстрирует стабильные результаты продаж, а также оказывает партнерам полную поддержку
|04.06.2014
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Главой Ericsson в регионе Северная Европа и Центральная Азия назначена Шарлотта Сунд
нках. «Некоторые из наших клиентов, работающие в сфере ЖКХ и транспорта в регионе Северной Европы и Центральной Азии, используют самые современные технологии. Вместе с командой данного региона
|17.05.2013
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Назначен новый управляющий директор «SAP Казахстан и Центральная Азия»
Компания SAP объявила о назначении Максима Ламскова на должность управляющего директора «SAP Казахстан и Центральная Азия», начиная с 6 мая 2013 г. Прежде эту позицию занимал Николас Малоун, принявший решение покинуть компанию по личным причинам. Максим Ламсков будет отвечать за рост операционной
|09.07.2012
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«Логика бизнеса 2.0» открыла филиал в Центральной Азии
Компания «Логика бизнеса 2.0» (ГК «АйТи») объявила об открытии филиала в Центральной Азии. В задачу представительства входит продвижение и поддержка продаж ECM- и BPM-решений на рынках Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Центрально-аз
|19.03.2010
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Восточная Европа и Центральная Азия: на пороге энергетического кризиса
Как сообщает центр новостей ООН, к 2030 году страны Восточной Европы и Центральной Азии могут столкнуться с острой нехваткой энергии. Такой перспективы можно избежа
|03.06.2009
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Назначен глава представительства Siemens Enterprise Communications в Центральной Азии
Компания Siemens Enterprise Communications (SEN) объявила о назначении Александра Гревцева на должность главы представительства в Центральной Азии. В представительстве Siemens Enterprise Communications (SEN) Гревцев будет отвечать за развитие бизнеса и реализацию комплексной стратегии бизнеса компании. Основными его задач
|27.03.2009
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Уровень проникновения WiMAX в Центральной Азии составил 0,007%
Согласно данным консалтинговой компании J’son & Partners Central Asia, уровень проникновения WiMAX в Центральной Азии на конец четвертого квартала 2008 г. составил 0,007%. Совокупный годовой прирост в 2008 г. составил 3000 абонентов (+198%). По оценкам J’son & Partners Central Asia, в 2009 г.
|11.03.2009
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В Центральной Азии было 5,7 млн интернет-пользователей в 2008 г.
Компания J'son & Partners опубликовала новый обзор рынка проводного широкополосного доступа в интернет в странах Центральной Азии. На конец 2008 г. количество месячной аудитории пользователей интернета в странах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) преодол
|27.06.2008
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В Китае проходит симпозиум ученых по экологии Центральной Азии
а, Таджикистана и Туркменистана собрались в городе Урумчи (Китай) для участия в международном симпозиуме по вопросам экологии, климатических изменений и продолжительного развития в засушливых районах Центральной Азии. В последние годы в Центральной Азии обострились противоречия между потребностями экономического развития и условиями окружающей среды. В связи с этим Академия наук Кита
|04.10.2007
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Таджикистан обеспечит страны Центральной Азии чистой водой
Как сообщает центр новостей ООН, выступая на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи, Постоянный представитель Республики Таджикистан при ООН заявил, что в регионе Центральной Азии возникли серьезные проблемы с управлением водными ресурсами и подчеркнул, что его страна готова внести вклад в их решение. Посол сообщил, что Таджикистан предлагает обеспечить
|05.09.2007
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Новый глава «Эрикссон Россия» займется мультимедиа
С 1 октября этого года президентом компании Ericsson в России, Восточной Европе и Центральной Азии станет Ян Кэмпбэлл (Jan Campbell), который в настоящее время является главой отделения Ericsson в Центральной Европе и президентом Ericsson в Австрии. Г-н Кэмпбэлл более 30 лет
|18.12.2006
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Сайт сети НПО поддержит борьбу с работорговлей в Центральной Азии
В Центральной Азии предпринимаются меры по противодействию торговле людьми. Так, общественное молодежное объединение Golden Goal и общественный фонд «Подруга» запустили новый информационный веб-с
|12.12.2006
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В Казахстане запущен единственный в Центральной Азии эталон времени
и эталонного оборудования. Установленный в центре аппаратно-программный комплекс государственного первичного эталона времени и частоты на основе цезиевого первичного стандарта является единственным в Центральной Азии. Основными потребителями измерительной информации являются телекоммуникационные компании, транспорт, технопарки с новыми промышленными технологиями, космическая отрасль, оборон
|12.12.2006
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В Казахстане запущен единственный в Центральной Азии эталон времени
и эталонного оборудования. Установленный в центре аппаратно-программный комплекс государственного первичного эталона времени и частоты на основе цезиевого первичного стандарта является единственным в Центральной Азии. Основными потребителями измерительной информации являются телекоммуникационные компании, транспорт, технопарки с новыми промышленными технологиями, космическая отрасль, оборон
|04.12.2006
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R&K Consulting: вышла в Центральную Азию
тивная деятельности компании в Казахстане не случайна – R&K Consulting расширяет свое присутствие в Центральной Азии, которая, на сегодняшний день, является одним из самых перспективных регионо
|06.10.2006
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Microsoft: продажи в Центральной Азии выросли на 47%
На состоявшейся в Алма-Ате пресс-конференции генеральный директор ТОО «Майкрософт Казахстан» Айдар Даулетов заявил, что объем продаж Microsoft в Казахстане и странах Центральной Азии в 2006 финансовом году вырос на 47% по сравнению с показателями прошлого финансового года, сообщает корреспондент CNews. Как добавил генеральный директор, продажи в Казахстане
|13.12.2001
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IDC: Афганский конфликт не затронет IT-рынки Центральной Азии
"IDC не считает, что возникший конфликт окажет отрицательное воздействие на региональные рынки ИТ, - отметил Андрей Верховод, аналитик IDC по региону Центральной Азии. - Напротив, поток инвестиций в этот регион в результате сложившейся ситуации, скорее всего, может вырасти, а это, в свою очередь, положительно скажется на рыке ПК". По данным
|13.12.2001
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IDC: Афганский конфликт не затронет IT-рынки Центральной Азии
"IDC не считает, что возникший конфликт окажет отрицательное воздействие на региональные рынки ИТ, - отметил Андрей Верховод, аналитик IDC по региону Центральной Азии. - Напротив, поток инвестиций в этот регион в результате сложившейся ситуации, скорее всего, может вырасти, а это, в свою очередь, положительно скажется на рыке ПК". По данным
Азия Центральная и организации, системы, технологии, персоны:
|Ягнятинский Евгений 32 31
|Чаркин Евгений 317 30
|Натрусов Артем 313 29
|Клепиков Алексей 121 27
|Лигачев Глеб 120 21
|Ушацкий Андрей 105 21
|Беляев Владислав 104 19
|Бокучава Тариэл 21 19
|Аксаков Анатолий 163 19
|Кучугин Илья 42 18
|Нагаев Олег 30 18
|Попов Андрей 116 18
|Воронин Петр 37 18
|Кузьмич Всеволод 31 18
|Шипов Савва 102 17
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 17
|Потапкин Михаил 26 16
|Чамара Денис 59 15
|Меньшов Кирилл 139 15
|Суворов Антон 22 15
|Богданов Кирилл 112 12
|Бычков Александр 41 12
|Сергеев Сергей 179 12
|Ушаков Анатолий 47 12
|Эпштейн Герман 32 12
|Дьяченко Валерий 96 11
|Размахаев Сергей 49 11
|Хасин Михаил 27 11
|Абакумов Евгений 227 10
|Сотин Денис 216 10
|Пушкарич Роберт 10 10
|Суровец Дмитрий 115 10
|Поляков Сергей 75 9
|Зырянов Илья 17 9
|Холкин Дмитрий 21 9
|Халматов Максим 64 9
|Урьяс Вадим 98 9
|Муравьев Владимир 36 9
|Панферов Алексей 22 9
|Дрейгер Павел 40 9
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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