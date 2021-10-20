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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Азия Центральная
Центрально-Азиатский регион



20.10.2021 ФРИИ, Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Mastercard ищут стартапы для банков Казахстана 2
14.10.2021 Россия вырывается в лидеры по добыче биткоина 1
12.10.2021 McAfee Enterprise и Fireeye завершили сделку по слиянию 1
31.08.2021 Mail.ru Group и QazCloud договорились о запуске облачной платформы на территории Республики Казахстан 1
27.08.2021 RuVDS и Lenovo договорились о начале стратегического партнерства 1
18.08.2021 Названо условие ликвидации домена Советского Союза 1
02.08.2021 Назначен новый глава инфраструктурного подразделения Lenovo в России 2
29.07.2021 McAfee Enterprise объявила о завершении сделки с Symphony Technology Group 1
13.07.2021 Крупный российский SAP интегратор выходит на рынок Центральной Азии. NOVARDIS открывает представительство в Казахстане 3
01.07.2021 Специалисты Check Point Software Technologies обнаружили атаку на правительство Афганистана 1
07.06.2021 ФСБ выгнала из России топ-менеджера европейского IP-регистратора. Его обвинили в работе на украинскую разведку 1
20.05.2021 «БАТ Россия» и МТС начали масштабный проект по ИТ-аутсорсингу 1
19.05.2021 Tele2 установит 50 тысяч базовых 5G-ready станций Ericsson 1
09.04.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую кампанию кибершпионажа в Азиатско-Тихоокеанском регионе 1
07.04.2021 Облака в России: от решения ИТ-задач к достижению бизнес-целей 1
23.03.2021 Schlumberger и Yandex.Cloud помогут российским нефтегазовым компаниям ускорить цифровизацию 1
11.03.2021 Объединенный департамент продаж и маркетинга «Авито» возглавит бывший топ-менеджер Ivi и Disney 1
09.03.2021 Глава российского офиса «Касперского» после 18 лет работы ушел в «Мой офис» 1
01.03.2021 Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса 1
09.02.2021 Назначен глава Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ 3
02.02.2021 Онлайн-конференция CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности» состоится 16 февраля 1
29.01.2021 «Швабе» поставил фотометры в лаборатории стран СНГ 1
18.01.2021 Суд восстановил в должности сокращенного топ-менеджера «Техносерва», но он отказался работать в компании 1
03.12.2020 Как на деле, а не на словах снизить ИТ-затраты 3
02.12.2020 Tele2 и Ericsson обновили платформу интернета вещей для предприятий 1
24.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря 1
23.11.2020 Softline подтвердила лидерство на российском рынке облачных технологий в сегментах IaaS и SaaS 1
14.09.2020 «Мотив» и Ericsson протестировали 5G-сеть в Екатеринбурге 1
07.09.2020 CTI сделала доступный интернет вещей для бизнесов любого масштаба 1
05.08.2020 «Тетрон» выбрал Oracle Cloud Infrastructure в качестве отказоустойчивой платформы для управления транспортом 1
28.07.2020 Axoft займется дистрибуцией продукции ImmuniWeb 1
10.07.2020 ЮНИСЕФ и EPAM разработали инфоплатформу HealthBuddy COVID-19 3
01.07.2020 Elcore Distribution подписала дистрибьюторское соглашение с компанией SUSE 1
10.06.2020 Ericsson поставит МТС радиорелейные линии 1
03.04.2020 Российский офис «Лаборатории Касперского» сменил директора впервые за 12 лет 1
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
13.02.2020 «Росэлектроника» представила «Шлюмберже» решения для промышленной безопасности 1

Публикаций - 295, упоминаний - 357

Азия Центральная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ericsson 1055 58
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7287 51
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7182 22
Microsoft Corporation 14059 19
Dell EMC 2974 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6352 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3143 13
IBM 4589 11
Codemasters 229 11
Cisco Systems 2556 11
Oracle Corporation 3994 10
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 171 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5291 10
Ericsson ConsumerLab 34 9
Казахтелеком 263 9
Schneider Electric 422 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
4477 7
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 69 7
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
Cinimex - Синимекс 160 6
Inline Group - Инлайн Груп 66 6
Программный продукт ГК 93 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2057 6
Google LLC 8521 6
SAP SE 3626 6
Huawei 2860 5
Oracle Sun Microsystems 639 5
Telia Company 449 5
Ланит ГК 1285 5
АйТи 855 5
Yandex - Яндекс 4281 5
Softline - Софтлайн 1589 5
Intel Corporation 5430 5
IBM Европа 7 4
Xerox 613 4
Gaijin Entertainment 76 4
Philips 1017 4
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 107 4
NetApp 499 4
Procter&Gamble - P&G 110 32
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 198 30
Ингосстрах СПАО 228 27
РЖД - Российские железные дороги 1191 26
X5 Group 604 25
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 159 21
Черкизово ГК 73 19
Лента - Сеть розничной торговли 193 18
Мегаполис ТК 97 18
Банк Зенит 150 18
UBS AG 136 18
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 734 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4439 16
Coca-Cola Company 139 16
Аэрофлот 525 13
Геобанк КБ 30 12
Альфа-Банк 1193 12
О’Кей - Сеть магазинов 63 12
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 110 11
ТМХ - Трансмашхолдинг 55 11
Росбанк ПАО - Societe Generale 354 11
Балтика - Пивоваренная компания 122 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1413 11
ТрансКонтейнер 27 10
АльфаСтрахование СГ 211 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 156 10
Норникель - Норильский никель 223 10
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 10
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 9
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 52 9
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 93 9
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 40 9
X5 Group - Пятерочка 572 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 9
ПГК - Первая грузовая компания 98 9
Русагро Группа Компаний 161 9
Совкомбанк ПАО 147 9
McDonald’s - Макдоналдс 101 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 648 9
Фармстандарт АО 33 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1315 23
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1867 20
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 15
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 820 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 457 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 7
Счётная палата РФ 503 7
Пентагон - Министерство обороны США 498 6
Правительство РФ 2298 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6301 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2108 4
Правительство Москвы 714 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1098 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2378 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 326 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1015 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1780 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 174 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1779 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 108 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 25 2
World Bank Group - Всемирный банк 166 2
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 4 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 99 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 29 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 145 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 111 1
Правительство Республики Казахстан 8 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 10 1
СБУ - Служба безопасности Украины 57 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 65 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 134 1
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 12 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 26 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 1
FTA UAE - The Federal Tax Authority UAE - Федеральный налоговый орган ОАЭ 1 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 30 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 47 1
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1040 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 244 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 166 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 217 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 134 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 345 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 136 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 170 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 556 1
ONF - Open Networking Foundation 14 1
Creative Commons - некоммерческая организация 33 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 13 1
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 1 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 47 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 7 1
Национальная телекоммуникационная ассоциация Казахстана 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11060 41
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1782 24
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4004 24
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 255 22
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 849 21
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5595 15
3G - Стандарт мобильной связи 4159 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2339 13
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 276 12
5G - Пятое поколение мобильной связи 1374 12
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 455 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2278 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8308 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1147 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 812 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3453 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 262 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 994 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1654 6
Big Data - Большие данные 1141 6
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2280 6
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 253 5
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 256 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1375 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 638 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1386 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 445 4
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 184 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1289 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 986 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1357 3
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 169 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 617 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 3
ИТ-аутсорсинг 738 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1701 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 823 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 473 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 601 3
Microsoft Office 2336 6
Ericsson Radio System - ERS 45 6
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 43 4
Apple MacBook Air - Ноутбук 462 3
Software AG ARIS 136 3
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 95 3
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 61 3
Nvidia GeForce GTX 2409 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 2
Oracle Cloud Platform 151 2
Apple Pay 386 2
Intel Security McAfee VirusScan Enterprise 11 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative 12 2
МТС 3G-сеть 87 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 57 2
KasperskyOS 29 2
PayOnline - электронная платёжная система 51 2
Apple - App Store 2206 1
Linux OS 4941 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 98 1
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 96 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 328 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Kaspersky Enterprise Space Security 45 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1427 1
Aladdin JaCarta 149 1
Microsoft Windows XP 1244 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 537 1
Intel x86 - Архитектура процессора 1077 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 402 1
Apache HTTP Server 256 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 494 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5360 1
Новые облачные технологии - МойОфис 312 1
Microsoft Windows 7 1666 1
Google Android 10778 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 351 1
WhatsApp Messenger 655 1
Ягнятинский Евгений 32 31
Чаркин Евгений 183 30
Натрусов Артем 122 29
Клепиков Алексей 77 27
Ушацкий Андрей 102 21
Лигачев Глеб 60 21
Аксаков Анатолий 99 19
Бокучава Тариэл 21 19
Беляев Владислав 65 19
Кузьмич Всеволод 30 18
Попов Андрей 74 18
Кучугин Илья 41 18
Нагаев Олег 30 18
Воронин Петр 35 18
Шипов Савва 70 17
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 17
Потапкин Михаил 26 16
Чамара Денис 57 15
Меньшов Кирилл 72 15
Суворов Антон 20 15
Ушаков Анатолий 15 12
Бычков Александр 39 12
Эпштейн Герман 29 12
Богданов Кирилл 91 12
Хасин Михаил 26 11
Дьяченко Валерий 66 11
Сергеев Сергей 63 10
Суровец Дмитрий 44 10
Размахаев Сергей 41 10
Сотин Денис 103 10
Мирошниченко Алексей 9 9
Шеховцов Юрий 33 9
Ямщиков Владимир 32 9
Муравьев Владимир 29 9
Зырянов Илья 17 9
Поляков Сергей 61 9
Кереже Дмитрий 9 9
Богомазов Дмитрий 13 9
Панферов Алексей 22 9
Погосова Карина 9 9
Россия - Российская федерация - РФ 66331 180
Европа Восточная 2091 82
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9449 81
Казахстан - Республика 3178 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20846 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18303 47
Европа Северная - Скандинавия 315 44
Европа 4640 32
Узбекистан - Республика 988 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6941 27
Украина 4221 26
Африка - Африканский регион 1782 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7055 22
Беларусь - Белоруссия 2430 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9211 21
Казахстан - Алматы 340 20
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 697 19
Ближний Восток 1757 19
Таджикистан - Республика 531 16
Индия - Республика 2663 14
Туркмения - Туркменистан 230 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5360 13
Северная Америка 1669 12
Азия - Азиатский регион 1888 12
Латинская Америка 844 11
Монголия 194 11
Германия - Федеративная Республика 4606 9
Южная Корея - Республика 1907 9
Армения - Республика 784 9
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 151 8
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 873 8
Прибалтика - Балтия 786 7
Казахстан - Нур-Султан - Астана 234 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 900 7
Турция - Турецкая республика 1102 6
Нидерланды 1165 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1274 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 988 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1037 6
Норвегия - Королевство 523 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2406 34
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3643 27
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4492 22
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3261 18
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1082 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1064 4
Космодром Байконур 221 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1375 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 308 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 890 3
Русский язык 1199 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1251 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 482 3
Великая Отечественная война 145 2
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 180 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 47 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1078 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 461 2
Марс - планета Солнечной системы 1 114 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 93 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 252 1
Кибернетика 6 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 138 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 52 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 129 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 146 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 102 1
ЕСН - Единый социальный налог 90 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 465 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 873 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 187 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 95 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1741 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 591 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4840 4
Forbes - Форбс 461 1
The Wall Street Journal 742 1
NYT - The New York Times 608 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 261 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 683 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 465 1
Securelist 7 1
Парламентская газета 7 1
Муз-ТВ - телеканал 27 1
Network World 20 1
Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан 1 1
Вести 24 - Российский информационный канал 24 1
IDC - International Data Corporation 3200 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2383 5
Gartner 2464 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 687 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 522 4
Ericsson Mobility Report 27 2
Juniper Research 311 1
BCG - Boston Consulting Group 44 1
Check Point Research 47 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Fortune 100 54 1
Frost & Sullivan 120 1
Analysys Mason 26 1
Philips Research 5 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Technavio 23 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 760 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 151 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 282 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 28 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 71 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 27 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 63 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 37 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 217 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 132 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 155 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 124 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 55 1
GfK - ГФК-Русь 131 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 142 1
РАН - Российская академия наук 456 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 662 23
CNews AWARDS 303 18
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 10
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CNews Мисс ИТ России 12 2
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Dell Solutions Forum 3 1
IT&Security Forum 10 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 898162, в очереди разбора - 801318.
Создано именных указателей - 46931.
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