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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Азия Центральная
Центрально-Азиатский регион
Публикаций - 295, упоминаний - 357
Азия Центральная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ягнятинский Евгений 32 31
|Чаркин Евгений 183 30
|Натрусов Артем 122 29
|Клепиков Алексей 77 27
|Ушацкий Андрей 102 21
|Лигачев Глеб 60 21
|Аксаков Анатолий 99 19
|Бокучава Тариэл 21 19
|Беляев Владислав 65 19
|Кузьмич Всеволод 30 18
|Попов Андрей 74 18
|Кучугин Илья 41 18
|Нагаев Олег 30 18
|Воронин Петр 35 18
|Шипов Савва 70 17
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 17
|Потапкин Михаил 26 16
|Чамара Денис 57 15
|Меньшов Кирилл 72 15
|Суворов Антон 20 15
|Ушаков Анатолий 15 12
|Бычков Александр 39 12
|Эпштейн Герман 29 12
|Богданов Кирилл 91 12
|Хасин Михаил 26 11
|Дьяченко Валерий 66 11
|Сергеев Сергей 63 10
|Суровец Дмитрий 44 10
|Размахаев Сергей 41 10
|Сотин Денис 103 10
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Шеховцов Юрий 33 9
|Ямщиков Владимир 32 9
|Муравьев Владимир 29 9
|Зырянов Илья 17 9
|Поляков Сергей 61 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Богомазов Дмитрий 13 9
|Панферов Алексей 22 9
|Погосова Карина 9 9
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 898162, в очереди разбора - 801318.
Создано именных указателей - 46931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 898162, в очереди разбора - 801318.
Создано именных указателей - 46931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru