ГК Softline: промышленный сектор Центральной Азии тестирует практики GEO-оптимизации ных сервисов и ручной работы с локальными экосистемами (2ГИС, «Яндекс Карты», отраслевые каталоги). Тренд указывает на то, что промышленный сектор может стать драйвером формирования методологии GEO в Центральной Азии. Те предприятия, которые отработают подходы в 2026–2027 гг., могут получить не только конкурентное преимущество, но и возможность тиражировать решения на смежные отрасли. Компа

ИТ-рынок Центральной Азии ожидает от российских дистрибуторов и разработчиков совместного продвижения ИТ-рынок Центральной Азии ожидает от российских дистрибуторов и разработчиков совместного продвижения, так считают 68% партнеров из Казахстана и Кыргызстана, 53% – из Узбекистана. 12% интеграторов и рес

CorpSoft24 расширяет присутствие в Центральной Азии CorpSoft24 объявила о расширении присутствия в Центральной Азии. Представители компании объясняют планы по экспансии на азиатский рынок высоким потенциалом роста. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. «Экономика ряда стран Цен

На медиарынке Центральной Азии появилось новое коммуникационное агентство с фокусом на ИТ-компаниях действующих специалистов индустрии, а также организовывать рыночные исследования медиапотребления в Центральной Азии. С 2022 г. «Пиархаб» – образовательный партнер международной школы Mads. При

ГК Softline объявляет о выходе на рынок Узбекистана пасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, продолжает выход на рынок Центральной Азии и объявляет об открытии офиса в Узбекистане. Это уже второй офис группы комп

ГК Softline объявляет о выходе на рынок Центральной Азии ран. Стратегия предполагает последовательное открытие хабов — центров экспертизы Softline — в различных странах мира. Представительство в Казахстане станет «отправной точной» для выхода на весь рынок Центральной Азии. Это принципиально важный шаг для старта реализации стратегии экспансии, так как данный регион является смежным по отношению к России, и некоторые российские производители ПО и

Utrace объявила о начале экспансии на рынок Центральной Азии едставительство в Алматы будет отвечать за деятельность компании на рынке Казахстана и других стран Центральной Азии, где реализуются государственные проекты по контролю за оборотом товаров при

Крупный российский SAP интегратор выходит на рынок Центральной Азии. NOVARDIS открывает представительство в Казахстане ния предприятием, управление складской и транспортной логистикой, управление клиентским опытом (e-commerce, цифровой маркетинг). Свою экспертизу и проектный опыт NOVARDIS планирует привнести на рынок Центральной Азии и будет развивать в своем казахстанском представительстве самодостаточную и независимую локальную компетенцию в области программных продуктов SAP и заказной разработки. В этом

Eset объявила о доступности облачных сервисов партнерам MONT в Центральной Азии Партнеры дистрибьютора в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане могут приобретать лицензии на основе ежемесячной подписки, выбирая количество защищаемых узлов. Партнеры MONT в странах Центральной Азии, подключенные к платформе MONT Cloud Distribution, могут предлагать корпоративным заказчикам антивирусные решения Eset, а также продукты для защиты файловых и почтовых серверов

Mont стала единственным дистрибьютором продуктов McAfee в России и Центральной Азии C 12 мая 2017 г. компания Mont стала единственным официальным дистрибьютором продуктов McAfee на территории России и Центральной Азии. Вендор принял это решение, основываясь на том, что Mont в течение длительного времени демонстрирует стабильные результаты продаж, а также оказывает партнерам полную поддержку

Главой Ericsson в регионе Северная Европа и Центральная Азия назначена Шарлотта Сунд нках. «Некоторые из наших клиентов, работающие в сфере ЖКХ и транспорта в регионе Северной Европы и Центральной Азии, используют самые современные технологии. Вместе с командой данного региона

Назначен новый управляющий директор «SAP Казахстан и Центральная Азия» Компания SAP объявила о назначении Максима Ламскова на должность управляющего директора «SAP Казахстан и Центральная Азия», начиная с 6 мая 2013 г. Прежде эту позицию занимал Николас Малоун, принявший решение покинуть компанию по личным причинам. Максим Ламсков будет отвечать за рост операционной

«Логика бизнеса 2.0» открыла филиал в Центральной Азии Компания «Логика бизнеса 2.0» (ГК «АйТи») объявила об открытии филиала в Центральной Азии. В задачу представительства входит продвижение и поддержка продаж ECM- и BPM-решений на рынках Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Центрально-аз

Восточная Европа и Центральная Азия: на пороге энергетического кризиса Как сообщает центр новостей ООН, к 2030 году страны Восточной Европы и Центральной Азии могут столкнуться с острой нехваткой энергии. Такой перспективы можно избежа

Назначен глава представительства Siemens Enterprise Communications в Центральной Азии Компания Siemens Enterprise Communications (SEN) объявила о назначении Александра Гревцева на должность главы представительства в Центральной Азии. В представительстве Siemens Enterprise Communications (SEN) Гревцев будет отвечать за развитие бизнеса и реализацию комплексной стратегии бизнеса компании. Основными его задач

Уровень проникновения WiMAX в Центральной Азии составил 0,007% Согласно данным консалтинговой компании J’son & Partners Central Asia, уровень проникновения WiMAX в Центральной Азии на конец четвертого квартала 2008 г. составил 0,007%. Совокупный годовой прирост в 2008 г. составил 3000 абонентов (+198%). По оценкам J’son & Partners Central Asia, в 2009 г.

В Центральной Азии было 5,7 млн интернет-пользователей в 2008 г. Компания J'son & Partners опубликовала новый обзор рынка проводного широкополосного доступа в интернет в странах Центральной Азии. На конец 2008 г. количество месячной аудитории пользователей интернета в странах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) преодол

В Китае проходит симпозиум ученых по экологии Центральной Азии а, Таджикистана и Туркменистана собрались в городе Урумчи (Китай) для участия в международном симпозиуме по вопросам экологии, климатических изменений и продолжительного развития в засушливых районах Центральной Азии. В последние годы в Центральной Азии обострились противоречия между потребностями экономического развития и условиями окружающей среды. В связи с этим Академия наук Кита

Таджикистан обеспечит страны Центральной Азии чистой водой Как сообщает центр новостей ООН, выступая на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи, Постоянный представитель Республики Таджикистан при ООН заявил, что в регионе Центральной Азии возникли серьезные проблемы с управлением водными ресурсами и подчеркнул, что его страна готова внести вклад в их решение. Посол сообщил, что Таджикистан предлагает обеспечить

Новый глава «Эрикссон Россия» займется мультимедиа С 1 октября этого года президентом компании Ericsson в России, Восточной Европе и Центральной Азии станет Ян Кэмпбэлл (Jan Campbell), который в настоящее время является главой отделения Ericsson в Центральной Европе и президентом Ericsson в Австрии. Г-н Кэмпбэлл более 30 лет

Сайт сети НПО поддержит борьбу с работорговлей в Центральной Азии В Центральной Азии предпринимаются меры по противодействию торговле людьми. Так, общественное молодежное объединение Golden Goal и общественный фонд «Подруга» запустили новый информационный веб-с

В Казахстане запущен единственный в Центральной Азии эталон времени и эталонного оборудования. Установленный в центре аппаратно-программный комплекс государственного первичного эталона времени и частоты на основе цезиевого первичного стандарта является единственным в Центральной Азии. Основными потребителями измерительной информации являются телекоммуникационные компании, транспорт, технопарки с новыми промышленными технологиями, космическая отрасль, оборон

В Казахстане запущен единственный в Центральной Азии эталон времени и эталонного оборудования. Установленный в центре аппаратно-программный комплекс государственного первичного эталона времени и частоты на основе цезиевого первичного стандарта является единственным в Центральной Азии. Основными потребителями измерительной информации являются телекоммуникационные компании, транспорт, технопарки с новыми промышленными технологиями, космическая отрасль, оборон

R&K Consulting: вышла в Центральную Азию тивная деятельности компании в Казахстане не случайна – R&K Consulting расширяет свое присутствие в Центральной Азии, которая, на сегодняшний день, является одним из самых перспективных регионо

Microsoft: продажи в Центральной Азии выросли на 47% На состоявшейся в Алма-Ате пресс-конференции генеральный директор ТОО «Майкрософт Казахстан» Айдар Даулетов заявил, что объем продаж Microsoft в Казахстане и странах Центральной Азии в 2006 финансовом году вырос на 47% по сравнению с показателями прошлого финансового года, сообщает корреспондент CNews. Как добавил генеральный директор, продажи в Казахстане

IDC: Афганский конфликт не затронет IT-рынки Центральной Азии "IDC не считает, что возникший конфликт окажет отрицательное воздействие на региональные рынки ИТ, - отметил Андрей Верховод, аналитик IDC по региону Центральной Азии. - Напротив, поток инвестиций в этот регион в результате сложившейся ситуации, скорее всего, может вырасти, а это, в свою очередь, положительно скажется на рыке ПК". По данным