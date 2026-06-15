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Азия Центральная Центрально-Азиатский регион

Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион

СОБЫТИЯ


15.06.2026 ГК Softline: промышленный сектор Центральной Азии тестирует практики GEO-оптимизации

ных сервисов и ручной работы с локальными экосистемами (2ГИС, «Яндекс Карты», отраслевые каталоги). Тренд указывает на то, что промышленный сектор может стать драйвером формирования методологии GEO в Центральной Азии. Те предприятия, которые отработают подходы в 2026–2027 гг., могут получить не только конкурентное преимущество, но и возможность тиражировать решения на смежные отрасли. Компа
30.03.2026 Законы о суверенитете данных в Центральной Азии подстегнули рынок локальных систем предотвращения утечек данных (DLP)
10.02.2026 ИТ-рынок Центральной Азии ожидает от российских дистрибуторов и разработчиков совместного продвижения

ИТ-рынок Центральной Азии ожидает от российских дистрибуторов и разработчиков совместного продвижения, так считают 68% партнеров из Казахстана и Кыргызстана, 53% – из Узбекистана. 12% интеграторов и рес
26.08.2025 CorpSoft24 расширяет присутствие в Центральной Азии

CorpSoft24 объявила о расширении присутствия в Центральной Азии. Представители компании объясняют планы по экспансии на азиатский рынок высоким потенциалом роста. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. «Экономика ряда стран Цен
09.07.2025 На медиарынке Центральной Азии появилось новое коммуникационное агентство с фокусом на ИТ-компаниях

действующих специалистов индустрии, а также организовывать рыночные исследования медиапотребления в Центральной Азии. С 2022 г. «Пиархаб» – образовательный партнер международной школы Mads. При
23.10.2024 ГК Softline объявляет о выходе на рынок Узбекистана

пасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, продолжает выход на рынок Центральной Азии и объявляет об открытии офиса в Узбекистане. Это уже второй офис группы комп
22.04.2024 ГК Softline объявляет о выходе на рынок Центральной Азии

ран. Стратегия предполагает последовательное открытие хабов — центров экспертизы Softline — в различных странах мира. Представительство в Казахстане станет «отправной точной» для выхода на весь рынок Центральной Азии. Это принципиально важный шаг для старта реализации стратегии экспансии, так как данный регион является смежным по отношению к России, и некоторые российские производители ПО и
19.05.2022 Utrace объявила о начале экспансии на рынок Центральной Азии

едставительство в Алматы будет отвечать за деятельность компании на рынке Казахстана и других стран Центральной Азии, где реализуются государственные проекты по контролю за оборотом товаров при
13.07.2021 Крупный российский SAP интегратор выходит на рынок Центральной Азии. NOVARDIS открывает представительство в Казахстане

ния предприятием, управление складской и транспортной логистикой, управление клиентским опытом (e-commerce, цифровой маркетинг). Свою экспертизу и проектный опыт NOVARDIS планирует привнести на рынок Центральной Азии и будет развивать в своем казахстанском представительстве самодостаточную и независимую локальную компетенцию в области программных продуктов SAP и заказной разработки. В этом

17.08.2018 Eset объявила о доступности облачных сервисов партнерам MONT в Центральной Азии

Партнеры дистрибьютора в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане могут приобретать лицензии на основе ежемесячной подписки, выбирая количество защищаемых узлов. Партнеры MONT в странах Центральной Азии, подключенные к платформе MONT Cloud Distribution, могут предлагать корпоративным заказчикам антивирусные решения Eset, а также продукты для защиты файловых и почтовых серверов
24.05.2017 Mont стала единственным дистрибьютором продуктов McAfee в России и Центральной Азии

C 12 мая 2017 г. компания Mont стала единственным официальным дистрибьютором продуктов McAfee на территории России и Центральной Азии. Вендор принял это решение, основываясь на том, что Mont в течение длительного времени демонстрирует стабильные результаты продаж, а также оказывает партнерам полную поддержку

04.06.2014 Главой Ericsson в регионе Северная Европа и Центральная Азия назначена Шарлотта Сунд

нках. «Некоторые из наших клиентов, работающие в сфере ЖКХ и транспорта в регионе Северной Европы и Центральной Азии, используют самые современные технологии. Вместе с командой данного региона

17.05.2013 Назначен новый управляющий директор «SAP Казахстан и Центральная Азия»

Компания SAP объявила о назначении Максима Ламскова на должность управляющего директора «SAP Казахстан и Центральная Азия», начиная с 6 мая 2013 г. Прежде эту позицию занимал Николас Малоун, принявший решение покинуть компанию по личным причинам. Максим Ламсков будет отвечать за рост операционной

09.07.2012 «Логика бизнеса 2.0» открыла филиал в Центральной Азии

Компания «Логика бизнеса 2.0» (ГК «АйТи») объявила об открытии филиала в Центральной Азии. В задачу представительства входит продвижение и поддержка продаж ECM- и BPM-решений на рынках Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Центрально-аз
19.03.2010 Восточная Европа и Центральная Азия: на пороге энергетического кризиса

Как сообщает центр новостей ООН, к 2030 году страны Восточной Европы и Центральной Азии могут столкнуться с острой нехваткой энергии. Такой перспективы можно избежа
03.06.2009 Назначен глава представительства Siemens Enterprise Communications в Центральной Азии

Компания Siemens Enterprise Communications (SEN) объявила о назначении Александра Гревцева на должность главы представительства в Центральной Азии. В представительстве Siemens Enterprise Communications (SEN) Гревцев будет отвечать за развитие бизнеса и реализацию комплексной стратегии бизнеса компании. Основными его задач
27.03.2009 Уровень проникновения WiMAX в Центральной Азии составил 0,007%

Согласно данным консалтинговой компании J’son & Partners Central Asia, уровень проникновения WiMAX в Центральной Азии на конец четвертого квартала 2008 г. составил 0,007%. Совокупный годовой прирост в 2008 г. составил 3000 абонентов (+198%). По оценкам J’son & Partners Central Asia, в 2009 г.

11.03.2009 В Центральной Азии было 5,7 млн интернет-пользователей в 2008 г.

Компания J'son & Partners опубликовала новый обзор рынка проводного широкополосного доступа в интернет в странах Центральной Азии. На конец 2008 г. количество месячной аудитории пользователей интернета в странах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) преодол
27.06.2008 В Китае проходит симпозиум ученых по экологии Центральной Азии

а, Таджикистана и Туркменистана собрались в городе Урумчи (Китай) для участия в международном симпозиуме по вопросам экологии, климатических изменений и продолжительного развития в засушливых районах Центральной Азии. В последние годы в Центральной Азии обострились противоречия между потребностями экономического развития и условиями окружающей среды. В связи с этим Академия наук Кита
04.10.2007 Таджикистан обеспечит страны Центральной Азии чистой водой

Как сообщает центр новостей ООН, выступая на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи, Постоянный представитель Республики Таджикистан при ООН заявил, что в регионе Центральной Азии возникли серьезные проблемы с управлением водными ресурсами и подчеркнул, что его страна готова внести вклад в их решение. Посол сообщил, что Таджикистан предлагает обеспечить

05.09.2007 Новый глава «Эрикссон Россия» займется мультимедиа

С 1 октября этого года президентом компании Ericsson в России, Восточной Европе и Центральной Азии станет Ян Кэмпбэлл (Jan Campbell), который в настоящее время является главой отделения Ericsson в Центральной Европе и президентом Ericsson в Австрии. Г-н Кэмпбэлл более 30 лет
18.12.2006 Сайт сети НПО поддержит борьбу с работорговлей в Центральной Азии

В Центральной Азии предпринимаются меры по противодействию торговле людьми. Так, общественное молодежное объединение Golden Goal и общественный фонд «Подруга» запустили новый информационный веб-с
12.12.2006 В Казахстане запущен единственный в Центральной Азии эталон времени

и эталонного оборудования. Установленный в центре аппаратно-программный комплекс государственного первичного эталона времени и частоты на основе цезиевого первичного стандарта является единственным в Центральной Азии. Основными потребителями измерительной информации являются телекоммуникационные компании, транспорт, технопарки с новыми промышленными технологиями, космическая отрасль, оборон
12.12.2006 В Казахстане запущен единственный в Центральной Азии эталон времени

и эталонного оборудования. Установленный в центре аппаратно-программный комплекс государственного первичного эталона времени и частоты на основе цезиевого первичного стандарта является единственным в Центральной Азии. Основными потребителями измерительной информации являются телекоммуникационные компании, транспорт, технопарки с новыми промышленными технологиями, космическая отрасль, оборон
04.12.2006 R&K Consulting: вышла в Центральную Азию

тивная деятельности компании в Казахстане не случайна – R&K Consulting расширяет свое присутствие в Центральной Азии, которая, на сегодняшний день, является одним из самых перспективных регионо
06.10.2006 Microsoft: продажи в Центральной Азии выросли на 47%

На состоявшейся в Алма-Ате пресс-конференции генеральный директор ТОО «Майкрософт Казахстан» Айдар Даулетов заявил, что объем продаж Microsoft в Казахстане и странах Центральной Азии в 2006 финансовом году вырос на 47% по сравнению с показателями прошлого финансового года, сообщает корреспондент CNews. Как добавил генеральный директор, продажи в Казахстане

13.12.2001 IDC: Афганский конфликт не затронет IT-рынки Центральной Азии

"IDC не считает, что возникший конфликт окажет отрицательное воздействие на региональные рынки ИТ, - отметил Андрей Верховод, аналитик IDC по региону Центральной Азии. - Напротив, поток инвестиций в этот регион в результате сложившейся ситуации, скорее всего, может вырасти, а это, в свою очередь, положительно скажется на рыке ПК". По данным

13.12.2001 IDC: Афганский конфликт не затронет IT-рынки Центральной Азии

"IDC не считает, что возникший конфликт окажет отрицательное воздействие на региональные рынки ИТ, - отметил Андрей Верховод, аналитик IDC по региону Центральной Азии. - Напротив, поток инвестиций в этот регион в результате сложившейся ситуации, скорее всего, может вырасти, а это, в свою очередь, положительно скажется на рыке ПК". По данным


Публикаций - 534, упоминаний - 563

Азия Центральная и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 75
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 74
Microsoft Corporation 25774 40
Ростелеком 10948 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 23
Softline - Софтлайн 3743 20
МегаФон 10742 19
Cisco Systems 5372 19
Dell EMC 5180 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 17
Yandex - Яндекс 9215 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Oracle Corporation 7074 16
Huawei 4675 13
Казахтелеком 348 12
SAP SE 5601 12
9594 12
Google LLC 12687 11
Codemasters 244 11
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 10
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 10
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 114 10
Samsung Electronics 11064 10
Intel Corporation 12811 10
Schneider Electric 614 9
ММК Информсервис 69 9
Ericsson ConsumerLab 35 9
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 8
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 8
Konica Minolta 423 8
Inline Group - Инлайн Груп 105 7
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 7
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Программный Продукт ГК 104 6
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 48 6
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 34
РЖД - Российские железные дороги 2096 32
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 31
Ингосстрах СПАО 478 27
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 26
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 21
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 19
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 19
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 19
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 18
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 18
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 18
МКБ - Московский кредитный банк 657 18
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 18
Coca-Cola Company 261 17
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 13
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 13
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 13
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 13
Альфа-Банк 1979 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 12
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 12
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 12
UZCARD - ЕОПЦ - Единый общереспубликанский процессинговый центр 24 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 12
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 11
Visa International 1993 11
Русагро Группа Компаний 379 10
АльфаСтрахование СГ 394 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 10
Совкомбанк ПАО 316 10
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 10
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 10
McDonald’s - Макдоналдс 220 9
Фармстандарт АО 48 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 25
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 15
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 8
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 423 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 11 5
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 258 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 3
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 29 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 28
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
Национальная телекоммуникационная ассоциация Казахстана 3 2
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 3 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 137
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 100
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 87
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 66
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 64
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 64
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 60
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 54
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 54
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 54
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 47
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 37
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 36
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 35
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 35
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 34
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 32
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 31
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 31
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 30
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 22
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 22
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Национальный банк Таджикистана - Корти Милли - банковские карты национальной платежной системы Республики Таджикистан 19 11
Межбанковский процессинговый центр - Элкарт - карта национальной платежной системы Кыргызской Республики 19 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
Microsoft Office 4170 9
Ericsson Radio System - ERS 74 7
Linux OS 11533 7
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 6
Космодром Байконур 1072 6
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 118 6
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 6
Apple iPhone 6 4861 5
МТС 3G-сеть 121 5
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 5
Microsoft Windows 16882 5
Microsoft Office 365 1042 4
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 4
МТС Cashback - MTS Cashback 34 4
Ericsson Mobility World - Ericsson Mobility Report 39 4
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 4
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 4
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 4
Gaijin Entertainment - Apache: Air Assault - Компьютерная игра (военный авиасимулятор) 8 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 4
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 58 4
FreePik 1841 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 4
Apple - App Store 3109 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 4
Microsoft Teams - MS Teams 670 4
Apple Pay 519 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 668 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 3
Software AG - ARIS Platform 180 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 3
Ягнятинский Евгений 32 31
Чаркин Евгений 317 30
Натрусов Артем 313 29
Клепиков Алексей 121 27
Лигачев Глеб 120 21
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Бокучава Тариэл 21 19
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Кучугин Илья 42 18
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Воронин Петр 37 18
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Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 17
Потапкин Михаил 26 16
Чамара Денис 59 15
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Суворов Антон 22 15
Богданов Кирилл 112 12
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Холкин Дмитрий 21 9
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Дрейгер Павел 40 9
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Казахстан - Республика 6047 152
Азия - Азиатский регион 5920 134
Европа 24962 129
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 126
Европа Восточная 3138 119
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 108
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 104
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 80
Узбекистан - Республика 2005 78
Ближний Восток 3154 68
Африка - Африканский регион 3640 65
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 60
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 49
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 47
Беларусь - Белоруссия 6289 41
Таджикистан - Республика 953 35
Индия - Bharat 5869 33
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 57
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 21
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 17
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НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
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Frost & Sullivan 207 1
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Google Threat Analysis Group 18 1
Philips Research 19 1
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MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
EcoVadis 4 1
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Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
IT-Research - ИТ Ресеарч Тим 8 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 5
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 4
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 4
РАН - Российская академия наук 2122 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
ННГАСУ - Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 7 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 19 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 23
CNews AWARDS - награда 571 18
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
День молодёжи - 27 июня 1087 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
CSTB Telecom & Media 83 2
CNews Мисс ИТ России 12 2
Oracle AppsForum 24 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Cisco Expo 23 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Burning Man - фестиваль 7 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 1
Autodesk University 9 1
SC Awards Europe 1 1
IT&Security Forum 10 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Dell Solutions Forum 4 1
Зимние Азиатские игры 5 1
Docflow 148 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
Связь-Экспокомм 276 1
IPTV Forum 17 1
Ленинская премия 10 1
Internet Business Russia 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
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