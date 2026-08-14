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Индексная книга (каталог) CNews*
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Президент Азербайджана Правительство Азербайджана Кабинет министров Азербайджанской республики органы государственной власти

Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


14.08.2026 «Тензор» первым протестировал трансграничный обмен электронной транспортной накладной e-CMR с Азербайджаном 2
22.08.2025 В Азербайджане мощный сбой в работе интернета. По стране прошлась масштабная DDoS-атака 2
29.01.2020 МТС, «Билайн» и «Мегафон» пострадали из-за «Ростелекома» 1
12.08.2019 Acer стала официальным спонсором Международной олимпиады по информатике 1
17.05.2019 Group-IB выходит на рынок Южного Кавказа с помощью SmartIT 1
13.02.2017 В Азербайджане растет интерес к продуктам системы «1С:Предприятие» 1
07.10.2015 SOCAR строит единую управленческую платформу на базе технологий SAP 1
29.04.2015 Азербайджан обвинил «Билайн» в работе на территории Нагорного Карабаха 1
27.05.2013 В Азербайджане запущена мобильная версия портала электронного правительства 1
19.02.2013 Азербайджанский спутник достиг орбитальной позиции 1
11.02.2013 Азербайджан сдаст в аренду 80% емкостей своего первого спутника 1
26.07.2012 До конца 2012 г. у Азербайджана появится спутник и цифровое ТВ 1
26.04.2012 В Азербайджане заработало «Электронное правительство» 1
06.04.2012 К азербайджанскому порталу электронного правительства подключено 16 госструктур 1
18.01.2012 Граждане Азербайджана могут получить электронную подпись в 58 районах страны 2
21.12.2011 Минсвязи Азербайджана обнародовало сроки запуска портала «Электронное правительство» 1
29.11.2011 Кабмин Азербайджана утвердил правила оказания и список электронных услуг 3
25.01.2011 «Корус Консалтинг» вырос на 32% за 2010 г. 1
07.06.2010 «Корус Консалтинг» автоматизирует документооборот в Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана 3
24.06.2009 Азербайджан: рынок ИКТ и услуг почтовой связи за 5 месяцев 2009 г. вырос на 14,3% 1
02.06.2009 Азербайджан и Россия обсудят создание совместного венчурного фонда 1
23.04.2009 Азербайджан: ИТ обгонит энергетику по доходам 1
24.02.2009 Каждая пятая новость в Рунете — «копипаст» 1
18.09.2007 Россия и Азербайджан намерены заключить соглашение в сфере связи 1
20.12.2006 HP нашла к СНГ особый подход 1
26.07.2006 Домены Азербайджана подешевеют 1
16.02.2006 Цензура в интернете: Запад не отстает от Востока 1
01.11.2005 Прошла 11–я выставка BakuTel 2005 1
29.09.2004 SAP: множество новых проектов в России 1
04.06.2004 SAP автоматизирует Казначейство Азербайджана 2
30.04.2004 Motorola смонтирут сеть TETRA на Кавказе 1
05.03.2004 CBOSS поставит комплексное решение в Азербайджан 1
27.10.2003 Сеть CDMA2000 1x появится в Азербайджане 1
03.10.2003 AzEuroTel вложит $40 млн. в развитие телекоммуникаций Азербайджана 2

Публикаций - 34, упоминаний - 43

Президент Азербайджана и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5633 5
Türk Telekom - Türksat Satellite Communications Cable TV and Operations Incorporated - Turksat - EurasiaSat 17 2
Azercosmos - Azerkosmos - Азеркосмос - Космическое Агентство Азербайджанской Республики - Azərbaycan Respublikasının Kosmik Agentliyi 3 2
МегаФон 11008 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16219 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1521 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9588 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 2
HP - Hewlett-Packard 3667 2
Казахтелеком 348 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 364 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс - Космоконнект 203 1
Sage Group - Best Software 9 1
MEASAT Satellite Systems Sdn Bhd - Binariang Satellite Systems Sdn Bhd 32 1
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 32 1
Системы документооборота 523 1
Madison Dearborn Partners - MoneyGram 32 1
AzSoftware 1 1
Газинформсервис - УЦ ГИС - Удостоверяющий центр Газинформсервис 9 1
Ростелеком 11073 1
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 981 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Cisco Systems 5384 1
Yandex - Яндекс 9422 1
Intel Corporation 12891 1
HP Inc. 5911 1
9743 1
Acer Group - Acer Inc 2827 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1054 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 833 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1579 1
Lenovo Motorola 3575 1
Yahoo! 3730 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 430 1
ФОРС - Центр разработки 715 1
К Телеком - Исеть Телеком 97 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 522 1
Тензор 181 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 367 1
Резонанс НПП 409 2
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 2
Нафтогаз Украины 8 1
ДМТК - Дирекция международных транспортных коридоров 4 1
Пожоборонпром СНПЦ 4 1
Центр Гейдара Алиева - Heydər Əliyev Mərkəzi 4 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 33 1
РЖД - Российские железные дороги 2112 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1966 1
Евросеть 1421 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 529 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 130 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 185 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 127 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
Arianespace 87 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6033 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13963 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 792 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3367 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 2
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 2
ЦБ Азербайджан - Центральный Банк Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 7 2
Судебная власть - Judicial power 2531 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Минфин РФ - Гохран России - Госфонд 15 1
Правительство Тайваня 48 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3612 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5797 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1184 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 779 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6717 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4997 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 310 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 560 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 476 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1218 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 365 1
Федеральное казначейство России 1963 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 626 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 432 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 403 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 1
Мосгортранс ГУП 142 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 34 1
ФСБ РФ ЦОС - Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации 14 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Родина - Российская национально-консервативная партия 2 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 123 1
IFF - Internet Freedom Foundation 5 1
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1922 6
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СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 524 1
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 951 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2576 2
Omni - криптовалюта 107 2
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 2
Тензор - СБИС ЭДО SABY 70 1
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 18 1
CBOSS te - Traffic Engineering - автоматизированная система анализа трафика 3 1
CBOSS md - CBOSS mdDrive 5 1
РИСАР - Региональная информационная система мониторинга родовспоможения 10 1
Газинформсервис - Litoria Desktop - Litoria DVCS - Litoria Data Validation Certificate Service 18 1
Medcore - Интрамед МИС 3 1
Workday - Adaptive Planning - Adaptive Insights 12 1
Герань БПЛА - Shahed 9 1
Motorola Dimetra IP 10 1
Apple iPad 4028 1
Google Android 15392 1
Apple iOS 8665 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 325 1
F6 - F6 Fraud Protection - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal - Ф.А.К.К.Т. Антифрод 52 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 173 1
F6 - F6 MXDR - F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial - F.A.C.C.T. TDS Polygon - F.A.C.C.T. TDS Huntbox - F.A.C.C.T. Incident Response Retainer 29 1
HPE ProLiant 410 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 719 1
Microsoft Dynamics CRM 565 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 1
The Digital Box ADA 31 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 37 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 564 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1026 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 277 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 234 1
Acer Aspire - серия ноутбуков 352 1
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SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 57 1
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SAP MM - SAP Materials Management 13 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 181 1
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Аббасов Али 6 3
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Кирюшкин Сергей 17 1
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Софронов Сергей 2 1
Безуглый Дмитрий 3 1
Фадеев Алексей 2 1
Рахманов Адиль 1 1
Opsahl Kurt - Опсал Курт 5 1
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Дорохин Владимир 1 1
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Hilmar Lorenz - Хилмар Лоренц 24 1
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