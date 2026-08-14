Индексная книга (каталог) CNews*
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Президент Азербайджана Правительство Азербайджана Кабинет министров Азербайджанской республики органы государственной власти
СОБЫТИЯ
Публикаций - 34, упоминаний - 43
Президент Азербайджана и организации, системы, технологии, персоны:
|Алиев Ильхам 13 4
|Аббасов Али 6 3
|Плаксин Сергей 3 1
|Кирюшкин Сергей 17 1
|Аршавин Андрей 5 1
|Софронов Сергей 2 1
|Безуглый Дмитрий 3 1
|Фадеев Алексей 2 1
|Рахманов Адиль 1 1
|Opsahl Kurt - Опсал Курт 5 1
|Ахмедов Нуру 1 1
|Султанов Эльнур 1 1
|Мехтиев Фархад 1 1
|Крутиков Михаил 3 1
|Дорохин Владимир 1 1
|Гасымов Сулейман 2 1
|Голованов Евгений 3 1
|Алиев Исфандияр 1 1
|Скочило Елена 1 1
|Гюндуз Осман 1 1
|Hilmar Lorenz - Хилмар Лоренц 24 1
|Драчев Антон 2 1
|Корецкий Сергей 2 1
|Белоусов Евгений 1 1
|Дулов Валерий 1 1
|Картавых Игорь 1 1
|Гулиев Эхтирам 1 1
|Путин Владимир 3483 1
|Семенов Александр 169 1
|Шлыков Алексей 45 1
|Медведев Дмитрий 1666 1
|Низовский Григорий 37 1
|Захарова Мария 13 1
|Орехов Вячеслав 48 1
|Bush George - Буш Джордж 336 1
|Федоров Евгений 18 1
|Бурлацкий Алексей 1 1
|Мартиросян Самвел 16 1
|IDC - International Data Corporation 5001 2
|Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 1
|Gartner - Гартнер 3678 1
|Forrester Research 837 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480754, в очереди разбора - 724368.
Создано именных указателей - 203017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480754, в очереди разбора - 724368.
Создано именных указателей - 203017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.