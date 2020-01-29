МТС, «Билайн» и «Мегафон» пострадали из-за «Ростелекома»

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Суд обязал МТС, «Билайн» и Мегафон» предоставлять налоговикам данные о переговорах абонентов

Арбитражный суд Москвы опубликовал мотивировочную часть решений, вынесенных по искам сотовых операторов «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мобильные телесистемы» (МТС) к межрегиональная инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам №7. До этого суд уже отклонил иски двух этих операторов и «Мегафона», поданных к данной инспекции.

Сотовые операторы просили признать незаконными требования ФНС о предоставлении данных о биллинге своих абонентов, ссылаясь на необходимость исполнять требование Конституции о защите тайны связи.

Также сотовые операторы оспаривали решения ФНС о привлечении их к ответственности за налоговые правонарушения и наложению штрафов в размере 10 тыс. руб. на каждого оператора.

Странный трафик между «Ростелекомом» и Азербайджаном

Из опубликованных судом мотивировочных решений следует, что в деле был замешан еще один телекоммуникационный оператор – «Ростелеком». ФНС проводила проверку взаимоотношений, имевших место в 2015 г. между «Ростелекомом» и контрагентом по передаче голосового трафика – неназванным офшором из Британских Виргинских Островов.

Требование ФНС раскрыть биллинг МТС, «Билайна» и «Мегафона» возникло в результате проверки налоговиками «Ростелекома»

ФНС сравнила данные о взаимодействии с этим контрагентом с данными о передаче голосового трафика между «Ростелекомом» и шведско-финской Teliasonera, между которыми осуществляется прямой стык.

В результате налоговики обнаружили задвоение исходящего голосового трафика от абонентов «Ростелекома» абонентам азербайджанского сотового оператора Azerphone: звонки совершались по одним и тем же номерам в одно и то же время и с одинаковой продолжительностью. В результате ФНС усомнилась в правомерности включения указанных расходов в целях налогооблажения затрат по услугам передачи голосового трафика.

В связи с этим ФНС запросила у «Билайна», МТС и «Мегафона» данные об исходящих звонках абонентов, информацию о которых налоговикам передал «Ростелеком». Аналогичный запрос через Министерство налогов Азербайджана был направлен и в Azerphone, который предоставил налоговикам запрошенные данные. Однако российские операторы отказались предоставлять запрошенную информацию, а вместо этого сотовые операторы подали иски к ФНС, которые и были отклонены.

Почему суд встал на сторону налоговиков

Суд посчитал необходимым разделить информацию о содержании телефонных переговоров, которую могут запрашивать только правоохранительные органы в рамках оперативно-розыскных мероприятий, и обезличенную информацию о детализации звонков с конкретных номеров, необходимую ФНС для осуществления налоговых проверок.

По мнению суда, ФНС действовал в рамках предусмотренных Налоговым кодексом полномочий, а сотовые операторы обязаны были предоставить налоговикам запрошенные данные.

Кроме того, суд пришел к выводу, что из данных о биллинге телефонного номера нельзя понять, кто им пользуется.

Интересно, что в решение суда по иску МТС используется определение биллинга, опубликованное в «Википедии»: биллинг в электросвязи – это комплекс процессов и решений на предприятиях связи, ответственных за сбор информации об использовании телекоммуникационных услуг, их тарификацию, выставление счетов абонентам, обработку платежей.

Представители «Билайна» отказались от комментариев по данному вопросу. МТС к моменту публикации не ответила на запросы CNews. «Ростелеком» ограничился заявлением, что компания не является стороной по данному делу. До этого представители МТС, «Билайна» и «Мегафона» говорили, что они продолжат оспаривать требования ФНС.