Azurro Development за полтора месяца запустил цифровую систему продаж в Азербайджане Связка amoCRM и Profitbase позволила девелоперу с самого старта отказаться от Excel и разрозненных таблиц. Об этом CNews сообщили представители Profitbase. Port d’Azur — международный проект на рынке Азербайджана: более 2000 лотов в 12 корпусах. Команда Azurro изначально ставила задачу выстроить системную работу с лотами, сделками и агентским каналом, учитывая многовалютные расчеты и докуме

«Газинформсервис» выступит оператором ДТС в пилотном проекте по внедрению e-CMR между Россией и Азербайджаном нию электронной международной транспортной накладной (e-CMR) для грузовых перевозок между Россией и Азербайджаном. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». В рамках пилотного про

«Газинформсервис» и «AzInTelecom» заключили соглашение о взаимном признании электронной подписи между Россией и Азербайджаном com». Заключению соглашения предшествовала полноценная процедура тестирования взаимодействия между этими решениями. Сергей Кирюшкин подчеркнул, взаимное признание электронной (цифровой) подписи между Азербайджаном и Россией имеет большое экономическое значение, поскольку документы с электронной подписью занимают значительную долю трансграничного электронного документооборота. В рамках пилот

МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Азербайджане ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Азербайджане по национальному QR-коду. Физические лица могут совершать платежи с помощью прил

«Нацпроектстрой» завершил цифровизацию участка железнодорожного коридора между Азербайджаном и Грузией ния движением поездов на линии Баку – Беюк-Кесик, части международного транспортного коридора между Азербайджаном и Грузией. Проект реализован в партнерстве с компанией Rail Trans Service, зака

В Азербайджане мощный сбой в работе интернета. По стране прошлась масштабная DDoS-атака и многочисленные инфраструктурные проблемы. Первые признаки предстоящего обострения между Россией и Азербайджаном проявились еще во время новых витков конфликта в Нагорном Карабахе. Ведь еще в

«Литрес» запускает книжный сервис в Турции . «В последние два года мы активно развиваемся в странах тюркской группы языков: запустили бизнес в Азербайджане и Узбекистане и собрали там самые большие каталоги электронных и аудиокниг. Туре

«Росэлектроника» завершила реконструкцию пункта пропуска Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджаном » Геннадий Безлобенко. «Яраг-Казмаляр – самый загруженный автомобильный пункт пропуска на границе с Азербайджаном. В результате проведенных работ нам удалось поэтапно еще до завершения проекта

Wildberries запустил в Азербайджане партнерскую программу по открытию пунктов выдачи йн-платформа Wildberries объявила о запуске программы открытия пунктов выдачи заказов по франшизе в Азербайджане. Теперь местные предприниматели могут самостоятельно открывать пункты самовывозо

Wildberries запустил продажи в Азербайджане в онлайн-сегменте, открывать партнерские точки выдачи и в перспективе выходить на зарубежные рынки. Азербайджан стал восьмой страной присутствия компании, рынок имеет высокие перспективы в сфер

Пограничный пункт между Россией и Азербайджаном обеспечен быстрым мобильным интернетом «Мегафон» расширил покрытие сети LTE на территории автомобильного пункта пропуска на границе с Азербайджаном – Яраг-Казмаляр. Также самый быстрый в Дагестане мобильный интернет пришел в села Новогеоргиевка, Инчха и Годобери. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Таможенный пог

«МТС банк» расширил сервис переводов за рубеж на все карты в любые банки Азербайджана 00 тыс. человек». В мае 2022 г. «МТС банк» объявил о возможности осуществления денежных переводов в Азербайджан с помощью сервиса «Granat партнерам». Ранее «МТС банк» реализовал мгновенные пере

«Россети» и «Азерэнерджи» расширяют сотрудничество по развитию электросетей России и Азербайджана «Россети» и «Азерэнерджи» подписали соглашение о намерениях долгосрочного сотрудничества, нацеленного на углубление взаимодействия в эксплуатации и развитии электросетевой инфраструктуры России и Азербайджана. Об этом CNews сообщили представители «Россетей». Подписи под документом поставили заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг

«Яндекс» начал продавать умные колонки с «Алисой» в Азербайджане «Яндекс» официально запустил продажи линейки колонок и устройств для умного дома с «Алисой» в Азербайджане. Теперь пользователи в этой стране смогут приобрести умные колонки у местных ритейлеров. При покупке станции пользователи получат подписку «Яндекс плюс». Единая подписка «Яндекс пл

Компании из ОАЭ, Индии, Армении и Азербайджана присоединились к цифровой платформе МСП.РФ Крупные предприятия из Индии, ОАЭ, Армении и Азербайджана разместили свой спрос на продукцию российского малого бизнеса. В настоящий момент сервис МСП.РФ «Производственная кооперация и сбыт» отражает потребности 29 зарубежных компаний. Ко

«Софтлайн аутсорсинг» открыла представительства в Азербайджане и Грузии ски нецелесообразны для подобных объемов. Как в России и Казахстане, функционирование аутсорсинга в Азербайджане и Грузии базируется на единой цифровой платформе управления процессами, которая

В азербайджанском банке группы ВТБ внедрен кредитный конвейер ABLE Origination «РНД поинт», разработчик и поставщик программного обеспечения для банков и финансового сектора, анонсировала запуск своего кредитного конвейера ABLE Origination в банке ВТБ (Азербайджан) для автоматизации процесса кредитования и повышения качества обслуживания клиентов.В результате внедрения кредитного конвейера ABLE Origination ВТБ (Азербайджан) в шесть раз

Бывший глава «Билайна» и топ-менеджер МТС отправился рулить постсоветскими активами оизводитель цемента Nobel. В 2005 г. Neqsol приобрел азербайджанского сотового оператора Bakcell. В Азербайджане холдинг также владеет операторами фиксированной связи Azertelecom и Azerconnect.

«Код безопасности» объявил о планах по расширению присутствия в Азербайджане «Код безопасности» планирует расширять присутствие в Азербайджане. В активе компании уже есть контракт с одной из местных компаний. Однако планы н

Россия и Азербайджан договорились о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности Интеллектуальной Собственности Азербайджанской Республики в двустороннем и многостороннем форматах: Азербайджан является государством – членом Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994

Центробанк Азербайджана совместно с IBM запустил систему цифровой идентификации ительно ли клиент является тем, за кого себя выдает, и соблюдает ли он действующие законы. Граждане Азербайджана смогут управлять своими цифровыми удостоверениями в режиме онлайн — это повысит

Резидент «Сколково» защитил транзакции клиентов азербайджанского банка Expressbank кий вклад в усиление его позиций. Крепкая дружба и взаимное уважение, которые поддерживают Россия и Азербайджан, позволяют SolidSoft успешно экспортировать услуги и программное обеспечение, в т

Распознавание документов Smart IDReader внедрено в азербайджанском приложении Odlar Yurdu Страховой брокер Odlar Yurdu представил пользователям Азербайджана многофункциональное мобильное приложение SigortApp, в котором внедрена технология распознавания документов Smart IDReader. Приложение SigortApp позиционируется как «страховая компа

Крошечный оператор готов купить огромную «дочку» МТС МТС на Украине работает под брендом Vodafone Bakcell в 1990-х годах стал первым сотовым оператором Азербайджана. Компания работала в аналоговом стандарте TACS, являвшимся разновидностью станда

Group-IB выходит на рынок Южного Кавказа с помощью SmartIT е расширить сотрудничество, поставив перед собой цель создания разветвленной дистрибуторской сети в Азербайджане. Впервые в качестве партнеров компании выступают в рамках FINTEX САММИТ (16-17 м

Крупнейший сотовый оператор Азербайджана стал государственным Telia продала Azercell Шведская Telia сообщила о продаже контрольного пакета акций крупнейшего в Азербайджане сотового оператора Azercell. Покупателем выступил государственный оператор Azerb

В Азербайджане растет интерес к продуктам системы «1С:Предприятие» 1С при участии 1CAFA (1С Ассоциация Франчайзи Азербайджана) провела для пользователей и партнеров бизнес-конференцию «1С:Предприятие - эффе

«ТрансТелеКом» организовал канал до Стокгольма для азербайджанского оператора Delta Telecom Компания «ТрансТелеКом» обеспечила транзитный канал связи между Азербайджаном и Швецией пропускной способностью 100 Гбит/с для оператора Delta Telecom. Испол

ТТК модернизировал магистральную сеть до границы с Азербайджаном о позволяет обеспечить резервирование каналов связи для пропуска международного трафика из России в Азербайджан и ближневосточные страны. В рамках проекта специалисты макрорегионального филиала

Центробанк Азербайджана совместно с Tieto создал межбанковский карточный центр Компания Tieto поддержала инициативу Центрального Банка республики Азербайджан по созданию межбанковского карточного центра для продвижения электронных платежей

ДемирБанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Азербайджане К сервису международных денежных переводов «Золотая Корона» присоединился ДемирБанк (Азербайджан). Благодаря новому участнику инфраструктура обслуживания системы «Золотая Корона»

Банк ВТБ (Азербайджан) автоматизирует документооборот на базе EOS for SharePoint выбрано мобильное электронное удостоверение личности «Асан Имза» (Asan İmza). Наш банк был первым в Азербайджане, кто интегрировал законодательно признаваемую ЭЦП во внутреннюю систему электрон

Muk Computers будет продвигать решения EMC в Азербайджане, Грузии и Молдавии Компания Muk Computers и корпорация EMC объявили о подписании дистрибуторского соглашения, которое будет действовать на территории трех стран: Азербайджана, Грузии и Молдавии. Продуктовый портфель Muk Computers пополнится комплексом решений EMC, предназначенным для построения центров обработки данных (ЦОД) любого масштаба, сообщили CN

TeliaSonera обвинили в подкупе дочерей президента Азербайджана дителями значатся Лейла и Арзу Алиевы. Что касается Местелана, то он является известным деятелем в Азербайджане, в частности, он владеет галереей Kicik QalArt в столице государства — Баку. Кро

SOCAR строит единую управленческую платформу на базе технологий SAP Государственная нефтегазовая компания Азербайджана SOCAR при поддержке фирмы PwC, а также компании SAP объявила о запуске в производственную эксплуатацию системы по управлению предприятием на базе SAP ERP. Как сообщили CNews в SAP,

DəmirBank стал новым участником системы Contact в Азербайджане . Об этом CNews сообщили в пресс-службе системы Contact. Новый партнер системы Contact в республике Азербайджан — DəmirBank — обладает широкой филиальной сетью и представлен почти во всех регио

В столице Азербайджана появился сервер SkyparkCDN SkyparkCDN продолжает расширять географию присутствия на территории ближнего зарубежья. Во вторник, 16 июня, компания запустила в эксплуатацию новый CDN-сервер в столице Азербайджана — Баку. Теперь у многих компаний, ориентированных на аудиторию этой страны, появится больше возможностей для работы и привлечения новых пользователей: установленный CDN-сервер обес

Азербайджан обвинил «Билайн» в работе на территории Нагорного Карабаха ть незаконную деятельность на оккупированной азербайджанской территории, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Хаджиев. По мнению властей Азербайджана, деятельность «Вымпелкома»

IBM открыла представительство в Азербайджане откроют новый этап в развитии этой быстрорастущей экономики», — добавил генеральный директор IBM в Азербайджане Илья Кравцов. «Открытие офиса IBM в Азербайджане и ее дальнейшая деятельн