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Азербайджан
Азербайджанская Республика


12.10.2021 В сети появились объявления о продаже клиентских данных крупной букмекерской конторы 1
05.10.2021 В азербайджанском банке группы ВТБ внедрен кредитный конвейер ABLE Origination 3
01.10.2021 «Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN 1
23.09.2021 G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе 1
21.09.2021 Бывший глава «Билайна» и топ-менеджер МТС отправился рулить постсоветскими активами 2
15.09.2021 Россиянке выплатят крупную сумму за взлом и преследование в «Вконтакте» 2
31.08.2021 Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках 1
10.08.2021 Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО» 1
05.08.2021 Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса 1
23.07.2021 «Код безопасности» объявил о планах по расширению присутствия в Азербайджане 3
20.07.2021 ВТБ возглавил рейтинг лучших экосистем для бизнеса SME Banking Club 1
20.07.2021 Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО» 1
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
07.07.2021 Исследование IDC: поставки ПК и x86 серверов в страны СНГ в 2020 году 1
01.06.2021 Детище Чубайса получит сотни миллиардов за счет новых технологий 1
24.05.2021 220000 бизнес-клиентов, домен за 5 млн рублей, 3,3 млн доменов на обслуживании: факты и статистика к 15-летию REG.RU 1
20.05.2021 Россия и Азербайджан договорились о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности 5
20.05.2021 Huawei в Евразии сообщает о назначении нового президента регионального представительства 1
26.04.2021 Apple AirTag бесполезны для россиян. Их главная «фишка» запрещена к использованию во всей России 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 1
01.04.2021 «ВТБ Онлайн» увеличил число стран для международных переводов с карты на карту 1
26.02.2021 Внук лидера нации стал хозяином телеком-гиганта 1
26.02.2021 Россияне собрали миллионы рублей, чтобы спасти раздачи на Rutracker 1
20.02.2021 Решение ИРЦЭ достигло 98% точности распознавания образов в мобильном устройстве 1
22.12.2020 «Неофлекс» разработал интеграционную платформу для «Банка «МБА-Москва» 1
21.12.2020 Стартап по оптимизации бизнес-процессов ABM Cloud привлек $640 тысяч от QPDigital 1
10.12.2020 Orange Business Services развернула виртуальный контакт-центр для Lafargeholcim 1
24.11.2020 HeadHunter поглощает крупного конкурента за 3,5 миллиарда 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
29.10.2020 «Росэлектроника» увеличит пропускную способность пункта пропуска на границе с Латвией 1
20.10.2020 «1С-Рарус» завершила автоматизацию иностранных офисов ГК SPLAT 1
13.10.2020 Центробанк Азербайджана совместно с IBM запустил систему цифровой идентификации 3
07.10.2020 В магистральном операторе ввели внешнее управление из-за его покупки азербайджанцами 6
22.09.2020 Образовательное оборудование от резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» появится в японских школах 1
21.09.2020 Джонатан Спарроу, Cisco: Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов 1
05.08.2020 Резидент «Сколково» защитил транзакции клиентов азербайджанского банка Expressbank 1
03.08.2020 7 полезных приложений для автомобилистов: выбор ZOOM 1
23.07.2020 В группе компаний Elcore Group завершено внедрение Microsoft Dynamics 365 Portals 1
01.07.2020 Elcore Distribution подписала дистрибьюторское соглашение с компанией SUSE 1
30.06.2020 Власти США запретили продавать российским военным и полицейским ОС Windows и iPhone 1

Публикаций - 499, упоминаний - 731

Азербайджан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 29
Золотая Корона 279 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6436 22
Yandex - Яндекс 4097 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 20
Microsoft Corporation 10973 20
VK - Mail.ru Group 2482 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4654 14
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 12
SAP SE 3207 12
IBM 3522 11
Navitel - Навител Навигатор 252 10
Cisco Systems 2034 10
Telia Company 346 7
Turkcell 178 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 6
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 67 6
Fintur 33 5
Синтерра - Synterra 561 5
SAP CIS - САП СНГ 753 5
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 5
Apple Inc - Эппл Рус 7666 4
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 441 4
Vodafone Group 369 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Eutelsat 65 3
VMware 1828 3
Киевстар 255 3
GTIB 3 3
Samsung Electronics 5611 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2749 3
Intel Corporation 4138 3
АвтоТрекер 95 3
Trend Micro 341 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 553 2
Facebook 3764 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
Код Безопасности 365 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Uber 257 16
Uber Technologies 258 16
HeadHunter Group - HH Group 336 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
Яндекс.Такси 271 7
РусславБанк - РСБ 147 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 558 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 231 4
DST Global 165 4
Балтика - Пивоваренная компания 110 4
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
Western Union 86 3
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 24 3
Foodfox 11 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 3
Яндекс.Еда 93 3
О2О Delivery club 153 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
Альфа-Банк 1122 3
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 3
Visa International 1343 2
Mars Kazakhstan 2 2
Связной ГК 875 2
MLU B.V. 10 2
UFG Private Equity 25 2
Carlsberg Group 13 2
Target Global 10 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 2
ВТБ24 583 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
DiDi Chuxing 19 2
Preludium 2 2
Gett 60 2
Almaz Capital Partners 118 2
NEQSOL Holding 7 2
Lamoda 83 2
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1422 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 23 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1579 3
Правительство РФ 2198 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1682 2
Центрального Банка Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 3 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2230 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1320 2
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 2
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 1
МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 7 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 1
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 4 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
Липецк ОЭЗ ППТ - Особая Экономическая Зона 2 1
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 1
Геологический музей имени профессора В.В. Ершова Горного института 1 1
Парламент Грузии 2 1
Росгранстрой ФГКУ 9 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 412 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 201 11
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Linux Foundation 157 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 1 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 2 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2872 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 7
3G - Стандарт мобильной связи 3691 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7200 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 2997 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 5
Вредоносное ПО - Зловред - malware 493 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1321 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 542 4
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1217 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2435 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1139 2
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 104 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 497 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2897 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3604 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 228 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 470 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5225 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4467 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 134 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 74 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 263 1
IBN - Intent Based Networks - сеть на основе намерений - интенционно-ориентированные сети 8 1
Google Android 10750 18
Apple iOS 5741 13
Uber Eats - UberEATs 28 11
VK - Mail.ru Одноклассники 847 6
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 507 4
ВТБ Мультикарта 147 3
Золотая Корона - Денежные переводы 61 3
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 3
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 59 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Microsoft Azure 1171 3
Apple - App Store 2198 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5113 3
Microsoft Windows 10 6590 3
Microsoft Windows 849 3
Java - Язык программирования 1163 2
ИРЦЭ Optimum SkyNet Engine for Retail (Оптимум СкайНет Энжн) 2 2
Qiwi Терминалы 100 2
R-Style Softlab - RS-Bank 228 2
Group-IB TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 2
WhatsApp Messenger 654 2
Microsoft Excel 434 2
SAP Business One - SAP B1 57 2
SQL - Язык программирования 432 2
ВТБ Онлайн 137 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Microsoft SQL Server 786 2
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 61 1
Apple iPad 3263 1
Opera Mobile 44 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 786 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 444 1
Apple Pay 385 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Худавердян Тигран 66 10
Каримова Гульнара 89 5
Каримов Ислам 85 5
Фролова Светлана 41 5
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 3
Рейман Леонид 406 3
Делицын Леонид 94 3
Никифоров Николай 1126 3
Стариков Дмитрий 9 2
Станкевич Андрей 6 2
Лифарь Егор 3 2
Малеев Алексей 9 2
Сергунин Андрей 2 2
Либин Сергей 18 2
Морозов Александр 16 2
Мильнер Юрий 116 2
Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 2
Стоклицкая Анна 24 2
Jansen Florian - Янсен Флориан 24 2
Короткевич Геннадий 12 2
Гайнуллин Ильдар 2 2
Таврин Иван 83 2
Ахмедов Максим 4 2
Кириллов Арсений 2 2
Резников Григорий 5 2
Вировиц Юрий 6 2
Каримов Ринат 28 2
Terzioglu Ilter - Терзиоглу Илтер 2 2
Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 2
Калинин Николай 5 2
Романов Владимир 7 2
Путин Владимир 1819 2
Аз-Зари Хусейн 19 2
Рахматуллин Рамазан 3 2
Збань Илья 3 2
Дроздова Александра 6 2
Фролкин Михаил 7 2
Тихомиров Михаил 4 2
Дмитриев Кирилл 93 2
Христенко Олег 3 2
Россия - Российская федерация - РФ 57070 341
Казахстан - Республика 2615 286
Беларусь - Белоруссия 2079 243
Украина 3338 204
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7896 153
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 13992 100
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5692 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17264 59
Германия - Федеративная Республика 3601 45
Франция - Французская Республика 2108 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3889 41
Грузия 687 40
Узбекистан - Республика 820 39
Индия - Республика 2151 36
Армения - Республика 683 36
Россия - Санкт-Петербург 7035 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5582 29
Эстония - Эстонская Республика 410 27
Молдавия - Республика Молдова 427 27
Таджикистан - Республика 433 26
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 24
Восточная Европа 1665 23
Япония 2745 17
Туркмения - Туркменистан 195 14
Турция - Турецкая республика 950 13
Болгария - Республика 306 13
Россия - Татарстан - Казань 1505 12
Россия - Екатеринбург 2050 12
Россия - Новосибирск 1951 12
Литва - Литовская Республика 328 11
Латвия - Латвийская Республика 450 11
Испания - Королевство 1247 11
Италия - Итальянская Республика 1362 10
Нидерланды 967 10
Европа 3718 10
Монголия 172 9
Израиль 716 8
Швеция - Королевство 746 8
Финляндия - Финляндская Республика 810 7
Бельгия - Королевство 395 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3210 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 616 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4011 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 806 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 298 2
БАД - Биологически активные добавки к пище 13 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2839 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 234 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 12 1
Мошенничество 53 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 10 1
Русский язык 963 1
POI - points of interest 60 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 83 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
Великая Отечественная война 122 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 533 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1196 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2048 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Wikipedia - Википедия 272 1
ZDnet 381 1
Ведомости 259 1
НТВ - Телекомпания 162 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
Лига.нет 3 1
HackForums 2 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
CNews Analytics 1988 5
IDC - International Data Corporation 2706 2
Gartner 2185 1
Forrester Research 384 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 1
Интерфакс-100 11 1
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 2
СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 6 2
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 5 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 1
Школа информационных технологий и инженерии 1 1
ADA University - Азербайджанская дипломатическая академия - Университет АДА 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 9 2
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 2 2
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 112 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
SAP Quality Awards 6 1
Global mobileGov Awards 5 1
TeleMultiMedia Forum 1 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46321.
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