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Азербайджан Азербайджанская Республика
СОБЫТИЯ
|11.06.2026
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Azurro Development за полтора месяца запустил цифровую систему продаж в Азербайджане
Связка amoCRM и Profitbase позволила девелоперу с самого старта отказаться от Excel и разрозненных таблиц. Об этом CNews сообщили представители Profitbase. Port d’Azur — международный проект на рынке Азербайджана: более 2000 лотов в 12 корпусах. Команда Azurro изначально ставила задачу выстроить системную работу с лотами, сделками и агентским каналом, учитывая многовалютные расчеты и докуме
|07.05.2026
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«Газинформсервис» выступит оператором ДТС в пилотном проекте по внедрению e-CMR между Россией и Азербайджаном
нию электронной международной транспортной накладной (e-CMR) для грузовых перевозок между Россией и Азербайджаном. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». В рамках пилотного про
|21.04.2026
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«Газинформсервис» и «AzInTelecom» заключили соглашение о взаимном признании электронной подписи между Россией и Азербайджаном
com». Заключению соглашения предшествовала полноценная процедура тестирования взаимодействия между этими решениями. Сергей Кирюшкин подчеркнул, взаимное признание электронной (цифровой) подписи между Азербайджаном и Россией имеет большое экономическое значение, поскольку документы с электронной подписью занимают значительную долю трансграничного электронного документооборота. В рамках пилот
|14.01.2026
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МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Азербайджане
ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Азербайджане по национальному QR-коду. Физические лица могут совершать платежи с помощью прил
|26.08.2025
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«Нацпроектстрой» завершил цифровизацию участка железнодорожного коридора между Азербайджаном и Грузией
ния движением поездов на линии Баку – Беюк-Кесик, части международного транспортного коридора между Азербайджаном и Грузией. Проект реализован в партнерстве с компанией Rail Trans Service, зака
|22.08.2025
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В Азербайджане мощный сбой в работе интернета. По стране прошлась масштабная DDoS-атака
и многочисленные инфраструктурные проблемы. Первые признаки предстоящего обострения между Россией и Азербайджаном проявились еще во время новых витков конфликта в Нагорном Карабахе. Ведь еще в
|03.04.2024
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«Литрес» запускает книжный сервис в Турции
. «В последние два года мы активно развиваемся в странах тюркской группы языков: запустили бизнес в Азербайджане и Узбекистане и собрали там самые большие каталоги электронных и аудиокниг. Туре
|29.12.2023
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«Росэлектроника» завершила реконструкцию пункта пропуска Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджаном
» Геннадий Безлобенко. «Яраг-Казмаляр – самый загруженный автомобильный пункт пропуска на границе с Азербайджаном. В результате проведенных работ нам удалось поэтапно еще до завершения проекта
|09.08.2023
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Wildberries запустил в Азербайджане партнерскую программу по открытию пунктов выдачи
йн-платформа Wildberries объявила о запуске программы открытия пунктов выдачи заказов по франшизе в Азербайджане. Теперь местные предприниматели могут самостоятельно открывать пункты самовывозо
|01.08.2023
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Wildberries запустил продажи в Азербайджане
в онлайн-сегменте, открывать партнерские точки выдачи и в перспективе выходить на зарубежные рынки. Азербайджан стал восьмой страной присутствия компании, рынок имеет высокие перспективы в сфер
|12.01.2023
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Пограничный пункт между Россией и Азербайджаном обеспечен быстрым мобильным интернетом
«Мегафон» расширил покрытие сети LTE на территории автомобильного пункта пропуска на границе с Азербайджаном – Яраг-Казмаляр. Также самый быстрый в Дагестане мобильный интернет пришел в села Новогеоргиевка, Инчха и Годобери. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Таможенный пог
|10.01.2023
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«МТС банк» расширил сервис переводов за рубеж на все карты в любые банки Азербайджана
00 тыс. человек». В мае 2022 г. «МТС банк» объявил о возможности осуществления денежных переводов в Азербайджан с помощью сервиса «Granat партнерам». Ранее «МТС банк» реализовал мгновенные пере
|13.10.2022
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«Россети» и «Азерэнерджи» расширяют сотрудничество по развитию электросетей России и Азербайджана
«Россети» и «Азерэнерджи» подписали соглашение о намерениях долгосрочного сотрудничества, нацеленного на углубление взаимодействия в эксплуатации и развитии электросетевой инфраструктуры России и Азербайджана. Об этом CNews сообщили представители «Россетей». Подписи под документом поставили заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг
|12.09.2022
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«Яндекс» начал продавать умные колонки с «Алисой» в Азербайджане
«Яндекс» официально запустил продажи линейки колонок и устройств для умного дома с «Алисой» в Азербайджане. Теперь пользователи в этой стране смогут приобрести умные колонки у местных ритейлеров. При покупке станции пользователи получат подписку «Яндекс плюс». Единая подписка «Яндекс пл
|06.09.2022
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Компании из ОАЭ, Индии, Армении и Азербайджана присоединились к цифровой платформе МСП.РФ
Крупные предприятия из Индии, ОАЭ, Армении и Азербайджана разместили свой спрос на продукцию российского малого бизнеса. В настоящий момент сервис МСП.РФ «Производственная кооперация и сбыт» отражает потребности 29 зарубежных компаний. Ко
|08.06.2022
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«Софтлайн аутсорсинг» открыла представительства в Азербайджане и Грузии
ски нецелесообразны для подобных объемов. Как в России и Казахстане, функционирование аутсорсинга в Азербайджане и Грузии базируется на единой цифровой платформе управления процессами, которая
|05.10.2021
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В азербайджанском банке группы ВТБ внедрен кредитный конвейер ABLE Origination
«РНД поинт», разработчик и поставщик программного обеспечения для банков и финансового сектора, анонсировала запуск своего кредитного конвейера ABLE Origination в банке ВТБ (Азербайджан) для автоматизации процесса кредитования и повышения качества обслуживания клиентов.В результате внедрения кредитного конвейера ABLE Origination ВТБ (Азербайджан) в шесть раз
|21.09.2021
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Бывший глава «Билайна» и топ-менеджер МТС отправился рулить постсоветскими активами
оизводитель цемента Nobel. В 2005 г. Neqsol приобрел азербайджанского сотового оператора Bakcell. В Азербайджане холдинг также владеет операторами фиксированной связи Azertelecom и Azerconnect.
|23.07.2021
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«Код безопасности» объявил о планах по расширению присутствия в Азербайджане
«Код безопасности» планирует расширять присутствие в Азербайджане. В активе компании уже есть контракт с одной из местных компаний. Однако планы н
|20.05.2021
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Россия и Азербайджан договорились о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности
Интеллектуальной Собственности Азербайджанской Республики в двустороннем и многостороннем форматах: Азербайджан является государством – членом Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994
|13.10.2020
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Центробанк Азербайджана совместно с IBM запустил систему цифровой идентификации
ительно ли клиент является тем, за кого себя выдает, и соблюдает ли он действующие законы. Граждане Азербайджана смогут управлять своими цифровыми удостоверениями в режиме онлайн — это повысит
|05.08.2020
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Резидент «Сколково» защитил транзакции клиентов азербайджанского банка Expressbank
кий вклад в усиление его позиций. Крепкая дружба и взаимное уважение, которые поддерживают Россия и Азербайджан, позволяют SolidSoft успешно экспортировать услуги и программное обеспечение, в т
|24.04.2020
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Распознавание документов Smart IDReader внедрено в азербайджанском приложении Odlar Yurdu
Страховой брокер Odlar Yurdu представил пользователям Азербайджана многофункциональное мобильное приложение SigortApp, в котором внедрена технология распознавания документов Smart IDReader. Приложение SigortApp позиционируется как «страховая компа
|11.10.2019
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Крошечный оператор готов купить огромную «дочку» МТС
МТС на Украине работает под брендом Vodafone Bakcell в 1990-х годах стал первым сотовым оператором Азербайджана. Компания работала в аналоговом стандарте TACS, являвшимся разновидностью станда
|17.05.2019
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Group-IB выходит на рынок Южного Кавказа с помощью SmartIT
е расширить сотрудничество, поставив перед собой цель создания разветвленной дистрибуторской сети в Азербайджане. Впервые в качестве партнеров компании выступают в рамках FINTEX САММИТ (16-17 м
|06.03.2018
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Крупнейший сотовый оператор Азербайджана стал государственным
Telia продала Azercell Шведская Telia сообщила о продаже контрольного пакета акций крупнейшего в Азербайджане сотового оператора Azercell. Покупателем выступил государственный оператор Azerb
|13.02.2017
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В Азербайджане растет интерес к продуктам системы «1С:Предприятие»
1С при участии 1CAFA (1С Ассоциация Франчайзи Азербайджана) провела для пользователей и партнеров бизнес-конференцию «1С:Предприятие - эффе
|23.08.2016
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«ТрансТелеКом» организовал канал до Стокгольма для азербайджанского оператора Delta Telecom
Компания «ТрансТелеКом» обеспечила транзитный канал связи между Азербайджаном и Швецией пропускной способностью 100 Гбит/с для оператора Delta Telecom. Испол
|06.07.2016
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ТТК модернизировал магистральную сеть до границы с Азербайджаном
о позволяет обеспечить резервирование каналов связи для пропуска международного трафика из России в Азербайджан и ближневосточные страны. В рамках проекта специалисты макрорегионального филиала
|12.04.2016
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Центробанк Азербайджана совместно с Tieto создал межбанковский карточный центр
Компания Tieto поддержала инициативу Центрального Банка республики Азербайджан по созданию межбанковского карточного центра для продвижения электронных платежей
|08.02.2016
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ДемирБанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Азербайджане
К сервису международных денежных переводов «Золотая Корона» присоединился ДемирБанк (Азербайджан). Благодаря новому участнику инфраструктура обслуживания системы «Золотая Корона»
|14.01.2016
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Банк ВТБ (Азербайджан) автоматизирует документооборот на базе EOS for SharePoint
выбрано мобильное электронное удостоверение личности «Асан Имза» (Asan İmza). Наш банк был первым в Азербайджане, кто интегрировал законодательно признаваемую ЭЦП во внутреннюю систему электрон
|14.12.2015
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Muk Computers будет продвигать решения EMC в Азербайджане, Грузии и Молдавии
Компания Muk Computers и корпорация EMC объявили о подписании дистрибуторского соглашения, которое будет действовать на территории трех стран: Азербайджана, Грузии и Молдавии. Продуктовый портфель Muk Computers пополнится комплексом решений EMC, предназначенным для построения центров обработки данных (ЦОД) любого масштаба, сообщили CN
|16.10.2015
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TeliaSonera обвинили в подкупе дочерей президента Азербайджана
дителями значатся Лейла и Арзу Алиевы. Что касается Местелана, то он является известным деятелем в Азербайджане, в частности, он владеет галереей Kicik QalArt в столице государства — Баку. Кро
|07.10.2015
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SOCAR строит единую управленческую платформу на базе технологий SAP
Государственная нефтегазовая компания Азербайджана SOCAR при поддержке фирмы PwC, а также компании SAP объявила о запуске в производственную эксплуатацию системы по управлению предприятием на базе SAP ERP. Как сообщили CNews в SAP,
|18.06.2015
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DəmirBank стал новым участником системы Contact в Азербайджане
. Об этом CNews сообщили в пресс-службе системы Contact. Новый партнер системы Contact в республике Азербайджан — DəmirBank — обладает широкой филиальной сетью и представлен почти во всех регио
|17.06.2015
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В столице Азербайджана появился сервер SkyparkCDN
SkyparkCDN продолжает расширять географию присутствия на территории ближнего зарубежья. Во вторник, 16 июня, компания запустила в эксплуатацию новый CDN-сервер в столице Азербайджана — Баку. Теперь у многих компаний, ориентированных на аудиторию этой страны, появится больше возможностей для работы и привлечения новых пользователей: установленный CDN-сервер обес
|29.04.2015
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Азербайджан обвинил «Билайн» в работе на территории Нагорного Карабаха
ть незаконную деятельность на оккупированной азербайджанской территории, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Хаджиев. По мнению властей Азербайджана, деятельность «Вымпелкома»
|05.03.2015
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IBM открыла представительство в Азербайджане
откроют новый этап в развитии этой быстрорастущей экономики», — добавил генеральный директор IBM в Азербайджане Илья Кравцов. «Открытие офиса IBM в Азербайджане и ее дальнейшая деятельн
|18.10.2013
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Денежные переводы «Золотая Корона» теперь доступны в отделениях AGBank
йджана», «Национальная Конфедерация Предпринимателей Азербайджана», «Американская Торговая Палата в Азербайджане» (AmCham) и др., является принципиальным членом международных платежных систем M
Азербайджан и организации, системы, технологии, персоны:
|Федорова Олеся 63 16
|Путин Владимир 3454 14
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 14
|Алиев Ильхам 13 13
|Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 13
|Худавердян Тигран 94 11
|Каримова Гульнара 95 9
|Каримов Ислам 97 8
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
|Ситнов Иван 10 6
|Аббасов Али 6 6
|Арлазаров Владимир 290 6
|Дуров Павел 329 6
|Лукашенко Александр 104 5
|Назарбаев Нурсултан 85 5
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 5
|Бородянский Борис 24 5
|Фролова Светлана 42 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Филатов Андрей 117 4
|Делицын Леонид 137 4
|Корнеев Сергей 84 4
|Слизень Виталий 244 4
|Орехов Вячеслав 48 4
|Пальчун Кирилл 84 4
|Городецкий Ярослав 14 4
|Истомин Максим 26 4
|Мандик Игорь 24 4
|Desler Jim - Деслер Джим 17 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 3
|Дергунова Ольга 120 3
|Jansen Florian - Янсен Флориан 26 3
|Бар-Бирюкова Мария 105 3
|Малеев Алексей 18 3
|Аз-Зари Хусейн 25 3
|Игнатов Сергей 80 3
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