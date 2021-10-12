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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Азербайджан
Азербайджанская Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 499, упоминаний - 731
Азербайджан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Худавердян Тигран 66 10
|Каримова Гульнара 89 5
|Каримов Ислам 85 5
|Фролова Светлана 41 5
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 3
|Рейман Леонид 406 3
|Делицын Леонид 94 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Стариков Дмитрий 9 2
|Станкевич Андрей 6 2
|Лифарь Егор 3 2
|Малеев Алексей 9 2
|Сергунин Андрей 2 2
|Либин Сергей 18 2
|Морозов Александр 16 2
|Мильнер Юрий 116 2
|Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 2
|Стоклицкая Анна 24 2
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 2
|Короткевич Геннадий 12 2
|Гайнуллин Ильдар 2 2
|Таврин Иван 83 2
|Ахмедов Максим 4 2
|Кириллов Арсений 2 2
|Резников Григорий 5 2
|Вировиц Юрий 6 2
|Каримов Ринат 28 2
|Terzioglu Ilter - Терзиоглу Илтер 2 2
|Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 2
|Калинин Николай 5 2
|Романов Владимир 7 2
|Путин Владимир 1819 2
|Аз-Зари Хусейн 19 2
|Рахматуллин Рамазан 3 2
|Збань Илья 3 2
|Дроздова Александра 6 2
|Фролкин Михаил 7 2
|Тихомиров Михаил 4 2
|Дмитриев Кирилл 93 2
|Христенко Олег 3 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754231, в очереди разбора - 657947.
Создано именных указателей - 46321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754231, в очереди разбора - 657947.
Создано именных указателей - 46321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru