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Азербайджан Азербайджанская Республика

Азербайджан - Азербайджанская Республика

СОБЫТИЯ


11.06.2026 Azurro Development за полтора месяца запустил цифровую систему продаж в Азербайджане

Связка amoCRM и Profitbase позволила девелоперу с самого старта отказаться от Excel и разрозненных таблиц. Об этом CNews сообщили представители Profitbase. Port d’Azur — международный проект на рынке Азербайджана: более 2000 лотов в 12 корпусах. Команда Azurro изначально ставила задачу выстроить системную работу с лотами, сделками и агентским каналом, учитывая многовалютные расчеты и докуме
07.05.2026 «Газинформсервис» выступит оператором ДТС в пилотном проекте по внедрению e-CMR между Россией и Азербайджаном

нию электронной международной транспортной накладной (e-CMR) для грузовых перевозок между Россией и Азербайджаном. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». В рамках пилотного про
21.04.2026 «Газинформсервис» и «AzInTelecom» заключили соглашение о взаимном признании электронной подписи между Россией и Азербайджаном

com». Заключению соглашения предшествовала полноценная процедура тестирования взаимодействия между этими решениями. Сергей Кирюшкин подчеркнул, взаимное признание электронной (цифровой) подписи между Азербайджаном и Россией имеет большое экономическое значение, поскольку документы с электронной подписью занимают значительную долю трансграничного электронного документооборота. В рамках пилот
14.01.2026 МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Азербайджане

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Азербайджане по национальному QR-коду. Физические лица могут совершать платежи с помощью прил
26.08.2025 «Нацпроектстрой» завершил цифровизацию участка железнодорожного коридора между Азербайджаном и Грузией

ния движением поездов на линии Баку – Беюк-Кесик, части международного транспортного коридора между Азербайджаном и Грузией. Проект реализован в партнерстве с компанией Rail Trans Service, зака
22.08.2025 В Азербайджане мощный сбой в работе интернета. По стране прошлась масштабная DDoS-атака

и многочисленные инфраструктурные проблемы. Первые признаки предстоящего обострения между Россией и Азербайджаном проявились еще во время новых витков конфликта в Нагорном Карабахе. Ведь еще в

03.04.2024 «Литрес» запускает книжный сервис в Турции 

. «В последние два года мы активно развиваемся в странах тюркской группы языков: запустили бизнес в Азербайджане и Узбекистане и собрали там самые большие каталоги электронных и аудиокниг. Туре
29.12.2023 «Росэлектроника» завершила реконструкцию пункта пропуска Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджаном

» Геннадий Безлобенко. «Яраг-Казмаляр – самый загруженный автомобильный пункт пропуска на границе с Азербайджаном. В результате проведенных работ нам удалось поэтапно еще до завершения проекта

09.08.2023 Wildberries запустил в Азербайджане партнерскую программу по открытию пунктов выдачи

йн-платформа Wildberries объявила о запуске программы открытия пунктов выдачи заказов по франшизе в Азербайджане. Теперь местные предприниматели могут самостоятельно открывать пункты самовывозо
01.08.2023 Wildberries запустил продажи в Азербайджане

в онлайн-сегменте, открывать партнерские точки выдачи и в перспективе выходить на зарубежные рынки. Азербайджан стал восьмой страной присутствия компании, рынок имеет высокие перспективы в сфер
12.01.2023 Пограничный пункт между Россией и Азербайджаном обеспечен быстрым мобильным интернетом

«Мегафон» расширил покрытие сети LTE на территории автомобильного пункта пропуска на границе с Азербайджаном – Яраг-Казмаляр. Также самый быстрый в Дагестане мобильный интернет пришел в села Новогеоргиевка, Инчха и Годобери. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Таможенный пог
10.01.2023 «МТС банк» расширил сервис переводов за рубеж на все карты в любые банки Азербайджана

00 тыс. человек». В мае 2022 г. «МТС банк» объявил о возможности осуществления денежных переводов в Азербайджан с помощью сервиса «Granat партнерам». Ранее «МТС банк» реализовал мгновенные пере
13.10.2022 «Россети» и «Азерэнерджи» расширяют сотрудничество по развитию электросетей России и Азербайджана

«Россети» и «Азерэнерджи» подписали соглашение о намерениях долгосрочного сотрудничества, нацеленного на углубление взаимодействия в эксплуатации и развитии электросетевой инфраструктуры России и Азербайджана. Об этом CNews сообщили представители «Россетей». Подписи под документом поставили заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг

12.09.2022 «Яндекс» начал продавать умные колонки с «Алисой» в Азербайджане

«Яндекс» официально запустил продажи линейки колонок и устройств для умного дома с «Алисой» в Азербайджане. Теперь пользователи в этой стране смогут приобрести умные колонки у местных ритейлеров. При покупке станции пользователи получат подписку «Яндекс плюс». Единая подписка «Яндекс пл
06.09.2022 Компании из ОАЭ, Индии, Армении и Азербайджана присоединились к цифровой платформе МСП.РФ

Крупные предприятия из Индии, ОАЭ, Армении и Азербайджана разместили свой спрос на продукцию российского малого бизнеса. В настоящий момент сервис МСП.РФ «Производственная кооперация и сбыт» отражает потребности 29 зарубежных компаний. Ко
08.06.2022 «Софтлайн аутсорсинг» открыла представительства в Азербайджане и Грузии

ски нецелесообразны для подобных объемов. Как в России и Казахстане, функционирование аутсорсинга в Азербайджане и Грузии базируется на единой цифровой платформе управления процессами, которая

05.10.2021 В азербайджанском банке группы ВТБ внедрен кредитный конвейер ABLE Origination

«РНД поинт», разработчик и поставщик программного обеспечения для банков и финансового сектора, анонсировала запуск своего кредитного конвейера ABLE Origination в банке ВТБ (Азербайджан) для автоматизации процесса кредитования и повышения качества обслуживания клиентов.В результате внедрения кредитного конвейера ABLE Origination ВТБ (Азербайджан) в шесть раз
21.09.2021 Бывший глава «Билайна» и топ-менеджер МТС отправился рулить постсоветскими активами

оизводитель цемента Nobel. В 2005 г. Neqsol приобрел азербайджанского сотового оператора Bakcell. В Азербайджане холдинг также владеет операторами фиксированной связи Azertelecom и Azerconnect.
23.07.2021 «Код безопасности» объявил о планах по расширению присутствия в Азербайджане

«Код безопасности» планирует расширять присутствие в Азербайджане. В активе компании уже есть контракт с одной из местных компаний. Однако планы н
20.05.2021 Россия и Азербайджан договорились о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности

Интеллектуальной Собственности Азербайджанской Республики в двустороннем и многостороннем форматах: Азербайджан является государством – членом Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994
13.10.2020 Центробанк Азербайджана совместно с IBM запустил систему цифровой идентификации

ительно ли клиент является тем, за кого себя выдает, и соблюдает ли он действующие законы. Граждане Азербайджана смогут управлять своими цифровыми удостоверениями в режиме онлайн — это повысит

05.08.2020 Резидент «Сколково» защитил транзакции клиентов азербайджанского банка Expressbank

кий вклад в усиление его позиций. Крепкая дружба и взаимное уважение, которые поддерживают Россия и Азербайджан, позволяют SolidSoft успешно экспортировать услуги и программное обеспечение, в т
24.04.2020 Распознавание документов Smart IDReader внедрено в азербайджанском приложении Odlar Yurdu

Страховой брокер Odlar Yurdu представил пользователям Азербайджана многофункциональное мобильное приложение SigortApp, в котором внедрена технология распознавания документов Smart IDReader. Приложение SigortApp позиционируется как «страховая компа
11.10.2019 Крошечный оператор готов купить огромную «дочку» МТС

МТС на Украине работает под брендом Vodafone Bakcell в 1990-х годах стал первым сотовым оператором Азербайджана. Компания работала в аналоговом стандарте TACS, являвшимся разновидностью станда
17.05.2019 Group-IB выходит на рынок Южного Кавказа с помощью SmartIT

е расширить сотрудничество, поставив перед собой цель создания разветвленной дистрибуторской сети в Азербайджане. Впервые в качестве партнеров компании выступают в рамках FINTEX САММИТ (16-17 м
06.03.2018 Крупнейший сотовый оператор Азербайджана стал государственным

Telia продала Azercell Шведская Telia сообщила о продаже контрольного пакета акций крупнейшего в Азербайджане сотового оператора Azercell. Покупателем выступил государственный оператор Azerb
13.02.2017 В Азербайджане растет интерес к продуктам системы «1С:Предприятие»

1С при участии 1CAFA (1С Ассоциация Франчайзи Азербайджана) провела для пользователей и партнеров бизнес-конференцию «1С:Предприятие - эффе
23.08.2016 «ТрансТелеКом» организовал канал до Стокгольма для азербайджанского оператора Delta Telecom

Компания «ТрансТелеКом» обеспечила транзитный канал связи между Азербайджаном и Швецией пропускной способностью 100 Гбит/с для оператора Delta Telecom. Испол
06.07.2016 ТТК модернизировал магистральную сеть до границы с Азербайджаном

о позволяет обеспечить резервирование каналов связи для пропуска международного трафика из России в Азербайджан и ближневосточные страны. В рамках проекта специалисты макрорегионального филиала
12.04.2016 Центробанк Азербайджана совместно с Tieto создал межбанковский карточный центр

Компания Tieto поддержала инициативу Центрального Банка республики Азербайджан по созданию межбанковского карточного центра для продвижения электронных платежей
08.02.2016 ДемирБанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Азербайджане

К сервису международных денежных переводов «Золотая Корона» присоединился ДемирБанк (Азербайджан). Благодаря новому участнику инфраструктура обслуживания системы «Золотая Корона»
14.01.2016 Банк ВТБ (Азербайджан) автоматизирует документооборот на базе EOS for SharePoint

выбрано мобильное электронное удостоверение личности «Асан Имза» (Asan İmza). Наш банк был первым в Азербайджане, кто интегрировал законодательно признаваемую ЭЦП во внутреннюю систему электрон
14.12.2015 Muk Computers будет продвигать решения EMC в Азербайджане, Грузии и Молдавии

Компания Muk Computers и корпорация EMC объявили о подписании дистрибуторского соглашения, которое будет действовать на территории трех стран: Азербайджана, Грузии и Молдавии. Продуктовый портфель Muk Computers пополнится комплексом решений EMC, предназначенным для построения центров обработки данных (ЦОД) любого масштаба, сообщили CN
16.10.2015 TeliaSonera обвинили в подкупе дочерей президента Азербайджана

дителями значатся Лейла и Арзу Алиевы.  Что касается Местелана, то он является известным деятелем в Азербайджане, в частности, он владеет галереей Kicik QalArt в столице государства — Баку. Кро
07.10.2015 SOCAR строит единую управленческую платформу на базе технологий SAP

Государственная нефтегазовая компания Азербайджана SOCAR при поддержке фирмы PwC, а также компании SAP объявила о запуске в производственную эксплуатацию системы по управлению предприятием на базе SAP ERP. Как сообщили CNews в SAP,
18.06.2015 DəmirBank стал новым участником системы Contact в Азербайджане

. Об этом CNews сообщили в пресс-службе системы Contact. Новый партнер системы Contact в республике Азербайджан — DəmirBank — обладает широкой филиальной сетью и представлен почти во всех регио
17.06.2015 В столице Азербайджана появился сервер SkyparkCDN

SkyparkCDN продолжает расширять географию присутствия на территории ближнего зарубежья. Во вторник, 16 июня, компания запустила в эксплуатацию новый CDN-сервер в столице Азербайджана — Баку. Теперь у многих компаний, ориентированных на аудиторию этой страны, появится больше возможностей для работы и привлечения новых пользователей: установленный CDN-сервер обес
29.04.2015 Азербайджан обвинил «Билайн» в работе на территории Нагорного Карабаха

ть незаконную деятельность на оккупированной азербайджанской территории, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Хаджиев. По мнению властей Азербайджана, деятельность «Вымпелкома»
05.03.2015 IBM открыла представительство в Азербайджане

откроют новый этап в развитии этой быстрорастущей экономики», — добавил генеральный директор IBM в Азербайджане Илья Кравцов. «Открытие офиса IBM в Азербайджане и ее дальнейшая деятельн
18.10.2013 Денежные переводы «Золотая Корона» теперь доступны в отделениях AGBank

йджана», «Национальная Конфедерация Предпринимателей Азербайджана», «Американская Торговая Палата в Азербайджане» (AmCham) и др., является принципиальным членом международных платежных систем M

Публикаций - 1111, упоминаний - 1384

Азербайджан и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 159
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 106
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 61
Yandex - Яндекс 9215 58
МегаФон 10742 57
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 57
Ростелеком 10948 42
ЦФТ - Золотая Корона 362 39
SAP SE 5601 37
Cisco Systems 5372 35
IBM - International Business Machines Corp 9699 35
Oracle Corporation 7074 33
Intel Corporation 12811 28
9594 25
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 24
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 22
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 21
VK - Mail.ru Group 3602 20
Google LLC 12687 19
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 31 18
Samsung Electronics 11064 18
Huawei 4675 18
Vodafone Bakcell - Azercell Telekom 18 17
Meta Platforms - Facebook 4621 17
Telegram Group 2940 17
Nar - Azerfon-Vodafone 16 16
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 16
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 14
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 14
Fintur 57 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 13
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 13
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 13
HP Inc. 5883 13
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 13
Киевстар - Kyivstar 569 13
HP - Hewlett-Packard 3662 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 39
Visa International 1993 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 30
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 29
Uber 357 20
Альфа-Банк 1979 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 16
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 15
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 14
36,6 - аптечная сеть 96 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 18 11
Газпром ПАО 1493 11
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
ВТБ - ВТБ24 671 10
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 10
NanduQ - Qiwi 1013 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 10
Евросеть 1421 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Почта России ПАО 2370 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 8
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 8
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 8
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 8
Foodfox 16 7
Россети Ленэнерго 1699 7
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 7
UZCARD - ЕОПЦ - Единый общереспубликанский процессинговый центр 24 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
Carlsberg Group 26 6
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
МТС Трэвел - MTS Travel 292 6
Связной ГК 1401 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 54
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 29 28
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 26
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 23
Судебная власть - Judicial power 2500 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 9
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 9
Федеральное казначейство России 1949 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 7
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 423 7
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 7
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 7
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 7
ЦБ Азербайджан - Центральный Банк Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 7 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 32
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 17
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 4
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 4
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 3
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
Демократическая политическая партия США 122 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
UFI - l'Union des foires internationales - Всемирная ассоциация выставочной индустрии 7 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
ЛДПР 116 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
IFF - Internet Freedom Foundation 5 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 194
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 175
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 131
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ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 9
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Microsoft Windows NT 890 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 8
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 8
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Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 7
Microsoft Dynamics 1197 7
Microsoft Visual Studio 429 7
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Федорова Олеся 63 16
Путин Владимир 3454 14
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Алиев Ильхам 13 13
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Худавердян Тигран 94 11
Каримова Гульнара 95 9
Каримов Ислам 97 8
Медведев Дмитрий 1665 8
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
Ситнов Иван 10 6
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Назарбаев Нурсултан 85 5
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Бар-Бирюкова Мария 105 3
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Казахстан - Республика 6047 671
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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