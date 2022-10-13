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«Россети» и «Азерэнерджи» расширяют сотрудничество по развитию электросетей России и Азербайджана

«Россети» и «Азерэнерджи» подписали соглашение о намерениях долгосрочного сотрудничества, нацеленного на углубление взаимодействия в эксплуатации и развитии электросетевой инфраструктуры России и Азербайджана. Об этом CNews сообщили представители «Россетей».

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» Алексей Мольский и вице-президент АО «Азерэнерджи» Вугар Шахмурадов. Соглашение заключено на три года. Компании намерены сотрудничать в области проектирования, строительства и реконструкции межгосударственных линий электропередачи, проводить совместные исследования возможности реализации интеграционных проектов, в том числе энергетического коридора «Север – Юг» и замыканию Закавказского энергокольца.

Кроме того, компании планируют осуществлять обмен опытом в эксплуатации, техобслуживании и ремонте электросетевых объектов, взаимодействовать по вопросам предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в электросетях на приграничных территориях обеих стран. Также предполагается совместная работа в области развития кадрового потенциала.

«Соглашение будет способствовать расширению кооперации между нашими странами в рамках проведения совместных исследований и разработок, использованию электрической энергии с учетом требований обеспечения безопасности и защиты окружающей среды», – отметил Алексей Мольский.

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«Приоритетом является перспективное строительство новых межгосударственных линий электропередачи для повышения надежности наших энергетических систем», – сказал Вугар Шахмурадов.

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