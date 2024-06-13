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Азербайджан Баку
СОБЫТИЯ
|13.06.2024
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«Аэромакс» оцифрует участок нефтепровода «Грозный-Баку»
«Аэромакс» успешно провел комплексное обследование участка нефтепровода «Грозный-Баку». Специалисты компании организовали аэрофотосъемку и воздушное лазерное сканирование объектов транспортировки углеводородов, а также прилегающей местности. Результатом обработки данных ста
|15.09.2011
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23 ноября в Баку откроется Международная телекоммуникационная выставка BakuTel
С 23 по 26 ноября в «Баку Экспо Центре» пройдет крупнейшая в Каспийском и Кавказском регионах телекоммуникационная выставка BakuTel. За 17 лет проведения выставка превратилась в знаковое событие, которое является н
|29.07.2010
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Dr.Web AV-Desk обосновался в Баку
Компания «Доктор Веб» сообщила о первом внедрении Dr.Web AV-Desk в Азербайджане. Первым провайдером, предложившим интернет-пользователям Баку услугу «Антивирус Dr.Web», стала компания Alfanet. Интернет-сервис Dr.Web AV-Desk стал закономерным выбором специалистов Alfanet, хорошо знакомых с продуктами Dr.Web, говорится в сообщении
|26.06.2009
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Старая крепость в Баку исключена из списка объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой
33-я сессия Комитета ЮНЕСКО по всемирному наследию приняла решение исключить Старую крепость в Баку с Дворцом ширваншахов и Девичьей башней из списка объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой. Комитету в составе 21 члена предстоит провести обзор состояния сохранности 30 объек
|14.12.2007
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ФОРС пришел в Азербайджан: филиал в Баку
Компания «ФОРС – Центр разработки» объявляет об открытии очередного филиала в столице Азербайджана - Баку. В 2007 г. здесь стартовал крупный проект по автоматизации страховой компании MBASK. Помимо этого, намечается еще целый ряд интересных проектов в госсекторе, на рынке финансовых и страховы
|28.09.2005
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26 октября в Баку откроется выставка "Телекоммуникации и Информационные Технологии"
С 26 по 29 октября в Баку пройдёт 11-я Азербайджанская Международная Выставка и Форум «Телекоммуникации и Информационные Технологии» BakuTel 2006. Выставка привлечёт свыше 100 компаний из 20 стран мира. Свои экспоз
Азербайджан и организации, системы, технологии, персоны:
|Малеев Алексей 18 4
|Станкевич Андрей 17 4
|Путин Владимир 3454 4
|Исмаилов Рашид 65 4
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Ситнов Иван 10 3
|Алиев Ильхам 13 3
|Бородянский Борис 24 3
|Фролова Светлана 42 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Гайнуллин Ильдар 2 2
|Короткевич Геннадий 12 2
|Романов Владимир 12 2
|Лифарь Егор 3 2
|Дроздова Александра 6 2
|Сергунин Андрей 2 2
|Ахмедов Максим 4 2
|Тихомиров Михаил 4 2
|Калинин Николай 5 2
|Будин Николай 2 2
|Христенко Олег 6 2
|Збань Илья 3 2
|Резников Григорий 5 2
|Кириллов Арсений 2 2
|Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 2
|Рахматуллин Рамазан 3 2
|Шмулевич Марк 90 2
|Михайлов Владимир 40 2
|Мелкумов Александр 4 2
|Денисов Виктор 2 2
|Гриценко Анатолий 3 2
|Аббасов Али 6 2
|Berksan Cagdas - Берксан Чагдаш 2 2
|Иванов Сергей 405 2
|Слободин Михаил 56 1
|Горелов Дмитрий 61 1
|Гришин Дмитрий 210 1
|Васильева Ольга 25 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Гулянский Игорь 13 1
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