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Азербайджан Баку

Азербайджан - Баку

Плакат "Интуриста" о путешествиях в СССР. Баку (1938) Плакат "Интуриста" о путешествиях в СССР. Баку (1938)
Константин Вялов "Баку. Железная дорога" (1933) Константин Вялов "Баку. Железная дорога" (1933)
Плакат "Интуриста" о путешествиях в СССР. Баку (1938)

СОБЫТИЯ


13.06.2024 «Аэромакс» оцифрует участок нефтепровода «Грозный-Баку»

«Аэромакс» успешно провел комплексное обследование участка нефтепровода «Грозный-Баку». Специалисты компании организовали аэрофотосъемку и воздушное лазерное сканирование объектов транспортировки углеводородов, а также прилегающей местности. Результатом обработки данных ста
15.09.2011 23 ноября в Баку откроется Международная телекоммуникационная выставка BakuTel

С 23 по 26 ноября в «Баку Экспо Центре» пройдет крупнейшая в Каспийском и Кавказском регионах телекоммуникационная выставка BakuTel. За 17 лет проведения выставка превратилась в знаковое событие, которое является н
29.07.2010 Dr.Web AV-Desk обосновался в Баку

Компания «Доктор Веб» сообщила о первом внедрении Dr.Web AV-Desk в Азербайджане. Первым провайдером, предложившим интернет-пользователям Баку услугу «Антивирус Dr.Web», стала компания Alfanet. Интернет-сервис Dr.Web AV-Desk стал закономерным выбором специалистов Alfanet, хорошо знакомых с продуктами Dr.Web, говорится в сообщении
26.06.2009 Старая крепость в Баку исключена из списка объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой

33-я сессия Комитета ЮНЕСКО по всемирному наследию приняла решение исключить Старую крепость в Баку с Дворцом ширваншахов и Девичьей башней из списка объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой. Комитету в составе 21 члена предстоит провести обзор состояния сохранности 30 объек
14.12.2007 ФОРС пришел в Азербайджан: филиал в Баку

Компания «ФОРС – Центр разработки» объявляет об открытии очередного филиала в столице Азербайджана - Баку. В 2007 г. здесь стартовал крупный проект по автоматизации страховой компании MBASK. Помимо этого, намечается еще целый ряд интересных проектов в госсекторе, на рынке финансовых и страховы
28.09.2005 26 октября в Баку откроется выставка "Телекоммуникации и Информационные Технологии"

С 26 по 29 октября в Баку пройдёт 11-я Азербайджанская Международная Выставка и Форум «Телекоммуникации и Информационные Технологии» BakuTel 2006. Выставка привлечёт свыше 100 компаний из 20 стран мира. Свои экспоз

Публикаций - 138, упоминаний - 138

Азербайджан и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4677 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 9
Yandex - Яндекс 9216 8
Microsoft Corporation 25775 7
Samsung Electronics 11065 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Oracle Corporation 7074 6
SAP SE 5601 5
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 5
ЦФТ - Золотая Корона 362 4
Vodafone Bakcell - Azercell Telekom 18 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Cisco Systems 5372 4
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 3
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 132 3
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 3
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 3
Aztelecom 3 3
Nokia Networks Russia - Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс 15 3
Aztech - АЗТЕХ - Азиатские Технологии 3 3
Ростелеком 10948 3
LG Electronics 3735 3
Softline - Софтлайн 3743 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
Ring 65 2
Beltel - Белтел 147 2
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 114 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
Омега 89 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Nar - Azerfon-Vodafone 16 2
Peak Systems - Пик Системз 26 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Центр Гейдара Алиева - Heydər Əliyev Mərkəzi 4 4
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 18 2
Daikin Industries 64 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 2
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Visa International 1993 2
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Uber 357 1
Воронежсинтезкаучук АО 17 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
СтройГазМонтаж 14 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
Arianespace 87 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Expressbank 2 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 1
Muddy Waters 7 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 29 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
ЦБ Азербайджан - Центральный Банк Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 7 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 2
Кабинет министров Украины - Министерство обороны Украины - Минобороны Украины 15 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 1
Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 15 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
ФСБ РФ ЦОС - Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации 13 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
РЖД ЮУЖД - Южно-Уральская железная дорога 11 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 51 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы - Троицкая линия 20 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
UFI - l'Union des foires internationales - Всемирная ассоциация выставочной индустрии 7 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 4
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 106 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Microsoft Windows 2000 8678 5
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 4
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 3
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 2
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 2
ЦФТ - Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-70 - военно-транспортный самолёт, грузовой самолёт, грузопассажирский самолёт 23 2
Airbus Military - Airbus A400M Atlas - четырёхмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолёт производства 8 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-114 - советский и российский турбовинтовой ближнемагистральный (региональный) пассажирский самолёт 9 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-72 11 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
The Digital Box ADA 30 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 87 1
Microsoft Dynamics 1197 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
SAP NetWeaver 158 1
Купибилет - Kupibilet 34 1
Visa payWave 78 1
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 42 1
Intel TXE - Intel Trusted Execution Technology - Intel TXT - Intel LaGrande 32 1
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
Intel Express Chipset Family 112 1
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 1
Малеев Алексей 18 4
Станкевич Андрей 17 4
Путин Владимир 3454 4
Исмаилов Рашид 65 4
Медведев Дмитрий 1665 3
Ситнов Иван 10 3
Алиев Ильхам 13 3
Бородянский Борис 24 3
Фролова Светлана 42 3
Никифоров Николай 1138 3
Гайнуллин Ильдар 2 2
Короткевич Геннадий 12 2
Романов Владимир 12 2
Лифарь Егор 3 2
Дроздова Александра 6 2
Сергунин Андрей 2 2
Ахмедов Максим 4 2
Тихомиров Михаил 4 2
Калинин Николай 5 2
Будин Николай 2 2
Христенко Олег 6 2
Збань Илья 3 2
Резников Григорий 5 2
Кириллов Арсений 2 2
Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 2
Рахматуллин Рамазан 3 2
Шмулевич Марк 90 2
Михайлов Владимир 40 2
Мелкумов Александр 4 2
Денисов Виктор 2 2
Гриценко Анатолий 3 2
Аббасов Али 6 2
Berksan Cagdas - Берксан Чагдаш 2 2
Иванов Сергей 405 2
Слободин Михаил 56 1
Горелов Дмитрий 61 1
Гришин Дмитрий 210 1
Васильева Ольга 25 1
Корнеев Сергей 84 1
Гулянский Игорь 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 100
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 75
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 31
Европа 24964 26
Армения - Ереван 223 20
Турция - Турецкая республика 2620 20
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 20
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 18
Беларусь - Минск 706 18
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 288 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 17
Казахстан - Республика 6048 16
Украина 7928 16
Украина - Киев 1151 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 15
Армения - Республика 2449 15
Беларусь - Белоруссия 6289 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 15
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Россия - СФО - Новосибирск 4876 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 14
Узбекистан - Республика 2005 11
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 10
Грузия 1332 10
Грузия - Тбилиси 106 9
Япония 13807 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 9
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 9
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 113 8
Азия - Азиатский регион 5920 8
Азербайджан - Сумгаит 9 7
Индия - Bharat 5870 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 7
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 7
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 197 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 9
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 9
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 7
Металлы - Серебро - Silver 827 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Английский язык 7030 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
Металлы - Золото - Gold 1251 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 188 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
The Times 75 4
РБК Daily 91 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Чудо техники 60 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Cellular News 234 1
Первый информационный кавказский - телеканал 7 1
EBU - European Broadcasting Union - ЕВС - Европейский вещательный союз 18 1
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 1
Компьютерное обозрение 3 1
Forbes - Форбс 1002 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
РИА Новости 1033 1
NYT - The New York Times 1100 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
The Bell - Издание 42 1
The Guardian - Британская газета 406 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
Gartner - Гартнер 3658 2
CNews Инновация года - награда 155 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Gartner - Dataquest 353 1
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 1
Мировой рынок ВКС 5 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Forrester Research 834 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 10 2
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 12 2
Интеллектуал ГБОУ школа 7 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
Школа информационных технологий и инженерии 1 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
ADA University - Азербайджанская дипломатическая академия - Университет АДА 2 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 21 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
КФУ Лицей имени Н.И. Лобачевского 6 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 1
Auburn University - Обернский университет 7 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 4
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 3
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 3
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 2
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 4 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Cisco Expo 23 1
Red Dot Design Award 57 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Менделеевские съезды 2 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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