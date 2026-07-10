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СтройГазМонтаж

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.07.2026 Сергей Ступин -

Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются

 1
15.06.2020 Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM 1
15.11.2019 Autodesk внезапно разогнал руководство российского офиса 1
14.11.2018 Власти продают «Крымтелеком» 1
21.05.2018 Выходящее на ICO такси заявило, что принадлежит экс-жене Ротенберга 1
26.12.2016 Бизнес Axelot вырос на 18% по итогам 2015-2016 финансового года 1
28.09.2016 «ДоксВижн» провела аудит быстродействия СЭД в «Стройгазмонтаже» 1
15.02.2016 «Энвижн Груп» оптимизировала автоматизированную систему бюджетного управления «Стройгазмонтажа» 1
15.09.2014 Гендиректор Autodesk в России: Мы сожалеем о негативных последствиях санкций 1
15.08.2014 Autodesk запретил своим партнерам работать с российской оборонкой 1
14.06.2013 Владимир Андреев -
Информатизация госструктур способствует развитию межведомственного документооборота
 1
19.11.2012 «Ланит-Партнер» завершил монтаж оборудования связи на газопроводе Сахалин — Хабаровск — Владивосток 1
25.02.2011 «Билайн Бизнес» обеспечил «Стройгазмонтаж» комплексными услугами связи 1
09.02.2011 «1С-Рарус» автоматизировал ведение бухгалтерского учета в «Стройгазмонтаже» на основе «1С:Предприятия 8» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

СтройГазМонтаж и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk 639 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 925 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 405 4
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 4
9527 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9484 2
Docsvision - ДоксВижн 1058 2
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 224 1
Softline - Цифровые Решения - Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 47 1
РПК - Русская промышленная компания 21 1
IDT - АйДиТи - Интеллектуальные Средства Проектирования 5 1
Optimacros - Оптимакрос 103 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Selex ES - Elsag Spa - Elsag Datamat 31 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 16 1
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 31 1
Конструктор НТЦ 6 1
Прогресс ГК - АйТиПрогресс 15 1
Инфарс - Инфарс-проект 8 1
SAP SE 5585 1
Microsoft Corporation 25720 1
IBM - International Business Machines Corp 9683 1
Softline - Софтлайн 3695 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 120 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2390 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 822 1
Red Hat 1378 1
Honeywell 308 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Киевстар - Kyivstar 568 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Укртелеком - Ukrtelecom 244 1
1С-Рарус 971 1
ФОРС - Центр разработки 701 1
Миранда-Медиа - Крымтелеком 58 1
АйТи 1516 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 44 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 492 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 4
Авиа Групп 8 4
Зест -лизинговая компания 6 4
Трансойл 13 4
Сахатранс 6 4
Аброс ИК 7 4
Русское время - Часовой дом 6 4
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 4
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 4
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 507 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 4
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 4
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 4
ИнвестКапиталБанк 26 4
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 4
Шереметьево Авиа Групп 2 2
ГПБ - СтройГазКонсалтинг - СГК 9 2
Ростех - Базальт НПО - Базальт Научно-производственное объединение 6 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 33 1
ЭФКО ГК 29 1
Роснефть - РН-ВЧНГ - РН-Верхнечонскнефтегаз 3 1
АвтоВАЗ - Лада Имидж 7 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-14 - Территориальная генерирующая компания №14 2 1
Эником Невада групп - РазДва - Самбери 10 1
Гранд Капитал 1 1
Почта России ПАО 2354 1
Газпром ПАО 1484 1
Microsoft - LinkedIn 697 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 233 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 1
Инвитро - Invitro 83 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 151 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
Bentley Motors 74 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 137 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 206 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1677 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4933 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 776 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35886 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13872 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16019 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12130 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25343 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4364 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29587 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1072 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2657 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4778 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2386 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2014 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12108 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22795 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26172 1
Управляемость - Manageability 2239 1
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Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 206 1
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 395 1
СЭД - Учет договоров 106 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 996 1
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 124 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9846 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13004 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4157 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12778 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64469 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7810 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4981 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1160 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28097 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25920 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 223 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1199 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 564 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7534 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1110 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1451 1
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 94 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33246 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2490 2
Docsvision СЭД - ECM-система 249 1
Dropbox Paper 81 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 107 1
Axelot TMS 31 1
1С:УСО - 1С:Управление строительной организацией - 1С:BIM 18 1
Linux OS 11457 1
Microsoft Outlook 1505 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2538 1
Янукович Виктор 57 4
Рыжов Алексей 19 3
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
Лазников Виктор 2 2
Goranson Annie - Горансон Энни 4 2
Ротенберг Аркадий 52 2
Морозова Анастасия 36 2
Тимченко Геннадий 10 2
Воеводин Александр 40 1
Тимашов Алексей 14 1
Ступин Сергей 10 1
Райкова Наталья 5 1
Король Марина 3 1
Винокуров Владимир 4 1
Тагиров Мурад 1 1
Хассан Екатерина 1 1
Путин Владимир 3448 1
Андреев Владимир 100 1
Вексельберг Виктор 155 1
Брюквин Юрий 300 1
Ротенберг Наталья 1 1
Патока Андрей 110 1
Маркин Сергей 2 1
Becker Johannes - Беккер Йоханнес 2 1
Дубовицкий Николай 5 1
Olszewski Jarek - Ольшевский Ярек 1 1
Atallah Naji - Аталлах Наджи 1 1
Welch Dale - Уэлш Дейл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165022 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54529 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47363 5
ЛНР - Луганская Народная Республика 201 4
ДНР - Донецкая Народная Республика 230 4
Европа 24911 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Африка - Африканский регион 3634 2
Ближний Восток 3142 2
Украина 7911 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4184 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13770 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 1
Россия - ЮФО - Севастополь 611 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1079 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1786 1
Великобритания - Лондон 2428 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3161 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1070 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1296 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 773 1
Беларусь - Минск 703 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1017 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 632 1
Азербайджан - Баку 138 1
Грузия - Тбилиси 106 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Армения - Ереван 222 1
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 53 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53128 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57299 6
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 758 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3965 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21474 4
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КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6142 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8452 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 663 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6982 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9090 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6547 1
White Paper - официальная документация 16 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11657 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15926 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1133 1
Физика - Physics - область естествознания 2924 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8178 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2735 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6007 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5087 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8763 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33488 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18043 1
Энергетика - Energy - Energetically 5813 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3136 1
Аренда 2666 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1492 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 420 1
Аудит - аудиторский услуги 3408 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3447 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 240 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 415 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 804 1
Приватизация - форма преобразования собственности 541 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1391 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1177 1
Средства производства 52 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2732 2
The Times 75 1
Forbes - Форбс 984 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11544 1
The Bell - Издание 42 1
The Guardian - Британская газета 404 1
Рустелеком ТК 305 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 117 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 600 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 137 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 728 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
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