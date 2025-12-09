Разделы

Прогресс ГК АйТиПрогресс


СОБЫТИЯ

09.12.2025 В российском городе национализированы оператор связи и расчетный центр услуг ЖКХ 1
11.09.2024 Власти отобрали лицензию у крымского сотового оператора 2
15.06.2022 Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов 1
17.05.2022 Крымскому оператору дали 1,8 миллиарда на скоростной интернет 1
18.03.2022 Путин призвал МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 не бояться санкций и начать работу в Крыму 1
11.11.2021 Власти пустят с молотка 4G-частоты в Крыму 1
13.01.2021 Главному оператору связи Севастополя грозит банкротство 1
23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 1
14.11.2018 Власти продают «Крымтелеком» 1
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 1
12.01.2018 В России закрылся последний CDMA-оператор 1
05.10.2016 В Крыму появится 4G-оператор редкого стандарта 1
28.09.2016 Кто помогал «Билайну» наладить связь в Крыму 1
15.06.2016 В Крыму заработал четвертый сотовый оператор 1
31.10.2014 «Практика Безопасности» вышла на рынок системной интеграции 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Прогресс ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Миранда-Медиа - Крымтелеком 56 12
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 36 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 10
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 40 10
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 9
Укртелеком 242 9
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 28 9
К Телеком - Исеть Телеком 90 9
Киевстар - Kyivstar 557 9
Ростелеком 10306 8
К-Телеком - Win Mobile 46 8
Миранда-Медиа 71 7
СИНХ - Таттелеком 219 7
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 6
МегаФон 9892 4
Миранда-Медиа - Элемтэ-Инвест ИК - Элемтэ Инвестиционная компания 14 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 3
Vodafone Group 1394 3
Тримоб 34 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
Астелит 135 2
Интертелеком - Intertelecom 37 2
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 25 2
Прогресс ГК - Практика безопасности 50 2
Прогресс ГК - Прогресс Мониторинг 1 1
СервисТелеКом 4 1
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 30 1
Lifecell - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia 29 1
VK - Mail.ru Group 3532 1
Google LLC 12255 1
Yandex - Яндекс 8434 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1249 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
АйСи Инвест 10 1
АйТи 1439 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 46 5
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 58 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
Регионстрой 8 1
ПСБ - Промсвязьбанк 901 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
eBay Inc 1631 1
СтройГазМонтаж 13 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Арм Телеком Венчурс Холдинг 2 1
Спецстройкрым 1 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 71 1
СБУ - Служба безопасности Украины 96 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 6
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1615 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 676 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 3
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 342 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1338 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1429 1
Аналоговые технологии 2835 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 412 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 276 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 830 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1
Apple - App Store 3008 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Google Cloud Services 233 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 1
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 16 7
Кузнецов Павел 39 2
Громов Ростислав 13 2
Большаков Артем 3 1
Громяк Юрий 1 1
Бесаев Арчил 4 1
Маншилин Максим 1 1
Путин Владимир 3349 1
Никифоров Николай 1136 1
Осеевский Михаил 332 1
Ройтман Евгений 44 1
Жаров Александр 178 1
Брюквин Юрий 299 1
Клименко Дмитрий 2 1
Вексельберг Виктор 154 1
Ротенберг Борис 9 1
Щеголев Игорь 698 1
Ротенберг Аркадий 52 1
Осипова Александра 18 1
Ахметов Ринат 56 1
Голомолзин Анатолий 75 1
Даниленко Антон 4 1
Полонский Дмитрий 15 1
Зинченко Антон 4 1
Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 1
Россия - ЮФО - Севастополь 581 14
Украина 7793 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 13
Россия - РФ - Российская федерация 156831 13
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 13
Армения - Республика 2368 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 3
Ливан - Ливанская Республика 196 2
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 51 2
Грузия 1282 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 685 1
Южная Осетия - Государство Алания 114 1
Абхазия - Республика 182 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 1
Украина - Запорожская область 118 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
Украина - Киев 1141 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 43 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 575 1
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 14 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 48 1
Донбасс 61 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Евпатория 29 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 13
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 3
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 13 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 1
Аренда 2584 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 398 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 1
Приватизация - форма преобразования собственности 536 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1338 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
РИА Новости 984 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Рустелеком ТК 304 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 100 1
