Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183558
ИКТ 14268
Организации 11087
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3511
Системы 26257
Персоны 78883
География 2956
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2722
Мероприятия 873

СервисТелеКом

СервисТелеКом

ООО «СервисТелеком» — российская сервисная компания, многолетний партнёр ОАО «Российские железные дороги» по сервисному обслуживанию сетей связи. Оказывает заказчикам услуги по техподдержке, обслуживанию и ремонту телекоммуникационного и сопутствующего оборудования интегрированной сети связи.

УПОМИНАНИЯ


24.09.2025 «СервисТелеком» развернул мониторинг ИТ-инфраструктуры с помощью Naumen Network Manager 1
02.12.2022 «Сервистелеком» внедрил ServiceDesk на российской low-code платформе TRS.EVA 3
30.11.2017 Арестован экс-глава «Практики безопасности» 1
28.09.2016 Кто помогал «Билайну» наладить связь в Крыму 3

Публикаций - 4, упоминаний - 8

СервисТелеКом и организации, системы, технологии, персоны:

Прогресс ГК - Практика безопасности 49 2
АйСи Инвест - К-Телеком - Winmobile 10 1
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 36 1
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 38 1
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 27 1
К Телеком - Исеть Телеком 90 1
Миранда-Медиа - Крымтелеком 54 1
Транссеть 9 1
Прогресс ГК - АйТиПрогресс 14 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
МегаФон 9624 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13778 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4360 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9062 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3043 1
Газпром ПАО 1388 1
Варшавка скай БЦ 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1970 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2226 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5686 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21598 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11107 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2556 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 668 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1088 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 415 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11966 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 944 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33109 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1483 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25270 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28646 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5379 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5046 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1474 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26676 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 810 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 918 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70935 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6619 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1068 1
Микроскоп - Microscope 332 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2037 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3898 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11126 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4334 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22096 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10905 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14250 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 1
Транссеть - TRS.EVA 5 1
Транссеть - TRS.Service Desk 1 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 908 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1177 1
Зинченко Антон 4 2
Пономарев Тарас 29 1
Громов Ростислав 13 1
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 16 1
Наумов Иван 3 1
Кувалдин Андрей 2 1
Цибиров Владислав 1 1
Скомаровский Дмитрий 6 1
Большаков Артем 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45072 2
Россия - РФ - Российская федерация 153457 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 977 1
Армения - Республика 2355 1
Украина 7737 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1971 1
Россия - ЮФО - Севастополь 570 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1422 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3648 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19892 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5183 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6258 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2221 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54025 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6541 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2968 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3717 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3645 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3315 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385648, в очереди разбора - 730046.
Создано именных указателей - 183558.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще