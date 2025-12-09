Получите все материалы CNews по ключевому слову
СевМобайл Севастополь-Мобайл Севастопольский сотовый оператор
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
СевМобайл и организации, системы, технологии, персоны:
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 16 12
|Ротенберг Борис 9 5
|Громов Ростислав 13 5
|Кузнецов Павел 39 4
|Ройтман Евгений 44 4
|Полонский Дмитрий 15 4
|Зарицкий Владимир 8 3
|Белик Дмитрий 15 3
|Зырьянов Сергей 3 3
|Никифоров Николай 1136 3
|Голомолзин Анатолий 75 2
|Рубцов Сергей 33 2
|Аксенов Сергей 28 2
|Развожаев Сергей 2 2
|Сухов Андрей 6 2
|Топорищев Павел 3 2
|Иванов Олег 146 2
|Духовницкий Олег 91 1
|Осипова Александра 18 1
|Ахметов Ринат 56 1
|Лебедева Ирина 52 1
|Ткаченко Владимир 12 1
|Дрозденко Владимир 1 1
|Полосов Олег 1 1
|Савватеев Денис 2 1
|Половников Сергей 19 1
|Зима Иван 22 1
|Шафигуллин Лутфулла 8 1
|Зинченко Антон 4 1
|Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 1
|Нагорный Дмитрий 2 1
|Клименко Дмитрий 2 1
|Шарапова Ольга 3 1
|Большаков Артем 3 1
|Данкин Александр 2 1
|Салманов Олег 1 1
|Громяк Юрий 1 1
|Бесаев Арчил 4 1
|Маншилин Максим 1 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Комсомольская правда ИД 72 2
|Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
|РИА Новости 984 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406029, в очереди разбора - 733488.
Создано именных указателей - 186752.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.