СевМобайл Севастополь-Мобайл Севастопольский сотовый оператор

СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


09.12.2025 В российском городе национализированы оператор связи и расчетный центр услуг ЖКХ 1
11.09.2024 Власти отобрали лицензию у крымского сотового оператора 3
28.08.2024 Власти возбудили дело против «Билайна», МТС и «Мегафона» из-за цен на связь в Крыму, хотя операторы там не работают 1
17.11.2022 Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек 2
15.06.2022 Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов 1
17.05.2022 Крымскому оператору дали 1,8 миллиарда на скоростной интернет 1
18.03.2022 Путин призвал МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 не бояться санкций и начать работу в Крыму 1
11.11.2021 Власти пустят с молотка 4G-частоты в Крыму 1
13.01.2021 Главному оператору связи Севастополя грозит банкротство 1
23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 2
12.11.2020 Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании 3
27.10.2020 Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом» 1
14.08.2020 У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 1
04.03.2020 Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма 1
04.12.2019 У сотовых абонентов «Крымтелекома» девять месяцев проблемы со связью 3
29.11.2019 МТС бежит из российского региона, в котором «никогда не работала» 1
11.02.2019 Сотовым абонентам в Крыму возвращают деньги из-за длительного отсутствия связи 3
18.12.2018 Крымских абонентов лишают сотовой связи из-за долгов перед Huawei и ZTE? Расследование 3
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 2
23.04.2018 Yota в разы снизила цены в Крыму 1
12.01.2018 В России закрылся последний CDMA-оператор 1
14.12.2017 «Билайн» резко снизил цены на роуминг 1
25.08.2017 Сотовая связь в России подорожала из-за будущей отмены роуминга 1
05.10.2016 В Крыму появится 4G-оператор редкого стандарта 1
28.09.2016 Кто помогал «Билайну» наладить связь в Крыму 1
24.03.2016 Власти обвинили первого крымского сотового оператора в злоупотреблениях 1
24.03.2016 В Крыму началось освобождение из «мобильного рабства» 1
18.03.2016 Минкомсвязи подвело итоги двух лет работы в Крыму по направлению телекоммуникаций 1

Миранда-Медиа - Крымтелеком 56 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 21
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 36 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 19
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 40 18
К Телеком - Исеть Телеком 90 18
К-Телеком - Win Mobile 46 17
Киевстар - Kyivstar 557 16
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 15
Укртелеком 242 15
Ростелеком 10306 12
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 12
СИНХ - Таттелеком 219 11
Миранда-Медиа 71 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 11
МегаФон 9892 11
Прогресс ГК - АйТиПрогресс 15 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 9
Миранда-Медиа - Элемтэ-Инвест ИК - Элемтэ Инвестиционная компания 14 7
Vodafone Group 1394 7
Fedilco Group Limited - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 60 4
Huawei 4221 4
Интертелеком - Intertelecom 37 3
ZTE Corporation 772 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
Астелит 135 2
Тримоб 34 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 288 2
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 25 2
АйСи Инвест - К-Телеком - Winmobile 10 2
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 30 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 2
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 90 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 2
КСК Технологии 46 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
Сонет 170 1
Вайнах Телеком 50 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 46 4
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 3
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 58 2
Фин-Партнер УК 4 2
Арм Телеком Венчурс Холдинг 2 2
Люкстранс СК - Люкстранс Судоходная компания 5 2
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 25 1
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Спецстройкрым 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
Регионстрой 8 1
eBay Inc 1631 1
ПСБ - Промсвязьбанк 901 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2762 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3527 3
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 71 2
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 2
СБУ - Служба безопасности Украины 96 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21987 24
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73167 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 13
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 8
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 6
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 276 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 5
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 676 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4841 4
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 342 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11191 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1615 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 337 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17104 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57342 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7025 1
RAN sharing - Network sharing - совместное использование инфраструктуры сетей связи операторами связи 16 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 830 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 412 1
Аналоговые технологии 2835 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3925 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 1
Интерконнект 88 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1429 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1279 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1213 6
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 1
Google Cloud Services 233 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 116 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 41 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1
Apple - App Store 3008 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 1
Apple iPhone 6 4862 1
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 16 12
Ротенберг Борис 9 5
Громов Ростислав 13 5
Кузнецов Павел 39 4
Ройтман Евгений 44 4
Полонский Дмитрий 15 4
Зарицкий Владимир 8 3
Белик Дмитрий 15 3
Зырьянов Сергей 3 3
Никифоров Николай 1136 3
Голомолзин Анатолий 75 2
Рубцов Сергей 33 2
Аксенов Сергей 28 2
Развожаев Сергей 2 2
Сухов Андрей 6 2
Топорищев Павел 3 2
Иванов Олег 146 2
Духовницкий Олег 91 1
Осипова Александра 18 1
Ахметов Ринат 56 1
Лебедева Ирина 52 1
Ткаченко Владимир 12 1
Дрозденко Владимир 1 1
Полосов Олег 1 1
Савватеев Денис 2 1
Половников Сергей 19 1
Зима Иван 22 1
Шафигуллин Лутфулла 8 1
Зинченко Антон 4 1
Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 1
Нагорный Дмитрий 2 1
Клименко Дмитрий 2 1
Шарапова Ольга 3 1
Большаков Артем 3 1
Данкин Александр 2 1
Салманов Олег 1 1
Громяк Юрий 1 1
Бесаев Арчил 4 1
Маншилин Максим 1 1
Щеголев Игорь 698 1
Россия - ЮФО - Севастополь 581 27
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 27
Россия - РФ - Российская федерация 156825 26
Украина 7793 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45702 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 13
Армения - Республика 2368 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3195 8
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 4
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 51 3
Швеция - Королевство 3715 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 43 2
Украина - Запорожская область 118 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53456 2
Турция - Турецкая республика 2486 2
Ливан - Ливанская Республика 196 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 185 1
Украина - Киев 1141 1
Грузия - Тбилиси 103 1
Россия - ЦФО - Брянская область 381 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 575 1
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 14 1
Абхазия - Республика 182 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 29 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 48 1
Донбасс 61 1
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 41 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Евпатория 29 1
Россия - ПФО - Кировская область 77 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 1
Грузия 1282 1
Южная Осетия - Государство Алания 114 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 826 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18565 1
Россия - УФО - Тюменская область 1255 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1416 1
Россия - ПФО - Саратовская область 784 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1012 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55016 24
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 21
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 7
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 13 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51282 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1338 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17402 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6105 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 2
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 124 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6668 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20384 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1178 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 736 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3701 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8128 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6362 1
Паспорт - Паспортные данные 2734 1
Аренда 2584 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 426 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 1
Приватизация - форма преобразования собственности 535 1
Лоббизм - Lobbying 95 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 611 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 1
Комсомольская правда ИД 72 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
РИА Новости 984 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
