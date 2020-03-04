Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма

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Крымские сотовые операторы незаметно пришли в Краснодарский край

Крымские телекоммуникационные компании «К-телеком», «КТК-Телеком», «Крымтелеком» и «Севастополь-Телеком» получили лицензии на оказание услуг сотовой связи и иных телекоммуникационных услуг на территории Краснодарского края. Это следует из информации на сайте Роскомнадзора. Лицензии были выданы либо 30 декабря 2019 г., либо 10 января 2020 г, - то есть непосредственно перед новогодними каникулами и сразу после них.

Лицензии на сотовую связь связаны с радиочастотным спектром, который ограничен. В связи с этим лицензии должны выдаваться по результатам торгов, которые в последние годы проводились в России в виде аукционов. Однако никаких объявлений о проведении соответствующих торгов Роскомнадзором не делалось.

Впрочем, возможно, крымские операторы и не будут оказывать реальных услуг в Краснодарском крае.

Пресс-служба ведомства к моменту публикации этого материала не ответила на запрос CNews по данному поводу.

«Хитрая схема»

В конце 2019 г. депутат Госдумы от Республики Крым Дмитрий Белик анонсировал проведение торгов, по результатам которых крымские сотовые операторы получат лицензии на работу в Краснодарском крае. Соответствующая договоренность была достигнута с замминистра связи России Олегом Ивановым, говорил Белик в интервью телеканалу «Первый севастопольский».

Крымские операторы получили лицензии на работу в Краснодарском крае, чтобы перевести в свои сети местных абонентов МТС, формально приписанных к Краснодару

Депутат объяснял, что целью схемы является предоставление возможности жителям Крыма перейти к местным операторам с сохранением своих номеров. После этого доходы от обслуживания крымских сотовых абонентов будут оставаться у местных сотовых операторов, которые смогут инвестировать эти средства в развитие своих сетей.

Как Крым уходил от украинской сотовой связи к российской

Ситуация с сотовой связью в Крыму выглядит крайне запутанной. В 2014 г. полуостров Крым перешел от Украины к России, после чего с полуострова последовательно ушли все украинские сотовые операторы.

В то же время летом 2014 г. на полуострове стали продаваться SIM-карты российской компании «Мобильные телесистемы» (МТС). Формально они приписаны к Краснодарскому краю и находились в роуминге в местной сети украинской «дочки» МТС - «МТС-Украина» (нынешнее название компании - «ВФ Украина», торговая марка - Vodafone). Но роуминговая наценка с таких абонентов не взималась, в том числе входящие звонки были бесплатными.

В августе 2014 г. «МТС-Украина» ушла из Крыма. На базе инфраструктуры оператора тут же заработала новая компания «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile). Участники рынка считают ее владельцем ливанского предпринимателя Пьера Фатуша, партнера МТС по армянскому сотовому оператору Vivacell, который ранее имел аналогичное название «К-Телеком».

SIM-карты МТС, приписанные к Краснодарскому краю, продолжили продаваться в Крыму и работать в роуминге в сети «К-Телекома» без взимания роуминговой наценки. Данные SIM-карты работают в коде «978». Таким образом, МТС на долгое время стала главным сотовым оператором в Крыму, тогда как «К-Телеком» первое время выполнял роль инфраструктурного оператора для МТС.

МТС не работает в Крыму, но является самым популярным оператором в регионе

Но со временем крымские сотовые операторы стали набирать силу. Власти субъектов федерации, расположенных на полуострове, Республики Крым и города федерального значения Севастополь, создали собственных операторов фиксированной связи: «Крымтелеком» и «Севастополь-Телеком» соответственно.

«Крымтелеком» стал самостоятельно оказывать услуги сотовой связи. «Севастополь-Телеком» для этих целей создал совместное предприятие с московским системным интегратором «ИТ-Прогресс» - «Севтелекомсвязь» (торговая марка «Севмобайл»). Собственные продажи наладил и «К-Телеком». Также на полуострвое появился еще один сотовый оператор -«КТК-Телеком» (торговая марка «Волна Мобайл»).

Впрочем, МТС все равно оставались самым популярным сотовым на полуострове. По неофициальным данным, компания за все время существования описанной схемы продала 2 млн SIM-карт, работающих в коде «978». При этом «КТК-Телеком» обслуживает 170 тыс. абонентов, «К-Телеком» - 70 тыс., «Крымтелеком» и «Севмобайл» - 30 тыс. абонентов.

Как МТС пытается уйти из Крыма

Первые тревожные сигналы об уходе МТС из Крыма появились летом 2019 г., когда оператор решил ввести для SIM-карт в коде «978» плату за соединение в размере 1 руб. за первую минуту и 1 руб. за каждую минуту, начиная с 16-ой. Правда, после вмешательства главы Республики Крыма Сергея Аксенова и Олега Иванова был введен мораторий на повышение цен на сотовую связь в Крыму.

Но осенью 2019 г. появилась новая волна слухов об уходе МТС. Группа «Мобильная связь в Крыму» в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что с 1 декабря 2019 г. МТС запретила своим дилерам в Крыму продавать SIM-карты, восстанавливать их или переоформлять. Тогда же оператор вел для SIM-карты в коде «978» ограничение скорости передачи данных на уровне 512 Кбит/с.

В конце января 2020 г. МТС снова ввела плату за соединение для номеров в коде «978» в размере 0,95 руб. за первую минуту. Также появилась плата за услугу переадресации вызовов на номера в коде «978» в размере 3 руб. в сутки. Ожидается и отмена бесплатных 100 минут для звонков внутри сети.

Как перевести абонентов крымского МТС к местным операторам

Уход крупнейшего сотового оператора из Крыма не мог обрадовать жителей полуострова. В связи с этим с конца 2019 г. местные власти вместе с Минкомсвязи России начали работать над дорожной картой развития связи в Крыму, основной целью которой является введение на полуострове механизма MNP (позволяет переходить от одного сотового оператора к другому с сохранением номера).

Процедура MNP заработала в России еще в конце 2013 г. Доступна она и в Крыму - но, как и в целом по России, только внутри одного региона. Поскольку крымские SIM-карты МТС формально приписаны к Краснодарскому краю, перейти с МТС к крымским сотовым операторам невозможно. Появление же у крымских сотовых операторов лицензий на Краснодарский край решает указанную проблему.

МТС не афиширует свое присутствие в Крыму. Аналогичным образом местные и федеральные чиновники в своих речах стараются не упоминать МТС, говоря о неких «федеральных» или «материковых» операторах. Так, Олег Иванов и бывший до недавнего времени министр внутренней политики, связи и информации Республики Крым Сергей Зырьянов анонсировали появление весной 2020 г. возможности перейти от «федеральных» операторов к местным с сохранением номера.

«Сейчас операторы, работающие в Крыму, как здесь любят говорить - с «большой земли», дотируют услуги в Крыму из-за того, что реально большинство SIM-карт по-простому, находятся в роуминге, - пояснял Иванов в интервью изданию «Крыминформ». - Это неправильная ситуация ни с точки зрения ведения бизнеса, ни с точки обеспечения целостности и устойчивости сети связи. Ее нужно постепенно исправлять».

«Во многих регионах России есть местные операторы, - продолжил Иванов. - Например, «Мотив», «Таттелеком», «Вайнах Телеком» и другие, которые на территории своих субъектов являются фактически доминирующими. Как правило, они привлекают своих абонентов низкими тарифами и качественными услугами. Я думаю, что такая же ситуация окажется и в Крыму».

Возможные проблемы с переводом крымских сотовых абонентов

Со своей стороны, гендиректор «К-Телеком» Сергей Рубцов в интервью радиостанции «Комсомольская правда в Крыму» рассказал, что оператор готов предоставить «роуминговым» абонентам, которые перейдут к нему процедуре MNP, схожие условия обслуживания с теми, что были прежде. То есть речь идет о формировании тарифа, аналогичному тому, что МТС предлагал своим крымским абонентам - «Супер-МТС».

Для упрощения процедуры смены сотовых операторов соответствующие заявления можно будет подавать в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Крыму. При этом плата за первый переход по MNP взиматься не будет.

Впрочем, в процессе MNP ожидается ряд проблем. Так, опрос, проведенный группой «Мобильная связь в Крыму», показал, что примерно 20% абонентов крымского МТС может быть отказано в переходе. Для смены оператора с сохранением номера необходимо совпадение паспортных данных лица, подавших такое заявление, с данными владельца номера, но многие номера зачастую приобретались на сторонних лиц.