Миранда-Медиа - Крымтелеком

Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек Гендиректор «Миранды-медиа» стал главой «Крымтелекома» «Крымтелеком» — крупнейший на территории Республики Крым оператор фиксированной связи — сообщи

«Крымэнерго» объяснил демонтаж линий связи «Крымтелекома» ия «Крымэнерго» прокомментировала Cnews обвинения в свой адрес со стороны местного оператора связи «Крымтелеком». Ранее в «Крымтелеком» заявили, что «Крымэнерго» незаконно демонтировало

Жителей Крыма оставляют без связи «Крымтелеком» против «Крымэнерго» «Крымтелеком», оператор услуг фиксированной связи в р

У сотовых абонентов «Крымтелекома» девять месяцев проблемы со связью чение девяти месяцев. Национализированное оборудование «Киевстара» и скрытные китайские поставщики «Крымтелеком» был создан в 2014 г. властями Республики Крым после воссоединения полуострова Кр

«Крымтелеком» сменил владельца и оказался в залоге у Ротенбергов ом других активов в Крыму, сменила владельца. На это обстоятельство обратило внимание издание РБК. «Крымтелеком» был создан властями республики Крым в 2014 г. – после воссоединения Крыма и Росс

Сотовым абонентам в Крыму возвращают деньги из-за длительного отсутствия связи «Крымтелеком» сделает перерасчет абонентской платы Оператор связи «Крымтелеком» сообщил

Экс-главком ракетных войск купил «Крымтелеком» за миллиард Власти Крыма продали «Крымтелеком» Министерство имущественных и земельных отношений республики Крым провело аукцион

Крымских абонентов лишают сотовой связи из-за долгов перед Huawei и ZTE? Расследование Сбои в работе «Крымтелекома» и «Севмобайла» Сотовая сеть телекоммуникационного оператора «Крымтелеком» с начала декабря 2018 г. работает с перебоями. Как говорится в сообщении операто