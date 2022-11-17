Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Миранда-Медиа Крымтелеком

Миранда-Медиа - Крымтелеком


17.11.2022 Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек

Гендиректор «Миранды-медиа» стал главой «Крымтелекома» «Крымтелеком» — крупнейший на территории Республики Крым оператор фиксированной связи — сообщи
30.07.2020 «Крымэнерго» объяснил демонтаж линий связи «Крымтелекома»

ия «Крымэнерго» прокомментировала Cnews обвинения в свой адрес со стороны местного оператора связи «Крымтелеком». Ранее в «Крымтелеком» заявили, что «Крымэнерго» незаконно демонтировало

05.06.2020 Жителей Крыма оставляют без связи

«Крымтелеком» против «Крымэнерго» «Крымтелеком», оператор услуг фиксированной связи в р
04.12.2019 У сотовых абонентов «Крымтелекома» девять месяцев проблемы со связью

чение девяти месяцев. Национализированное оборудование «Киевстара» и скрытные китайские поставщики «Крымтелеком» был создан в 2014 г. властями Республики Крым после воссоединения полуострова Кр
07.10.2019 «Крымтелеком» сменил владельца и оказался в залоге у Ротенбергов

ом других активов в Крыму, сменила владельца. На это обстоятельство обратило внимание издание РБК. «Крымтелеком» был создан властями республики Крым в 2014 г. – после воссоединения Крыма и Росс
11.02.2019 Сотовым абонентам в Крыму возвращают деньги из-за длительного отсутствия связи

«Крымтелеком» сделает перерасчет абонентской платы Оператор связи «Крымтелеком» сообщил
25.12.2018 Экс-главком ракетных войск купил «Крымтелеком» за миллиард

Власти Крыма продали «Крымтелеком» Министерство имущественных и земельных отношений республики Крым провело аукцион
18.12.2018 Крымских абонентов лишают сотовой связи из-за долгов перед Huawei и ZTE? Расследование

Сбои в работе «Крымтелекома» и «Севмобайла» Сотовая сеть телекоммуникационного оператора «Крымтелеком» с начала декабря 2018 г. работает с перебоями. Как говорится в сообщении операто
14.11.2018 Власти продают «Крымтелеком»

«Крымтелеком» выставлен на продажу Государственный совет республики внес принадлежащие государ

Публикаций - 53, упоминаний - 88

Миранда-Медиа и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 32
Укртелеком 241 29
К Телеком - Исеть Телеком 87 28
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 38 28
Киевстар - Kyivstar 539 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 27
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 27 25
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 24
К-Телеком - Win Mobile 44 23
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 34 22
Ростелеком 9701 20
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 19
СИНХ - Таттелеком 203 17
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 16
МегаФон 8805 16
Миранда-Медиа 59 16
Прогресс ГК - АйТиПрогресс 14 12
Миранда-Медиа - Элемтэ-Инвест ИК - Элемтэ Инвестиционная компания 14 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 10
Vodafone Group 1370 9
Тримоб 32 9
Huawei 3933 7
Астелит 134 7
Интертелеком - Intertelecom 36 6
ZTE Corporation 747 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 5
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 5
Fedilco Group Limited - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 59 4
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 25 4
Миранда-Медиа - МирТелеКом 46 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 3
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 87 3
Технопром Инновационная корпорация 44 3
Лугаком - Lugacom 10 3
Telegram Group 1983 3
VK - Mail.ru Group 3455 2
Вайнах Телеком 47 2
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 42 7
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 6
Фин-Партнер УК 4 4
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 4
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 30 4
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 5 3
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 23 3
Дюльбер - Санаторий 3 3
Мисхор - клинический санаторий 3 3
Жемчужина - Санаторий 56 3
Люкстранс СК - Люкстранс Судоходная компания 4 3
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
Крымэнерго ГУП РК 2 2
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 2
Арм Телеком Венчурс Холдинг 2 2
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 55 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
eBay Inc 1619 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Связной ГК 1369 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Евросеть 1404 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Pandao 24 1
СтройГазМонтаж 13 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Парк Легенд ЖК 2 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Имидж АКБ - Имидж-Банк 1 1
Спецстройкрым 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 44 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 13
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 8
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 72 4
СБУ - Служба безопасности Украины 89 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
ДНР - Почта Донбасса 9 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 1
ДНР - Правительство Донецкой Народной Республики - органы государственной власти 11 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 55 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 151 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
Правительство Севастополя - Губернатор Севастополя 24 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 19
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России 4 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 44
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 38
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 23
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 21
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 19
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 17
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 11
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 10
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 6
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 250 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1477 5
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 639 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 5
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 314 5
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 373 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 4
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 329 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1092 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Аналоговые технологии 2769 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
Pixabay 129 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Alibaba Tmail 10 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 2G-сеть 2 1
WhatsApp Messenger 1082 1
Rakuten Viber 627 1
Asterisk 77 1
OpenVPN 68 1
МОД Народный контроль 44 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Apple iPhone 6 4862 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Google Cloud Services 218 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 35 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
FreePik 980 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 113 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 14 11
Ахметов Ринат 55 10
Полонский Дмитрий 15 8
Зарицкий Владимир 8 7
Ротенберг Борис 9 7
Аксенов Сергей 26 7
Ройтман Евгений 44 6
Никифоров Николай 1136 6
Путин Владимир 3171 5
Громов Ростислав 13 5
Белик Дмитрий 15 4
Медведев Дмитрий 1654 4
Меняйло Сергей 21 4
Кузнецов Павел 37 4
Зима Иван 21 4
Иванов Олег 141 3
Яценко Виктор 21 3
Зырьянов Сергей 3 3
Сухов Андрей 6 3
Топорищев Павел 3 3
Осеевский Михаил 315 2
Ротенберг Аркадий 52 2
Голомолзин Анатолий 75 2
Рубцов Сергей 33 2
Химич Роман 44 2
Шафигуллин Лутфулла 8 2
Дворяненко Вадим 5 2
Шарапова Ольга 3 2
Развожаев Сергей 2 2
Клименко Дмитрий 2 2
Данкин Александр 2 2
Глухов Андрей 3 1
Гусинский Владимир 19 1
Дрозденко Владимир 1 1
Морсин Владимир 1 1
Полосов Олег 1 1
Хромова Оксана 1 1
Бажаев Муса 10 1
Савватеев Денис 2 1
Новиков Евгений 44 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 52
Россия - РФ - Российская федерация 144215 48
Россия - ЮФО - Севастополь 540 42
Украина 7608 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 26
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 14
Армения - Республика 2280 14
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 155 11
Россия - Крымский полуостров 52 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 6
ЛНР - Луганская Народная Республика 132 6
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 6
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 46 6
Украина - Запорожская область 81 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 42 5
Донбасс 59 5
Турция - Турецкая республика 2351 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 44 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 27 4
Украина - Киев 1125 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 3
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 28 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Евпатория 29 3
Швеция - Королевство 3619 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 2
ДНР - Донецк - Донецкий регион 165 2
ДНР - Донецкая область 25 2
Земля - планета Солнечной системы 10375 2
Ливан - Ливанская Республика 189 2
Канада 4881 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Грузия 1240 1
Южная Осетия - Государство Алания 110 1
Китай - Шанхай 787 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 42
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 28
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 9
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 13 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 6
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 123 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 3
Паспорт - Паспортные данные 2508 3
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1177 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 2
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 379 2
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 135 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 2
Приватизация - форма преобразования собственности 527 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 3
Комсомольская правда ИД 67 2
Ведомости 996 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
Интерфакс Украина 12 1
РИА Новости 917 1
Forbes - Форбс 817 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 40 1
Wikipedia - Википедия 502 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
Fortune Global 500 286 1
Рустелеком ТК 304 1
Juniper Research 522 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 69 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 99 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще