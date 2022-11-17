Миранда-Медиа Крымтелеком
|17.11.2022
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Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек
Гендиректор «Миранды-медиа» стал главой «Крымтелекома» «Крымтелеком» — крупнейший на территории Республики Крым оператор фиксированной связи — сообщи
|30.07.2020
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«Крымэнерго» объяснил демонтаж линий связи «Крымтелекома»
ия «Крымэнерго» прокомментировала Cnews обвинения в свой адрес со стороны местного оператора связи «Крымтелеком». Ранее в «Крымтелеком» заявили, что «Крымэнерго» незаконно демонтировало
|05.06.2020
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Жителей Крыма оставляют без связи
«Крымтелеком» против «Крымэнерго» «Крымтелеком», оператор услуг фиксированной связи в р
|04.12.2019
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У сотовых абонентов «Крымтелекома» девять месяцев проблемы со связью
чение девяти месяцев. Национализированное оборудование «Киевстара» и скрытные китайские поставщики «Крымтелеком» был создан в 2014 г. властями Республики Крым после воссоединения полуострова Кр
|07.10.2019
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«Крымтелеком» сменил владельца и оказался в залоге у Ротенбергов
ом других активов в Крыму, сменила владельца. На это обстоятельство обратило внимание издание РБК. «Крымтелеком» был создан властями республики Крым в 2014 г. – после воссоединения Крыма и Росс
|11.02.2019
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Сотовым абонентам в Крыму возвращают деньги из-за длительного отсутствия связи
«Крымтелеком» сделает перерасчет абонентской платы Оператор связи «Крымтелеком» сообщил
|25.12.2018
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Экс-главком ракетных войск купил «Крымтелеком» за миллиард
Власти Крыма продали «Крымтелеком» Министерство имущественных и земельных отношений республики Крым провело аукцион
|18.12.2018
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Крымских абонентов лишают сотовой связи из-за долгов перед Huawei и ZTE? Расследование
Сбои в работе «Крымтелекома» и «Севмобайла» Сотовая сеть телекоммуникационного оператора «Крымтелеком» с начала декабря 2018 г. работает с перебоями. Как говорится в сообщении операто
|14.11.2018
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Власти продают «Крымтелеком»
«Крымтелеком» выставлен на продажу Государственный совет республики внес принадлежащие государ
Миранда-Медиа и организации, системы, технологии, персоны:
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 14 11
|Ахметов Ринат 55 10
|Полонский Дмитрий 15 8
|Зарицкий Владимир 8 7
|Ротенберг Борис 9 7
|Аксенов Сергей 26 7
|Ройтман Евгений 44 6
|Никифоров Николай 1136 6
|Путин Владимир 3171 5
|Громов Ростислав 13 5
|Белик Дмитрий 15 4
|Медведев Дмитрий 1654 4
|Меняйло Сергей 21 4
|Кузнецов Павел 37 4
|Зима Иван 21 4
|Иванов Олег 141 3
|Яценко Виктор 21 3
|Зырьянов Сергей 3 3
|Сухов Андрей 6 3
|Топорищев Павел 3 3
|Осеевский Михаил 315 2
|Ротенберг Аркадий 52 2
|Голомолзин Анатолий 75 2
|Рубцов Сергей 33 2
|Химич Роман 44 2
|Шафигуллин Лутфулла 8 2
|Дворяненко Вадим 5 2
|Шарапова Ольга 3 2
|Развожаев Сергей 2 2
|Клименко Дмитрий 2 2
|Данкин Александр 2 2
|Глухов Андрей 3 1
|Гусинский Владимир 19 1
|Дрозденко Владимир 1 1
|Морсин Владимир 1 1
|Полосов Олег 1 1
|Хромова Оксана 1 1
|Бажаев Муса 10 1
|Савватеев Денис 2 1
|Новиков Евгений 44 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|Fortune Global 500 286 1
|Рустелеком ТК 304 1
|Juniper Research 522 1
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