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К Телеком Исеть Телеком



15.06.2022 Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов

Новый владелец «К-Телеком» и «КТК-Телеком» Московская компания «АйСи Инвест» приобрела два сотовых оператора, работающих на территории полуострова Крым – «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile) и «КТК Т
17.05.2022 Крымскому оператору дали 1,8 миллиарда на скоростной интернет

Кредит для строительства сети фиксированной связи в Крыму Крымский сотовый оператор «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile) получил кредит от Российского национального коммерческого банка (РНКБ) на строительство сети фиксированной связи на полуострове. Об этом говорится в сообщ
14.08.2020 У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец

Гендиректором «К-Телеком» стал глава конкурирующего оператора «КТК-Телеком» Гендиректор крымского сотового оператора «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile) Сергей Рубцов покинул свою должность. По дан
04.03.2020 Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма

Крымские сотовые операторы незаметно пришли в Краснодарский край Крымские телекоммуникационные компании «К-телеком», «КТК-Телеком», «Крымтелеком» и «Севастополь-Телеком» получили лицензии на оказание услуг сотовой связи и иных телекоммуникационных услуг на территории Краснодарского края. Это следу
24.03.2016 Власти обвинили первого крымского сотового оператора в злоупотреблениях

Злоупотребления крымского оператораФедеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала крымскому сотовому оператору «К-Телеком» предупреждение об обнаружении признаков нарушения антимонопольного законодательства. Компанию обвинили в установлении дискриминационных тарифов для оказания другими российскими сотов
04.08.2014 В Крыму запущена первая российская сотовая сеть

В Крыму начала работать первая российская сотовая сеть «К-Телеком», сообщили CNews в Минкомсвязи. Во время совещания-видеоконференции по вопросам развития связи в Крыму под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева, находящийся в Крыму глава М
29.11.2011 МТС прокредитовала потенциального президента Армении на $90 млн

) предоставила кредит в размере $90 млн семье ливанских предпринимателей Пьеру и Мусе Фатушам (Pierre and Moussa Fattouche), являющимся совладельцами принадлежащего МТС армянского сотового оператора «К-Телеком» (торговая марка Vivacell – MTS). Одновременно МТС продлила до 2016 г. два опционных соглашений на выкуп у семьи Фатушей 20% акций «К-Телеком». В 2007 г. МТС приобрела у Фатуше
14.09.2007 АФК "Система" приобрела 80% армянского сотового оператора "К-Телеком"

АФК "Система" приобрела 80% акций армянского оператора сотовой связи "К-Телеком" (торговая марка VivaCell), сообщает РБК. Напомним, что ранее ряд СМИ сообщали, что МТС ведет переговоры по покупке армянской сотовой компании "К-Телеком". Аналитики оценивали

21.08.2007 «ВымпелКом» и МТС поделят Армению

По сообщениям ряда информагентств, компания МТС ведет переговоры о покупке армянского сотового оператора «К-Телеком», работающего под торговой маркой VivaCell. Если сделка состоится, то «дочка» АФК «Система» будет конкурировать в Армении со своим извечным соперником «ВымпелКомом», которому принадле
09.11.2004 В Армении ввели монополию на IP-телефонию

Как ранее сообщал CNews.ru, правительство Армении решило вопрос о входе на рынок мобильной связи второго оператора. По сообщению пресс-службы правительства, победителем тендера стала компания «К-Телеком». Правительство страны заявляло о своем твердом намерении лишить компанию «АрменТел» монопольных прав на ряд коммуникационных услуг с сентября 2003 года, когда на собрании акционеров


Публикаций - 87, упоминаний - 95

К Телеком и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 66
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 52
К-Телеком - Win Mobile 44 32
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Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 28
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Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 26
Киевстар - Kyivstar 539 26
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Фин-Партнер УК 4 2
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