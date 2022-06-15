Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов Новый владелец «К-Телеком» и «КТК-Телеком» Московская компания «АйСи Инвест» приобрела два сотовых оператора, работающих на территории полуострова Крым – «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile) и «КТК Т

Крымскому оператору дали 1,8 миллиарда на скоростной интернет Кредит для строительства сети фиксированной связи в Крыму Крымский сотовый оператор «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile) получил кредит от Российского национального коммерческого банка (РНКБ) на строительство сети фиксированной связи на полуострове. Об этом говорится в сообщ

У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец Гендиректором «К-Телеком» стал глава конкурирующего оператора «КТК-Телеком» Гендиректор крымского сотового оператора «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile) Сергей Рубцов покинул свою должность. По дан

Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма Крымские сотовые операторы незаметно пришли в Краснодарский край Крымские телекоммуникационные компании «К-телеком», «КТК-Телеком», «Крымтелеком» и «Севастополь-Телеком» получили лицензии на оказание услуг сотовой связи и иных телекоммуникационных услуг на территории Краснодарского края. Это следу

Власти обвинили первого крымского сотового оператора в злоупотреблениях Злоупотребления крымского оператораФедеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала крымскому сотовому оператору «К-Телеком» предупреждение об обнаружении признаков нарушения антимонопольного законодательства. Компанию обвинили в установлении дискриминационных тарифов для оказания другими российскими сотов

В Крыму запущена первая российская сотовая сеть В Крыму начала работать первая российская сотовая сеть «К-Телеком», сообщили CNews в Минкомсвязи. Во время совещания-видеоконференции по вопросам развития связи в Крыму под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева, находящийся в Крыму глава М

МТС прокредитовала потенциального президента Армении на $90 млн ) предоставила кредит в размере $90 млн семье ливанских предпринимателей Пьеру и Мусе Фатушам (Pierre and Moussa Fattouche), являющимся совладельцами принадлежащего МТС армянского сотового оператора «К-Телеком» (торговая марка Vivacell – MTS). Одновременно МТС продлила до 2016 г. два опционных соглашений на выкуп у семьи Фатушей 20% акций «К-Телеком». В 2007 г. МТС приобрела у Фатуше

АФК "Система" приобрела 80% армянского сотового оператора "К-Телеком" АФК "Система" приобрела 80% акций армянского оператора сотовой связи "К-Телеком" (торговая марка VivaCell), сообщает РБК. Напомним, что ранее ряд СМИ сообщали, что МТС ведет переговоры по покупке армянской сотовой компании "К-Телеком". Аналитики оценивали

«ВымпелКом» и МТС поделят Армению По сообщениям ряда информагентств, компания МТС ведет переговоры о покупке армянского сотового оператора «К-Телеком», работающего под торговой маркой VivaCell. Если сделка состоится, то «дочка» АФК «Система» будет конкурировать в Армении со своим извечным соперником «ВымпелКомом», которому принадле