Temasek Holdings

16.10.2025 Один из крупнейших в мире операторов ЦОД продается за $40 млрд. В числе покупателей Microsoft и Nvidia 1
09.10.2018 Microsoft инвестировала $200 млн в победителя Uber и сделала его стратегическим партнером 1
18.10.2016 Создатель популярного приложения для мониторинга здоровья умер от инфаркта 1
17.04.2014 Разработчик ПО для интернета вещей получил $50 млн инвестиций 1
13.02.2012 Разработчик ПО для онлайн-рекламы Marin Software получил $30 млн инвестиций 1
10.10.2011 Сингапурская Temasek может помочь Alibaba выкупить свою долю у Yahoo 1
23.09.2011 Русские покупают долю китайского интернет-гиганта 1
23.09.2011 Русские купят долю в китайской Alibaba Group 1
08.10.2009 Американцы помогут «Роснано» потратить ее деньги 1
07.09.2009 Арабы создают свою Силиконовую долину 2
07.07.2009 «Оптима» сменила гендиректора 1
06.07.2009 В «Оптиме» новый генеральный директор 1
30.03.2009 В «Оптиме» назначен первый заместитель гендиректора 1
22.09.2008 Русские связисты прозванивают Африку 1
07.07.2008 Телеком-экспансия: Россия идет на юг 1
11.12.2007 Властелины связи: кому принадлежит русский телеком? 1
14.05.2007 Индонезию "зачищают" перед приходом русских связистов 1
14.11.2006 Российские связисты добрались до Вьетнама и Индонезии 1
23.01.2006 Группа компаний купила 49,6% акций таиландского Shin за $1,88 млрд. 2
16.11.2005 "Тройка Диалог": новый инвестиционный фонд в России 1
23.03.2005 Сингапурская компания Temasek приобрела 2,6% акций МТС 2

Публикаций - 21, упоминаний - 24

Temasek Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 385 5
ITT Corporation - Indosat PT Tbk - Indosat Ooredoo 27 5
Alibaba Group 446 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13909 4
Microsoft Corporation 25158 3
Yahoo! 3707 3
Telkom Indonesia - Telkomsel 18 3
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 3
ByCell 26 3
Viettel Group - Viettel Military Industry and Telecoms Group 23 3
МегаФон 9730 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9130 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1834 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 2
Google LLC 12157 2
Питерская группа связистов 437 2
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 66 2
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 153 2
Starcomms 2 1
Amazon Inc - Amazon.com 3102 1
X Corp - Twitter 2901 1
Meta Platforms - Facebook 4512 1
AMD - Advanced Micro Devices 4434 1
Toshiba Corporation 2953 1
VK - Mail.ru Group 3516 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1002 1
Sony 6616 1
Vodafone Group 1392 1
AT&T Inc 1697 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 1
Киевстар - Kyivstar 555 1
Укртелеком 242 1
Garmin - Гармин 207 1
Tencent 170 1
К Телеком - Исеть Телеком 90 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 90 1
Альфа-Банк 1848 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 3
Citi - Citibank - Ситибанк 319 3
ETH - Eventis Telecom Holdings 90 3
Альфа-Групп 730 2
DST Global - Digital Sky Technologies 222 2
Silver Lake Partners 76 2
Cukurova 97 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1963 1
РВК - Российская венчурная компания 555 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2963 1
Газпром ПАО 1400 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 279 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 480 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 47 1
Ford 419 1
Coca-Cola Company 259 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 1
ПромСвязьКапитал 84 1
SoftBank Group 269 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 381 1
Starbucks 91 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 84 1
Uber 334 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 317 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 464 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 26 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 481 1
Vulcan Capital Management 3 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 34 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 67 1
Sapphire Ventures - SAP Ventures 15 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 38 1
ВТБ Фонд Венчурный - VTB Ventures 16 1
Crosslink Capital 5 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3089 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4739 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12668 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6220 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5168 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2236 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 761 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 253 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3214 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 94 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5718 1
Таиланд - Королевское Тайское правительство 14 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6409 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28776 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21763 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56087 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12822 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12065 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25383 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3066 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17092 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6098 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 654 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4135 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7303 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16905 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1414 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 214 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5299 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5753 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22486 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1279 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8178 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5283 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4828 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22676 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11168 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3392 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2034 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5064 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5448 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1785 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 342 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1333 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5760 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1592 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12840 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5600 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 869 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17704 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3035 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9481 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Microsoft Azure 1453 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Microsoft Outlook 1412 1
Tencent WeChat - мессенджер 157 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1875 1
Baidu 288 1
Uber Eats - UberEATs 37 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 1
Microsoft Kaizala - мессенджер 1 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3027 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 416 1
Huobi Global - криптовалютная биржа 14 1
Оганян Александр 7 3
Путин Владимир 3315 2
Усманов Алишер 303 2
Евтушенков Владимир 212 2
Королев Игорь 65 2
Бабаев Кирилл 56 2
Рейман Леонид 1057 1
Ананьев Дмитрий 82 1
Меламед Леонид 150 1
Каплунов Павел 46 1
Allen Paul - Аллен Пол 121 1
Лукашенко Александр 101 1
Кузьмичев Алексей 51 1
Ананьев Алексей 110 1
Марголин Михаил 17 1
Ивантер Дмитрий 35 1
Мильнер Юрий 136 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 60 1
Johnson Peggy - Джонсон Пегги 7 1
Патаркацишвили Бадри 11 1
Khosrowshahi Dara - Хосровшахи Дара 7 1
Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 26 1
Сидоров Василий 53 1
Аммосов Юрий 46 1
Белковский Станислав 32 1
Магомедов Зияудин 2 1
Мазурец Анатолий 1 1
Ромашов Сергей 4 1
Гордин Дионис 18 1
Grose Doug - Гроуз Даг 5 1
Сухаими Хаснул 1 1
Shinawatra Thaksin - Шинаватра Таксин 6 1
Jurvetson Steve - Джарветсон Стив 3 1
Джонсон Александр 3 1
Сингапур - Республика 1899 13
Россия - РФ - Российская федерация 154642 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53207 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17971 6
Индонезия - Республика 998 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45265 4
Индия - Bharat 5640 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1050 4
Азия - Азиатский регион 5707 3
Армения - Республика 2362 3
Африка - Африканский регион 3555 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14434 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1169 3
Европа 24561 2
Финляндия - Финляндская Республика 3656 2
Китай - Тайвань 4112 2
Турция - Турецкая республика 2469 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 832 2
Армения - Ереван 209 2
Казахстан - Республика 5762 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13521 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1134 1
Япония 13490 1
Беларусь - Белоруссия 5985 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3028 1
Норвегия - Королевство 1829 1
Швеция - Королевство 3669 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18372 1
Европа Восточная 3119 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1343 1
Израиль 2779 1
США - Нью-Йорк 3143 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1027 1
Ближний Восток 3019 1
Бразилия - Федеративная Республика 2435 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2901 1
Украина 7757 1
Узбекистан - Республика 1858 1
Америка Латинская 1868 1
США - Калифорния 4767 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17199 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54361 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25600 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1862 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50693 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6713 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4648 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31395 3
Приватизация - форма преобразования собственности 535 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9486 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5436 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1199 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2240 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7948 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6457 2
Профсоюз - Профессиональный союз 275 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4698 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3720 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2046 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5961 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1157 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7419 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 861 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5533 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4873 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3668 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8259 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3629 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6795 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2827 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2657 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 486 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 967 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 810 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 678 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1469 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10564 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 538 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 460 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 168 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11379 2
Bloomberg 1378 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5996 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1243 2
All Things Digital 167 2
FT - Financial Times 1247 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 220 1
Times 637 1
The Jakarta Post 2 1
IDC - International Data Corporation 4936 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8319 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3703 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 149 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1065 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 26 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 30 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
