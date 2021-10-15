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Morgan Stanley
Морган Стэнли


15.10.2021 Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews 2
12.07.2021 Американские фонды усиливают свое влияние на «Яндекс» 1
05.07.2021 FinalPrice привлекла $1 млн от OKS Group, Sistema VC и Almaz Capital 1
22.06.2021 Xploration Capital Евгения Тимко и Игоря Кима вложился в немецкий стартап Myos 1
07.06.2021 Хозяева Headhunter заработают на бирже дополнительную пару сотен миллионов долларов 1
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
20.05.2021 Миноритарии Ozon распродали акции на $300 млн 2
20.05.2021 Экономика Рунета за год выросла почти на четверть 1
15.03.2021 Акционеры постсоветского финтех-холдинга продали акций на $360 млн 1
27.11.2020 EPAM готовит новый штурм фондовых рынков США 1
29.10.2020 Apple ждет расправа в российском суде за продажу iPhone без зарядников 1
22.10.2020 Компания McAfee за первый день IPO привлекла $620 млн, пока ее основатель сидит в тюрьме 1
02.10.2020 Ozon и Ivi готовятся к выходу на американскую биржу 1
19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур» 1
08.04.2020 Koch Industries завершила процедуру приобретения Infor 1
21.02.2020 Американцы расхватывают акции «Яндекса» 1
12.02.2020 Американцы скупают акции Headhunter 1
29.10.2019 «Яндекс.Такси» готовится к IPO и оценивается в $5-8 млрд 1
28.08.2019 Легендарная платформа для удаленного доступа к ПК собралась на многомиллиардное IPO 1
26.08.2019 Директор по ИТ Альфа-банка вошел в состав правления 1
10.05.2019 Акции HeadHunter резко подорожали в первый день IPO 1
11.04.2019 Отпущен из тюрьмы основатель фонда Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
10.04.2019 Следствие попросило выпустить из тюрьмы основателя Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
27.03.2019 Варяги избавляются от акций владельца «Билайна» на $216 миллионов 1
21.02.2019 Предъявлено обвинение основателю Baring Vostok, крупному инвестору «Яндекса», «1С», «Билайна». Ему грозит 10 лет лагерей 1
19.02.2019 Apple готовится к «жизни после iPhone». У топ-менеджмента полетели головы 1
15.02.2019 Задержан основатель Baring Vostok — крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
01.10.2018 Компания МТС объявила о назначении на должность IR-директора Полины Угрюмовой 1
12.09.2018 Morgan Stanley полностью распрощалась с Luxoft 4
05.09.2018 Американские фонды резко нарастили свои доли в EPAM 6
16.07.2018 «Мегафон» уходит с Лондонской биржи 1
09.07.2018 Xiaomi провела провальное IPO, акции рухнули в первый день торгов 1
03.07.2018 Россияне запустили в Швейцарии систему голосования на блокчейне 2
27.06.2018 Цены на iPhone вырастут: новые модели будут стоить $699 и больше 1
02.04.2018 HeadHunter идет на американскую биржу, чтобы продаться за $250 млн 1
14.03.2018 Англичане купили крупный пакет Luxoft 1
24.01.2018 Американские инвесторы избавляются от акций Luxoft 4
22.01.2018 Mail.Ru поглотила киберспортивный холдинг ESforce более чем за $100 млн 1
21.11.2017 Основатель банка «Тинькофф» продал его акции на $245 млн 1
03.10.2017 Совладелец «Мегафона» продал его акции на 22 миллиарда 1

Публикаций - 172, упоминаний - 226

Morgan Stanley упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 15
Yandex - Яндекс 4101 15
Microsoft Corporation 11077 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 10
Google LLC 7148 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 9
АФК Система ПАО 994 8
Samsung Electronics 5666 8
SEC Consult Services 929 8
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
Apple Inc - Эппл Рус 7701 7
EPAM Systems - Vested Development 9 5
Вертикаль - башенный оператор 43 5
GTS - Global Telesystems 8 5
Revo Technologies 6 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 5
Инфинет - InfiNet Wireless 40 5
Sorsdata 5 5
3738 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 5
ГКС - Группа компаний Систематика 195 5
Luxoft - Люксофт 233 5
ТТК - Элеткро-ком 5 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 5
Ростелеком Связьинвест 696 4
SAP SE 3212 3
IBM 3539 3
iTeco - Ай-Теко 717 3
АйТи 751 3
Ланит ГК 1156 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 2
Xiaomi 904 2
Прогноз 195 1
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices 97 1
Casio 58 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 11
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 9
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 7
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 6
BlackRock 19 6
HeadHunter Group - HH Group 336 6
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 6
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 6
Альфа-Банк 1123 6
FGI Wireless 9 5
Avito - Авито 171 5
Gett 60 5
PPE Group 5 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 5
FMR - Fidelity Managment & Research 17 5
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 4
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 24 4
Восточный Банк 108 4
Credit Suisse 68 4
Wasatch Advisors 4 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 3
DST Global 165 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
Норвик банк 3 2
Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Fidelity 14 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Citigroup 114 2
BofA Securities 3 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
Merrill Lynch 32 1
RTP Global 7 1
Thoma Bravo 13 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 10
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 2
Lightning 131 2
Flash 474 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 435 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
USB Type-A - USB-A 148 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 393 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
USB Type-C - USB-C 901 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 1
Apple iOS 5742 9
Google Android 10751 8
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 4
Apple iPhone 3 383 3
VK - Mail.ru Одноклассники 857 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 3
Microsoft Azure 1171 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Apple iPhone 6 547 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Apple News 11 1
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Google Nexus - Серия смартфонов 398 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 103 1
Apple iTunes Store 571 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Apple Care 17 1
Jooble.org 3 1
Infor CloudSuite - Infor SyteLine 13 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 32 1
Amazon Kindle Fire - планшет 85 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft Hololens 63 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Apple Pay 385 1
Apple AirPods - Наушники 70 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Apple iPhone 12 113 1
Apple iPhone 7 246 1
Apple - App Store 2198 1
Волож Аркадий 181 9
Богуславский Леонид 25 6
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 4
Зюзин Иван 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Владимиров Максим 4 4
Кордичев Алексей 8 4
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Мильнер Юрий 116 3
Добкин Аркадий 54 3
Таврин Иван 83 2
Фролкин Михаил 7 2
Вировиц Юрий 6 2
Либин Сергей 18 2
Усманов Алишер 241 2
Нигматуллин Тимур 12 2
Царева Юнона 4 2
Huberty Katy - Хьюберти Кэти 14 2
Jun Lei - Цзунь Лей 43 1
Müller Dieter - Мюллер Дитер 1 1
Samuelson Kevin - Семюэльсон Кевин 1 1
Быстров Константин 19 1
Hannan Jim - Ханнан Джим 2 1
Dominik David - Доминик Дэвид 1 1
Лосев Сергей 43 1
Зенин Алексей 2 1
Никитин Алексей 11 1
Сивидов Алексей 31 1
Bar-Zeev Avi - Бар-Зив Ави 1 1
Leav Peter - Лив Питер 7 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 60 1
Мраморов Дмитрий 24 1
Юрченко Евгений 75 1
Горелкин Антон 34 1
Поляков Сергей 60 1
Никифоров Николай 1126 1
Путин Владимир 1824 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 15
Германия - Федеративная Республика 3633 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 13
Украина 3365 12
Казахстан - Республика 2629 9
Франция - Французская Республика 2122 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 9
Восточная Европа 1678 8
Япония 2780 6
Европа 3752 5
Северная Америка 1411 5
Ближний Восток 1473 5
Азия - Азиатский регион 1514 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 831 5
Индия - Республика 2169 4
Чехия - Чешская Республика 495 4
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Сингапур - Республика 808 2
Румыния 343 2
Китай - Шэньчжэнь 89 1
Китай - Чунцин 6 1
Европа Западная 613 1
Китай - Шанхай 244 1
Сербия - Республика 129 1
США - Лос-Анджелес 291 1
Европа Центральная 106 1
Китай - Чжэнчжоу 16 1
США - Атланта 48 1
Гана - Республика 35 1
США - Джорджия 37 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
Кот-д’Ивуар 5 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 7
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
ADS - American Depositary Shares - Американские депозитарные акции 1 1
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Bloomberg 785 3
Thomson Reuters - Рейтер 1729 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
The Wall Street Journal 709 2
РИА Новости 654 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
DigiTimes - Издание 506 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
SamMobile 40 1
Variety 9 1
РБК Инновации 36 1
CNews Analytics 1988 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
Piper Jaffray 65 2
IDC - International Data Corporation 2718 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
Fortune Global 500 160 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
CCS Insight 20 1
Counterpoint Research 29 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
Superdata 9 1
NPD DisplaySearch 195 1
NPD Group 81 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 21 1
ГБОУ школа № 57 2 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 22 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Warface Open Cup 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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