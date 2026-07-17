Разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM в ускоренном режиме выкупил и уничтожил свои акции на $300 млн Ускоренный обратный выкуп акций EPAM на $300 млн Американский разработчик заказного ПО EPAM Systems заверил расчеты с американской инвестиционной компанией Morgan Stanley в рамках соглашения об ускоренном обратном выкупе акций (ASR). Это следует из документов EPAM. В марте 2026 г. EPAM и Morgan Stanley договорились об обратном выкупе акций

Morgan Stanley выдал своим банкирам iPhone с урезанными функциями для использования строго внутри Китая Специальные смартфоны Morgan Stanley выдал сотрудникам урезанные iPhone, пишет Financial Times. Они предназначены для использования в материковом Китае. Инвестиционный банк Morgan Stanley начал выдавать сотру

Диски с данными клиентов Morgan Stanley продавали с молотка в Сети. Финансовый гигант отделался смехотворным штрафом Штраф за потенциальную утечку данных Morgan Stanley Smith Barney (MSSB) согласилась выплатить штраф в размере $35 млн, после того как стало известно о том, что сведения о 15 млн клиентов компании могли попасть в чужие руки по ее в

Morgan Stanley избавилась от акций EPAM и получила $2 миллиарда EPAM прощается с Morgan Stanley Американская инвестиционная компания Morgan Stanley практически полностью вышла из капитала офшорного разработчика ПО с белорусскими корнями EPAM Systems. Об этом говоритс

Morgan Stanley полностью распрощалась с Luxoft Morgan Stanley распродала акции Luxoft Американская инвестиционная компания Morgan Stanley вышла из числа акционеров офшорного разработчика ПО Luxoft. Это следует из информации, размещенной на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC). Morgan Stanley стала акци

Американские фонды резко нарастили свои доли в EPAM Morgan Stanley удвоил свою долю в EPAM Американская инвестиционная компания Morgan Stanley почти в два раза увеличила свою долю в разработчике офшорного ПО EPAM Systems. Об этом свидетельствуют материалы на сайте Комиссии по ценным бумагам США; EPAM - американская стру

Morgan Stanley собрал акций EPAM на $176 млн Morgan Stanley вложился в EPAM Американская инвестиционная компания Morgan Stanley стала владельцем 5% акций офшорного разрабочика ПО EPAM Systems (компания зарегистрирована в США, и создана выходцами из Белоруссии). Информация о наличии у Morgan Stanley

Morgan Stanley скупил акции Luxoft на $140 млн Morgan Stanley стал акционером Luxoft Инвестиционная компания Morgan Stanley собрала 7% акций оффшорного разработчика программного обеспечения Luxoft. Это следует из информации, размещенной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Исходя из

J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, «Уралсиб» и Morgan Stanley повысили прогнозы по акциям «Яндекса» Банки J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, «Уралсиб» и Morgan Stanley повысили свои прогнозы по акциям «Яндекса» после публикации компанией своих финансовых результатов за второй квартал и первое полугодие 2013 г. Напомним, что во втором квартале к

Социальный стартап Socialware привлек $7 млн инвестиций от Morgan Stanley торый помогает компаниям использовать социальные медиа для коммуникаций и увеличения продаж, объявил о получении $7 млн в рамках третьего раунда инвестиций. Возглавил данный раунд инвестиционный фонд Morgan Stanley Expansion Capital, сообщает TechCrunch. На сегодняшний день, объем привлеченных стартапом инвестиций составляет уже $12 млн. С помощью инструментов Socialware компании могут осущ

«Связьинвест»: «Морган Стэнли» подтвердил справедливость оценки стоимости акций МРК ии «Связьинвест». Совет рассмотрел заключение международного инвестиционного банка «Морган Стэнли» (Morgan Stanley), который подтвердил справедливость оценки стоимости акций МРК для определения

Слияние Morgan Stanley и Citigroup споткнулось об ИТ Компаниям Morgan Stanley и Citigroup придется подождать около двух лет, прежде чем они смогут получить полную отдачу от своего совместного предприятия Morgan Stanley Smith Barney, из-за сложностей

Morgan Stanley угодила в капкан МТС приятия компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) - Flaxendale Holdings, Kyrgyz Mobil Tel и George Resources – подали в Коммерческий суд Лондона иск против старейшей американской консалтинговой компании Morgan Stanley. Сообщение об этом со ссылкой на директора департамента по связям с правительственными организациями АФК «Система» (контролирующий акционер МТС) Ирину Потехину появилось в понеде

Morgan Stanley удивил МТС акций «ВымпелКома»), блокирующий — казахстанскому фонду Visor Capital. В данный момент Altimo выставил Sky Mobile на продажу, и для проведения соответствующего тендера был выбран инвестиционный банк Morgan Stanley. «Нам кажется очень удивительным то, что компания, чьи активы были получены столь спорным путем, может быть выставлена на продажу таким крупным и уважаемым международным инвести

Morgan Stanley продолжает отлавливать инсайдеров Компания Morgan Stanley продолжает разбираться с прошлогодней утечкой данных. Один из виновных инсайдеров уже осужден на 26 лет, теперь полиция задержала сообщника. По мнению экспертов InfoWatch, Рональ

Инсайдер из Morgan Stanley получил 26 лет тюрьмы В Нью-Йорке завершился суд по делу о краже клиентской базы из Morgan Stanley. В утечке оказался виноват инсайдер. Суд приговорил его к 26 годам лишения свободы и $850 тыс. штрафа. По мнению экспертов InfoWatch, это дело станет наглядным уроком для любител

Аналитик Morgan Stanley стал вице-президентом Oracle аналитики, определяющие рейтинг акций компаний-игроков рынка, используют должностное положение в личных интересах. Как сообщили 15 мая представители Oracle, Чарльз Филипс (Charles Phillips), аналитик Morgan Stanley, специализирующийся на секторе корпоративного ПО, будет выполнять обязанности исполнительного вице-президента Oracle и непосредственно подчиняться исполнительному директору корпо

Morgan Stanley подал в суд на NTL Британский оператор кабельных сетей NTL, почти завершивший реструктуризацию и выход из состояния банкротства, столкнулся с судебным иском своего банковского советника, Morgan Stanley, требующего оплатить свои услуги с 1999 года на сумму 7 млн. фунтов ($11,4 млн.). Иск стал неожиданностью, поскольку компании связывают многолетние дружеские отношения. Более тог

NASDAQ упал на предупреждениях EDS и Morgan Stanley редупреждения об ухудшении финансовых показателей Oracle и J.P. Morgan. В четверг причиной обвала рынка стали также предупреждения со стороны одной технологической и одной финансовой компании - EDS и Morgan Stanley. Так, котировки EDS обвалились на 52,8% после резкого ухудшения прогнозов по квартальным прибылям и доходам и последовавшего снижения рейтингов инвестиционными банками Salomon Sm

NASDAQ упал на предупреждениях EDS и Morgan Stanley Предупреждения компаний EDS и Morgan Stanley о падении прибылей нанесли удар по рынку на торгах в четверг, 20 сентября, и вызвали значительный обвал как акций техсектора, так и бумаг широкого рынка. Откат котировок продолжа

Morgan Stanley снизила пронозы дивидендов по акциям IBM Вчера в ходе торгов на американской фондовой бирже аналитики Morgan Stanley понизили прогнозы доходов на акцию IBM на 2002 и 2003 гг., ссылаясь на продолжающийся спад спроса на компьютерные комплектующие. По оценкам экспертов, роста спроса на персональны

Morgan Stanley понижает рейтинг акций DoubleClick до "neutral" ("нейтральный") Аналитик компании Morgan Stanley Майкл Рассел (Michael Russell) понизил рейтинг акций компании DoubleClick, занимающейся разработкой технологий интернет-рекламы, сообщает агентство К2Кapital. Рейтинг понижен с у

Morgan Stanley понизила инвестиционный рейтинг четырех производителей телекоммуникационного оборудования Инвестиционная компания Morgan Stanley Dean Witter понизила инвестиционный рейтинг четырех производителей телекоммуни

NASDAQ снизился из-за проблем Sun и Alcatel 9% после того, как компания объявила о расширении своих квартальных убытков в связи с ухудшением ситуации на рынке и затратами, связанными с прекращением производства мобильных телефонов. А аналитик Morgan Stanley Алкеш Шах (Alkesh Shah) понизил с outperform до neutral рейтинг акций сразу четырех оптоволоконных компаний - Tellabs, JDS Uniphase, Nortel Networks и Sycamore Networks, указав,

NTL и Morgan Stanley приобретут 49.9% акций France Telecom NTL Incorporated объявила сегодня о подписании соглашения с Morgan Stanley Dean Witter Private Equity (MSDWPE) по приобретению 49.9% акций France Telecom. Этим решением NTL усиливает свое положение в Европе, получая большую долю телекоммуникационного ры