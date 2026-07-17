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Morgan Stanley Морган Стэнли

Morgan Stanley - Морган Стэнли

СОБЫТИЯ

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17.07.2026 Разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM в ускоренном режиме выкупил и уничтожил свои акции на $300 млн

Ускоренный обратный выкуп акций EPAM на $300 млн Американский разработчик заказного ПО EPAM Systems заверил расчеты с американской инвестиционной компанией Morgan Stanley в рамках соглашения об ускоренном обратном выкупе акций (ASR). Это следует из документов EPAM. В марте 2026 г. EPAM и Morgan Stanley договорились об обратном выкупе акций

21.05.2026 Morgan Stanley выдал своим банкирам iPhone с урезанными функциями для использования строго внутри Китая

Специальные смартфоны Morgan Stanley выдал сотрудникам урезанные iPhone, пишет Financial Times. Они предназначены для использования в материковом Китае. Инвестиционный банк Morgan Stanley начал выдавать сотру
21.09.2022 Диски с данными клиентов Morgan Stanley продавали с молотка в Сети. Финансовый гигант отделался смехотворным штрафом

Штраф за потенциальную утечку данных Morgan Stanley Smith Barney (MSSB) согласилась выплатить штраф в размере $35 млн, после того как стало известно о том, что сведения о 15 млн клиентов компании могли попасть в чужие руки по ее в
04.05.2022 Morgan Stanley избавилась от акций EPAM и получила $2 миллиарда

EPAM прощается с Morgan Stanley Американская инвестиционная компания Morgan Stanley практически полностью вышла из капитала офшорного разработчика ПО с белорусскими корнями EPAM Systems. Об этом говоритс
12.09.2018 Morgan Stanley полностью распрощалась с Luxoft

Morgan Stanley распродала акции Luxoft Американская инвестиционная компания Morgan Stanley вышла из числа акционеров офшорного разработчика ПО Luxoft. Это следует из информации, размещенной на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC). Morgan Stanley стала акци
05.09.2018 Американские фонды резко нарастили свои доли в EPAM

Morgan Stanley удвоил свою долю в EPAM Американская инвестиционная компания Morgan Stanley почти в два раза увеличила свою долю в разработчике офшорного ПО EPAM Systems. Об этом свидетельствуют материалы на сайте Комиссии по ценным бумагам США; EPAM - американская стру
16.02.2017 Morgan Stanley собрал акций EPAM на $176 млн

Morgan Stanley вложился в EPAM Американская инвестиционная компания Morgan Stanley стала владельцем 5% акций офшорного разрабочика ПО EPAM Systems (компания зарегистрирована в США, и создана выходцами из Белоруссии). Информация о наличии у Morgan Stanley
01.02.2017 Morgan Stanley скупил акции Luxoft на $140 млн

Morgan Stanley стал акционером Luxoft Инвестиционная компания Morgan Stanley собрала 7% акций оффшорного разработчика программного обеспечения Luxoft. Это следует из информации, размещенной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Исходя из
26.07.2013 J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, «Уралсиб» и Morgan Stanley повысили прогнозы по акциям «Яндекса»

Банки J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, «Уралсиб» и Morgan Stanley повысили свои прогнозы по акциям «Яндекса» после публикации компанией своих финансовых результатов за второй квартал и первое полугодие 2013 г. Напомним, что во втором квартале к
17.08.2011 Социальный стартап Socialware привлек $7 млн инвестиций от Morgan Stanley

торый помогает компаниям использовать социальные медиа для коммуникаций и увеличения продаж, объявил о получении $7 млн в рамках третьего раунда инвестиций. Возглавил данный раунд инвестиционный фонд Morgan Stanley Expansion Capital, сообщает TechCrunch. На сегодняшний день, объем привлеченных стартапом инвестиций составляет уже $12 млн. С помощью инструментов Socialware компании могут осущ
29.04.2010 «Связьинвест»: «Морган Стэнли» подтвердил справедливость оценки стоимости акций МРК

ии «Связьинвест». Совет рассмотрел заключение международного инвестиционного банка «Морган Стэнли» (Morgan Stanley), который подтвердил справедливость оценки стоимости акций МРК для определения
17.06.2009 Слияние Morgan Stanley и Citigroup споткнулось об ИТ

Компаниям Morgan Stanley и Citigroup придется подождать около двух лет, прежде чем они смогут получить полную отдачу от своего совместного предприятия Morgan Stanley Smith Barney, из-за сложностей
06.11.2007 Morgan Stanley угодила в капкан МТС

приятия компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) - Flaxendale Holdings, Kyrgyz Mobil Tel и George Resources – подали в Коммерческий суд Лондона иск против старейшей американской консалтинговой компании Morgan Stanley. Сообщение об этом со ссылкой на директора департамента по связям с правительственными организациями АФК «Система» (контролирующий акционер МТС) Ирину Потехину появилось в понеде
10.10.2007 Morgan Stanley удивил МТС

акций «ВымпелКома»), блокирующий — казахстанскому фонду Visor Capital. В данный момент Altimo выставил Sky Mobile на продажу, и для проведения соответствующего тендера был выбран инвестиционный банк Morgan Stanley.  «Нам кажется очень удивительным то, что компания, чьи активы были получены столь спорным путем, может быть выставлена на продажу таким крупным и уважаемым международным инвести
09.04.2007 Morgan Stanley продолжает отлавливать инсайдеров

Компания Morgan Stanley продолжает разбираться с прошлогодней утечкой данных. Один из виновных инсайдеров уже осужден на 26 лет, теперь полиция задержала сообщника. По мнению экспертов InfoWatch, Рональ
06.02.2007 Инсайдер из Morgan Stanley получил 26 лет тюрьмы

В Нью-Йорке завершился суд по делу о краже клиентской базы из Morgan Stanley. В утечке оказался виноват инсайдер. Суд приговорил его к 26 годам лишения свободы и $850 тыс. штрафа. По мнению экспертов InfoWatch, это дело станет наглядным уроком для любител
16.05.2003 Аналитик Morgan Stanley стал вице-президентом Oracle

аналитики, определяющие рейтинг акций компаний-игроков рынка, используют должностное положение в личных интересах. Как сообщили 15 мая представители Oracle, Чарльз Филипс (Charles Phillips), аналитик Morgan Stanley, специализирующийся на секторе корпоративного ПО, будет выполнять обязанности исполнительного вице-президента Oracle и непосредственно подчиняться исполнительному директору корпо
04.01.2003 Morgan Stanley подал в суд на NTL

Британский оператор кабельных сетей NTL, почти завершивший реструктуризацию и выход из состояния банкротства, столкнулся с судебным иском своего банковского советника, Morgan Stanley, требующего оплатить свои услуги с 1999 года на сумму 7 млн. фунтов ($11,4 млн.). Иск стал неожиданностью, поскольку компании связывают многолетние дружеские отношения. Более тог
20.09.2002 NASDAQ упал на предупреждениях EDS и Morgan Stanley

редупреждения об ухудшении финансовых показателей Oracle и J.P. Morgan. В четверг причиной обвала рынка стали также предупреждения со стороны одной технологической и одной финансовой компании - EDS и Morgan Stanley. Так, котировки EDS обвалились на 52,8% после резкого ухудшения прогнозов по квартальным прибылям и доходам и последовавшего снижения рейтингов инвестиционными банками Salomon Sm
20.09.2002 NASDAQ упал на предупреждениях EDS и Morgan Stanley

Предупреждения компаний EDS и Morgan Stanley о падении прибылей нанесли удар по рынку на торгах в четверг, 20 сентября, и вызвали значительный обвал как акций техсектора, так и бумаг широкого рынка. Откат котировок продолжа
19.06.2002 Morgan Stanley снизила пронозы дивидендов по акциям IBM

Вчера в ходе торгов на американской фондовой бирже аналитики Morgan Stanley понизили прогнозы доходов на акцию IBM на 2002 и 2003 гг., ссылаясь на продолжающийся спад спроса на компьютерные комплектующие. По оценкам экспертов, роста спроса на персональны
07.03.2002 Morgan Stanley понижает рейтинг акций DoubleClick до "neutral" ("нейтральный")

Аналитик компании Morgan Stanley Майкл Рассел (Michael Russell) понизил рейтинг акций компании DoubleClick, занимающейся разработкой технологий интернет-рекламы, сообщает агентство К2Кapital. Рейтинг понижен с у
31.05.2001 Morgan Stanley понизила инвестиционный рейтинг четырех производителей телекоммуникационного оборудования

Инвестиционная компания Morgan Stanley Dean Witter понизила инвестиционный рейтинг четырех производителей телекоммуни
31.05.2001 NASDAQ снизился из-за проблем Sun и Alcatel

9% после того, как компания объявила о расширении своих квартальных убытков в связи с ухудшением ситуации на рынке и затратами, связанными с прекращением производства мобильных телефонов. А аналитик Morgan Stanley Алкеш Шах (Alkesh Shah) понизил с outperform до neutral рейтинг акций сразу четырех оптоволоконных компаний - Tellabs, JDS Uniphase, Nortel Networks и Sycamore Networks, указав,

07.08.2000 NTL и Morgan Stanley приобретут 49.9% акций France Telecom

NTL Incorporated объявила сегодня о подписании соглашения с Morgan Stanley Dean Witter Private Equity (MSDWPE) по приобретению 49.9% акций France Telecom. Этим решением NTL усиливает свое положение в Европе, получая большую долю телекоммуникационного ры
14.06.2000 Goldman Sachs, Merrill Lynch и Morgan Stanley Dean Witter объединяются, чтобы "встряхнуть" рынок сетевой торговли облигациями

Компании Goldman Sachs Group Inc., Merrill Lynch & Co. Inc. и Morgan Stanley Dean Witter & Co. объявили 13 июня о своих планах по созданию BondBook - сетевого рынка по торговле облигациями. Система, создаваемая гигантами с Wall Street , должна повысить эф

Публикаций - 495, упоминаний - 529

Morgan Stanley и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 87
Cisco Systems 5372 82
Intel Corporation 12811 70
Oracle Corporation 7074 56
Apple Inc 13154 55
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 45
Yandex - Яндекс 9216 44
Amazon Inc - Amazon.com 3277 42
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 42
Yahoo! 3726 41
Google LLC 12688 38
IBM - International Business Machines Corp 9699 38
Dell EMC 5180 32
Applied Materials 305 28
Verizon - WorldCom 501 25
Dell Technologies - Dell Computer 2219 25
Lenovo Motorola 3566 25
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 24
Oracle Siebel Systems 519 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
Meta Platforms - Facebook 4621 23
AMD - Advanced Micro Devices 4641 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 22
TI - Texas Instruments Incorporated 848 21
JDSU - JDS Uniphase 219 20
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 19
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 19
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 19
VK - Mail.ru Group 3602 18
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 17
AOL Inc - America Online 1883 16
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 16
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 16
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 15
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 15
HPE - Juniper Networks 460 14
Lam Research - Novellus Systems 113 14
Samsung Electronics 11064 14
Qualcomm Technologies 1974 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 156
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 137
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 92
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 78
Merrill Lynch 454 62
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 48
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 44
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 43
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 38
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 35
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 27
Bank of America - Банк Америки 271 27
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 25
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 22
eBay Inc 1640 22
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 20
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 18
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 17
BlackRock 42 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 12
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 12
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 11
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 11
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 11
Cowen - SG Cowen 66 11
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 11
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 53 10
DST Global - Digital Sky Technologies 229 10
Prudential Securities 68 10
Walmart - Wal-Mart Stores 405 10
Альфа-Групп 745 10
Federated Hermes - Federated Investors 57 9
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 9
Альфа-Банк 1979 9
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 8
Capital Group 85 8
Nike 195 8
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 62
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 38
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 6
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 4
ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности - Управление «К», Управление «П», Управление «Т», Управление «М», Управление «Н» 12 4
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 3
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 2
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 2
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 20 2
Фонд поддержки российского программного обеспечения - Фонд поддержки отечественного ПО 7 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 3
Ассоциация менеджеров 107 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 2
Демократическая политическая партия США 122 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 49
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 48
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 39
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 35
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 35
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 32
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 19
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 19
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 18
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 18
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 17
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 17
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 15
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 13
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 13
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 12
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 10
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 9
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 5
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
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Усманов Алишер 311 11
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