Индексная книга CNews*
Micron Technology Crucial Ballistix
Публикаций - 293, упоминаний - 317
Micron Technology упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 57
|CBS MarketWatch 305 23
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 22
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 16
|Bloomberg 1009 15
|DigiTimes - Издание 1284 14
|Известия ИД 307 7
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
|FT - Financial Times 1118 5
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 5
|EE Times 156 4
|DRAMeXchange 38 4
|EWeek 179 3
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 3
|Korea Times 129 3
|ZDnet 584 3
|Tom’s Hardware 127 2
|AP - Associated Press 1975 2
|Yonhap News Agency 34 2
|AsiaBizTech 97 2
|NE Asia Online 313 2
|South China Morning Post 26 2
|The Washington Post 298 2
|The Verge - Издание 482 2
|The Register 1286 2
|Nihon Keizai Shimbun 155 1
|Blocks & Files 4 1
|CRN 43 1
|DailyTech 96 1
|PCWorld - PC World 42 1
|Newsweek 35 1
|Android Headline 8 1
|Tech Advisor 2 1
|Ubergizmo 6 1
|Android Authority 37 1
|Yahoo Finance 100 1
|InfoWorld 56 1
|Electronic News 60 1
|Inquirer 462 1
|ComputerWorld 139 1
|Internet Stock Report 992 58
|S&P - Standard and Poor’s 470 21
|S&P 500 226 13
|IHS iSuppli 390 13
|Conference Board 74 9
|Gartner - Гартнер 3301 7
|Moody's Investors Service 135 7
|Juniper Research 468 5
|Bear Stearns 79 5
|TrendForce 53 4
|Gartner - Dataquest 340 3
|IC Insights 22 3
|IDC - International Data Corporation 4671 2
|CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 34 2
|Market Intelligence Center - MIC 2 2
|GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
|Fortune Global 500 280 1
|Nikkei Market Access (NMA) 53 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1201165, в очереди разбора - 922675.
Создано именных указателей - 94333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1201165, в очереди разбора - 922675.
Создано именных указателей - 94333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.