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Micron Technology Crucial Ballistix
СОБЫТИЯ
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|04.12.2025
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Становится только хуже. Всемирно известный производитель памяти и SSD скоропостижно закрылся на фоне глобального дефицита
Crucial покидает здание Один из крупнейших производителей оперативной памяти SSD Crucial решил уйти с рынка в самый разгар дефицита SSD и RAM. Это всемирно известный бренд –
|28.10.2021
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Micron Technology объявила о выпуске модулей памяти Micron Crucial DDR5 для настольных ПК
Память Micron Crucial DDR5 обеспечивает до 50% более высокую скорость передачи данных (4800 МТ/с) и почти в
|15.10.2021
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Crucial представила новый SSD MX500 на 4 ТБ
в новинку – SSD серии MX500 емкостью 4 ТБ. Это первый твердотельный накопитель компании с таким объемом памяти, ранее серия была представлена объемами 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. В случае MX500 4 ТБ Crucial продолжает использовать флеш-память NAND материнской компании Micron, ячейка памяти в которой способна хранить три бита информации (Triple Level Cells, TLC). Новый диск Crucial о
|13.08.2021
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Micron представила SSD Crucial P5 Plus с поддержкой PCIe Gen4
Micron Technology, Inc. объявила о появлении в продаже твердотельных PCIe-накопителей Crucial P5 Plus. Они стали пополнением отмеченной наградами линейки SSD компании и дают потре
|07.11.2018
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Шифрованные SSD-диски Samsung и Crucial можно прочитать без пароля
«Целый набор критических проблем» Архитектурные недостатки твердотельных дисков производства Samsung и Crucial позволяют злоумышленникам легко получать доступ к их содержимому. Проблема заключается в том, как реализовано шифрование данных на этих дисках. Эксперты по информационной безопасности и
|27.03.2018
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Micron Technology: спрос на память стимулирует рост цен
Аналитики ГК «Финам» актуализировали оценку акций компании Micron Technology. На фоне общего роста спроса на чипы памяти, чипы для игровых консолей и телевизоров, а также за счет опережения по доходности индекса S&P 500 по бумагам производителя электро
|03.07.2012
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Micron Technology приобретет Elpida Memory за $2,5 млрд
Американский производитель памяти Micron Technology и японский производитель памяти Elpida Memory подписали обзывающее соглашение, в рамках которого Micron приобретет Elpida и окажет финансовую поддержку компании. Об этом говор
|06.02.2012
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Погиб генеральный директор производителя чипов памяти Micron Technology
остаточно популярные ноутбуки и жесткие диски. Сейчас компания производит чипы памяти двух линеек – Crucial и Lexar. В Micron Technology Эпплтон работал с 1983 г., начав свою карьеру с работы н
|05.04.2007
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Чистая прибыль Micron Technology снизилась в 4 раза
Чистая прибыль американского производителя компьютерных микросхем Micron Technology в 1 полугодии 2006–2007 финансового года, завершившемся 1 марта с.г., снизилась более чем в 4 раза — до $63 млн. по сравнению с $256 млн. за аналогичный период прошл
|23.12.2004
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Продажи Micron Technology выросли на 14%
Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, прибыль производителя чипов памяти Micron Technology Inc. выросла в первом квартале 2004/2005 финансового года благодаря росту рынка персональных компьютеров и сокращению расходов на исследования и разработки. Прибыль компании в
|24.06.2004
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Чистая квартальная прибыль Micron Technology заметно снизилась
Чистая прибыль производителя компьютерных микросхем Micron Technology в 3 квартале текущего финансового года составила $90,9 млн. (13 центов на акцию) против $214,9 млн. убытков (36 центов на акцию) за аналогичный период прошлого года, информиру
|25.03.2004
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Чистый убыток Micron Technology сократился
Убытки второго по величине в мире производителя чипов памяти Micron Technology во втором квартале 2003/2004 финансового года сократились при 26-процентом росте продаж в связи с ростом спроса производителей компьютеров. Об этом сообщил Reuters. Убыток ком
|19.02.2003
|Micron Technology сокращает 10% служащих
|24.12.2002
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Micron Technology представил первые модули DDR SDRAM 1 Гб, произведенные по 0,11-микронному процессу
23 декабря компания Micron Technology объявила о выпуске модуля синхронной DDR SDRAM памяти емкостью 1 Гб. Этот модуль, созданный с использованием 0,11-микронного процесса, является первым в промышленности - так у
|20.12.2001
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NASDAQ упал из-за негативных квартальных показателей Alcoa, Motorola и Micron Technology
Dow и "голубые фишки" выросли по итогам дня под влиянием роста Индекса опережающих экономических индикаторов, то NASDAQ и котировки техсектора упали на плохих квартальных показателях Alcoa, Motorola, Micron Technology и других компаний. Таким образом, в течение одного торгового дня NASDAQ вновь опустился ниже отметки в 2000 пунктов, а Dow пересек психологически важную отметку в 10 000 пункт
|22.05.2001
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Crucial.com уравняла в цене память PC2100 и PC133
Crucial.Com - филиал производителя микросхем оперативной памяти DRAM - компании Micron Technologies - снизила оптовую цену на чипы PC2100 до цены на PC133. Несмотря на то, ч
|02.04.2001
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Акции Micron Technology упали после выхода квартального отчета
Акции Micron Technology упали на 8% после того, как этот крупнейший производитель микросхем компьютерной памяти опубликовал квартальный отчет. Во втором финансовом квартале, закончившемся 1 марта, ко
|16.02.2001
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Micron Technology полностью выкупит японскую KMT Semiconductor
В октябре 2000 года американская Micron Technology, занимающаяся производством чипов, и японская Kobe Steel Ltd., занимающаяся производством стали, подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого была образована компа
|21.12.2000
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Micron Technology сообщила результаты 1-го финансового квартала
Производитель чипов памяти компания Micron Technology в среду заявила, что ее чистая прибыль в первом финансовом квартале 2001 года составила $352 млн. ($0,58 на акцию). В том же квартале прошлого года показатель составил $341 мл
|16.11.2000
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Micron Technology разделится на две части
В среду компания Micron Technology, производящая чипы памяти, объявила о создании двух подразделений: одного только для рынка ПК, второго - для сетей и систем коммуникаций. Компания производит три основных типа
|16.11.2000
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Micron Technology инвестирует $287 млн. на строительство новой фабрики в Сингапуре
Компания Micron Technology намерена инвестировать $287 млн. на строительство новой фабрики по производству флэш-памяти в Сингапуре. Площадь в 400 тыс. кв футов будет использована для размещения цехов дл
|05.10.2000
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Micron Technology и Samsung вынуждены снижать цены на оперативную память DRAM
Последние несколько недель продолжалось дальнейшее падение цен на чипы памяти DRAM, что связано с недостаточной активностью покупателей персональных компьютеров, сообщил CNET. Так, компания Micron Technology продает 64-битные чипы DRAM по $7,50, т.е. на 50 центов дешевле, чем неделю назад. В августе эта цена колебалась от $8 до $8,40. Компания Samsung вынуждена опустить цены на ко
|13.09.2000
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Rambus подала иски в суды Германии и Франции против Micron Technology и Hyundai
Компания Rambus Inc. подала иски в суды Германии и Франции сразу против двух компаний: Micron Technology Inc. и Hyundai Electronics Industries Co. Ltd, а также обратилась в Комисси
|31.08.2000
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Crucial выпустила модули памяти DIMM с уменьшенными размерами
Компания Crucial, объявила о начале поставок модулей памяти ECC DIMM высотой 1,16 дюйма (около 30 мм). Высота этого модуля почти на полдюйма меньше, чем у большинства распостраненных в настоящее время м
|30.08.2000
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Micron Technology подала в суд на Rambus
Как сообщил CNET, компания Micron Technology, являющаяся одним из крупнейших производителей памяти, подала в суд на Rambus. Тем самым она стала одной из первых компаний, пытающейся противодействовать попыткам Rambus взим
|23.06.2000
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Прибыль Micron Technology за третий финансовый квартал составила $275 млн. при обороте $1,8 млрд.
Компания Micron Technology сообщила о результатах третьего квартала 2000 финансового года. Так, чистая прибыль компании составила $275 млн. ($0,47 на акцию) при обороте $1,8 млрд. По сравнению с аналоги
|29.05.2000
|Micron Technology запланировала повышение цен на память из-за ее дефицита
|15.05.2000
|Micron Technology присоединилась к консорциуму Extreme Ultra Violet по разработке новых технологий литографии
|10.05.2000
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MicronTechnology стала главным поставщиком микросхем памяти для Fujitsu
Компании Fujitsu Ltd. и MicronTechnology Inc. заключили соглашение о сотрудничестве сроком на один год. По условиям соглашения, компания MicronTechnology Inc. станет главным поставщиком микросхем памяти DRAM, S
|23.12.1999
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Micron Technologies удваивает объем продаж
Крупнейший в США производитель чипов памяти, компания Micron Technologies (MU: 76 [-5]) объявила о первой прибыли в первом финансовом квартале после двух убыточных кварталов. Результат достигнут благодаря тому, что производители персональных компь
|25.06.1999
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Доход Micron Technology в третьем квартале вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом 1998 года
Доход компании Micron Technology в третьем квартале вырос на 41%, с $612,7 млн до $863,8 млн, по сравнению с аналогичным периодом 1998 года. Согласно итогам третьего финансового квартала, убыток составил $27,
Micron Technology и организации, системы, технологии, персоны:
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