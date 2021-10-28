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Micron Technology Crucial Ballistix

Micron Technology - Crucial - Ballistix


28.10.2021 Micron Technology объявила о выпуске модулей памяти Micron Crucial DDR5 для настольных ПК
15.10.2021 Crucial представила новый SSD MX500 на 4 ТБ
13.08.2021 Micron представила SSD Crucial P5 Plus с поддержкой PCIe Gen4
07.11.2018 Шифрованные SSD-диски Samsung и Crucial можно прочитать без пароля
27.03.2018 Micron Technology: спрос на память стимулирует рост цен
03.07.2012 Micron Technology приобретет Elpida Memory за $2,5 млрд
06.02.2012 Погиб генеральный директор производителя чипов памяти Micron Technology
05.04.2007 Чистая прибыль Micron Technology снизилась в 4 раза
23.12.2004 Продажи Micron Technology выросли на 14%
24.06.2004 Чистая квартальная прибыль Micron Technology заметно снизилась
25.03.2004 Чистый убыток Micron Technology сократился
19.02.2003 Micron Technology сокращает 10% служащих
24.12.2002 Micron Technology представил первые модули DDR SDRAM 1 Гб, произведенные по 0,11-микронному процессу
20.12.2001 NASDAQ упал из-за негативных квартальных показателей Alcoa, Motorola и Micron Technology
22.05.2001 Crucial.com уравняла в цене память PC2100 и PC133
02.04.2001 Акции Micron Technology упали после выхода квартального отчета
16.02.2001 Micron Technology полностью выкупит японскую KMT Semiconductor
21.12.2000 Micron Technology сообщила результаты 1-го финансового квартала
16.11.2000 Micron Technology разделится на две части
16.11.2000 Micron Technology инвестирует $287 млн. на строительство новой фабрики в Сингапуре
05.10.2000 Micron Technology и Samsung вынуждены снижать цены на оперативную память DRAM
13.09.2000 Rambus подала иски в суды Германии и Франции против Micron Technology и Hyundai
31.08.2000 Crucial выпустила модули памяти DIMM с уменьшенными размерами
30.08.2000 Micron Technology подала в суд на Rambus
23.06.2000 Прибыль Micron Technology за третий финансовый квартал составила $275 млн. при обороте $1,8 млрд.
29.05.2000 Micron Technology запланировала повышение цен на память из-за ее дефицита
15.05.2000 Micron Technology присоединилась к консорциуму Extreme Ultra Violet по разработке новых технологий литографии
25.06.1999 Доход Micron Technology в третьем квартале вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом 1998 года

Публикаций - 293, упоминаний - 317

Micron Technology упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РТИ Микрон - Micron 851 130
Intel Corporation 11262 94
Samsung Electronics 9333 87
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor 269 81
Toshiba Corporation 2830 40
Infineon Technologies 392 40
Cisco Systems 4720 38
Microsoft Corporation 22497 33
Oracle Corporation 6035 33
IBM - International Business Machines Corp 8941 31
Oracle - Sun Microsystems 2176 31
TI - Texas Instruments Incorporated 808 27
AMD - Advanced Micro Devices 3661 27
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 26
Dell Technologies - Dell Computer 984 26
Apple Inc 10683 24
HP - Hewlett-Packard 3567 24
Lenovo Motorola 3463 22
Dell EMC 4736 21
Applied Materials 265 21
Amazon Inc - Amazon.com 2650 20
Yahoo! 3603 19
Rambus 242 19
Verizon - WorldCom 480 15
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 15
Ciena 201 14
Qualcomm Technologies 1639 14
Broadcom Inc - Avago Technologies 480 13
JDSU - JDS Uniphase 215 13
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 13
Nortel Networks 1287 13
Sony 6145 11
Juniper Networks 410 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 10
HP EDS - Electronic Data Systems 227 10
SanDisk 311 10
HP Compaq Computer Corp 1905 10
Western Digital Corporation - WDC 486 10
SK hynix - Hyundai Electronic Industrial 82 9
AT&T Inc 1563 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 55
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 20
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 19
eBay Inc 1576 15
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 14
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 12
Merrill Lynch 427 11
Hyundai Motor 316 11
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 11
UBS AG 295 8
DuPont - Дюпон 100 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 6
Caterpillar 83 6
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 207 6
McDonald’s - Макдоналдс 190 6
First Call 238 5
Prudential Financial 52 5
GM - General Motors 434 5
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 5
CMGI 126 4
Alcoa 42 4
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 4
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 63 4
BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch (BAML) 67 4
Prudential Securities 68 3
Federated Hermes - Federated Investors 57 3
United Airlines - авиакомпания 88 3
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 10 3
Boeing 957 3
Enron - Enrongate 121 3
ABN AMRO 66 2
Lockheed Martin 730 2
State Street Global Advisors 36 2
IFI CLAIMS Patent Services - IFI Patent Intelligence 5 2
Hagens Berman 6 2
Nike 157 2
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 2
Walt Disney Company 556 2
Bain Capital Ventures 34 2
Bank of America - Банк Америки 219 2
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 22
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 8
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 6
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 5
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 49 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 94 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 135 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 3
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Президент Российской Федерации 3770 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 2
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
Верховный суд Российской Федерации 709 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
U.S. President - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 13 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 0 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 60
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 61 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 5
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 56 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
NAND flash memory - флеш-память 523 57
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 429 31
DDR - Double data rate 2422 22
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2110 20
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 728 18
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 13
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 12
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ISDEX интернет-индекс 196 13
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 10
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 128 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 4
Exodus 65 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 3
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ВВП - Валовой внутренний продукт 305 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 248 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 152 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
U.S. NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 6 2
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 19 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 1
Закон Мура - Moore's law 196 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 1
МКТУ - Международная классификация товаров и услуг - International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 9 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 142 1
Образование в России 460 1
Modus operandi - Образ действия 7 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 1
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 1
Английский язык 764 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 57
CBS MarketWatch 305 23
Thomson Reuters - Рейтер 5731 22
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 16
Bloomberg 1009 15
DigiTimes - Издание 1284 14
Известия ИД 307 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
FT - Financial Times 1118 5
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 5
EE Times 156 4
DRAMeXchange 38 4
EWeek 179 3
WSJ - The Wall Street Journal 1225 3
Korea Times 129 3
ZDnet 584 3
Tom’s Hardware 127 2
AP - Associated Press 1975 2
Yonhap News Agency 34 2
AsiaBizTech 97 2
NE Asia Online 313 2
South China Morning Post 26 2
The Washington Post 298 2
The Verge - Издание 482 2
The Register 1286 2
Nihon Keizai Shimbun 155 1
Blocks & Files 4 1
CRN 43 1
DailyTech 96 1
PCWorld - PC World 42 1
Newsweek 35 1
Android Headline 8 1
Tech Advisor 2 1
Ubergizmo 6 1
Android Authority 37 1
Yahoo Finance 100 1
InfoWorld 56 1
Electronic News 60 1
Inquirer 462 1
ComputerWorld 139 1
Internet Stock Report 992 58
S&P - Standard and Poor’s 470 21
S&P 500 226 13
IHS iSuppli 390 13
Conference Board 74 9
Gartner - Гартнер 3301 7
Moody's Investors Service 135 7
Juniper Research 468 5
Bear Stearns 79 5
TrendForce 53 4
Gartner - Dataquest 340 3
IC Insights 22 3
IDC - International Data Corporation 4671 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 34 2
Market Intelligence Center - MIC 2 2
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
Fortune Global 500 280 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 1
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 58 1
Intel Developer Forum - IDF 250 2
USENIX - техническая конференция 15 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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