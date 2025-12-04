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Micron Technology Crucial Ballistix

Micron Technology - Crucial - Ballistix

СОБЫТИЯ

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04.12.2025 Становится только хуже. Всемирно известный производитель памяти и SSD скоропостижно закрылся на фоне глобального дефицита

Crucial покидает здание Один из крупнейших производителей оперативной памяти SSD Crucial решил уйти с рынка в самый разгар дефицита SSD и RAM. Это всемирно известный бренд –

28.10.2021 Micron Technology объявила о выпуске модулей памяти Micron Crucial DDR5 для настольных ПК

Память Micron Crucial DDR5 обеспечивает до 50% более высокую скорость передачи данных (4800 МТ/с) и почти в
15.10.2021 Crucial представила новый SSD MX500 на 4 ТБ

в новинку – SSD серии MX500 емкостью 4 ТБ. Это первый твердотельный накопитель компании с таким объемом памяти, ранее серия была представлена объемами 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. В случае MX500 4 ТБ Crucial продолжает использовать флеш-память NAND материнской компании Micron, ячейка памяти в которой способна хранить три бита информации (Triple Level Cells, TLC). Новый диск Crucial о
13.08.2021 Micron представила SSD Crucial P5 Plus с поддержкой PCIe Gen4

Micron Technology, Inc. объявила о появлении в продаже твердотельных PCIe-накопителей Crucial P5 Plus. Они стали пополнением отмеченной наградами линейки SSD компании и дают потре
07.11.2018 Шифрованные SSD-диски Samsung и Crucial можно прочитать без пароля

«Целый набор критических проблем» Архитектурные недостатки твердотельных дисков производства Samsung и Crucial позволяют злоумышленникам легко получать доступ к их содержимому. Проблема заключается в том, как реализовано шифрование данных на этих дисках. Эксперты по информационной безопасности и
27.03.2018 Micron Technology: спрос на память стимулирует рост цен

Аналитики ГК «Финам» актуализировали оценку акций компании Micron Technology. На фоне общего роста спроса на чипы памяти, чипы для игровых консолей и телевизоров, а также за счет опережения по доходности индекса S&P 500 по бумагам производителя электро
03.07.2012 Micron Technology приобретет Elpida Memory за $2,5 млрд

Американский производитель памяти Micron Technology и японский производитель памяти Elpida Memory подписали обзывающее соглашение, в рамках которого Micron приобретет Elpida и окажет финансовую поддержку компании. Об этом говор
06.02.2012 Погиб генеральный директор производителя чипов памяти Micron Technology

остаточно популярные ноутбуки и жесткие диски. Сейчас компания производит чипы памяти двух линеек – Crucial и Lexar. В Micron Technology Эпплтон работал с 1983 г., начав свою карьеру с работы н
05.04.2007 Чистая прибыль Micron Technology снизилась в 4 раза

Чистая прибыль американского производителя компьютерных микросхем Micron Technology в 1 полугодии 2006–2007 финансового года, завершившемся 1 марта с.г., снизилась более чем в 4 раза — до $63 млн. по сравнению с $256 млн. за аналогичный период прошл
23.12.2004 Продажи Micron Technology выросли на 14%

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, прибыль производителя чипов памяти Micron Technology Inc. выросла в первом квартале 2004/2005 финансового года благодаря росту рынка персональных компьютеров и сокращению расходов на исследования и разработки. Прибыль компании в
24.06.2004 Чистая квартальная прибыль Micron Technology заметно снизилась

Чистая прибыль производителя компьютерных микросхем Micron Technology в 3 квартале текущего финансового года составила $90,9 млн. (13 центов на акцию) против $214,9 млн. убытков (36 центов на акцию) за аналогичный период прошлого года, информиру
25.03.2004 Чистый убыток Micron Technology сократился

Убытки второго по величине в мире производителя чипов памяти Micron Technology во втором квартале 2003/2004 финансового года сократились при 26-процентом росте продаж в связи с ростом спроса производителей компьютеров. Об этом сообщил Reuters. Убыток ком
19.02.2003 Micron Technology сокращает 10% служащих
24.12.2002 Micron Technology представил первые модули DDR SDRAM 1 Гб, произведенные по 0,11-микронному процессу

23 декабря компания Micron Technology объявила о выпуске модуля синхронной DDR SDRAM памяти емкостью 1 Гб. Этот модуль, созданный с использованием 0,11-микронного процесса, является первым в промышленности - так у
20.12.2001 NASDAQ упал из-за негативных квартальных показателей Alcoa, Motorola и Micron Technology

Dow и "голубые фишки" выросли по итогам дня под влиянием роста Индекса опережающих экономических индикаторов, то NASDAQ и котировки техсектора упали на плохих квартальных показателях Alcoa, Motorola, Micron Technology и других компаний. Таким образом, в течение одного торгового дня NASDAQ вновь опустился ниже отметки в 2000 пунктов, а Dow пересек психологически важную отметку в 10 000 пункт
22.05.2001 Crucial.com уравняла в цене память PC2100 и PC133

Crucial.Com - филиал производителя микросхем оперативной памяти DRAM - компании Micron Technologies - снизила оптовую цену на чипы PC2100 до цены на PC133. Несмотря на то, ч
02.04.2001 Акции Micron Technology упали после выхода квартального отчета

Акции Micron Technology упали на 8% после того, как этот крупнейший производитель микросхем компьютерной памяти опубликовал квартальный отчет. Во втором финансовом квартале, закончившемся 1 марта, ко
16.02.2001 Micron Technology полностью выкупит японскую KMT Semiconductor

В октябре 2000 года американская Micron Technology, занимающаяся производством чипов, и японская Kobe Steel Ltd., занимающаяся производством стали, подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого была образована компа
21.12.2000 Micron Technology сообщила результаты 1-го финансового квартала

Производитель чипов памяти компания Micron Technology в среду заявила, что ее чистая прибыль в первом финансовом квартале 2001 года составила $352 млн. ($0,58 на акцию). В том же квартале прошлого года показатель составил $341 мл
16.11.2000 Micron Technology разделится на две части

В среду компания Micron Technology, производящая чипы памяти, объявила о создании двух подразделений: одного только для рынка ПК, второго - для сетей и систем коммуникаций. Компания производит три основных типа
16.11.2000 Micron Technology инвестирует $287 млн. на строительство новой фабрики в Сингапуре

Компания Micron Technology намерена инвестировать $287 млн. на строительство новой фабрики по производству флэш-памяти в Сингапуре. Площадь в 400 тыс. кв футов будет использована для размещения цехов дл
05.10.2000 Micron Technology и Samsung вынуждены снижать цены на оперативную память DRAM

Последние несколько недель продолжалось дальнейшее падение цен на чипы памяти DRAM, что связано с недостаточной активностью покупателей персональных компьютеров, сообщил CNET. Так, компания Micron Technology продает 64-битные чипы DRAM по $7,50, т.е. на 50 центов дешевле, чем неделю назад. В августе эта цена колебалась от $8 до $8,40. Компания Samsung вынуждена опустить цены на ко
13.09.2000 Rambus подала иски в суды Германии и Франции против Micron Technology и Hyundai

Компания Rambus Inc. подала иски в суды Германии и Франции сразу против двух компаний: Micron Technology Inc. и Hyundai Electronics Industries Co. Ltd, а также обратилась в Комисси
31.08.2000 Crucial выпустила модули памяти DIMM с уменьшенными размерами

Компания Crucial, объявила о начале поставок модулей памяти ECC DIMM высотой 1,16 дюйма (около 30 мм). Высота этого модуля почти на полдюйма меньше, чем у большинства распостраненных в настоящее время м
30.08.2000 Micron Technology подала в суд на Rambus

Как сообщил CNET, компания Micron Technology, являющаяся одним из крупнейших производителей памяти, подала в суд на Rambus. Тем самым она стала одной из первых компаний, пытающейся противодействовать попыткам Rambus взим
23.06.2000 Прибыль Micron Technology за третий финансовый квартал составила $275 млн. при обороте $1,8 млрд.

Компания Micron Technology сообщила о результатах третьего квартала 2000 финансового года. Так, чистая прибыль компании составила $275 млн. ($0,47 на акцию) при обороте $1,8 млрд. По сравнению с аналоги
29.05.2000 Micron Technology запланировала повышение цен на память из-за ее дефицита
15.05.2000 Micron Technology присоединилась к консорциуму Extreme Ultra Violet по разработке новых технологий литографии
10.05.2000 MicronTechnology стала главным поставщиком микросхем памяти для Fujitsu

Компании Fujitsu Ltd. и MicronTechnology Inc. заключили соглашение о сотрудничестве сроком на один год. По условиям соглашения, компания MicronTechnology Inc. станет главным поставщиком микросхем памяти DRAM, S
23.12.1999 Micron Technologies удваивает объем продаж

Крупнейший в США производитель чипов памяти, компания Micron Technologies (MU: 76 [-5]) объявила о первой прибыли в первом финансовом квартале после двух убыточных кварталов. Результат достигнут благодаря тому, что производители персональных компь
25.06.1999 Доход Micron Technology в третьем квартале вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом 1998 года

Доход компании Micron Technology в третьем квартале вырос на 41%, с $612,7 млн до $863,8 млн, по сравнению с аналогичным периодом 1998 года. Согласно итогам третьего финансового квартала, убыток составил $27,

Публикаций - 365, упоминаний - 394

Micron Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 166
Samsung Electronics 11064 130
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 129
Intel Corporation 12811 116
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 54
Toshiba Corporation 2980 51
Cisco Systems 5372 39
AMD - Advanced Micro Devices 4641 36
Microsoft Corporation 25775 35
Apple Inc 13154 33
IBM - International Business Machines Corp 9699 33
Oracle Corporation 7074 33
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 31
Dell Technologies - Dell Computer 2219 31
Dell EMC 5180 30
TI - Texas Instruments Incorporated 848 29
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HP - Hewlett-Packard 3662 26
Applied Materials 305 22
Rambus 246 22
Lenovo Motorola 3566 22
Amazon Inc - Amazon.com 3277 21
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 20
Yahoo! 3726 19
Western Digital Corporation - WDC 589 18
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Ciena 221 14
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Green Peter - Грин Питер 16 4
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 4
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 4
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 4
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 3
Schumacher Ulrich - Шумахер Ульрих 19 3
Gallagher Brett - Галлахер Бретт 8 3
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 3
Payne Robert - Пэйн Роберт 4 3
Norwood Andrew - Норвуд Эндрю 10 3
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 3
Скляров Дмитрий 64 2
Carl Stephen - Карл Стивен 9 2
Berman Steve - Берман Стив 5 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Chambers John - Чемберс Джон 123 2
Boyle Patrick - Бойл Патрик 11 2
Carty Michael - Карти Майкл 20 2
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 2
Tseng Eries - Ценг Эрис 2 2
Joseph John - Джозеф Джон 3 2
Mooring David - Муринг Дэвид 6 2
Ilkbahar Alper - Илкбахар Альпер 2 2
Forelli John - Форелли Джон 25 2
Iuliano Anthony - Юлиано Энтони 2 2
Rivet Robert - Ривет Роберт 13 2
Templeton Rich - Темплтон Рич 4 2
Cripps Richard - Криппс Ричард 4 2
Chandrasekaran Naga - Чандрасекаран Нага 6 2
O'Neill Paul - О'Нил Пол 7 2
Perkins Ken - Перкинс Кен 2 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 197
Южная Корея - Республика 7052 92
Япония 13807 64
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 41
Китай - Тайвань 4245 34
Европа 24964 31
Германия - Федеративная Республика 13221 28
Россия - РФ - Российская федерация 166168 18
США - Калифорния 4829 15
Азия - Азиатский регион 5920 13
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 13
Ирак - Республика 709 11
Сингапур - Республика 1953 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 8
США - Айдахо 68 8
Индия - Bharat 5869 8
Америка - Американский регион 2206 8
США - Нью-Йорк 3180 8
США - Вирджиния - Виргиния 288 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Нидерланды 3746 7
Великобритания - Лондон 2432 6
Иран - Исламская Республика Иран 1155 6
Южная Корея - Сеул 375 6
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 6
США - Орегон 255 5
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
США - Техас - Хьюстон 260 4
Израиль 2856 4
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 4
Швеция - Королевство 3782 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Ближний Восток 3154 3
Япония - Токио 1020 3
США - Колумбия - Вашингтон 1487 3
США - Техас 1048 3
Индийский океан - Персидский залив 234 2
США - Юта 198 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 73
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 54
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 51
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 34
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 33
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 23
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 22
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 20
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 17
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 17
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 15
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 15
ISDEX интернет-индекс 250 14
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 13
Энергетика - Energy - Energetically 5855 13
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 12
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 12
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 11
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 10
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 9
Ирак - Война в Персидском заливе 224 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 5
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 5
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 5
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
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Bloomberg 1627 17
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DigiTimes - Издание 1331 15
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Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 8
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EE Times 160 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
FT - Financial Times 1296 6
The Register - The Register Hardware 1784 6
South China Morning Post 93 5
Korea Times 132 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
DRAMeXchange 42 4
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 3
TechnologyAdvice - eWeek 230 3
ZDnet 663 3
AP - Associated Press 2007 2
Neowin 217 2
Yonhap News Agency 43 2
Blocks & Files 14 2
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Silicon Strategies 45 2
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The Washington Post 350 2
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UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
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