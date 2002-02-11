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Exodus

СОБЫТИЯ


11.02.2002 C&W завершает поглощение Exodus

Телекоммуникационный оператор Cable & Wireless объявил о завершении процедуры по оформлению сделки, связанной с приобретением американской компании Exodus, специализирующейся на услугах веб-хостинга. Сделка была санкционирована судом по делам банкротств округа Делавэр. Окончательная цена в $750 млн. оказалась на $100 млн. ниже той, о котор
03.12.2001 Cable&Wireless приобретет Exodus за $850 млн.

В пятницу Cable & Wireless заключила соглашение по приобретению большей части активов и операций телекоммуникационной компании, провайдера веб-хостинга Exodus Communications за $850 млн. наличными. C&W приобретет 30 из 48 центров хранения и обработки данных Exodus - 26 в США, 2 в Лондоне, один в Токио и один во Франкфурте. Сделка включа
26.10.2001 Exodus избавится от четырех филиалов в Европе

Обанкротившийся провайдер веб-хостинга из США, Exodus Communications, намерен избавиться от четырех ранее закрытых филиалов в Европе, расположенных в Мюнхене и Амстердаме, и двух филиалов в Дублине. Вместе с тем, компания отметила, что боль
28.09.2001 Акции Exodus сняты с торгов NASDAQ

Выбирая название компании, руководство Exodus Communications вряд ли предполагало, что название окажется таким пророческим. Во вторник на фоне слухов о предстоящем банкротстве курс акций компании Exodus ("Массовое бегство") у
27.09.2001 Акции Exodus резко упали после сообщения о возможном банкротстве

Во вторник перед открытием торгов на бирже акции Exodus Communications упали на 32% до 34 центов, а затем, на утренних торгах, еще на 54% до 23 центов. Причиной стала статья в газете The Wall Street Journal, заявившая о том, что Exodus
26.09.2001 Хостинговая компания Exodus находится на грани банкротства

Акции хостинговой компании Exodus упали на 62% из-за слухов о скором банкротстве компании. Вчера стоимость акций составила 17 центов, тогда как в течение года они держались на уровне 62 цента. Компания не подтверждает сл
15.08.2001 Exodus начнет продажу ПО хранения данных от Veritas

Крупнейшая веб-хостинговая компания Exodus Communications объявила о заключении соглашения с производителем программного обеспечения Veritas по продаже и аренде его программ резервного копирования. Резервное копирование является

02.07.2001 Exodus Communications повторила судьбу многих дот-комов

В настоящее время историей о восхождении интернет-компании, ее финансовых потерях и крахе на Уолл Стрит никого не удивишь. Однако, мало кто ожидал, что Exodus Communications когда-нибудь попадет в этот список. В отличие от многих виртуальных компаний с виртуальными активами, Exodus считалась все-таки компанией реальной. Она предоставлял
22.06.2001 NASDAQ: акции Transmeta рухнули на 57%

и оптоволоконного оборудования (Cisco Systems, JDS Uniphase, Avici Systems) и некоторых телекоммуникационных компаний (McLeodUSA). Хотя негативные новости от компаний о падении их прибылей (Sanmina, Exodus и Transmeta) и поступали на рынок в четверг, в связи с небольшими размерами этих компаний существенного влияния на ход торгов эти сообщения оказать не смогли, проявившись только в обвале
22.06.2001 NASDAQ: акции Transmeta рухнули на 57%

и оптоволоконного оборудования (Cisco Systems, JDS Uniphase, Avici Systems) и некоторых телекоммуникационных компаний (McLeodUSA). Хотя негативные новости от компаний о падении их прибылей (Sanmina, Exodus и Transmeta) и поступали на рынок в четверг, в связи с небольшими размерами этих компаний существенного влияния на ход торгов эти сообщения оказать не смогли, проявившись только в обвале
11.01.2001 Exodus завершила приобретение GlobalCenter

Компания Exodus Communications сообщила о завершении процесса приобретения GlobalCenter (подразделения Global Crossing). Стоимость сделки составляет $1,91 млрд. в акциях по курсу на момент закрытия бирж
30.11.2000 Microsoft подписала контракт с Exodus

Exodus Communications предоставит Microsoft услуги веб-хостинга. Exodus Communications готова размещать и поддерживать неограниченное количество сайтов Microsoft, сообщает CNET. Согласно договору, заключенному компаниями, для компьютеров, поддерживающих все

20.10.2000 Квартальные убытки Exodus удвоились по сравнению с 3-м кварталом прошлого года

Североамериканский оператор Exodus Communications объявил о том, что убытки за третий квартал этого года почти удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потери компании достигли $69,5 млн., или 17 центо
29.09.2000 Exodus купит GlobalCenter у Global Crossing за $6,5 млрд.

Компания Global Crossing Ltd согласилась продать свое отделение GlobalCenter, специализирующееся на веб-хостинге, конкуренту - Exodus Communications Inc.. Сделка оценивается в $6,5 млрд. Спрос на веб-хостинг в последнее время растет быстрыми темпами и доходы также привлекательны, но такой бизнес требует значительных ка
29.09.2000 Exodus Communications купит дочернюю компанию Global Crossing за $6.5 млрд.

Как сообщил CNET, компания Exodus Communications купит своего конкурента GlobalCenter. Сделка оценивается в $6.5 млрд. ценными бумагами. Это решение было принято на встрече советов директоров Exodus и Global Cross
24.08.2000 Exodus заключила реселлерское соглашение с EMC

Как сообщил CNET, компания EMC, которая является крупнейшим поставщиком корпоративных систем хранения данных, заключила реселлерское соглашение с Exodus Communications. Exodus, предоставляющая услуги Web-хостинга более чем 2000 компаниям, будет продавать аппаратное и программное обеспечение EMC. Финансовые условия договора осталис
23.08.2000 Sun и Exodus создадут новые решения в области услуг хранения информации

Компания Sun Microsystems объявила о заключении договора с Exodus Communications, нацеленного на разработку новых предложений компании в области услуг хранения информации. В настоящее время Exodus уже предлагает услуги хранения данных на базе об
31.07.2000 Exodus повысит скорость своей работы при помощи серверов CacheFlow

Компания Exodus Communications, предоставляющая услуги Web-хостинга, заключила договор на использование серверов CacheFlow. Это позволит значительно повысить скорость передачи данных в Интернет. Повышен
21.07.2000 Акции компании Exodus Communications выросли на 16%.

Акции компании Exodus Communications, предоставляющей web-хостинг таким компаниям, как eBay и Nordstrom.com, выросли на $8.38 и составили $59.19. В компании сообщается, что продажи во втором квартале составил
17.07.2000 Переговоры о слиянии американских компаний веб-хостинга Exodus Communications и GlobalCenter прекращены

Компания Exodus Communications, крупнейший провайдер услуг веб-хостинга, прекратила переговоры о приобретении третьего по значению в этом сегменте услуг, компании GlobalCenter, дочернего предприятия тел
30.06.2000 Exodus Communications стала первой компанией, продавшей через Сеть новый выпуск своих облигаций

Компания Exodus Communications Inc., предоставляющая услуги по хостингу в Сети, 28 июня стала первой компанией, распространившей новый выпуск своих облигаций в Сети. Первоначально компания планировала п
22.05.2000 Exodus начнет продажу систем Intel NetStructure

Intel Corporation и Exodus Communications объявили о подписании соглашения, согласно которому Exodus будет предлагать своим клиентам системы Intel NetStructure. Эти системы позволяют повысить скорость аутен
24.03.2000 Exodus Communications инвестировала $637.5 млн. в Mirror Image Internet

Компания Exodus Communications, работающая на рынке Web-хостинга, объявила об инвестиции $637.5 млн. в Mirror Image Internet. В результате этой сделки Exodus сможет использовать технологии Mirror
24.11.1999 Корпорация Exodus продолжает вторжение на японский рынок

в Японии. Сроки сделки определены не были. Токийская Global OnLine была основана в 1994 году и занимается хостингом и дизайном веб-сайтов, используя свою сеть, подключенную к 38 японским провайдерам. Exodus занимается созданием и поддержкой веб-сайтов больших корпораций. Стоимость акций Exodus достигла 123.56 пункта, за последний день торгов акции выросли на 5.81 пункта.
22.11.1999 Компания Exodus проводит сплит акций

производила сплит акций дважды, по 13-м числам в апреле и августе. Успех компании обьясняется солидными корпоративными клиентами, такими как Johnson & Johnson и Inktomi, чьими веб-сайтаими занимается Exodus, а также консалтинговыми и другими услугами, оказываемыми AT&T и Intel. Акции компании на последних торгах упали на 5.5 пунктов до 101.5.

Публикаций - 76, упоминаний - 76

Exodus и организации, системы, технологии, персоны:

Exodus Communications 49 23
Cisco Systems 5372 13
Microsoft Corporation 25775 12
Intel Corporation 12811 12
Oracle Corporation 7074 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
Yahoo! 3726 10
JDSU - JDS Uniphase 219 9
Commerce One - CMRC 176 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 7
HPE - Juniper Networks 460 7
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 7
Verisign 362 6
Google LLC 12688 6
Applied Materials 305 6
VerticalNet 36 5
FreeMarkets 43 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Lenovo Motorola 3566 5
Verizon - WorldCom 501 5
Tellabs - NetCore Systems 65 4
Qualcomm Technologies 1974 4
Новые облачные технологии (НОТ) 485 4
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 4
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 4
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 4
eToys 76 3
Oracle - Art Technology Group - ATG 29 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Check Point Software Technologies 829 3
AOL Inc - America Online 1883 3
TI - Texas Instruments Incorporated 848 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 3
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
RealNetworks Products and Services 355 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 30
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 25
eBay Inc 1640 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Merrill Lynch 454 5
Prudential Securities 68 4
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
Barnes & Noble 171 4
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 3
Thomas Weisel Partners 44 2
State Street Global Advisors 36 2
101Hotels.com 456 2
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 2
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 2
Pacific Growth Equities 16 2
Expedia Group 136 2
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 2
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Priceline.com - online travel agency 139 2
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Империя-Фарма 91 1
Donaldson 14 1
Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) 19 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Agency.com 18 1
Cowen - SG Cowen 66 1
Hallmark 19 1
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 49 1
BB&T Corporation - Branch Banking and Trust Company - BankAtlantic - Ryan Beck & Co - Gruntal & Co 11 1
Lib Technologies - Liberate Technologies 21 1
Nordstrom 12 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Adidas - Адидас 170 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 10
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 107 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 21
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 18
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 17
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 13
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Sidgmore John - Сиджмор Джон 11 1
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Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
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Азия - Азиатский регион 5920 3
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Япония 13807 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
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Китай - Пекин - Beijing 1096 2
Ирландия - Дублин 164 2
Ирак - Республика 709 2
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Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 415 2
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Италия - Неаполь 20 1
Казахстан - Республика 6048 1
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Швеция - Королевство 3782 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Канада 5081 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Китай - Тайвань 4245 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Украина 7928 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Япония - Токио 1020 1
США - Техас 1048 1
США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
США - Орегон 255 1
США - Делавэр 176 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 20
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 13
ISDEX интернет-индекс 250 11
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 3
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