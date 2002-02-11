C&W завершает поглощение Exodus Телекоммуникационный оператор Cable & Wireless объявил о завершении процедуры по оформлению сделки, связанной с приобретением американской компании Exodus, специализирующейся на услугах веб-хостинга. Сделка была санкционирована судом по делам банкротств округа Делавэр. Окончательная цена в $750 млн. оказалась на $100 млн. ниже той, о котор

Cable&Wireless приобретет Exodus за $850 млн. В пятницу Cable & Wireless заключила соглашение по приобретению большей части активов и операций телекоммуникационной компании, провайдера веб-хостинга Exodus Communications за $850 млн. наличными. C&W приобретет 30 из 48 центров хранения и обработки данных Exodus - 26 в США, 2 в Лондоне, один в Токио и один во Франкфурте. Сделка включа

Exodus избавится от четырех филиалов в Европе Обанкротившийся провайдер веб-хостинга из США, Exodus Communications, намерен избавиться от четырех ранее закрытых филиалов в Европе, расположенных в Мюнхене и Амстердаме, и двух филиалов в Дублине. Вместе с тем, компания отметила, что боль

Акции Exodus сняты с торгов NASDAQ Выбирая название компании, руководство Exodus Communications вряд ли предполагало, что название окажется таким пророческим. Во вторник на фоне слухов о предстоящем банкротстве курс акций компании Exodus ("Массовое бегство") у

Акции Exodus резко упали после сообщения о возможном банкротстве Во вторник перед открытием торгов на бирже акции Exodus Communications упали на 32% до 34 центов, а затем, на утренних торгах, еще на 54% до 23 центов. Причиной стала статья в газете The Wall Street Journal, заявившая о том, что Exodus

Хостинговая компания Exodus находится на грани банкротства Акции хостинговой компании Exodus упали на 62% из-за слухов о скором банкротстве компании. Вчера стоимость акций составила 17 центов, тогда как в течение года они держались на уровне 62 цента. Компания не подтверждает сл

Exodus начнет продажу ПО хранения данных от Veritas Крупнейшая веб-хостинговая компания Exodus Communications объявила о заключении соглашения с производителем программного обеспечения Veritas по продаже и аренде его программ резервного копирования. Резервное копирование является

Exodus Communications повторила судьбу многих дот-комов В настоящее время историей о восхождении интернет-компании, ее финансовых потерях и крахе на Уолл Стрит никого не удивишь. Однако, мало кто ожидал, что Exodus Communications когда-нибудь попадет в этот список. В отличие от многих виртуальных компаний с виртуальными активами, Exodus считалась все-таки компанией реальной. Она предоставлял

NASDAQ: акции Transmeta рухнули на 57% и оптоволоконного оборудования (Cisco Systems, JDS Uniphase, Avici Systems) и некоторых телекоммуникационных компаний (McLeodUSA). Хотя негативные новости от компаний о падении их прибылей (Sanmina, Exodus и Transmeta) и поступали на рынок в четверг, в связи с небольшими размерами этих компаний существенного влияния на ход торгов эти сообщения оказать не смогли, проявившись только в обвале

NASDAQ: акции Transmeta рухнули на 57% и оптоволоконного оборудования (Cisco Systems, JDS Uniphase, Avici Systems) и некоторых телекоммуникационных компаний (McLeodUSA). Хотя негативные новости от компаний о падении их прибылей (Sanmina, Exodus и Transmeta) и поступали на рынок в четверг, в связи с небольшими размерами этих компаний существенного влияния на ход торгов эти сообщения оказать не смогли, проявившись только в обвале

Exodus завершила приобретение GlobalCenter Компания Exodus Communications сообщила о завершении процесса приобретения GlobalCenter (подразделения Global Crossing). Стоимость сделки составляет $1,91 млрд. в акциях по курсу на момент закрытия бирж

Microsoft подписала контракт с Exodus Exodus Communications предоставит Microsoft услуги веб-хостинга. Exodus Communications готова размещать и поддерживать неограниченное количество сайтов Microsoft, сообщает CNET. Согласно договору, заключенному компаниями, для компьютеров, поддерживающих все

Квартальные убытки Exodus удвоились по сравнению с 3-м кварталом прошлого года Североамериканский оператор Exodus Communications объявил о том, что убытки за третий квартал этого года почти удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потери компании достигли $69,5 млн., или 17 центо

Exodus купит GlobalCenter у Global Crossing за $6,5 млрд. Компания Global Crossing Ltd согласилась продать свое отделение GlobalCenter, специализирующееся на веб-хостинге, конкуренту - Exodus Communications Inc.. Сделка оценивается в $6,5 млрд. Спрос на веб-хостинг в последнее время растет быстрыми темпами и доходы также привлекательны, но такой бизнес требует значительных ка

Exodus Communications купит дочернюю компанию Global Crossing за $6.5 млрд. Как сообщил CNET, компания Exodus Communications купит своего конкурента GlobalCenter. Сделка оценивается в $6.5 млрд. ценными бумагами. Это решение было принято на встрече советов директоров Exodus и Global Cross

Exodus заключила реселлерское соглашение с EMC Как сообщил CNET, компания EMC, которая является крупнейшим поставщиком корпоративных систем хранения данных, заключила реселлерское соглашение с Exodus Communications. Exodus, предоставляющая услуги Web-хостинга более чем 2000 компаниям, будет продавать аппаратное и программное обеспечение EMC. Финансовые условия договора осталис

Sun и Exodus создадут новые решения в области услуг хранения информации Компания Sun Microsystems объявила о заключении договора с Exodus Communications, нацеленного на разработку новых предложений компании в области услуг хранения информации. В настоящее время Exodus уже предлагает услуги хранения данных на базе об

Exodus повысит скорость своей работы при помощи серверов CacheFlow Компания Exodus Communications, предоставляющая услуги Web-хостинга, заключила договор на использование серверов CacheFlow. Это позволит значительно повысить скорость передачи данных в Интернет. Повышен

Акции компании Exodus Communications выросли на 16%. Акции компании Exodus Communications, предоставляющей web-хостинг таким компаниям, как eBay и Nordstrom.com, выросли на $8.38 и составили $59.19. В компании сообщается, что продажи во втором квартале составил

Переговоры о слиянии американских компаний веб-хостинга Exodus Communications и GlobalCenter прекращены Компания Exodus Communications, крупнейший провайдер услуг веб-хостинга, прекратила переговоры о приобретении третьего по значению в этом сегменте услуг, компании GlobalCenter, дочернего предприятия тел

Exodus Communications стала первой компанией, продавшей через Сеть новый выпуск своих облигаций Компания Exodus Communications Inc., предоставляющая услуги по хостингу в Сети, 28 июня стала первой компанией, распространившей новый выпуск своих облигаций в Сети. Первоначально компания планировала п

Exodus начнет продажу систем Intel NetStructure Intel Corporation и Exodus Communications объявили о подписании соглашения, согласно которому Exodus будет предлагать своим клиентам системы Intel NetStructure. Эти системы позволяют повысить скорость аутен

Exodus Communications инвестировала $637.5 млн. в Mirror Image Internet Компания Exodus Communications, работающая на рынке Web-хостинга, объявила об инвестиции $637.5 млн. в Mirror Image Internet. В результате этой сделки Exodus сможет использовать технологии Mirror

Корпорация Exodus продолжает вторжение на японский рынок в Японии. Сроки сделки определены не были. Токийская Global OnLine была основана в 1994 году и занимается хостингом и дизайном веб-сайтов, используя свою сеть, подключенную к 38 японским провайдерам. Exodus занимается созданием и поддержкой веб-сайтов больших корпораций. Стоимость акций Exodus достигла 123.56 пункта, за последний день торгов акции выросли на 5.81 пункта.