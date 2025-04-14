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Atomic Wallet
|14.04.2025
|В центральном репозитории JavaScript найден троян, тайно атакующий криптокошельки 1
|20.02.2023
|Пакеты из официального репозитория Python воруют пароли и криптокошельки 1
Atomic Wallet и организации, системы, технологии, персоны:
|Coinbase 58 1
|Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1477 1
|3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 250 1
|Fortinet 393 1
|PayPal 656 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1072 1
|eBay Inc 1622 1
|Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 1
|Павлов Никита 89 1
|Зайцев Михаил 278 1
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