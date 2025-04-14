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Atomic Wallet



14.04.2025 В центральном репозитории JavaScript найден троян, тайно атакующий криптокошельки 1
20.02.2023 Пакеты из официального репозитория Python воруют пароли и криптокошельки 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Atomic Wallet и организации, системы, технологии, персоны:

Coinbase 58 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1477 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 250 1
Fortinet 393 1
PayPal 656 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1072 1
eBay Inc 1622 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 2
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Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 159 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 221 1
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений 49 1
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Google YouTube - Видеохостинг 2792 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4046 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
Создано именных указателей - 172936.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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