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Индексная книга (каталог) CNews*
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Coinbase

Coinbase


09.01.2025 Создателя ChatGPT обвинила в сексуальном насилии собственная сестра 1
18.11.2024 Победа Трампа рекордно обогатила ИТ- и технологический бизнес США. Топ-9 миллиардеров, выигравших больше всех 2
29.08.2024 Дмитрий Сухарев, Deel: Технологический прогресс невозможен без open-source технологий 1
06.02.2024 Создана нейросеть для генерации за копейки идеальных подделок российских паспортов и документов США 1
13.09.2023 Власти хотят разрешить в России децентрализованные финансовые организации, чтобы граждане перевели криптовалюту в регулируемые цифровые финактивы 1
04.08.2023 Антон Созонтов – о том, как разрабатывать программы, которые попадут в «Величайшие хиты» программирования 1
02.08.2023 Правительство США требовало от одной из крупнейших мировых криптобирж снять с торгов все, кроме Bitcoin 1
31.07.2023 Выставлены на продажу секретные чаты известного киберкриминального форума. У ФБР уже есть к ним доступ 1
24.07.2023 Криптобиржи в России могут заработать в режиме «исламского банкинга» 1
21.06.2023 Авторитетного криптовалютного сыщика обвинили в клевете. Поклонники перевели ему $1 млн, чтобы помочь отбиться от иска 1
06.06.2023 США начали атаку на криптобиржи. За два дня власти завалили их исками 1
29.05.2023 Власти России зарубили идею национальной криптобиржи. Частные компании встроят в систему параллельного импорта 1
07.04.2023 Россия вышла на второе место в мире по добыче криптовалют. Задействована мощность 1 ГВт 1
28.03.2023 Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM 1
10.03.2023 Власти США готовят продажу криптовалютного конфиската на $1 млрд. Bitcoin обвалился 1
20.02.2023 Пакеты из официального репозитория Python воруют пароли и криптокошельки 1
02.02.2023 Кредиторы скандально рухнувшей криптобиржи выстроились в громадную очередь. В их числе Netflix и Apple 1
18.01.2023 В ИТ-компаниях начались массовые увольнения 1
16.01.2023 Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году 1
07.12.2022 Центробанк поддержал легализацию криптовалюты в России. Но на своих условиях 1
23.11.2022 Власти тянутся к крипте. Госдума приступила к созданию российской криптобиржи 1
06.10.2022 Россиян отлучили от европейских криптокошельков 1
27.09.2022 Созданную россиянином криптобиржу обчистили на $160 млн 1
03.08.2022 Известную криптобиржу крупно оштрафуют за обход санкций 40-летней давности 1
21.07.2022 Apple, Google, Microsoft, Twitter массово сокращают штаты в ожидании рыночного коллапса 1
11.07.2022 Пузырь популярности ИТ-специалистов вот-вот лопнет. По всему миру грядут увольнения и сокращения найма 1
28.06.2022 Дефицит ИТ-шников теперь во всем мире. Среди пострадавших Uber и Microsoft 1
16.05.2022 Что такое NFT и законно ли зарабатывать на их продаже 1
21.04.2022 Криптобиржа Binance объявила гонения на пользователей из России 1
14.02.2022 Началась мода на инвестиции в ИИ от мошенничества 1
06.01.2022 Самый популярный в мире антивирус тайком майнит криптовалюту на ПК своих пользователей. Как защититься 1
29.10.2021 Инвестор заработал на криптовалюте Shiba Inu $5,7 млрд, вложив $8000 1
08.09.2021 Сальвадор первым в мире сделал биткоин официальной валютой. В стране протесты, на бирже обвал 1
29.01.2021 Карманная «экосистема»: платежные сервисы растут и обзаводятся новыми функциями 1
03.09.2020 Пользователей торрентов принудительно заставляют платить за контент криптовалютой 1
27.06.2019 Firefox будет подделывать историю браузера, чтобы обмануть таргетированную рекламу 1
25.06.2019 Биткоин взлетел выше $11000, поднявшись на 11% за неделю 1
18.06.2019 Facebook запускает криптовалюту, которая может заменить деньги 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
24.05.2019 Facebook запустит собственную валюту и систему переводов в обход банков 1

Публикаций - 58, упоминаний - 59

Coinbase и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2845 16
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 8
Google LLC 11775 8
Meta Platforms - Facebook 4438 7
Telegram Group 1983 6
Microsoft Corporation 24625 6
Bitriver - Битривер 20 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 4
PayPal 654 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
AT&T Inc 1679 2
Intel Corporation 12197 2
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 165 2
Crypto AG 34 2
Цифра ГК 2426 2
Klarna - Klarna Bank AB - Sofort 9 2
Apple Inc 12100 2
GitHub 814 2
OpenAI 217 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Vodafone Group 1370 1
Cambridge Analytica 47 1
Bison Trails 1 1
Revolut 10 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
BitCave 2 1
0Chain 1 1
Accenture plc 682 1
Yahoo! 3697 1
Selectel - Селектел 385 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Dropbox 498 1
Shopify 21 1
Sonos 26 1
NameCheap 8 1
Acorns 2 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
Dell EMC 5027 1
NHK - Nippon Hoso Kyokai 55 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
Visa International 1949 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 4
Uber 330 4
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 65 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 4
eBay Inc 1619 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 2
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 2
BlackRock 34 2
SBI Holdings - SBI Group 24 2
BCB Group 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 34 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Tesla Motors 396 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Nike 185 1
Capital One 18 1
Newton Advisors 1 1
Keystone Capital 1 1
Hall Capital Partners 1 1
TD Bank Group - Groupe Banque TD - Toronto-Dominion Bank - Banque Toronto-Dominion 13 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 1
CME Group 21 1
LinkedIn 635 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Expedia Group 134 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 1
Index Ventures 48 1
Prada 54 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
CBOE - Chicago Board Options Exchange - Чикагская биржа опционов - CBOE Global Markets 5 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Royal Dutch Shell - Шелл 210 1
Россети Ленэнерго 1700 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 12
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 8
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Судебная власть - Judicial power 2309 3
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 3
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U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 399 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
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Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
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U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
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