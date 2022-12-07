Центробанк поддержал легализацию криптовалюты в России. Но на своих условиях

Центробанк условно поддержал законопроект о правовом регулировании майнинга. Регулятор готов разрешить российским майнерам продавать криптовалюту, но только на иностранных биржах и, может быть, в рамках экспериментальных правовых режимов на территории России.

Центробанк ставит условия по крипте

Банк России (ЦБ) концептуально поддержал законопроект о легализации майнинга, но считает, что полученная цифровая валюта должна продаваться исключительно на иностранных биржах и только нерезидентам, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителей регулятора.

Однако, представители Банка России отметили, что в рамках экспериментально правовых режимов при условии совершения сделок с криптовалютой через уполномоченную организацию, «допускается возможность снятия таких ограничений».

«В целом мы придерживаемся позиции о недопустимости оборота цифровой валюты на территории РФ», — подчеркнули в ЦБ.

О законопроекте

В ноябре 2022 г. группа депутатов, среди которых были председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков и член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, внесла в Думу законопроект «О правовом регулировании деятельности по майнингу».

Центробанк концептуально поддерживает законопроект о легализации майнинга в России, но считает, что полученная цифровая валюта должна продаваться исключительно на иностранных биржах и только нерезидентам

Как следует из документа, майнерам хотят предоставить два пути.

Они могли бы продать криптовалюту без использования российской информационной инфраструктуры (то есть не на российских биржах). На случаи такой реализации законопроект устанавливает правило о нераспространении законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

Второй вариант: «сделки с цифровой валютой, одной из сторон которых выступают лица, осуществляющие майнинговую деятельность, могут проводиться с использованием российской информационной инфраструктуры через уполномоченную организацию в рамках экспериментального правового режима (речь идет о 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» — прим. CNews)», — следует из законопроекта.

При этом, в обоих случаях необходимо отчитываться о сделках перед ФНС.

«Введение предлагаемого законопроектом регулирования деятельности по майнингу, а также установление отдельных требований к такой деятельности позволит легально осуществлять указанную деятельность, декларировать полученный доход, а также обеспечивать исчисление и уплату в бюджеты всех уровней соответствующих налоговых платежей. Кроме того, это позволит нивелировать правовые риски, связанные с данной деятельностью», — отмечают законотворцы.

Как отмечают эксперты, в документе нет упоминания о том, что криптовалюта российских майнеров должна продаваться только нерезидентам. Также из формулировок не следует, что уполномоченная организация, через которую можно было бы реализовывать криптовалюту в России, должна быть одна.

Законопроект включен в программу Госдумы на декабрь 2022 г. Если документ примут, майнинг легализуют в России с 1 января 2023 г.

Майнинг — вопрос открытый

В предложении ЦБ есть риски, отмечают аналитики рынка. Неясен вопрос, как майнеры будут продавать криптовалюту в случае введения против них санкций со стороны зарубежных бирж.

Как получить ₽30 млн на вывод решения в области искусственного интеллекта на новые рынки Поддержка ИТ-отрасли

Уже есть примеры, например в апреле 2022 г. одна из крупнейших и популярных у россиян биржа Binance ограничила гражданам России доступ к платформе. Им запретили торговать на этой бирже и вносить дополнительные средства на свои счета. Россияне могли только выводить средства. В общей сложности русских активов там оценивается на сумму более 10 тыс. евро. Ограничения россиян ввела и платформа Coinbase. Она заблокировала более 25 тыс. кошельков.

Также в октябре 2022 г. вступил в силу еще один пакет санкций, положения которого запрещают обслуживать криптокошельки россиян.

Параллельные события

В ноябре 2022 г. в Госдуме начали разрабатывать проект поправок для создания в России национальной криптобиржи. Депутаты встречались с участниками рынка и обсуждали поправки в закон «О цифровых финансовых активах». При этом регуляторов отрасли — представителей Минфина и Центробанка на совещании не было. Законодатели планирует подготовить документ с учетом позиции рынка, потом будут вестись обсуждения в правительстве и Центробанке.

По мнению экспертов создание биржи обойдется в небольшую сумму для страны — около $250 тыс., однако главной проблемой может стать нехватка квалифицированных кадров.

Родион Репин, MillionAgents: Вместо автоматизации работы «в полях» компании до сих пор используют мессенджеры Цифровизация

Напомним, что в июле 2022 г. Госдума приняла закон «О цифровых финансовых активах». Он вводит понятие цифровой валюты, но запрещает ее оборот на территории России и запрещает чиновникам владеть ею. Один из авторов закона Анатолий Аксаковв дальнейшем допустил, что криптобиржу можно создать на базе Мосбиржи по жестким требованиям ЦБ.

За все время прений по закону позиции Минфина и Центробанка резко отличались. Еще в феврале 2022 г. Минфин разработал законопроект о майнинге и криптовалюте. Ведомство предложило использовать крипту как инвестиционный, но не платежный инструмент. ЦБ раскритиковал этот проект. Регулятор с самого начала выступал за полный запрет криптовалют в России.

В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину, ЦБ, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ к 19 декабря согласовать позиции по майнингу и цифровым валютам.