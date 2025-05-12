Разделы

Росфинмониторинг ФСФМ Федеральная служба по финансовому мониторингу Росфинмониторинг

Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг

СОБЫТИЯ


12.05.2025 Автоматизация взаимодействия с Росфинмониторингом для НПП «Томилинский электронный завод»

о проверить всех контрагентов по всем перечням и автоматически сформировать XML-файл для передачи в Росфинмониторинг, заменяя ручное создание отчета в личном кабинете. Для подготовки отчета ФЭС
07.05.2025 Финансовая разведка России закупает на сотни миллионов СУБД Postgres Pro и СХД под нее

СУБД и СХД для Росфинмониторинга Как выяснил CNews, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) закупает 40 лицензий отечест
27.03.2025 Банковские переводы россиян начнут массово блокировать по подозрению в отмывании денег без суда. Опрос

Всем все заблокировать Росфинмониторинг с 1 июня 2025 г. получит право приостанавливать операции по банковским карта
26.12.2024 В «Контур.Фокус» добавили отчет о рисках, рекомендованный Росфинмониторингом

нии в личном кабинете на портале Росфинмониторинга. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Росфинмониторинг рекомендует поднадзорным организациям сообщать ему о рисках отмывания доходо
05.11.2024 Кибермошенники используют поддельные сайты Росфинмониторинга для обмана россиян: уже 170 фальшивых доменов

Российская компания, оказывающая сервисные услуги в области ИТ и ИБ, «ЕСА ПРО» (входит в ГК «Кросс технолоджис») выявила увеличение случаев использования мошенниками поддельных сайтов Росфинмониторинга для обмана граждан на 50%. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис». Всего за текущий год было выявлено более 170 доменов, имитирующих официальный сайт Росф
09.09.2024 Финансовая разведка России в третий раз подряд не сумела закупить ПК

ости при оформлении Росфинмониторингом извещения об осуществлении закупки ПК происходят не впервые. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выполняет роль финансовой ра
26.08.2024 Госплатформа для выявления хозяев криптокошельков обойдется в 10,6 миллиардов рублей

ченных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление»

29.07.2024 Финансовая разведка России дважды провалила закупку ПК

Две попытки с одним результатом Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в течение месяца дважды разм
27.04.2024 Центробанк и финансовая разведка России открыли сервис, отслеживающий покупки и продажи криптовалюты

Тестирование сервиса Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают для банков платформу по выявлению связи операций клиента с обы
11.04.2024 Росфинмониторинг закупает железо под PostgreSQL и Astra Linux

Модернизация под Linux Как выяснил CNews, Росфинмониторинг закупает комплект совместимых с Astra Linux и PostgreSQL серверов, СХД и про
21.02.2024 Росфинмониторинг допиливает свои системы под PostgreSQL и Astra Linux за 350 миллионов

Миграция на российское ПО Федеральная служба финансового мониторинга (Росфинмониторинг) продолжает работу над переводом своих систем на отечественное ПО, на сайте

19.07.2022 ГК «Альфа-лизинг» роботизировала публикацию сообщений на сайте Росфинмониторинга на базе платформы PIX Robotics

та — автоматизация процесса подготовки сообщений для Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). После выдачи транспорта в лизинг, сотрудники отдела комплаенса Альфа-лизин
23.03.2022 Росфинмониторинг переводит свои системы на PostgreSQL

Миграция на российское ПО Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) начала переводить компоненты своей Единой информационной системы (ЕИС) на с
13.10.2021 Россиянам начнут блокировать электронные кошельки без суда

ссовых беспорядков (то есть для финансирования экстремистской деятельности). В документах к проекту Росфинмониторинга указано, что в день подобной блокировке будет подвергаться примерно 17 тран
04.08.2021 Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами

Мониторинг криптовалютных транзакций Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выбрала подрядчика для работ
29.07.2021 Через год в России заработает ИТ-система финансовой разведки

ститута проблем безопасности и анализа информации», согласно данным zakupki.gov.ru. В марте 2021 г. Росфинмониторинг разместил второй тендер уже на создание системы. Победителем вновь стал един
11.08.2020 Власти создают систему слежки за криптовалютой россиян

Власти хотят контролировать оборот цифровых активов Росфинмониторинг предлагает создать систему анализа криптовалютных транзакций с помощью искус
22.06.2017 R-Style Softlab представила ИТ-решение для взаимодействия банков с «Росфинмониторингом»

R-Style Softlab сообщила о выпуске решения «RS-Connect. Обмен с ФСФМ» для электронного взаимодействия банков с Федеральной службой финансового мониторинга.ИТ
16.01.2017 SMB-банки смогут информировать ФСФМ о подозрительных клиентах

зали CNews в компании, модуль пополнился возможностью автоматизированного формирования и передачи в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений о незаключенных или расторгнутых по ин
08.10.2012 «Лаборатория Касперского» продолжит обеспечивать защиту Росфинмониторинга

вис-Плюс». «Данные, циркулирующие в корпоративной сети финансовой разведки России, как еще называют Росфинмониторинг, могут представлять значительный интерес со стороны организаций и физических
30.07.2010 «Форс» выиграл аукцион Росфинмониторинга на разработку аналитической витрины для хранилища данных

Компания «Форс – Центр разработки» (Росфинмониторинг) объявила о победе в аукционе Федеральной службы по финансовому мониторингу,
14.12.2009 Управление Росфинмониторинга по СФО внедряет СЭД «Дело»

переход на электронный документооборот всего Управления. Проект по автоматизации документооборота в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федерально
14.10.2009 «Энвижн Груп» внедрила платформу виртуализации в МРУ «Росфинмониторинга» по СФО

формы виртуализации в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ («Росфинмониторинг») по Сибирскому федеральному округу. В соответствии с требованиями заказчика
16.04.2009 Росфинмониторинг нуждается в развитии ЕИС

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) проводит открытый конкурс, в рамках которого разыгрывает право на выполнени
04.02.2008 ФОРС выполнит ряд проектов по созданию ЕИС для Росфинмониторинга

ю второй очереди Единой информационной системы (ЕИС) Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), предназначенной для автоматизации процессов деятельности этого учреждения

11.12.2007 Росфинмониторинг создает подсистемы ЕИС-2: открытый конкурс

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) объявила о проведении открытого конкурса № 290к-471 по выбору подрядчиков д
16.11.2007 Росфинмониторинг проводит опытную эксплуатацию подсистем ЕИС

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) проводит торги в форме открытого одноэтапного конкурса № 288к-874 без предв
20.07.2007 ФСФМ объявила конкурс на создание системы видео-конференц-связи

Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) объявила открытый конкурс №270к-468, по итогам которого определит ИТ-подрядчика. В част
26.04.2007 Росфинмониторинг внедряет средства защиты данных

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) объявила открытый одноэтапный конкурс № 259к-1476 на выполнение работ по вв
10.04.2007 Росфинмониторинг проводит конкурс на разработку регламента доступа к ЕИС

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) объявила открытый одноэтапный конкурс № 257к-1010 на выполнение работ по ра
20.02.2007 Росфинмониторингу требуются услуги по поддержке ЕИС

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) объявила о проведении открытого конкурса № 250к-985 на выполнение работ и о
30.11.2006 Росфинмониторингу понадобилось сервисное обслуживание оборудования

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) объявила открытый конкурс № 240к-1071 по выбору поставщика ИТ-услуг по серв
21.11.2006 Росфинмониторингу потребовались программные продукты i2 Limited

зать услуги по поставке программных продуктов компании i2 Limited в количестве 40 ед. На все расходы по контракту из средств Федерального бюджета выделено 6,5 млн руб. Сроки поставок- декабрь 2006 г. Росфинмониторинг будет принимать заявки на участие в конкурсе по 21 декабря текущего года, тогда же вскроет конверты и рассмотрит предложения. Подведение итогов конкурса намечено заказчиком на

03.11.2006 Росфинмониторинг нуждается в услугах VPN-сети

луг поставщик сможет заработать до 3,3 млн руб. Сроки поставки определены на январь-декабрь 2007 г. Росфинмониторинг будет вести прием конкурсных заявок с 6 ноября по 7 декабря текущего года, а
24.10.2006 Требуется оргтехника для нужд Росфинмониторинга

финансовому мониторингу объявила о проведении открытого одноэтапного конкурса №235к-627 без предварительного отбора на право заключение госконтракта на поставку оргтехники и бытовой техники для нужд Росфинмониторинга. Из двух лотов, заявленных на конкурс, наибольший интерес представляет лот №1, по которому требуется закупить оргтехники на сумму 5,2 млн руб. Поставку техники необходимо заве
23.08.2006 Росфинмониторингу нужна вычислительная техника

а на право заключения государственного контракта на оказание услуг по развитию технической базы ЕИС Росфинмониторинга. Требуются офисное оборудование, вычислительная техника, ПО. Объявлено неск
02.08.2006 Росфинмониторинг объявил конкурс на поставку вычислительной техники

а на право заключения государственного контракта на оказание услуг по развитию технической базы ЕИС Росфинмониторинга. Нужны офисное оборудование и вычислительная техника. Начальная/максимальна

Публикаций - 237, упоминаний - 392

