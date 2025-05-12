Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг

Получите все материалы CNews по ключевому слову
СОБЫТИЯ
|12.05.2025
|
Автоматизация взаимодействия с Росфинмониторингом для НПП «Томилинский электронный завод»
о проверить всех контрагентов по всем перечням и автоматически сформировать XML-файл для передачи в Росфинмониторинг, заменяя ручное создание отчета в личном кабинете. Для подготовки отчета ФЭС
|07.05.2025
|
Финансовая разведка России закупает на сотни миллионов СУБД Postgres Pro и СХД под нее
СУБД и СХД для Росфинмониторинга Как выяснил CNews, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) закупает 40 лицензий отечест
|27.03.2025
|
Банковские переводы россиян начнут массово блокировать по подозрению в отмывании денег без суда. Опрос
Всем все заблокировать Росфинмониторинг с 1 июня 2025 г. получит право приостанавливать операции по банковским карта
|26.12.2024
|
В «Контур.Фокус» добавили отчет о рисках, рекомендованный Росфинмониторингом
нии в личном кабинете на портале Росфинмониторинга. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Росфинмониторинг рекомендует поднадзорным организациям сообщать ему о рисках отмывания доходо
|05.11.2024
|
Кибермошенники используют поддельные сайты Росфинмониторинга для обмана россиян: уже 170 фальшивых доменов
Российская компания, оказывающая сервисные услуги в области ИТ и ИБ, «ЕСА ПРО» (входит в ГК «Кросс технолоджис») выявила увеличение случаев использования мошенниками поддельных сайтов Росфинмониторинга для обмана граждан на 50%. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис». Всего за текущий год было выявлено более 170 доменов, имитирующих официальный сайт Росф
|09.09.2024
|
Финансовая разведка России в третий раз подряд не сумела закупить ПК
ости при оформлении Росфинмониторингом извещения об осуществлении закупки ПК происходят не впервые. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выполняет роль финансовой ра
|26.08.2024
|
Госплатформа для выявления хозяев криптокошельков обойдется в 10,6 миллиардов рублей
ченных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление»
|29.07.2024
|
Финансовая разведка России дважды провалила закупку ПК
Две попытки с одним результатом Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в течение месяца дважды разм
|27.04.2024
|
Центробанк и финансовая разведка России открыли сервис, отслеживающий покупки и продажи криптовалюты
Тестирование сервиса Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают для банков платформу по выявлению связи операций клиента с обы
|11.04.2024
|
Росфинмониторинг закупает железо под PostgreSQL и Astra Linux
Модернизация под Linux Как выяснил CNews, Росфинмониторинг закупает комплект совместимых с Astra Linux и PostgreSQL серверов, СХД и про
|21.02.2024
|
Росфинмониторинг допиливает свои системы под PostgreSQL и Astra Linux за 350 миллионов
Миграция на российское ПО Федеральная служба финансового мониторинга (Росфинмониторинг) продолжает работу над переводом своих систем на отечественное ПО, на сайте
|19.07.2022
|
ГК «Альфа-лизинг» роботизировала публикацию сообщений на сайте Росфинмониторинга на базе платформы PIX Robotics
та — автоматизация процесса подготовки сообщений для Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). После выдачи транспорта в лизинг, сотрудники отдела комплаенса Альфа-лизин
|23.03.2022
|
Росфинмониторинг переводит свои системы на PostgreSQL
Миграция на российское ПО Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) начала переводить компоненты своей Единой информационной системы (ЕИС) на с
|13.10.2021
|
Россиянам начнут блокировать электронные кошельки без суда
ссовых беспорядков (то есть для финансирования экстремистской деятельности). В документах к проекту Росфинмониторинга указано, что в день подобной блокировке будет подвергаться примерно 17 тран
|04.08.2021
|
Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами
Мониторинг криптовалютных транзакций Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выбрала подрядчика для работ
|29.07.2021
|
Через год в России заработает ИТ-система финансовой разведки
ститута проблем безопасности и анализа информации», согласно данным zakupki.gov.ru. В марте 2021 г. Росфинмониторинг разместил второй тендер уже на создание системы. Победителем вновь стал един
|11.08.2020
|
Власти создают систему слежки за криптовалютой россиян
Власти хотят контролировать оборот цифровых активов Росфинмониторинг предлагает создать систему анализа криптовалютных транзакций с помощью искус
|22.06.2017
|
R-Style Softlab представила ИТ-решение для взаимодействия банков с «Росфинмониторингом»
R-Style Softlab сообщила о выпуске решения «RS-Connect. Обмен с ФСФМ» для электронного взаимодействия банков с Федеральной службой финансового мониторинга.ИТ
|16.01.2017
|
SMB-банки смогут информировать ФСФМ о подозрительных клиентах
зали CNews в компании, модуль пополнился возможностью автоматизированного формирования и передачи в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений о незаключенных или расторгнутых по ин
|08.10.2012
|
«Лаборатория Касперского» продолжит обеспечивать защиту Росфинмониторинга
вис-Плюс». «Данные, циркулирующие в корпоративной сети финансовой разведки России, как еще называют Росфинмониторинг, могут представлять значительный интерес со стороны организаций и физических
|30.07.2010
|
«Форс» выиграл аукцион Росфинмониторинга на разработку аналитической витрины для хранилища данных
Компания «Форс – Центр разработки» (Росфинмониторинг) объявила о победе в аукционе Федеральной службы по финансовому мониторингу,
|14.12.2009
|
Управление Росфинмониторинга по СФО внедряет СЭД «Дело»
переход на электронный документооборот всего Управления. Проект по автоматизации документооборота в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федерально
|14.10.2009
|
«Энвижн Груп» внедрила платформу виртуализации в МРУ «Росфинмониторинга» по СФО
формы виртуализации в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ («Росфинмониторинг») по Сибирскому федеральному округу. В соответствии с требованиями заказчика
|16.04.2009
|
Росфинмониторинг нуждается в развитии ЕИС
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) проводит открытый конкурс, в рамках которого разыгрывает право на выполнени
|04.02.2008
|
ФОРС выполнит ряд проектов по созданию ЕИС для Росфинмониторинга
ю второй очереди Единой информационной системы (ЕИС) Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), предназначенной для автоматизации процессов деятельности этого учреждения
|11.12.2007
|
Росфинмониторинг создает подсистемы ЕИС-2: открытый конкурс
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) объявила о проведении открытого конкурса № 290к-471 по выбору подрядчиков д
|16.11.2007
|
Росфинмониторинг проводит опытную эксплуатацию подсистем ЕИС
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) проводит торги в форме открытого одноэтапного конкурса № 288к-874 без предв
|20.07.2007
|
ФСФМ объявила конкурс на создание системы видео-конференц-связи
Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) объявила открытый конкурс №270к-468, по итогам которого определит ИТ-подрядчика. В част
|26.04.2007
|
Росфинмониторинг внедряет средства защиты данных
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) объявила открытый одноэтапный конкурс № 259к-1476 на выполнение работ по вв
|10.04.2007
|
Росфинмониторинг проводит конкурс на разработку регламента доступа к ЕИС
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) объявила открытый одноэтапный конкурс № 257к-1010 на выполнение работ по ра
|20.02.2007
|
Росфинмониторингу требуются услуги по поддержке ЕИС
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) объявила о проведении открытого конкурса № 250к-985 на выполнение работ и о
|30.11.2006
|
Росфинмониторингу понадобилось сервисное обслуживание оборудования
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) объявила открытый конкурс № 240к-1071 по выбору поставщика ИТ-услуг по серв
|21.11.2006
|
Росфинмониторингу потребовались программные продукты i2 Limited
зать услуги по поставке программных продуктов компании i2 Limited в количестве 40 ед. На все расходы по контракту из средств Федерального бюджета выделено 6,5 млн руб. Сроки поставок- декабрь 2006 г. Росфинмониторинг будет принимать заявки на участие в конкурсе по 21 декабря текущего года, тогда же вскроет конверты и рассмотрит предложения. Подведение итогов конкурса намечено заказчиком на
|03.11.2006
|
Росфинмониторинг нуждается в услугах VPN-сети
луг поставщик сможет заработать до 3,3 млн руб. Сроки поставки определены на январь-декабрь 2007 г. Росфинмониторинг будет вести прием конкурсных заявок с 6 ноября по 7 декабря текущего года, а
|24.10.2006
|
Требуется оргтехника для нужд Росфинмониторинга
финансовому мониторингу объявила о проведении открытого одноэтапного конкурса №235к-627 без предварительного отбора на право заключение госконтракта на поставку оргтехники и бытовой техники для нужд Росфинмониторинга. Из двух лотов, заявленных на конкурс, наибольший интерес представляет лот №1, по которому требуется закупить оргтехники на сумму 5,2 млн руб. Поставку техники необходимо заве
|23.08.2006
|
Росфинмониторингу нужна вычислительная техника
а на право заключения государственного контракта на оказание услуг по развитию технической базы ЕИС Росфинмониторинга. Требуются офисное оборудование, вычислительная техника, ПО. Объявлено неск
|02.08.2006
|
Росфинмониторинг объявил конкурс на поставку вычислительной техники
а на право заключения государственного контракта на оказание услуг по развитию технической базы ЕИС Росфинмониторинга. Нужны офисное оборудование и вычислительная техника. Начальная/максимальна
