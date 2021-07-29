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Через год в России заработает ИТ-система финансовой разведки

Информационная система «Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма» будет запущена в 2022 г. Среди пользователей системы — службы финансовых разведок России, Белоруссии, Казахстана и т.д. На создание системы Росфинмониторинг уже объявил восемь тендеров на общую сумму примерно 426,2 млн руб.

Система финансовой разведки

CNews выяснил, что в 2022 г. будет запущена информационная система «Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма» (МЦОР). Ее пользователями станут службы финансовых разведок России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, сообщили CNews представители Росфинмониторинга.

Представители ведомства отказались сообщить, сколько средств будет израсходовано на создание МЦОР. Однако подчеркнули, что деньги выделены в рамках развития единой информационной системы Росфинмониторинга. Всего на разработку МЦОР к текущему моменту, согласно всем объявленным тендерам на ее создание, потрачено около 426,2 млн руб. из федерального бюджета.

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В 2022 г. будет запущена международная система финансовой разведки

«МЦОР сможет обеспечить руководства подразделений финансовой разведки актуальными аналитическими данными, отражающими состояние и тенденции межгосударственного информационного взаимодействия финразведок, трансграничных финансовых потоков и связанных с ними рисков ОД/ФТ, а также создаст условия для эффективного совместного проведения тематических международных оперативно-профилактических операций и других национальных органов государств», — отметил начальник управления развития информационных технологий финансового мониторинга Росфинмониторинга Михаил Федоров.

Международное пространство финансовых разведок

Информационная система МЦОР — это единое информационное пространство, содержащее сведения из информационных систем финансовых разведок, а также открытые данные по тематике противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, сообщили CNews представители Росфинмониторинга.

«Первоочередной задачей работы по формированию информационного пространства МЦОР является определение контуров его наполнения. Согласование категорий данных для размещения в информационном пространстве осуществляется на основе поэтапного подхода», — рассказали CNews в пресс-службе ведомства. Предполагается, что оценка рисков отмывания доходов и финансирования терроризма будет производиться каждым подразделением финансовой разведки страны-участника с учетом вводимого в системе риск-сигнала остальных стран.

Тендеры на создание системы

Первый тендер на разработку технического проекта и создание прототипа МЦОР был объявлен в ноябре 2019 г. Цена контракта составила 97,5 млн руб. На конкурс была подана всего одна заявка от «Института проблем безопасности и анализа информации», согласно данным zakupki.gov.ru. В марте 2021 г. Росфинмониторинг разместил второй тендер уже на создание системы. Победителем вновь стал единственный участник конкурса — «Институт проблем безопасности и анализа информации», однако цену контракта институт сбил ровно на 100 тыс. руб. — до 221 млн руб. В мае Росфинмониторинг объявил третий тендер на предоставление неисключительных прав пользования программного обеспечения (ПО) в целях создания МЦОР. Победителем вновь стал вышеупомянутый институт. Цена контракта составила 31,4 млн руб. Согласно технической документации, ведомство закупило ПО обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных, которые должны быть включены в Единый реестр российских программ.

В июне Росфинмониторингом было объявлено сразу четыре тендера на общую сумму 36,7 млн руб. Победителями конкурса на поставку криптошлюзов и лицензий на них за 4,5 млн руб. стала «Инфосистемы джет». После «ОТР-безопасность информационных технологий» («ОТР-БИТ») победила в конкурсе на предоставление лицензии системы управления базами (система, согласно техзнаданию, должна входить в Единый реестр российских программ) данных за 13,9 млн руб., а также в конкурсе на предоставление неисключительных прав использования ПО за 11,4 млн руб. Все победители были единственными, кто участвовал в конкурсе. Помимо этого, «ОТР-безопасность информационных технологий» победила еще в одном конкурсе на предоставление прав на ПО за 6,6 млн руб., однако в этот раз было подано две заявки. Компания «Мктрейд» заняла второе место.

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Интеграция

В апреле 2020 г. CNews писал о том, что победителем тендера на поставку ПО для перевода ключевых информсистем Федерального казначейства с СУБД Oracle Database Enterprise Edition на отечественную Postgres Pro Enterprise компании Postgres Professional в ближайшие три года осуществит «ОТР-БИТ».

Победа в последнем, размещенном на данный момент тендере (от 15 июля) на поставку оборудования за 38,2 млн руб. достался «Крок инкорпарейтед». Второй участник «Виат ЛЛС» сделал предложение о цене чуть выше победителя — 38,4 млн руб. Согласно техзаданию, ведомство закупит 16 планок оперативной памяти для сервера системы управления базами данных и два комплекта дисковых полок для системы хранения данных (СХД). Из требований к планке оперативной памяти для сервера в техзадании описаны только совместимость с используемым у заказчика сервером системы управления базами данных Oracle T8-2, емкость не менее 64 ГБ и гарантия не менее шести мес. Дисковые полки должны быть совместимы с СХД Росфинмониторинга — Dell-EMC Unity 450F.

История создания МЦОР

Идея создания международного центра финансовых разведок была высказана в июне 2019 г. в Москве на круглом столе «Международный центр оценки рисков с применением программно-аппаратных средств с элементами искусственного интеллекта в области финансового мониторинга». В декабре 2019 г. на сайте Росфинмониторинга появилась информация о том, что финансовые разведки приступили к созданию новой системы. Тогда упоминалось, что МЦОР заработает еще в 2021 г.

Согласно документам на сайте Росфинмониторинга, инициатива создания информационной системы МЦОР принадлежит России.

Кристина Холупова

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