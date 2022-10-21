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Тендер НМЦК начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок

СОБЫТИЯ


21.10.2022 Госпоставщик российских серверов для транспортной отрасли обрушил цену контракта в три раза

Минтранса поставщик обрушил цену контракта в три раза. Так, начальная максимальная цена контракта (НМЦК) восьми серверов составила 32,9 млн руб. Победитель же поставит их всего за 10,03 млн ру
20.09.2022 На ажиотажной миллиардной закупке МВД цена серверов обрушилась в 4 раза

ендера, наблюдающийся демпинг во многом объясняется тем, что начальную максимальную цену контракта (НМЦК) МВД определяло по оценкам потенциальных участников тендера, которые делали их еще в апр
01.11.2021 Замену сверхпроблемной ГИС ТЭК разработает компания, сбившая цену контракта в два раза

аботкой концепции цифровой платформы топливно-энергетического комплекса «Национальная энергетическая платформа» (НЭП) займется аудиторская компания «Кпмг налоги и консультирование», сбившая стартовую цену контракта почти в два раза. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Тендер на работы был объявлен 29 сентября 2021 г., итоги подведены 29 октября. В конкурсе на создание конце
23.06.2021 Поставщик серверов для главного ЦОДа МВД сбил цену контракта в 3,5 раза и оставил ни с чем «Техносерв», «Ростех» и «Ростелеком»

точно давно или при формировании участники процедуры выставляли рекомендованные цены к покупке в розницу, без указания скидок для госзаказчика», — полагает он. Компания поставит серверы для МВД, сбив цену контракта почти в 3,5 раза По словам собеседника редакции, речь идет не о демпинге, а о реальной стоимости оборудования под объявленное ТЗ. Это подтверждает тот факт, отмечает он, что на к
27.05.2021 На «ТЭК-Торг» заработал сервис по обоснованию НМЦ для закупок медицинских изделий

снования начальной (максимальной) цены на закупаемые товары в соответствии с порядком, установленным приказом Минздрава России от 15 мая 2020 г. №450н. Сервис позволяет заказчикам по 44-ФЗ рассчитать НМЦ контракта при закупке медицинских изделий в автоматическом режиме, при этом расчет цены по одной позиции занимает в среднем не более 5 минут. Приказ Министерства здравоохранения №450н опред
22.04.2021 На «ТЭК-Торг» начал работать электронный сервис по обоснованию начальной максимальной цены для 223-ФЗ

Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске сервиса по обоснованию начальной максимальной цены для заказчиков по 223-ФЗ. Онлайн-сервис «Обоснование НМЦ» призван облегчить работу организаторов при подготовке к проведению закупок: он позволит оперативно находить достоверную ценовую информацию, автоматизировать процесс обоснования НМЦ,
17.12.2020 «ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем

Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил, что по итогам 11 месяцев 2020 г. объем госзакупок по всем отраслям экономики снизился по количеству процедур на 27% и на 3% по объему НМЦ по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Всего за этот период по 44-ФЗ было опубликовано 1,9 млн закупок на сумму свыше 8,5 трлн руб. Аналитики «ТЭК-Торг» отмечают, что по итогам 11 меся
24.11.2020 «ТЭК-Торг»: с начала 2020 года госзаказчики опубликовали более 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей

ератор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил, что по итогам десяти месяцев 2020 года объем госзакупок по всем отраслям экономики снизился по количеству процедур на 29% и на 2% по объему НМЦ по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Всего за этот период по 44-ФЗ было опубликовано 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей. На 12% снизились объемы НМЦ по 223-ФЗ и
22.10.2020 Исследование: объем госзакупок по 44-ФЗ снизился на 15%

«ТЭК-Торг», оператор федеральной электронной площадки, сообщил, что по итогам III квартала 2020 г. объем госзакупок в рамках 44-ФЗ по всем отраслям экономики снизился по объему НМЦ на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и составил 1,98 трлн руб. Всего за девять месяцев текущего года по 44-ФЗ было опубликовано закупок на 6,7 трлн руб. В целом по количеству


Публикаций - 259, упоминаний - 277

Тендер и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 32
Microsoft Corporation 25775 21
Intel Corporation 12811 19
Samsung Electronics 11064 18
Крок - Croc 1964 17
Apple Inc 13154 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Huawei 4676 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 13
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 13
AMD - Advanced Micro Devices 4641 12
Dell EMC 5180 11
Softline - Софтлайн 3743 11
HP Inc. 5883 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Oracle Corporation 7074 10
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 9
Nvidia Corp 4002 9
SAP SE 5601 8
Xiaomi - Сяоми 2231 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 7
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 7
Cisco Systems 5372 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Lenovo Group 2446 6
LG Electronics 3735 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
9594 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 6
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 6
Google LLC 12688 6
AMI-Network - АМИ-нетворк 11 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Связной ГК 1401 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Почта России ПАО 2370 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
Евросеть 1421 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 4
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 4
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 3
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 3
Гознак МПФ - Московская печатная фабрика - Московская типография 13 3
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 3
Газпром ПАО 1493 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Альфа-Банк 1979 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Газпром нефть 725 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 3
Гознак СПБФ - Санкт-Петербургская бумажная фабрика 13 3
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 3
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 2
Белый Ветер 365 2
Мигалка ООО 9 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Кронштадт Инжиниринговый Центр 3 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
eBay Inc 1640 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 7
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Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 4
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 29 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
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Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 3
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ГосИнформСистемы 160 3
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