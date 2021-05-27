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Тендер НМЦК начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок



27.05.2021 На «ТЭК-Торг» заработал сервис по обоснованию НМЦ для закупок медицинских изделий
22.04.2021 На «ТЭК-Торг» начал работать электронный сервис по обоснованию начальной максимальной цены для 223-ФЗ
17.12.2020 «ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем
24.11.2020 «ТЭК-Торг»: с начала 2020 года госзаказчики опубликовали более 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей
22.10.2020 Исследование: объем госзакупок по 44-ФЗ снизился на 15%

Публикаций - 194, упоминаний - 211

Тендер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 588 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10163 5
Softline - Софтлайн 2119 4
Softline Projects - Софтлайн проекты 11 4
НКК - Национальная компьютерная корпорация 258 4
Крок - Croc 1716 4
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 332 4
AMI-Network - АМИ-нетворк 11 3
HP Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 114 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1095 3
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 10 3
Huawei 3540 3
HP - Hewlett-Packard 3600 3
SuperWave Group - СуперВэйв групп 19 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 547 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 574 3
Merlion iRU - Деловой офис 264 3
ИКС - Yadro - КНС Групп 284 2
Ростех - Автоматика Концерн 1506 2
Норси-Транс (НТ) 83 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 67 2
Ростех - РТ-Информ 140 2
Национальные Технологии 39 2
Монко - Монитор компани 4 2
123 солюшнс 624 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2822 2
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 47 1
Seldon - Селдон 17 1
Прогноз 1667 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 878 1
Рикор Холдинг - Rikor 101 1
Microsoft Corporation 23613 1
Лансис 2 1
Агентство Интеграций 2 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 166 1
ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 59 1
1С Первый Бит - НФП - Налоги Финансы Производство - NFP 6 1
Dell EMC 4931 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 374 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 110 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 58 10
РЖД - Российские железные дороги 1644 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 364 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5922 2
Почта России ПАО 2018 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2435 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 287 2
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 395 2
Протек - Фармацевтическая компания 53 1
Мосинжпроект 4 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 50 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6243 1
Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 162 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 144 1
Россети - Российские сети - оператор электрических сетей в России 216 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 20 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 13 1
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 7 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 165 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 1
МКБ - Московский кредитный банк 431 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 422 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 335 1
Societe Generale - Росбанк АКБ 511 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго 42 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 34 1
X5 Group 833 1
Bayer AG - Байер 82 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 575 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 51 1
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 248 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 329 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10482 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18244 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2037 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3079 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9289 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1890 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1681 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 3
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 112 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 354 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 868 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2846 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4617 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 663 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 45 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 529 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1424 2
Федеральное казначейство России 1565 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2449 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 707 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 284 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 187 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1210 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 312 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 191 1
Мосгортранс ГУП 95 1
МВД РФ ВКУ ЦОУМТС - Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России 9 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1607 1
Правительство Москвы - Московский фонд реновации жилой застройки - Реновация в Москве 3 1
Администрация Комсомольском-на-Амуре 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 698 1
Президент Российской Федерации 3759 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2942 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 3 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 65 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2434 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 205 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 529 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 26 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 447 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
4CIO 714 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54090 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39709 11
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 148 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 142 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 338 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 668 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 723 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11729 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 53 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
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