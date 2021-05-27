Индексная книга CNews*
Тендер НМЦК начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок
Публикаций - 194, упоминаний - 211
Тендер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сытин Дмитрий 56 9
|Калинин Александр 138 4
|Тенишев Андрей 12 3
|Петров Михаил 127 2
|Шпак Василий 125 2
|Калинин Алексей 41 2
|Кубанина Марина 1 1
|Минаев Андрей 12 1
|Соколов Евгений 9 1
|Бабанкина Виктория 3 1
|Алешкин Сергей 48 1
|Рудычева Наталья 91 1
|Дьячков Михаил 1 1
|Сухадольский Георгий 4 1
|Акимов Максим 178 1
|Михайленко Константин 2 1
|Ведерников Александр 1 1
|Ермаков Валерий 89 1
|Буслидзе Денис 1 1
|Лейпи Игорь 11 1
|Колокольцев Владимир 23 1
|Медведев Дмитрий 1634 1
|Емельченков Сергей 111 1
|Казанцев Дмитрий 2 1
|Дараселия Леван 1 1
|Ведехин Игорь 28 1
|Лифшиц Евгений 11 1
|Лишенков Владимир 15 1
|Ульянов Алексей 2 1
|Ярош Сергей 11 1
|Евраев Михаил 243 1
|Трушкин Константин 54 1
|Пак Олег 101 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2249 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7502 2
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226234, в очереди разбора - 871570.
Создано именных указателей - 114296.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226234, в очереди разбора - 871570.
Создано именных указателей - 114296.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.