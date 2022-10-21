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Тендер НМЦК начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок
СОБЫТИЯ
|21.10.2022
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Госпоставщик российских серверов для транспортной отрасли обрушил цену контракта в три раза
Минтранса поставщик обрушил цену контракта в три раза. Так, начальная максимальная цена контракта (НМЦК) восьми серверов составила 32,9 млн руб. Победитель же поставит их всего за 10,03 млн ру
|20.09.2022
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На ажиотажной миллиардной закупке МВД цена серверов обрушилась в 4 раза
ендера, наблюдающийся демпинг во многом объясняется тем, что начальную максимальную цену контракта (НМЦК) МВД определяло по оценкам потенциальных участников тендера, которые делали их еще в апр
|01.11.2021
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Замену сверхпроблемной ГИС ТЭК разработает компания, сбившая цену контракта в два раза
аботкой концепции цифровой платформы топливно-энергетического комплекса «Национальная энергетическая платформа» (НЭП) займется аудиторская компания «Кпмг налоги и консультирование», сбившая стартовую цену контракта почти в два раза. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Тендер на работы был объявлен 29 сентября 2021 г., итоги подведены 29 октября. В конкурсе на создание конце
|23.06.2021
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Поставщик серверов для главного ЦОДа МВД сбил цену контракта в 3,5 раза и оставил ни с чем «Техносерв», «Ростех» и «Ростелеком»
точно давно или при формировании участники процедуры выставляли рекомендованные цены к покупке в розницу, без указания скидок для госзаказчика», — полагает он. Компания поставит серверы для МВД, сбив цену контракта почти в 3,5 раза По словам собеседника редакции, речь идет не о демпинге, а о реальной стоимости оборудования под объявленное ТЗ. Это подтверждает тот факт, отмечает он, что на к
|27.05.2021
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На «ТЭК-Торг» заработал сервис по обоснованию НМЦ для закупок медицинских изделий
снования начальной (максимальной) цены на закупаемые товары в соответствии с порядком, установленным приказом Минздрава России от 15 мая 2020 г. №450н. Сервис позволяет заказчикам по 44-ФЗ рассчитать НМЦ контракта при закупке медицинских изделий в автоматическом режиме, при этом расчет цены по одной позиции занимает в среднем не более 5 минут. Приказ Министерства здравоохранения №450н опред
|22.04.2021
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На «ТЭК-Торг» начал работать электронный сервис по обоснованию начальной максимальной цены для 223-ФЗ
Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске сервиса по обоснованию начальной максимальной цены для заказчиков по 223-ФЗ. Онлайн-сервис «Обоснование НМЦ» призван облегчить работу организаторов при подготовке к проведению закупок: он позволит оперативно находить достоверную ценовую информацию, автоматизировать процесс обоснования НМЦ,
|17.12.2020
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«ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем
Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил, что по итогам 11 месяцев 2020 г. объем госзакупок по всем отраслям экономики снизился по количеству процедур на 27% и на 3% по объему НМЦ по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Всего за этот период по 44-ФЗ было опубликовано 1,9 млн закупок на сумму свыше 8,5 трлн руб. Аналитики «ТЭК-Торг» отмечают, что по итогам 11 меся
|24.11.2020
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«ТЭК-Торг»: с начала 2020 года госзаказчики опубликовали более 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей
ератор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил, что по итогам десяти месяцев 2020 года объем госзакупок по всем отраслям экономики снизился по количеству процедур на 29% и на 2% по объему НМЦ по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Всего за этот период по 44-ФЗ было опубликовано 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей. На 12% снизились объемы НМЦ по 223-ФЗ и
|22.10.2020
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Исследование: объем госзакупок по 44-ФЗ снизился на 15%
«ТЭК-Торг», оператор федеральной электронной площадки, сообщил, что по итогам III квартала 2020 г. объем госзакупок в рамках 44-ФЗ по всем отраслям экономики снизился по объему НМЦ на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и составил 1,98 трлн руб. Всего за девять месяцев текущего года по 44-ФЗ было опубликовано закупок на 6,7 трлн руб. В целом по количеству
Тендер и организации, системы, технологии, персоны:
|Сытин Дмитрий 60 9
|Пуртов Кирилл 64 7
|Багреева Мария 31 7
|Калинин Александр 189 6
|Ефимов Владимир 145 5
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Калинин Алексей 77 4
|Бобровников Борис 104 4
|Щербаков Иван 29 4
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Овчаренко Юрий 41 3
|Петров Дмитрий 79 3
|Ермолаев Артем 379 3
|Тенишев Андрей 16 3
|Лишенков Владимир 18 3
|Лифшиц Евгений 11 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
|Рудычева Наталья 95 2
|Королев Игорь 65 2
|Гольденберг Леонид 63 2
|Заединов Руслан 47 2
|Солонин Виталий 90 2
|Лачков Евгений 40 2
|Михайлова Галина 6 2
|Пискунов Владимир 14 2
|Трандин Сергей 128 2
|Апурин Николай 11 2
|Кувшинников Дмитрий 3 2
|Chang-gyu Hwang - Чанг-гуи Гванг 8 2
|Триерс Станислав 3 2
|Сердюк Алексей 10 2
|Книга Ольга 3 2
|Драченин Юрий 17 2
|Путин Владимир 3454 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Петров Михаил 139 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Собянин Сергей 538 2
|Никифоров Николай 1138 2
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