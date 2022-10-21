Госпоставщик российских серверов для транспортной отрасли обрушил цену контракта в три раза Минтранса поставщик обрушил цену контракта в три раза. Так, начальная максимальная цена контракта (НМЦК) восьми серверов составила 32,9 млн руб. Победитель же поставит их всего за 10,03 млн ру

На ажиотажной миллиардной закупке МВД цена серверов обрушилась в 4 раза ендера, наблюдающийся демпинг во многом объясняется тем, что начальную максимальную цену контракта (НМЦК) МВД определяло по оценкам потенциальных участников тендера, которые делали их еще в апр

Замену сверхпроблемной ГИС ТЭК разработает компания, сбившая цену контракта в два раза аботкой концепции цифровой платформы топливно-энергетического комплекса «Национальная энергетическая платформа» (НЭП) займется аудиторская компания «Кпмг налоги и консультирование», сбившая стартовую цену контракта почти в два раза. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Тендер на работы был объявлен 29 сентября 2021 г., итоги подведены 29 октября. В конкурсе на создание конце

Поставщик серверов для главного ЦОДа МВД сбил цену контракта в 3,5 раза и оставил ни с чем «Техносерв», «Ростех» и «Ростелеком» точно давно или при формировании участники процедуры выставляли рекомендованные цены к покупке в розницу, без указания скидок для госзаказчика», — полагает он. Компания поставит серверы для МВД, сбив цену контракта почти в 3,5 раза По словам собеседника редакции, речь идет не о демпинге, а о реальной стоимости оборудования под объявленное ТЗ. Это подтверждает тот факт, отмечает он, что на к

На «ТЭК-Торг» заработал сервис по обоснованию НМЦ для закупок медицинских изделий снования начальной (максимальной) цены на закупаемые товары в соответствии с порядком, установленным приказом Минздрава России от 15 мая 2020 г. №450н. Сервис позволяет заказчикам по 44-ФЗ рассчитать НМЦ контракта при закупке медицинских изделий в автоматическом режиме, при этом расчет цены по одной позиции занимает в среднем не более 5 минут. Приказ Министерства здравоохранения №450н опред

На «ТЭК-Торг» начал работать электронный сервис по обоснованию начальной максимальной цены для 223-ФЗ Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске сервиса по обоснованию начальной максимальной цены для заказчиков по 223-ФЗ. Онлайн-сервис «Обоснование НМЦ» призван облегчить работу организаторов при подготовке к проведению закупок: он позволит оперативно находить достоверную ценовую информацию, автоматизировать процесс обоснования НМЦ,

«ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил, что по итогам 11 месяцев 2020 г. объем госзакупок по всем отраслям экономики снизился по количеству процедур на 27% и на 3% по объему НМЦ по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Всего за этот период по 44-ФЗ было опубликовано 1,9 млн закупок на сумму свыше 8,5 трлн руб. Аналитики «ТЭК-Торг» отмечают, что по итогам 11 меся

«ТЭК-Торг»: с начала 2020 года госзаказчики опубликовали более 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей ератор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил, что по итогам десяти месяцев 2020 года объем госзакупок по всем отраслям экономики снизился по количеству процедур на 29% и на 2% по объему НМЦ по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Всего за этот период по 44-ФЗ было опубликовано 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей. На 12% снизились объемы НМЦ по 223-ФЗ и