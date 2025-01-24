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Пуртов Кирилл



24.01.2025 К столичному Порталу поставщиков подключился 42-й регион 1
20.08.2024 Решать вопросы пользователей столичной системы госзакупок ЕАИСТ теперь помогает искусственный интеллект 1
16.04.2024 На портале поставщиков предприниматели заключили более 96 тысяч контрактов с применением торгового бота 1
02.04.2024 Владимир Ефимов: более 1,1 миллиона котировочных сессий провели на столичном «Портале поставщиков» за семь лет 1
12.03.2024 Около 80% контрактов на портале поставщиков город заключает на закупку отечественной продукции 1
09.02.2024 Владимир Ефимов: мини-аукционы на портале поставщиков помогли городу сэкономить семь миллиардов рублей 1
28.12.2023 Владимир Ефимов: на портале поставщиков город заключил 194 тыс. сделок с малыми и средними предприятиями 1
03.06.2022 Сервис по подбору мер поддержки бизнеса в Москве представлен на платформе «Смартека» 2
13.04.2022 За неделю почти 20 тыс. предпринимателей воспользовались сервисом автоматического подбора мер поддержки 1
13.10.2021 Число самозанятых в Москве превысило 750 тысяч 1
24.06.2021 Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России 1
22.09.2020 Москва поднялась на 25 строк во всемирном рейтинге инновационных городов 1
06.08.2020 Москва впервые вошла в топ-20 в глобальном рейтинге цифровой трансформации 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Пуртов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Tholons 3 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2505 6
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 235 6
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 430 6
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 568 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4970 3
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 307 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 221 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1952 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3015 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13438 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4113 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 534 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2130 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7103 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12541 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11964 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1440 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21163 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1393 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1744 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 439 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4412 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 309 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5358 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3005 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3162 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10098 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5302 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 884 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 765 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 1
Adobe Business Catalyst - Adobe SiteCatalyst 10 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 80 1
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 15 1
АСИ - Смартека 6 1
Ефимов Владимир 144 4
Фурсин Алексей 157 3
Сергунина Наталья 368 2
Собянин Сергей 383 2
Куценко Евгений 2 1
Мамыкин Илья 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 13
Россия - РФ - Российская федерация 144512 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7439 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 2
Сингапур - Республика 1852 2
Индия - Bharat 5453 2
Япония - Токио 995 2
Филиппины - Республика 565 2
Южная Корея - Сеул 364 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 568 2
Европа 21778 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2903 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 1
Канада 4886 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 415 1
Бразилия - Федеративная Республика 2363 1
Украина 7615 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 993 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 884 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Швейцария - Цюрих 267 1
Китай - Пекин - Beijing 1001 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 401 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Черногория 127 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 157 1
Швеция - Стокгольм 389 1
Бельгия - Брюссель 227 1
США - Торонто 269 1
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 98 1
США - Миннесота - Миннеаполис 65 1
Чили - Сантьяго 30 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 126 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1879 1
Австралия - Мельбурн 111 1
Франция - Французская Республика 7851 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10951 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5362 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3950 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9814 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 504 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9953 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2479 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6709 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5530 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 2
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 220 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5084 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5981 1
Аренда 2422 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 261 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 384 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 904 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2759 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 400 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3421 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4659 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5775 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3712 1
Великая депрессия - Great Depression 29 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2407 1
FT - Financial Times 1222 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 81 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
QS World University Rankings 4 1
StartupBlink 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1050 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 1
ARWU - Academic Ranking of World Universities - Академический рейтинг университетов мира - Шанхайский рейтинг 3 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 78 1
РАН - Российская академия наук 1875 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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