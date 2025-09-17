Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

К столичному «Порталу поставщиков» подключился 43-й регион

Красноярский край стал 43-м регионом, государственные и муниципальные учреждения которого получили возможность закупать необходимые товары, работы и услуги на московском Портале поставщиков. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«В сентябре к «Порталу поставщиков» присоединился 43-й регион – Красноярский край. За последние пять лет число регионов, учреждения которых могут публиковать закупки на платформе, выросло на четверть. Количество заказчиков увеличилось почти на треть и превышает 60 тыс.. Подключение к порталу открывает возможность государственным и муниципальным организациям региона – школам, детским садам, больницам, органам власти – оптимизировать закупочную деятельность. Торги на площадке проводятся в онлайн-режиме, что позволяет заказчикам работать с поставщиками со всей страны, приобретать товары, работы и услуги по оптимальным ценам и экономить бюджетные средства», – сказала Мария Багреева.

На одного заказчика на портале приходится шесть поставщиков. Такое соотношение обеспечивает высокий уровень конкуренции, в результате чего снижение начальных цен в котировочных сессиях составляет в среднем 14%.

«Красноярский край входит в число активных регионов-поставщиков на площадке. За первую половину этого года объем сделок красноярских предпринимателей на портале составил 213 млн руб. Теперь оценить преимущества госзакупок на электронной платформе смогут и заказчики из этого региона», – отметил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Безопасность

«Портал поставщиков» создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,2 млн уникальных наименований. Ежедневно здесь заключается около 1,5 тыс. контрактов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за первое полугодие 2025 г. на портале провели закупки на сумму почти 58 млрд руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость

Мощный российский «убийца» Android на базе Linux получит собственный магазин приложений. И это не «Аврора»

CNews — 25 лет лидерства

«Яндекс» купил долю в телемедицинском ИИ-сервисе

Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке

«Авито» дала москвичам возможность подработки с гарантированной оплатой

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще