К столичному «Порталу поставщиков» подключился 43-й регион

Красноярский край стал 43-м регионом, государственные и муниципальные учреждения которого получили возможность закупать необходимые товары, работы и услуги на московском Портале поставщиков. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«В сентябре к «Порталу поставщиков» присоединился 43-й регион – Красноярский край. За последние пять лет число регионов, учреждения которых могут публиковать закупки на платформе, выросло на четверть. Количество заказчиков увеличилось почти на треть и превышает 60 тыс.. Подключение к порталу открывает возможность государственным и муниципальным организациям региона – школам, детским садам, больницам, органам власти – оптимизировать закупочную деятельность. Торги на площадке проводятся в онлайн-режиме, что позволяет заказчикам работать с поставщиками со всей страны, приобретать товары, работы и услуги по оптимальным ценам и экономить бюджетные средства», – сказала Мария Багреева.

На одного заказчика на портале приходится шесть поставщиков. Такое соотношение обеспечивает высокий уровень конкуренции, в результате чего снижение начальных цен в котировочных сессиях составляет в среднем 14%.

«Красноярский край входит в число активных регионов-поставщиков на площадке. За первую половину этого года объем сделок красноярских предпринимателей на портале составил 213 млн руб. Теперь оценить преимущества госзакупок на электронной платформе смогут и заказчики из этого региона», – отметил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Портал поставщиков» создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,2 млн уникальных наименований. Ежедневно здесь заключается около 1,5 тыс. контрактов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за первое полугодие 2025 г. на портале провели закупки на сумму почти 58 млрд руб.