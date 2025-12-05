Разделы

Правительство Москвы Департамент города Москвы по конкурентной политике Тендерный комитет города Москвы

Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы

СОБЫТИЯ


05.12.2025 Число предпринимателей на «Портале поставщиков» превысило 390 тысяч 1
26.11.2025 CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен 2
17.11.2025 Три тысячи совместных закупок провели заказчики из Москвы на портале поставщиков за девять месяцев 2025 года 2
12.11.2025 Почти 240 тыс. контрактов заключили на «Портале поставщиков» с применением торгового бота за три года 2
15.10.2025 Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025 1
10.10.2025 Более 400 тыс. закупок проведено на «Портале поставщиков» за девять месяцев 2025 года 2
07.10.2025 Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025 1
02.10.2025 Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025 1
24.09.2025 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025 1
17.09.2025 К столичному «Порталу поставщиков» подключился 43-й регион 1
11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
19.08.2025 Число предпринимателей на «Портале поставщиков» превысило 380 тысяч 2
05.08.2025 Число заказчиков на портале поставщиков выросло до 60 тысяч 1
16.07.2025 Более 90 тыс. котировочных сессий провели на Портале поставщиков в первом полугодии 2025 года 1
15.07.2025 Москва покупает почти на полмиллиарда «Касперского» и другое защитное ПО 1
05.06.2025 Торговый бот портала поставщиков за 2,5 года помог заказчикам сэкономить более 11 миллиардов рублей 2
06.05.2025 Более 47 тысяч котировочных сессий провели на Портале поставщиков в первом квартале 2025 года 2
17.04.2025 Более 370 тыс. предпринимателей зарегистрировано на столичном «Портале поставщиков» 2
11.04.2025 Объем закупок на «Портале поставщиков» в I квартале 2025 г. превысил 25 млрд рублей 2
31.03.2025 Более 60 тыс. обращений обработал чат-бот на столичном «Портале поставщиков» в 2024 году 2
26.03.2025 Подмосковье закупает единственный ПАК за 200 с лишним миллионов 1
28.02.2025 Посещаемость портала поставщиков выросла в три раза за пять лет 2
18.02.2025 50 тыс. закупок по потребностям провели региональные заказчики на «Портале поставщиков» в 2024 году 1
14.02.2025 Объем госзакупок Москвы составил 1,7 триллиона рублей в 2024 году 1
10.02.2025 Более 4000 совместных закупок провели столичные заказчики на «Портале поставщиков» в 2024 году 2
24.01.2025 К столичному Порталу поставщиков подключился 42-й регион 1
12.11.2024 Подмосковье закупило для своих ИС единственный ПАК ценой в миллиард 1
22.10.2024 Москва отдаст сотни миллионов за ремонт «железа» сбежавших из России Cisco, Dell и IBM 1
01.10.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2024 года 2
25.09.2024 Москва потратит полмиллиарда на МФУ, сканеры и принтеры HP, Epson и Sindoh 1
18.09.2024 Москва переводит систему закупок с Oracle на PostgreSQL 2
22.08.2024 Правительство Московской области отдаст миллиард за переезд в новый ЦОД 1
20.08.2024 Решать вопросы пользователей столичной системы госзакупок ЕАИСТ теперь помогает искусственный интеллект 1
16.07.2024 Правительство Москвы заплатит 430 миллионов специалистам по Java и PostgreSQL, чтобы избежать градостроительного хаоса 1
04.07.2024 Москва заплатит полмиллиарда за фирменный столичный Linux для серверов. Деньги уже выделены 1
15.05.2024 Власти Москвы потратят больше полутора миллиардов на слежку за гражданами. Под особым наблюдением автомобилисты 1
16.04.2024 На портале поставщиков предприниматели заключили более 96 тысяч контрактов с применением торгового бота 1
02.04.2024 Владимир Ефимов: более 1,1 миллиона котировочных сессий провели на столичном «Портале поставщиков» за семь лет 1
15.03.2024 Москва закупает серверы Yadro для своей медицинской системы ЕМИАС 1
12.03.2024 Около 80% контрактов на портале поставщиков город заключает на закупку отечественной продукции 1

Публикаций - 462, упоминаний - 491

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

8983 10
HP Inc. 5761 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 6
РСХБ Интех - RSHB Intech 79 5
Lexmark Int 298 5
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 5
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 143 5
Ланит Интеграция 213 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1075 4
Seiko Epson Corporation 902 4
Oracle Corporation 6867 4
ИВК - Информационная внедренческая компания 198 4
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 3
Samsung Electronics 10625 3
Xerox - The Haloid Company 1154 3
Konica Minolta 416 3
Canon 1422 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 622 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 3
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 140 2
Microsoft Corporation 25236 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Toshiba Corporation 2955 2
Sony 6634 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 2
Sharp Corporation 1049 2
SAP SE 5426 2
Ростелеком 10306 2
1С-Битрикс - Bitrix 620 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 134 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 210 1
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 55 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 28 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 273 1
Техэксперт 10 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 60 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 6
Синара Банк - ДелоБанк 66 5
ГРИНН Корпорация - МегаГРИНН 18 5
РЖД - Российские железные дороги 2001 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 5
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 5
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 39 4
МОСГАЗ 45 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ССиНМП имени А.С. Пучкова - Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова города Москвы 12 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 177 3
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 2
Россети Ленэнерго 1699 2
ТелеМед - Школа здоровья 8 2
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 36 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 2
КонсультантПлюс 149 2
Мосводоканал МГУП 67 2
Сбер - СберЛогистика 70 2
Деловые Линии ГК 79 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 2
ВТБ - Почта Банк 503 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
ГПБ - Газпромбанк 1174 2
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 26 1
Московский театр Олега Табакова - театральный комплекс 4 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 75 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
УОС КЧР - УОС Карачаево-Черкесская Республика 1 1
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Московские авиационные услуги ГУ 4 1
Эльдар Кинотеатральный центр - Киноклуб Эльдара Рязанова 1 1
Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова - Усадьба М.А. Шолохова 3 1
Татнефть Нефтехим УК - Татнефтехиминвест-холдинг 14 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 1
101Hotels.com 456 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 88
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 63
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 21
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 256 19
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 16
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 15
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 13
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 41 11
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 11
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 9
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 74 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 9
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 27 8
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 7
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 6
Федеральное казначейство России 1879 6
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 80 5
Судебная власть - Judicial power 2412 5
Правительство Москвы - ДепТЭХ Москвы - Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 11 5
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 5
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 5
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 431 5
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 4
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 4
ОАТИ - Объединение административно-технических инспекций 19 4
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 107 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 4
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 4
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 83 3
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 3
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 3
МАГ - Международная Ассамблея столиц и крупных городов 10 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 127
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 104
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 54
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 28
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 25
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6103 20
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 16
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 15
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2440 15
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 13
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 12
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2052 12
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1362 11
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1019 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 9
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2465 9
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 226 9
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 8
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 8
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1445 8
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2370 7
Оповещение и уведомление - Notification 5376 7
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1338 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 24
Правительство Москвы - ДГП Москва - Мосгорзаказ ЕИС - Единая информационная система 26 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 10
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 40 9
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 299 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 8
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 7
Microsoft Windows 2000 8662 6
Microsoft Windows BitLocker 938 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 5
Linux OS 10896 5
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 4
Apple iPhone 6 4862 4
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 4
Новые облачные технологии - МойОфис 891 4
Правительство Москвы - Портал поставщиков города Москвы - zakupki.mos.ru 7 3
Правительство Москвы - МосЭДО - Единая система электронного документооборота 7 3
Интертех НЦИТ - Инмарсис ЭТП 9 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 3
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 96 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 78 3
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 57 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 3
Oracle Java - язык программирования 3328 3
НКТ - Р7-Офис 478 3
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 2
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 2
Правительство Москвы - Наш город 108 2
IBM Tivoli 284 2
МВД РФ - ЕИТС ЗИЦ - Единая информационно-технологическая система ЗИЦ 2 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Moc.OC Серверная 8 2
Правительство Москвы - Ритуал ЕАС - Единая автоматизированная система похоронной отрасли города Москвы 4 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 160 2
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 135 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 2
Пуртов Кирилл 49 26
Щербаков Иван 29 21
Ефимов Владимир 144 18
Багреева Мария 22 10
Лысенко Эдуард 312 10
Урнышев Роман 34 10
Собянин Сергей 473 7
Абдрахманов Рустам 35 6
Урусов Виктор 149 5
Соловьев Виталий 52 5
Шептун Кирилл 9 5
Валяева Елизавета 72 4
Дегтев Геннадий 270 3
Лужков Юрий 113 2
Шаповалова Ирина 11 2
Лопухина Мария 10 2
Белозеров Андрей 36 2
Емельянов Антон 63 2
Горбатько Александр 105 2
Сергунина Наталья 371 2
Дитятев Павел 3 1
Врацкий Андрей 165 1
Варев Александр 16 1
Кузовкин Алексей 155 1
Шолохов Михаил 7 1
Гуральник Павел 27 1
Данчиков Евгений 4 1
Карасев Алексей 15 1
Гулько Дмитрий 3 1
Бесштанько Андрей 1 1
Титоров Даниил 1 1
Овчинский Владислав 229 1
Лебедева Марианна 2 1
Каракулов Максим 4 1
Кизлык Михаил 1 1
Белан Иван 41 1
Яшник Александр 2 1
Окладникова Ирина 19 1
Фогельсон Виктор 44 1
Буков Алексей 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 449
Россия - РФ - Российская федерация 156831 71
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 19
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 15
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 149 13
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 59 12
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 9
Москва - САО - Северный административный округ 24 8
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 49 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 7
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 7
Москва - ЮАО - Южный административный округ 41 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 6
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 59 5
Москва - ВАО - Восточный административный округ 9 5
Россия - УФО - Свердловская область 1735 5
Россия - ПФО - Саратовская область 784 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 5
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 28 4
Москва - ЗАО - Западный административный округ 23 4
Беларусь - Белоруссия 6023 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 860 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 4
Россия - СЗФО - Псковская область 670 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 4
Казахстан - Республика 5792 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 3
Россия - СФО - Омская область 731 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 661 3
Россия - ПФО - Пензенская область 622 3
Россия - СЗФО - Новгородская область 685 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 880 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 984 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 3
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 338 2
Москва - ЮАО - Орехово-Борисово 20 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 126
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 105
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 68
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 43
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 32
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 30
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 24
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 21
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 17
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 419 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 14
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 11
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 10
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 8
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 625 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 7
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 7
Судебная власть - Мировой суд 121 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 6
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1330 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 5
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 4
Ведомости 1233 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 2
Юность - радиостанция 51 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Первый Мытищинский телеканал - Мытищинское региональное телевидение 2 1
Ставропольская правда 4 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
The Bell - Издание 42 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 14 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 26 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 2
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 28 1
МИОО - Московский открытый институт 5 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 37 1
МЦКО ГАОУ ДПО - Московский центр качества образования 6 1
Московский политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова ГБПОУ 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 42
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 5
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 3
День молодёжи - 27 июня 998 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Земля из космоса 50 1
BudgetApps - Открытые государственные финансовые данные - конкурс 5 1
