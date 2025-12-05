Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы

Три тысячи совместных закупок провели заказчики из Москвы на портале поставщиков за девять месяцев 2025 года 2

Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025 1

Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025 1

Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025 1

Число заказчиков на портале поставщиков выросло до 60 тысяч 1

Более 47 тысяч котировочных сессий провели на Портале поставщиков в первом квартале 2025 года 2

Подмосковье закупает единственный ПАК за 200 с лишним миллионов 1

Посещаемость портала поставщиков выросла в три раза за пять лет 2

Подмосковье закупило для своих ИС единственный ПАК ценой в миллиард 1

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2024 года 2

Москва переводит систему закупок с Oracle на PostgreSQL 2

Правительство Московской области отдаст миллиард за переезд в новый ЦОД 1

Решать вопросы пользователей столичной системы госзакупок ЕАИСТ теперь помогает искусственный интеллект 1

На портале поставщиков предприниматели заключили более 96 тысяч контрактов с применением торгового бота 1