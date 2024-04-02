Владимир Ефимов: более 1,1 миллиона котировочных сессий провели на столичном «Портале поставщиков» за семь лет

Котировочные сессии проводятся на «Портале поставщиков» с марта 2017 г. За это время на платформе опубликовано более 1,1 миллиона таких закупок. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Котировочная сессия – это мини-аукцион, участники которого конкурируют между собой, последовательно снижая начальную максимальную цену контракта. Такие процедуры длятся по три, шесть или 24 часа. Побеждает участник, предложивший наименьшую стоимость.

«Котировочные сессии на "Портале поставщиков" позволяют государственным и муниципальным заказчикам обеспечивать оперативные потребности в товарах, работах и услугах. Возможность проводить их появилась в марте 2017 г. Всего за семь лет на ресурсе было опубликовано более 1,1 млн мини-аукционов на 203,1 млрд руб. Снижение начальных цен в ходе закупок позволило за это время сэкономить почти 28 млрд руб. бюджетных средств», – сказал Владимир Ефимов.

С помощью котировочных сессий закупают строительные, хозяйственные и медицинские товары, канцелярские изделия, электронику и оргтехнику, средства связи, программное обеспечение и другое. Такой формат позволяет приобретать продукцию по выгодной цене, а поставщикам — получать доступ к госзаказам и быстро заключать контракты. Участвовать в мини-аукционах могут не только московские предприниматели, но и поставщики из других регионов.

«Востребованность котировочных сессий для проведения закупок малого объема среди заказчиков постоянно растет. Если в 2018 г., когда они стали активно пользоваться новым инструментом, было опубликовано 102 тысячи мини-аукционов, то в 2023 г. – 215 тыс. Объем сэкономленных в ходе этих закупок бюджетных средств вырос почти в шесть раз – с 1,2 до семи млрд руб. в год», – сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Такой рост во многом связан с тем, что в 2022 г. для московских заказчиков был значительно увеличен лимит закупок, которые можно проводить с помощью котировочных сессий. Если раньше для всех таких закупок существовало ограничение в 600 тыс. руб., то теперь Москва может приобретать на мини-аукционах товары на сумму до пяти млн руб., а работы и услуги – до трех млн. Это позволяет заказчикам закупать единовременно необходимую продукцию в большем объеме, а поставщикам – заключать более выгодные и крупные контракты.

Портал поставщиков был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. На данный момент на платформе работают заказчики из 40 регионов России и свыше 330 тысяч поставщиков со всей страны, каталог продукции на Портале поставщиков насчитывает 2,6 млн уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тыс. контрактов.

Для поддержки пользователей в субъектах Российской Федерации открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: 8 800 303–12–34 (бесплатно для звонков из других городов) или оставить обращение на «Портале поставщиков».

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