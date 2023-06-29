Ефимов Владимир
|29.06.2023
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Владимир Ефимов: объемы производства резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросли в 3,5 раза
на 17,3 млрд руб., что почти в 3,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2022 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «В связи с повышением спроса на оригинальные и импортозамещающие товары резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» за первые три месяца 2023 г. нарастили выпуск вы
|22.06.2023
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Владимир Ефимов: в I квартале выручка компаний ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в три раза
,7 млрд руб., что более чем в три раза превышает показатель за аналогичный период 2022 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» имеют около 90 компаний. В I квартале 2023 г. они реализовали высокотехнологичную продукцию на 18,7 млрд руб. В 2022 г. за аналогичный
|01.02.2023
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Владимир Ефимов: на «Портале поставщиков» провели более 600 тыс. закупок в 2022 году
регионов страны. За 2022 г. на ресурсе было проведено 609,2 тыс. закупок на 94 млрд руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «“Портал поставщиков” остается востребованным ресурсом для проведения оперативных закупок: в 2022 г. на нем проведено 609,2 тыс. закупок, что на 25 тыс. больше, чем в 2021 г. В
|30.01.2023
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Владимир Ефимов: объем закупок на «Портале поставщиков» за 2022 г. составил почти 94 млрд руб.
рсе закупок малого объема составил 93,9 млрд руб. и превысил показатели 2021 г. на 11,5%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «В 2022 г. объем закупок на “Портале поставщиков” составил почти 94 млрд руб., что на 11,5% превышает показатели 2021 г. и на 53% – 2020 г. Тогда объем составил 84,2 и 61,1 млр
|16.05.2022
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Владимир Ефимов: еще три московские компании нашли партнеров с помощью сервиса подбора альтернативных поставщиков
изводителя нашли новых партнеров с помощью городского сервиса подбора альтернативных поставщиков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В середине марта 2022 г. для поддержки бизнеса город запустил новую антикризисную меру – сервис подбора альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и материалов. Так
Ефимов Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Овчинский Владислав 118 42
|Дегтев Геннадий 199 37
|Прохоров Александр 102 17
|Щербаков Иван 27 12
|Сергунина Наталья 328 12
|Лысенко Эдуард 279 12
|Собянин Сергей 271 7
|Урнышев Роман 28 6
|Фурсин Алексей 156 5
|Гаман Максим 11 5
|Пуртов Кирилл 6 4
|Белоусов Андрей 101 2
|Бобров Иван 20 2
|Шинкарук Елена 23 2
|Мантуров Денис 92 2
|Сергеев Александр 25 1
|Решетников Михаил 1 1
|Медведев Дмитрий 1637 1
|Кулаков Павел 26 1
|Малинин Александр 40 1
|Зубков Виктор 49 1
|Тихонов Денис 2 1
|Бровко Анатолий 6 1
|Мариныч Андрей 1 1
|Романченко Андрей 20 1
|Егоров Даниил 17 1
|Барашев Артем 3 1
|Певчих Константин 1 1
|Ковалев Анатолий 6 1
|Колышкин Константин 1 1
|Шимко Василий 1 1
|Дитрих Евгений 9 1
|Каем Кирилл 27 1
|Балашов Александр 2 1
|Дворкович Аркадий 209 1
|Белозеров Олег 27 1
|Акимов Максим 180 1
|Осеевский Михаил 290 1
|Мишустин Михаил 548 1
|Шадаев Максут 747 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 78 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 860 1
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