Владимир Ефимов: для Ленинградского вокзала создали уникальный навес с применением российских технологий нформационного моделирования (ТИМ), а все комплектующие материалы для его сборки поставлены с российских заводов. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. «В ходе работ по обновлению Ленинградского вокзала установили уникальный навес волнообразной формы над платформами и распределительной площадкой. Он включает более трех тысяч к

Владимир Ефимов: более 46 тысяч цифровых паспортов сформировали для московских объектов капитального строительства спортов объектов капитального строительства (ОКС), включающих как бюджетные, так и внебюджетные объекты. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. «Цифровые паспорта ввели в начале 2022 г. Они являются единым источником информации о строящихся, реконструируемых и введенных в эксплуатацию объектах капитального строительств

Владимир Ефимов: Градостроительный комплекс Москвы совместно с «ДОМ.РФ» проводит анализ отечественного софта для проектирования ендации для разработки программ поддержки российских ИТ-вендоров в сфере строительства и проектирования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. В ходе анализа будут изучены российские платформы для проектирования с точки зрения потребительских предпочтений пользователей отечественных программных продуктов – специалисто

Владимир Ефимов: в ОЭЗ «Технополис Москва» появился завод по производству российских глюкометров ми, а также первыми российскими устройствами для непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «В столице работает около 200 производителей лекарственных средств и медизделий. При этом около 25 предприятий отрасли локализовали свое производство на площадках ОЭЗ «Технопол

Владимир Ефимов: более 1,1 миллиона котировочных сессий провели на столичном «Портале поставщиков» за семь лет с марта 2017 г. За это время на платформе опубликовано более 1,1 миллиона таких закупок. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Котировочная сессия – это мини-аукцион, участники которого конкурируют между собой, последовательно снижая начальную максимальную цену контракта. Такие процедуры длятся по три,

Владимир Ефимов: в 2023 г. 16 высокотехнологичных компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва» изделий, беспилотных авиасистем, микроэлектроники и другой высокотехнологичной продукции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» позволяет высокотехнологичным предприятиям экономить и направлять дополнительные средства на свое развитие, разработку новой продукции

Владимир Ефимов: выпуск компьютерной техники и электроники в Москве увеличился более чем на четверть у, оптику и электронику, нарастили в 2023 г. объемы выпуска продукции более чем на 25,2%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что объем производства столичных предприятий обрабатывающей промышленности за прошлый год вырос на 18,5%. «Столица продолжает демонстри

Владимир Ефимов: мини-аукционы на портале поставщиков помогли городу сэкономить семь миллиардов рублей , шесть или 24 ч. Такие процедуры помогли городу сэкономить за прошлый год семь млрд руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Через котировочные сессии московские заказчики могут проводить закупки малого объема, то есть приобретать товары на сумму до пяти млн руб., а работы и услуги — до трех млн руб

Владимир Ефимов: Инвестиционный портал Москвы посетили более 22 млн раз ше 22 млн раз. Ежедневно на платформу заходят около девяти тыс. уникальных пользователей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Инвестиционный портал Москвы начал работу в 2014 г. как ресурс для эффективного онлайн-взаимодействия жителей и представителей бизнеса с городскими структурами. Здесь они могу

Владимир Ефимов: резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» получили налоговые льготы более чем на 3,1 млрд руб. этом на каждый рубль преференций приходится около 11 руб. инвестиций компаний-резидентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» позволяет компаниям получать налоговые льготы и преференции. Так, резиденты не платят имущественный, земельный, т

Владимир Ефимов: на портале поставщиков город заключил 194 тыс. сделок с малыми и средними предприятиями а портале поставщиков увеличилось по сравнению с прошлым годом на 4% и составило 194 тыс. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Столичный портал поставщиков открывает широкие возможности для представителей малого бизнеса: они могут работать напрямую с городом, что гарантирует стабильную прибыль и спрос

Владимир Ефимов: в индустриальном парке «Руднево» открылся Центр анализа и разработок в области беспилотных авиационных систем зработок. Он будет вести исследовательскую, методическую и консультационную деятельность. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «В начале этого года совместно с Минпромторгом России и «Платформой национальной технологической инициативы» в «Рудневе» создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем

Владимир Ефимов: в Москве разработали сервис по подбору мер поддержки для промышленников х производств. Сервис разработан и запущен правительством Москвы. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Чат-бот – это удобный интерактивный сервис, содержащий актуальные сведения о более чем 20 доступных мерах финансовой и нефинансовой помощи для столичной промышленности. Он ста

Владимир Ефимов: объемы производства резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросли в 3,5 раза на 17,3 млрд руб., что почти в 3,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2022 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «В связи с повышением спроса на оригинальные и импортозамещающие товары резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» за первые три месяца 2023 г. нарастили выпуск вы

Владимир Ефимов: в I квартале выручка компаний ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в три раза ,7 млрд руб., что более чем в три раза превышает показатель за аналогичный период 2022 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» имеют около 90 компаний. В I квартале 2023 г. они реализовали высокотехнологичную продукцию на 18,7 млрд руб. В 2022 г. за аналогичный

Владимир Ефимов: на «Портале поставщиков» провели более 600 тыс. закупок в 2022 году регионов страны. За 2022 г. на ресурсе было проведено 609,2 тыс. закупок на 94 млрд руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «“Портал поставщиков” остается востребованным ресурсом для проведения оперативных закупок: в 2022 г. на нем проведено 609,2 тыс. закупок, что на 25 тыс. больше, чем в 2021 г. В

Владимир Ефимов: объем закупок на «Портале поставщиков» за 2022 г. составил почти 94 млрд руб. рсе закупок малого объема составил 93,9 млрд руб. и превысил показатели 2021 г. на 11,5%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «В 2022 г. объем закупок на “Портале поставщиков” составил почти 94 млрд руб., что на 11,5% превышает показатели 2021 г. и на 53% – 2020 г. Тогда объем составил 84,2 и 61,1 млр