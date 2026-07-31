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Ефимов Владимир

СОБЫТИЯ


31.07.2026 Владимир Ефимов: для Ленинградского вокзала создали уникальный навес с применением российских технологий

нформационного моделирования (ТИМ), а все комплектующие материалы для его сборки поставлены с российских заводов. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. «В ходе работ по обновлению Ленинградского вокзала установили уникальный навес волнообразной формы над платформами и распределительной площадкой. Он включает более трех тысяч к
31.05.2024 Владимир Ефимов: более 46 тысяч цифровых паспортов сформировали для московских объектов капитального строительства

спортов объектов капитального строительства (ОКС), включающих как бюджетные, так и внебюджетные объекты. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. «Цифровые паспорта ввели в начале 2022 г. Они являются единым источником информации о строящихся, реконструируемых и введенных в эксплуатацию объектах капитального строительств
22.05.2024 Владимир Ефимов: Градостроительный комплекс Москвы совместно с «ДОМ.РФ» проводит анализ отечественного софта для проектирования

ендации для разработки программ поддержки российских ИТ-вендоров в сфере строительства и проектирования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. В ходе анализа будут изучены российские платформы для проектирования с точки зрения потребительских предпочтений пользователей отечественных программных продуктов – специалисто
05.04.2024 Владимир Ефимов: в ОЭЗ «Технополис Москва» появился завод по производству российских глюкометров

ми, а также первыми российскими устройствами для непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «В столице работает около 200 производителей лекарственных средств и медизделий. При этом около 25 предприятий отрасли локализовали свое производство на площадках ОЭЗ «Технопол
02.04.2024 Владимир Ефимов: более 1,1 миллиона котировочных сессий провели на столичном «Портале поставщиков» за семь лет

с марта 2017 г. За это время на платформе опубликовано более 1,1 миллиона таких закупок. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Котировочная сессия – это мини-аукцион, участники которого конкурируют между собой, последовательно снижая начальную максимальную цену контракта. Такие процедуры длятся по три,
04.03.2024 Владимир Ефимов: в 2023 г. 16 высокотехнологичных компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва»

изделий, беспилотных авиасистем, микроэлектроники и другой высокотехнологичной продукции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» позволяет высокотехнологичным предприятиям экономить и направлять дополнительные средства на свое развитие, разработку новой продукции
27.02.2024 Владимир Ефимов: выпуск компьютерной техники и электроники в Москве увеличился более чем на четверть

у, оптику и электронику, нарастили в 2023 г. объемы выпуска продукции более чем на 25,2%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что объем производства столичных предприятий обрабатывающей промышленности за прошлый год вырос на 18,5%. «Столица продолжает демонстри
09.02.2024 Владимир Ефимов: мини-аукционы на портале поставщиков помогли городу сэкономить семь миллиардов рублей

, шесть или 24 ч. Такие процедуры помогли городу сэкономить за прошлый год семь млрд руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Через котировочные сессии московские заказчики могут проводить закупки малого объема, то есть приобретать товары на сумму до пяти млн руб., а работы и услуги — до трех млн руб
08.02.2024 Владимир Ефимов: Инвестиционный портал Москвы посетили более 22 млн раз

ше 22 млн раз. Ежедневно на платформу заходят около девяти тыс. уникальных пользователей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Инвестиционный портал Москвы начал работу в 2014 г. как ресурс для эффективного онлайн-взаимодействия жителей и представителей бизнеса с городскими структурами. Здесь они могу
11.01.2024 Владимир Ефимов: резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» получили налоговые льготы более чем на 3,1 млрд руб.

этом на каждый рубль преференций приходится около 11 руб. инвестиций компаний-резидентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» позволяет компаниям получать налоговые льготы и преференции. Так, резиденты не платят имущественный, земельный, т
28.12.2023 Владимир Ефимов: на портале поставщиков город заключил 194 тыс. сделок с малыми и средними предприятиями

а портале поставщиков увеличилось по сравнению с прошлым годом на 4% и составило 194 тыс. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Столичный портал поставщиков открывает широкие возможности для представителей малого бизнеса: они могут работать напрямую с городом, что гарантирует стабильную прибыль и спрос
18.10.2023 Владимир Ефимов: в индустриальном парке «Руднево» открылся Центр анализа и разработок в области беспилотных авиационных систем

зработок. Он будет вести исследовательскую, методическую и консультационную деятельность. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «В начале этого года совместно с Минпромторгом России и «Платформой национальной технологической инициативы» в «Рудневе» создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем
26.09.2023 Владимир Ефимов: в Москве разработали сервис по подбору мер поддержки для промышленников

х производств. Сервис разработан и запущен правительством Москвы. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Чат-бот – это удобный интерактивный сервис, содержащий актуальные сведения о более чем 20 доступных мерах финансовой и нефинансовой помощи для столичной промышленности. Он ста
29.06.2023 Владимир Ефимов: объемы производства резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросли в 3,5 раза

на 17,3 млрд руб., что почти в 3,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2022 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «В связи с повышением спроса на оригинальные и импортозамещающие товары резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» за первые три месяца 2023 г. нарастили выпуск вы
22.06.2023 Владимир Ефимов: в I квартале выручка компаний ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в три раза

,7 млрд руб., что более чем в три раза превышает показатель за аналогичный период 2022 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» имеют около 90 компаний. В I квартале 2023 г. они реализовали высокотехнологичную продукцию на 18,7 млрд руб. В 2022 г. за аналогичный
01.02.2023 Владимир Ефимов: на «Портале поставщиков» провели более 600 тыс. закупок в 2022 году

регионов страны. За 2022 г. на ресурсе было проведено 609,2 тыс. закупок на 94 млрд руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «“Портал поставщиков” остается востребованным ресурсом для проведения оперативных закупок: в 2022 г. на нем проведено 609,2 тыс. закупок, что на 25 тыс. больше, чем в 2021 г. В
30.01.2023 Владимир Ефимов: объем закупок на «Портале поставщиков» за 2022 г. составил почти 94 млрд руб.

рсе закупок малого объема составил 93,9 млрд руб. и превысил показатели 2021 г. на 11,5%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «В 2022 г. объем закупок на “Портале поставщиков” составил почти 94 млрд руб., что на 11,5% превышает показатели 2021 г. и на 53% – 2020 г. Тогда объем составил 84,2 и 61,1 млр
16.05.2022 Владимир Ефимов: еще три московские компании нашли партнеров с помощью сервиса подбора альтернативных поставщиков

изводителя нашли новых партнеров с помощью городского сервиса подбора альтернативных поставщиков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В середине марта 2022 г. для поддержки бизнеса город запустил новую антикризисную меру – сервис подбора альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и материалов. Так

Публикаций - 145, упоминаний - 145

Ефимов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 30
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 30
Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 37 5
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 81 4
Telegram Group 2940 4
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech 26 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 3
Цифровые технологии безопасности 3 2
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 43 2
АФК Система ПАО - Aeromax - Аэромакс 44 2
Термико НПП - Научно-производственное предприятие 2 2
Приводная техника НТЦ ГК 18 2
Беспилотные авиационные системы 93 2
Eastcompeace Technology - Eastcompeace Rus - Исткомпис Рус 7 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 68 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 1
Профотек 17 1
Google LLC 12687 1
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 44 1
AWG - АртВеб Групп 29 1
Анкад - Ancud 50 1
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 1
Drive Electro - Драйв Электро - НИИКЭУ - НИИ комбинированных электроустановок 7 1
ССД - Связьстройдеталь 13 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты - Микролит 29 1
ИИ-Технологии 308 1
ЦПР - Цифровые платформенные решения 6 1
Ростех - ОДК - ЦАТ - Центр аддитивных технологий - Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 11 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
Завод Протон Зеленоград 13 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
Неорос - Neoros 14 1
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 16 1
LHS 7 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 36
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Tholons 3 2
Chirana+ - Хирана+ 7 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 35 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 1
Мослифт АО 6 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Гранит 57 1
Фотоэксперт 2 1
Композит 99 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 29 1
Социальные гарантии 41 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 53 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - ЭМ Рус 7 1
Сбер - СберОбразование 12 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Мосинжпроект - Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений 17 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
eBay Inc 1640 1
Почта России ПАО 2370 1
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 134
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 76
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 74
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 58
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 23
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 18
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 13
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
МИК - Московский инновационный кластер 185 6
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 6
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 5
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
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Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - ГАУИ ГБУ - Городское агентство управления инвестициями 10 2
Правительство Москвы - Москомэкспертиза - Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов 5 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
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Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 35
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Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 752 4
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 4
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 3
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 129 3
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Оповещение и уведомление - Notification 5943 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 18
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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