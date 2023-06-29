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Ефимов Владимир



29.06.2023 Владимир Ефимов: объемы производства резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросли в 3,5 раза

на 17,3 млрд руб., что почти в 3,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2022 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «В связи с повышением спроса на оригинальные и импортозамещающие товары резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» за первые три месяца 2023 г. нарастили выпуск вы
22.06.2023 Владимир Ефимов: в I квартале выручка компаний ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в три раза

,7 млрд руб., что более чем в три раза превышает показатель за аналогичный период 2022 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» имеют около 90 компаний. В I квартале 2023 г. они реализовали высокотехнологичную продукцию на 18,7 млрд руб. В 2022 г. за аналогичный
01.02.2023 Владимир Ефимов: на «Портале поставщиков» провели более 600 тыс. закупок в 2022 году

регионов страны. За 2022 г. на ресурсе было проведено 609,2 тыс. закупок на 94 млрд руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «“Портал поставщиков” остается востребованным ресурсом для проведения оперативных закупок: в 2022 г. на нем проведено 609,2 тыс. закупок, что на 25 тыс. больше, чем в 2021 г. В
30.01.2023 Владимир Ефимов: объем закупок на «Портале поставщиков» за 2022 г. составил почти 94 млрд руб.

рсе закупок малого объема составил 93,9 млрд руб. и превысил показатели 2021 г. на 11,5%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «В 2022 г. объем закупок на “Портале поставщиков” составил почти 94 млрд руб., что на 11,5% превышает показатели 2021 г. и на 53% – 2020 г. Тогда объем составил 84,2 и 61,1 млр
16.05.2022 Владимир Ефимов: еще три московские компании нашли партнеров с помощью сервиса подбора альтернативных поставщиков

изводителя нашли новых партнеров с помощью городского сервиса подбора альтернативных поставщиков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В середине марта 2022 г. для поддержки бизнеса город запустил новую антикризисную меру – сервис подбора альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и материалов. Так

Публикаций - 106, упоминаний - 106

Ефимов Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РТИ Микрон - Micron 1315 20
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 376 20
Telegram Group 1223 4
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center 16 4
Федеральный центр беспилотных авиационных систем АНО 6 3
Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 21 3
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис 7 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 253 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 775 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 2
5nine Software 1875 2
Термико НПП - Научно-производственное предприятие 2 2
Приводная техника НТЦ ГК 12 2
Цифровые технологии безопасности 1 2
Бутис НПП 5 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 160 1
AWG - АртВеб Групп 15 1
Электронинвест ГК 3 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 116 1
Google LLC 11109 1
123 солюшнс 641 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 312 1
Профотек 14 1
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin 16 1
Неорос - Neoros 7 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 52 1
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 14 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 1
СКТБ ПР - Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники 4 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 253 1
Aeromax - Аэромакс 17 1
ЦПР - Цифровые платформенные решения 3 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 1
Amazon Inc - Amazon.com 2829 1
Alibaba Group 372 1
Yandex - Яндекс 6139 1
Apple Inc 11211 1
VK - Mail.ru Group 3244 1
Biocad - Биокад 53 1
Ростех - Автоматика Концерн 1465 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 2 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 2
Tholons 3 2
Хирана+ 5 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 1
Гранит 49 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 23 1
Россети Ленэнерго 68 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 206 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус 2 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 15 1
Композит 84 1
Фотоэксперт 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1705 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства 19 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 5 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 30 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 168 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 152 1
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 123 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 317 1
Совкомбанк ПАО 206 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 287 1
ПСБ - Промсвязьбанк 759 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 314 1
Интеррос - Росбанк АКБ 551 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 833 1
Альфа-Банк 1550 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 401 1
Открытие ФК - Банк Открытие 448 1
Почта России ПАО 1939 1
eBay Inc 1571 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 163 95
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 66 54
Правительство Москвы 1871 49
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 272 46
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 103 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 20
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 381 10
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 7 7
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 8 6
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 65 6
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 229 5
МИК - Московский инновационный кластер 113 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 4
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 16 2
Судебная власть - Judicial power 538 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 3 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 28 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 22 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 2
Президент Российской Федерации 3373 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 2
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 15 1
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 2 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 139 1
Правительство Москвы - Городское агентство управления инвестициями 2 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 13 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 84 1
Правительство Москвы - ДНПиП - МФППиП - Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства 1 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 12 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 66 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 26 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 135 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 329 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 77 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 52 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 37
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 25
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 969 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 10
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 196 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 9
Age of Kings 3459 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 122 3
Microsoft Windows BitLocker 64 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Помощь при переезде в рамках программы реновации 5 3
Apple - App Store 2703 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 401 2
Google Play - Google Store - Android Market 2599 2
Яндекс.Навигатор 503 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 25 2
Правительство Москвы - Вывоз ненужных вещей 14 2
Реестр добросовестных экспортеров 1 1
FreePik 263 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 61 1
Adobe Business Catalyst - Adobe SiteCatalyst 4 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 55 1
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Google Android APP - Advanced Protection Program 601 1
Microsoft Windows 2000 940 1
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ВТБ Бизнес 27 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 1
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