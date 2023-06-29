Ефимов Владимир

Владимир Ефимов: объемы производства резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросли в 3,5 раза на 17,3 млрд руб., что почти в 3,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2022 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «В связи с повышением спроса на оригинальные и импортозамещающие товары резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» за первые три месяца 2023 г. нарастили выпуск вы

Владимир Ефимов: в I квартале выручка компаний ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в три раза ,7 млрд руб., что более чем в три раза превышает показатель за аналогичный период 2022 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» имеют около 90 компаний. В I квартале 2023 г. они реализовали высокотехнологичную продукцию на 18,7 млрд руб. В 2022 г. за аналогичный

Владимир Ефимов: на «Портале поставщиков» провели более 600 тыс. закупок в 2022 году регионов страны. За 2022 г. на ресурсе было проведено 609,2 тыс. закупок на 94 млрд руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «“Портал поставщиков” остается востребованным ресурсом для проведения оперативных закупок: в 2022 г. на нем проведено 609,2 тыс. закупок, что на 25 тыс. больше, чем в 2021 г. В

Владимир Ефимов: объем закупок на «Портале поставщиков» за 2022 г. составил почти 94 млрд руб. рсе закупок малого объема составил 93,9 млрд руб. и превысил показатели 2021 г. на 11,5%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «В 2022 г. объем закупок на “Портале поставщиков” составил почти 94 млрд руб., что на 11,5% превышает показатели 2021 г. и на 53% – 2020 г. Тогда объем составил 84,2 и 61,1 млр