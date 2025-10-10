Разделы

Орешкин Михаил


УПОМИНАНИЯ


10.10.2025 Игру Doom запустили в российском офисном пакете «Р7 офис» 1
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
12.04.2017 14 хакеров украли у российских банков больше миллиарда 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Орешкин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10223 1
Yandex - Яндекс 8214 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3295 1
VK - Mail.ru Group 3515 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5201 1
Lurk - Хакерская группировка 19 1
Google LLC 12146 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7971 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 987 1
РЖД - Российские железные дороги 1983 1
Почта России ПАО 2224 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 426 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 60 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 351 1
ПСБ - Промсвязьбанк 891 1
Гарант-Инвест ФПК 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12652 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3084 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6215 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2792 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2119 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4735 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3208 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3318 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3419 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 819 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 333 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2674 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 654 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 253 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 78 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 311 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55943 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7682 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2250 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3237 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5732 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71570 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30869 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1196 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6887 1
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 21 1
Ковнир Евгений 75 1
Белозеров Олег 29 1
Акимов Максим 189 1
Осеевский Михаил 330 1
Мишустин Михаил 716 1
Шадаев Максут 1113 1
Греф Герман 458 1
Собянин Сергей 448 1
Добродеев Борис 97 1
Белоусов Андрей 144 1
Чемезов Сергей 145 1
Песков Дмитрий 111 1
Силуанов Антон 68 1
Дмитриев Кирилл 115 1
Борисов Юрий 121 1
Ефимов Владимир 144 1
Дворкович Аркадий 211 1
Бунина Елена 35 1
Лихачев Алексей 44 1
Шувалов Игорь 85 1
Шохин Александр 34 1
Иванов Андрей 58 1
Вексельберг Виктор 154 1
Ливинский Павел 10 1
Мантуров Денис 119 1
Егоров Даниил 23 1
Фальков Валерий 17 1
Григоренко Дмитрий 169 1
Сергеев Александр 31 1
Решетников Михаил 1 1
Медведев Дмитрий 1661 1
Воробьев Михаил 52 1
Козловский Константин 4 1
Миловидов Николай 2 1
Лысенко Юрий 33 1
Екименко Антон 1 1
Крылов Иван 9 1
Воробьев Евгений 4 1
Хаджибекян Никита 1 1
Гринев Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154404 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45227 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4219 1
Украина 7757 1
Россия - УФО - Свердловская область 1687 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 499 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2980 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4193 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31352 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50625 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54291 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6276 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7201 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1796 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3659 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2107 1
РАН - Российская академия наук 1982 1
