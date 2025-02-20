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Ammyy Admin Система удалённого доступа и администрирования



20.02.2025 «Столото» и F6 заблокировали более 10,5 тыс. мошеннических ресурсов в 2024 году 1
05.08.2024 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали почти 3,5 тыс. мошеннических ресурсов в первом полугодии 2024 года 1
08.02.2024 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали почти 10 тыс. мошеннических ресурсов в 2023 г. 1
01.08.2023 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали более 7 тыс. мошеннических ресурсов за первое полугодие 2023 года 1
10.02.2023 Positive Technologies: в 93% исследованных компаний выявлена подозрительная сетевая активность 1
26.01.2023 «Столото» и Group-IB заблокировали более 38 тысяч мошеннических ресурсов в 2022 году 1
11.11.2022 Новый продукт «1С-Рарус: Торговый комплекс редакция 3» 1
02.08.2022 «Столото» и Group-IB заблокировали более 18 тысяч мошеннических ресурсов за первое полугодие 2022 года 1
29.03.2022 «Столото» и Group-IB заблокировали более 23 тысяч мошеннических ресурсов в 2021 году 1
10.02.2020 Positive Technologies: сети 97% компаний содержат следы возможной компрометации 1
03.08.2018 Хакер украл миллионы с личных счетов вождей ЛДПР 1
16.07.2018 Дайджест InfoWatch: как теряли информацию во время Кубка Мира 1
12.07.2018 Eset предупреждает о компрометации сайта Ammyy Admin 1
24.05.2018 В России арестован хакер, ежедневно воровавший по полмиллиона 1
12.04.2017 14 хакеров украли у российских банков больше миллиарда 1
08.02.2017 Пойманы хакеры, укравшие у российских банков более 1 млрд рублей 1
12.11.2015 Авторы Buhtrap освоили APT-атаки 1
22.12.2014 Более 50 российских банков стали жертвами хакерской банды 1
11.01.2013 Ammyy выбрала PayPro Global в качестве платформы для электронной коммерции 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Ammyy Admin и организации, системы, технологии, персоны:

TeamViewer 121 9
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 634 8
AnyDesk Software GmbH 33 6
Lurk - Хакерская группировка 19 5
S8 Capital - С8 Капитал 24 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4913 3
ESET - ESET Software 1134 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1204 2
Buhtrap - Хакерская группировка 19 2
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 2
Meta Platforms - Facebook 4444 1
InfoWatch - Инфовотч 1020 1
Fox-IT Holding B.V. 5 1
8265 1
1С-Рарус 887 1
Telegram Group 2022 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 47 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 3
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 58 3
Гарант-Инвест ФПК 5 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
PayPro Global 15 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5475 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2901 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 6
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 122 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3344 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4789 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 784 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 457 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 76 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5957 1
ЛДПР 105 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
Демократическая политическая партия США 116 1
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EFL - English Football League - Английская футбольная лига 22 1
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7445 11
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5056 11
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12706 9
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3090 8
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12808 8
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8503 7
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Оцифровка - Digitization 4570 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3767 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2201 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25507 2
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DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 562 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16197 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 528 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 599 2
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 35 8
AeroAdmin - программа удаленного доступа к компьютеру 8 4
F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - 26 3
Google Play - Google Store - Android Market 3304 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 272 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 319 2
Google Android 14060 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1007 1
Microsoft Office 3752 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1661 1
Microsoft Exchange 1718 1
Microsoft Office Word 777 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 393 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 252 1
Microsoft Windows 15722 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 944 1
Apple iPhone 6 4862 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4505 1
1С-Рарус Торговый комплекс 29 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 98 1
1С-Рарус WMS 1 1
Positive Technologies - PT Sandbox 74 1
OpenVPN 68 1
Тутон Екатерина 7 4
Козловский Константин 4 3
Бусаргин Андрей 26 3
Ерёмин Александр 9 2
Гончаров Станислав 16 2
Авезова Яна 16 1
Жириновский Владимир 27 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 45 1
Лебедев Игорь 8 1
Деньгин Вадим 16 1
Sampaoli Jorge - Сампаоли Хорхе 1 1
Воробьев Михаил 51 1
Орешкин Михаил 2 1
Миловидов Николай 2 1
Лысенко Юрий 33 1
Екименко Антон 1 1
Крылов Иван 5 1
Воробьев Евгений 4 1
Чунижеков Федор 8 1
Хаджибекян Никита 1 1
Салах Мохаммед 1 1
Гринев Денис 1 1
Гринь Виктор 8 1
Мазуренко Артем 1 1
Чистов Сергей 1 1
Махничев Сергей 1 1
Родин Олег 1 1
Хныков Олег 4 1
Southgate Gareth - Саутгейт Гарет 2 1
Тестов Антон 1 1
Усатов Максим 1 1
Волк Ирина 18 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 468 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52220 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3968 2
Украина 7627 2
Россия - УФО - Свердловская область 1510 2
Израиль 2738 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 754 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 522 1
Россия - УФО - Челябинская область 1223 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 857 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 408 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 509 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1891 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 973 1
Fortune Global 500 286 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 2
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