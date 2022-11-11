Новый продукт «1С-Рарус: Торговый комплекс редакция 3»
Новый продукт «1С-Рарус:Торговый комплекс редакция 3» добавлен в прайс-лист «1С-Рарус» и доступен к продаже. Решение предназначено для предприятий, занимающихся торговлей продовольственными товарами. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».
Отраслевое решение «1С-Рарус:Торговый комплекс редакция 3» предназначено для автоматизации оперативного учета предприятий, занимающихся розничной и оптовой торговлей продовольственными товарами.
«1С-Рарус:Торговый комплекс редакция 3» является приемником решения «1С-Рарус: Торговый комплекс. Продовольственные товары. Редакция 8», функционал которого значительно расширен:
Новые возможности планирования и управления ассортиментом (в том числе по форматам), ведения графиков заказов. Развитие функционала согласование цен с поставщиками, в том числе по группам поставок. Дополненный функционал по розничному ценообразованию, включая установку и согласование цен с учетом рекомендуемых наценок и цен конкурентов. Ценообразование в распределенной сети. Возможность работы в единой базе данных с разграничением доступа к данным. Новый уровень работы с правами и доступами пользователей. Специализированные аналитические инструменты. Управление лояльностью покупателя. Подсистема расчета вознаграждений поставщикам. Прямой обмен с оборудованием и POS-системами, весами с печатью этикеток. Интеграция c программными продуктами «1С:Бухгалтерия» и «1С-Рарус:WMS».
«1С-Рарус:Торговый комплекс редакция 3» также имеет расширенный функционал по сервисам маркировки товаров: поддерживает обмен с ФГИС «Меркурий», ЕГАИС, национальной системой маркировки товаров «Честный знак».
Решение позволяет оформлять заказы поставщикам, имеет автоматизированный контроль сроков годности продуктов.
Чтобы узнать стоимость перехода с предыдущей версии решения, обращайтесь к специалистам «1С-Рарус».
Технологическое сопровождение продукта включает два варианта:
1. Стандарт (12 месяцев) — 80 тыс. руб. Скачивание обновлений с ресурса: доступ для скачивания обновлений на сайте поддержке пользователей программных продуктов «1С-Рарус». Консультации по эл. почте: услуги линии консультации по электронной почте со сроком реакции три рабочих дня. Объем консультаций в месяц: не более одного часа.
2. Проф (12 месяцев) — 120 тыс. руб. Скачивание обновлений с ресурса: доступ для скачивания обновлений на сайте поддержке пользователей программных продуктов «1С-Рарус». Консультации по эл. почте. Консультации по телефону. Удаленное подключение для решения проблем: услуги линии консультации при помощи программ удаленного подключения (Ammyy Admin, Any Desk) для решения вопрос пользователя на его компьютере. Объем консультаций в месяц: не более четырех часов.
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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.
За 28 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.