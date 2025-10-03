Разделы

1С-Рарус Торговый комплекс


УПОМИНАНИЯ


03.10.2025 «1С-Рарус: Торговый комплекс» интегрирован с прайс-чекерами Mertech 1
23.07.2024 «1С-Рарус» занял пятое место в рейтинге CNews по цифровизации ритейла 1
11.11.2022 Новый продукт «1С-Рарус: Торговый комплекс редакция 3» 3
09.08.2022 «1С-Рарус» вошла в десятку крупнейших поставщиков ИТ для ритейла по версии CNews 1
05.02.2021 Вячеслав Бельчиков -

Технологии самообслуживания в ритейле нужны не для сокращения издержек

 1
17.05.2016 «1С-Рарус» внедрил собственную разработку в Шарангском районном потребительском обществе 1
06.11.2015 Городецкое районное потребительское общество развивает бизнес с помощью «1С-Рарус» 1
09.07.2015 10 магазинов Spar в Калининградской области работают под управлением решения «1С-Раруса» 1
26.08.2013 Развитие сети «Градус» обеспечивает система от «1С-Раруса» 1
02.08.2013 «1С-Рарус» реавтоматизировал сеть оптовых магазинов ТД «Гольдштейн» 1
15.04.2013 «1С-Рарус» стал поставщиком ПО для автоматизации кооперативных магазинов под эгидой Центросоюза России 1
20.04.2011 «Росинформтехнологии» автоматизировала бизнес-процессы ТД «Выбор» 1
14.02.2011 Сеть магазинов «Гармония вкуса» и «Гармония чистоты» управляет ассортиментом товаров с помощью «1С:Предприятия 8» 2
24.08.2010 Два магазина сети «Андреевский ГастрономЪ» автоматизированы на базе «1С:Предприятия 8» 1
16.10.2009 Сеть универсамов «Звездный» автоматизирована на базе решения «1С-Рарус» 1
24.09.2009 «1С-Рарус» автоматизировал супермаркет «Корзина» на базе «1С:Предприятия 8» 1
18.08.2009 «1С-Рарус» автоматизировала сеть супермаркетов «Андреевский» 1
28.07.2009 «1С-Рарус» автоматизировал «Систему ТЗС» на базе «1С:Предприятия 8» 2
20.04.2009 Сеть магазинов «Фирма Анолес» работает на базе решения «1С-Рарус» 1
24.03.2009 «Корпорация Авеста» автоматизирует сеть продовольственных супермаркетов на базе решения «1С-Рарус» 1
15.07.2008 «1С-Рарус» автоматизирует украинскую сеть супермаркетов «Большая Ложка» 1
28.05.2008 «1С-Рарус» автоматизирует калининградскую торговую сеть «Копилка» 1
28.12.2007 «1С-Рарус» автоматизировал семь новых гипермаркетов «Вестер» 2
13.11.2007 «1С-Рарус» автоматизировал новый гипермаркет «Вестер Гипер» в Казани 1
16.04.2007 «1C-Рарус» автоматизировал гипермаркет «Бомба» 1
28.12.2006 Московские универсамы "Вестер" автоматизируют на базе "1С:Предприятие 8" 1
18.12.2006 Гипермаркет ГК "Вестер" в Ульяновске автоматизируется на базе "1С:Предприятие 8" 1
17.10.2006 "Вестер" автоматизируют торговую сеть 1
09.10.2006 "Вестер-Гипер" расширяет единую информационную систему 1
14.09.2006 "1С-Рарус" автоматизировала супермаркет в ТЦ "Маяк" 1

Публикаций - 30, упоминаний - 35

1С-Рарус Торговый комплекс и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Рарус 923 27
8774 26
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 158 1
Manzana Group - Манзана 25 1
Софтмак ЦКТ - Центр компьютерных технологий 5 1
Медиа-Сервис 12 1
Mettler Toledo - Меттлер-Толедо Восток 19 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 75 2
Лента - Сеть розничной торговли 2231 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 317 1
Гольдштейн ТД 2 1
Смайли ТК - Андреевский ГастрономЪ 1 1
Нижегородского областного союза потребительских обществ - Нижегородский облпотребсоюз 1 1
Фирма Анолес 1 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 94 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5159 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1972 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 246 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4611 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33190 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12176 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11157 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5523 8
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2416 5
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 798 5
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 227 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 859 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13270 2
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 196 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22201 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12780 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1891 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10927 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2169 2
Пропускная способность - Bandwidth 1812 2
Маршрутизация - Routing 540 2
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 401 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Умные весы - Smart Scales - устройство автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты 88 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 439 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1931 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8389 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5129 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1594 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11738 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12117 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25619 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13146 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14255 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5048 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 571 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1394 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7870 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11996 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1092 1
Маркировка - Marking 1185 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3888 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2389 15
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 978 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3405 3
1С:Розница 105 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 462 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 631 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 244 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 94 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 416 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 223 1
CSI Set Mark Centrum - Set Mark Alco 9 1
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 21 1
Штрих-М ФР - Штрих-MiniPOS 19 1
Штрих-М MASS 1 1
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf Beetle/iScan Easy 27 1
1С-Рарус WMS 1 1
Бельчиков Вячеслав 3 2
Горьков Сергей 22 1
Попов Максим 24 1
Даниленко Зоя 1 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Заржецкий Александр 37 1
Горюнов Алексей 2 1
Пичугин Сергей 2 1
Полюх Андрей 1 1
Казачков Дмитрий 7 1
Баландин Алексей 1 1
Теплова Алевтина 1 1
Лясс Светлана 1 1
Арифуллин Роман 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 14
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1544 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14391 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2056 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1370 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4205 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 765 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3305 2
Казахстан - Республика 5745 2
Европа 24540 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 1
Украина 7741 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 644 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 505 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 171 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 972 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 432 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 175 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 339 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 289 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 347 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 165 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол 80 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3204 1
Польша - Республика 1996 1
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 80 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 83 1
Украина - Тернопольская область - Тернополь 20 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25499 23
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5249 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6126 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5174 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14770 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6241 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5798 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1221 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 972 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1022 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2144 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 542 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4845 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1689 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1138 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4684 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 202 1
Реестр обязательных требований 89 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6261 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
