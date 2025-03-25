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Mertech Мертех
MERTECH - производитель торговой и банковской техники в России.
|25.03.2025
|SafeMobile теперь управляет терминалами сбора данных Mertech 1
|25.07.2024
|Продукт для печати этикеток компании InterID зарегистрировано в реестре российского ПО 1
|19.06.2023
|Сканеры штрих-кода Mertech совместимы с ОС Astra Linux 1
Mertech и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 1
|Тютюнник Илья 1 1
|Жилин Евгений 3 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
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