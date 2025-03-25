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Mertech Мертех

MERTECH  - производитель торговой и банковской техники в России. 


25.03.2025 SafeMobile теперь управляет терминалами сбора данных Mertech 1
25.07.2024 Продукт для печати этикеток компании InterID зарегистрировано в реестре российского ПО 1
19.06.2023 Сканеры штрих-кода Mertech совместимы с ОС Astra Linux 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Mertech и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 237 1
Inter iD - Интер АйДи - Системный интегратор 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1966 1
Honeywell 284 1
Godex 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 313 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 240 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 250 1
Zebra Technologies 145 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31227 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6828 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4451 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 476 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1929 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 607 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2421 1
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12291 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 505 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16249 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14506 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10401 1
Оцифровка - Digitization 4613 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1102 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1432 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6197 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25662 1
Программный стек 217 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5795 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11539 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5492 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3451 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11742 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1967 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 1
НИИ СОКБ - SafeMobile UEM 11 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 278 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 251 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 285 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 353 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 267 1
Mertech MovFast ТСД 2 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 397 1
Microsoft Office 3773 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 540 1
Linux OS 10089 1
Xiamen Hanin Electric Technology - iDPRT 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 301 1
Т1 TSC business data security 23 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 1
Тютюнник Илья 1 1
Жилин Евгений 3 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24410 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5074 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8714 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 316 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7112 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13783 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2434 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14654 1
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