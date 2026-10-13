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Bixolon
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|13.10.2026
|OCS оснастила флагманский магазин «ВинЛаб» решениями для цифровизации торговли 1
|25.07.2024
|Продукт для печати этикеток компании InterID зарегистрировано в реестре российского ПО 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Bixolon и организации, системы, технологии, персоны:
|BSmart 1 1
|Inter iD - Интер АйДи - Системный интегратор 1 1
|Godex 9 1
|Mertech - Мертех 8 1
|Zebra Technologies 159 1
|Honeywell 312 1
|Inter iD - Union Label 1 1
|Xiamen Hanin Electric Technology - iDPRT 2 1
|Т1 TSC business data security 25 1
|Microsoft Office 4239 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.