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Bixolon

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.10.2026 OCS оснастила флагманский магазин «ВинЛаб» решениями для цифровизации торговли 1
25.07.2024 Продукт для печати этикеток компании InterID зарегистрировано в реестре российского ПО 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Bixolon и организации, системы, технологии, персоны:

BSmart 1 1
Inter iD - Интер АйДи - Системный интегратор 1 1
Godex 9 1
Mertech - Мертех 8 1
Zebra Technologies 159 1
Honeywell 312 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2413 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6259 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36851 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1208 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27023 1
Inter iD - Union Label 1 1
Xiamen Hanin Electric Technology - iDPRT 2 1
Т1 TSC business data security 25 1
Microsoft Office 4239 1
Россия - РФ - Российская федерация 168749 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27713 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12023 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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