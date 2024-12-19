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Т1 TSC business data security



19.12.2024 Компания «ВМПАвто» завершила эксперимент по внедрению маркировки моторных масел от «Первого Бита» 1
25.07.2024 Продукт для печати этикеток компании InterID зарегистрировано в реестре российского ПО 1
25.12.2023 Какое отечественное ПО поможет выполнить все требования по маркировке? 1
05.06.2023 Популярные процессоры AMD «зависают» от долгой работы. Производитель не намерен устранять проблему 1
15.04.2021 «Техносерв консалтинг» участвует в цифровой трансформации управления проблемными активами банка «Открытие» 1
29.06.2020 Что такое виртуализация XEN, особенности, сравнение с другими гипервизорами 1
07.04.2020 «Техносерв консалтинг» выпустила решение для защиты корпоративных данных 1
11.12.2019 «Техносерв консалтинг» представляет решение TSC Rocket SBL 1
04.12.2019 TSC Business monitoring включена в реестр отечественного ПО 1
26.12.2018 «МаксимаТелеком» довела до ума Wi-Fi в индийском метро 1
15.11.2018 «Техносерв консалтинг» автоматизировал работу с просроченной задолженностью в Росбанке 1
13.07.2017 «Техносерв Консалтинг» разработала сервис для автоматизации программ лояльности малого и среднего бизнеса 1
15.12.2014 TSC Auto ID представила новую серию настольных принтеров штрих-кодов TX200 1
28.03.2014 TSC выпустила новую серию промышленных принтеров MX240 1
11.07.2013 Александр Дмитриев назначен менеджером по развитию бизнеса TSC Auto ID 1
30.04.2013 Casper представила Android-приложение для управления принтерами этикеток TSC 1
14.02.2011 «Техносерв Консалтинг» выпустил новое решение — TSC ИСУ ТОРО 1
08.07.2008 «ВымпелКом» cоздает СП с вьетнамским GTEL 1
05.04.2005 Российские ПК вступают в борьбу с раком 1
05.04.2005 Российские ПК вступают в борьбу с раком 1
25.06.2002 Ericsson выиграла ряд крупных контрактов в Китае 1
22.01.2002 Microsoft "залатала" обновленную Pocket PC 2002 1
26.04.2000 DoCoMo и Telefonica предложат i-mode в Латинской Америке 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Т1 TSC business data security и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 7
Oracle Corporation 6688 3
Microsoft Corporation 24625 2
Oracle Siebel Systems 507 2
Broadcom - VMware 2359 1
Cisco Systems 5114 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Huawei 3933 1
Citrix Systems 812 1
Red Hat 1305 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
SAP SE 5277 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 1
HPE - Juniper Networks 426 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 111 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Google LLC 11775 1
China Mobile 407 1
China Mobile - Shandong Mobile 3 1
Ericsson Mobile Communications 13 1
Intel Corporation 12197 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
TSC - TechnoSatComm 1 1
Софт Мерит Лаборатория внедрений 3 1
Printronix 9 1
Godex 9 1
Mertech - Мертех 2 1
Inter iD - Интер АйДи - Системный интегратор 1 1
Scan city - Скан сити 8 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Treweren Consultants 2 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Газпром нефть 618 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Unsplash 764 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 7
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
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Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1416 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 2
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OVZ - OpenVZ - Виртуализация на уровне операционной системы 29 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 534 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1047 1
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 78 1
USB Type-A - USB-A 510 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 4
Linux OS 9937 2
Microsoft Windows 15657 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 107 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Citrix XenServer 94 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
Google Android 13994 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 312 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 288 1
AMD V 21 1
Т1 Консалтинг TSC Collection 2 1
Red Hat OpenShift 132 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
Аэрофлот Бонус 26 1
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 27 1
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Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
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AMD EPYC - Серия микропроцессоров 141 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 1
Т1 TSC Rocket SBL 1 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 712 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Xiamen Hanin Electric Technology - iDPRT 2 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Щукин Кирилл 3 3
Дмитриев Александр 34 1
Первухин Дмитрий 10 1
Гробушкина Виктория 2 1
Любимова Марина 3 1
Ульянов Сергей 2 1
Casper Sven - Каспер Свен 1 1
Сеньковский Евгений 2 1
Спирин Антон 61 1
Fernando Fidel 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Индия - Bharat 5446 1
Великобритания - Кембридж 261 1
Индия - Дели 145 1
Европа Восточная 3075 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
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Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Америка Латинская 1812 1
Китай - Гуандун 65 1
Япония 13282 1
Китай - Тайвань 3984 1
Америка - Американский регион 2160 1
Китай - Пекин - Beijing 1001 1
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Металлы - Серебро - Silver 756 1
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Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 9 1
Reddit 312 1
Tom’s Hardware 393 1
Juniper Research 522 1
Индекс потребительского доверия 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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