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Продукт для печати этикеток компании InterID зарегистрировано в реестре российского ПО

Компания Inter iD, российский интегратор систем автоматизации бизнеса на основе технологий автоматической идентификации и сбора данных, объявила о включении программного продукта для дизайна и печати этикеток Union Label в Единый реестр российского ПО. Реестровая запись №23289 от 15 июля 2024 г., раздел «Прикладное программное обеспечение».

Union Label обеспечивает набор функций для дизайна этикеток под требования заказчика в ритейле, на производстве, в сфере услуг. Union Label работает со всеми распространенными принтерами этикеток, присутствующими на российском рынке, включая Godex, Zebra, TSC, Bixolon, Honeywell, BSmart, Mertech, URSA и iDPRT. Кроме того, Union Labelп поддерживает кодирование RFID-меток, калибровку принтера при печати этикетки, функцию печати этикеток с переменными данными из Excel.

Включение в Единый реестр российского ПО дает возможность использовать Union Label без всяких ограничений на территории Российской Федерации любыми компаниями и организациями.

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