Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

EA Enterprise Architecture Enterprise Services Enterprise-решения Бизнес-приложение Business Application Информационные бизнес-системы Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


09.06.2025 Enterprise-версия Multidirectory включена в реестр отечественного ПО

Компания «Мультифактор», российский разработчик на ИТ- и ИБ-рынке, сообщает о том, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России включило Enterprise-версию решения Multidirectory в реестр отечественного ПО под № 28333. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор». Multidirectory — это российская служба каталогов с
10.04.2025 Вышла Enterprise-версия службы каталогов MultiDirectory

Компания «Мультифактор», российский разработчик программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке, сообщает о выпуске Enterprise-версии службы каталогов MultiDirectory с официальной поддержкой от вендора. Enterprise-версия имеет более расширенный функционал и гарантированное техническое сопровождение, а также предоставляет компаниям новые возможности для администрирования инфраструктуры любого м
07.04.2025 Skillaz усиливает экспертизу в Enterprise-сегменте: Анастасия Шарак назначена директором по консалтингу

Customer. В ее портфолио — трансформационные проекты в сфере HR и CRM, в том числе в компаниях, которые первыми в России начали переход к облачным технологиям. Skillaz Skillaz усиливает экспертизу в Enterprise-сегменте: Анастасия Шарак назначена директором по консалтингу «Управление людьми — это не затраты, а инвестиции в будущее компании. Чем сильнее команда, тем выше результат. Моя задач
03.03.2025 Запущена российская платформа опросов enterprise-уровня

ных продуктов ведущих международных компаний, таких как Qualtrics от SAP, SurveyMonkey Enterprise, и решений других зарубежных SaaS-сервисов в России фактически не осталось систем управления опросами enterprise-уровня. Отечественные платформы, например «Яндекс.Взгляд» и подобные, ориентированы на простые опросы, имеют невысокую производительность и не могут быть развернуты в контуре клиента
03.06.2024 «Газинформсервис»: атаки на бизнес-приложения поднимаются в топ целей для киберпреступников

Эксперты «Газинформсервиса» отмечают увеличение кибератак на бизнес-приложения. «Ежемесячно в таких приложениях обнаруживается примерно четверть новых, актуальных уязвимостей, среди которых инъекции, удаленное управление кодом, доступ к логинам и паролям
02.11.2023 Какая CRM-система нужна крупному бизнесу? Экспертный разбор для Enterprise-сегмента

адача руководителя — выстроить эффективные процессы, а CRM помогает управлять ими Если речь идет об Enterprise-сегменте, как правило, это лидеры индустрии с собственной эффективной стратегией п
16.10.2023 «Золотая середина» в кибербезопасности: рассматриваем оптимальные сочетания продуктов

латформы будет зависеть от размера компании и от того, какой объем трафика требуется анализировать. Enterprise-защитник: система реагирования KEDR Expert (Kaspersky EDR Expert) — система класса
25.04.2023 В России появился новый класс отечественного ПО

Средства обеспечения информационной безопасности», «Средства разработки программного обеспечения», «Прикладное программное обеспечение», «Промышленное программное обеспечение», «Средства управл
14.12.2022 Часть команды ушедшего из России Oracle усиливает продажи в enterprise-сегменте компании «Флант»

й ответственности нового коммерческого департамента будет продвижение технологий компании «Флант» в enterprise-сегменте, усиление и масштабирование бизнеса. Новая команда аккаунт-менеджеров, те
22.11.2022 В России появятся десятки новых классов отечественного ПО

ь существующий классификатор российского ПО для компьютеров и баз данных новым разделом «Отраслевое прикладное программное обеспечение», а также, по данным ТАСС, 20 новыми классами. Предложение
21.04.2022 Контроль доступа с ИИ от «Итриум» и VisionLabs поможет Enterprise-сегменту в проектах импортозамещения

асширять партнерскую экосистему, чтобы предоставлять клиентам наиболее инновационные и востребованные технологии, и нам особенно важно работать с лидерами рынка. Совместное решение с «Итриум» поможет Enterprise-сегменту реализовывать системы контроля доступа любого масштаба и сложности, используя при этом только российские разработки», — отметил Илья Романов, коммерческий директор VisionLab
18.10.2021 Владимир Елисеев, «Инфосистемы Джет»: Enterprise-сегмент начал жить по правилам интернет-компаний

са и мира технологий. С одной стороны, технологические инновации трансформируют бизнес-процессы. С другой, потребности бизнеса меняют подходы к разработке и выбору технологий. Последние несколько лет Enterprise-сегмент живет под влиянием трендов, пришедших к нам из крупных интернет-компаний, таких как Amazon. Это в первую очередь ускорение цикла разработки. Более 20 лет эти цифровые игроки

30.11.2017 IBS DataFort и SAP запускают хостинг бизнес-приложения для среднего и малого бизнеса

IBS DataFort и SAP объявили о запуске услуги DF Cloud ONE – хостинга бизнес-приложения SAP Business One Cloud для среднего и малого бизнеса на виртуальной платформе по доступной цене – от 4 тыс. руб. в месяц за пользователя.IBS DataFort предлагает хостинг для ко
26.05.2016 Стартовали продажи vGate 3.0 с расширенными возможностями работы в enterprise-инфраструктурах

записи можно ограничить доступ по типам объектов, предоставив его, например, только к виртуальным машинам или сетевым объектам, пояснили в компании. У продукта появился ряд новых функций для работы в enterprise-инфраструктурах. Например, реализована поддержка режима горячего резервирования и автопереключение сервера авторизации (High-Availability cluster). В случае потери работоспособности

31.03.2015 Teradata представила бизнес-приложения для анализа больших данных

CNews в Teradata, поводом для создания нового решения стали проблемы, с которыми сегодня сталкиваются организации в попытках извлечь ценную для бизнеса информацию из разнородных больших данных. Новые бизнес-приложения Teradata призваны помочь широкому кругу бизнес-пользователей решить вопросы, для которых эффективной методикой является именно анализ больших данных, например, привлечение и у
10.03.2015 Бизнес-ПО: взгляд Fujitsu

рые, в свою очередь, сами могут являться производителями ПО), часто есть собственные практики внедрения программных решений. Однако когда речь идет о том, на базе какого оборудования будет внедряться бизнес-ПО, т.е. аппаратная составляющая для приложений: как она работает, каким образом эксплуатируется – здесь в дело вступает Fujitsu, помимо «железа» мы предоставляем собственные разработки

04.12.2014 Microsoft Convergence 2014: Бизнес-приложения берут курс на облако

ко. Но наш подход к облаку более полный, нежели тот, что исповедуют все остальные участники рынка. Мы рассматриваем как публичные, так и частные облака. Наши заказчики имеют возможность разворачивать бизнес-приложения так, как им удобно. CNews: Многие считают важнейшим преимуществом Microsoft перед ее основными конкурентами на рынке бизнес-приложений наличие у нее собственной платформы. Нас
20.08.2014 Parallels Desktop 10 для Mac позволяет запускать приложения Windows на 50% быстрее

Компания Parallels выпустила новую версию решения для запуска приложений Windows на компьютерах Mac без перезагрузки — Parallels Desktop 10 для Mac и его новую корпоративную редакцию — Enterprise Edition. В десятой версии, помимо поддержки последних операционных систем, выпущенных Apple (включая OS X Yosemite), разработчики оптимизировали такие важные для пользователей показа
25.03.2013 Александр Черемушкин -
Все прикладное ПО или написано с нуля, или доработано силами ИТ-отдела

Вы используете “коробочные” решения или предпочитаете собственные разработки? Александр Черемушкин: Наверно, только правовая система и видеонаблюдение у нас используются без доработок. Все остальное прикладное ПО или написано с нуля, или доработано, связано между собой силами ИТ-отдела. Почему? Чтобы процессы работали, их нужно каждый день анализировать, улучшать. Наверно, интеграторам эко
30.01.2013 «Логика ECM. Штамп» поможет встроить функции ЭЦП и шифрования в прикладное ПО

поминалось выше, основная задача этого продукта — предоставить удобный инструмент для встраивания в прикладное ПО функций электронной подписи и шифрования. «Логика ECM. Штамп» взаимодействует с
21.06.2012 Инструменты Enterprise Architecture: что пригодно для России?

и, что привело к ослаблению части, связанной с бизнес-архитектурой. Два других инструмента вообще не представлены в нашей стране – это инструментарий MEGA и Troux, которые являются лидерами в области Enterprise Architecture по Gartner. Также не видно активного продвижения в России инструментария по управлению архитектурой предприятия от компании OpenText (Metastorm). Цены и выбор Если анали
20.02.2012 Oracle представила новые мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne

Корпорация Oracle анонсировала мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Новые решения включают Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Requisition Self Service Approval, Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Pu
03.02.2012 В «Росэксимбанке» завершено внедрение бизнес-приложения «RS-DataHouse:Главная книга»

а РФ и входит в Группу «Внешэкономбанка», осуществляя финансирование и кредитование, выступая гарантом российского экспорта, а также экспортоориентированных и импортозамещающих производств. Внедрение бизнес-приложения «RS-DataHouse: Главная книга» завершилось точно в срок, что было обусловлено слаженной работой команды, а также высокой квалификацией всех участников процесса как со стороны б
07.04.2011 В Oberon назначен директор Департамента бизнес-приложений

Российский системный интегратор Oberon сообщил о назначении Антона Харитонова на должность директора Департамента бизнес-приложений. Исторически департамент является одним из важнейших направлений бизнеса компании. Специалисты этого департамента впервые в России разработали интеграционное реше
16.03.2011 Adobe выпустила Enterprise Edition пакета Adobe Digital Publishing Suite

Компания Adobe Systems выпустила версию Enterprise Edition пакета Adobe Digital Publishing Suite — готового к эксплуатации набора размещаемых программных сервисов и технологий визуализации для создания, распространения, монетизации и
26.06.2008 IDS Scheer получила место в «магическом квадранте» инструментов Enterprise Architecture

IDS Scheer сообщила, что Gartner Research в своем новом исследовании «Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools» поместила IDS Scheer и ее продукт ARIS Platform в лидерскую часть «магического квадранта». В Magic Quadrant позиции вендоров этого сектора рынка определяются их в
06.02.2008 Роман Плющенков: Российские бизнес-приложения лишились козырей

ванный специалист по ERP стоит дорого в силу специфических требований к уровню системности и широте его знаний, в первую очередь, и лишь во вторую – из-за владения конкретной платформой. CNews: Какие бизнес-приложения на сегодняшний день наиболее востребованы у заказчиков? Роман Плющенков: Среди российских компаний все больше распространяется тенденция выхода на внутренний и международный ф
01.02.2008 HyperOffice выпустил бизнес-приложения для iPhone

к бы будете синхронизировать календарь, контакты, документы и задачи, помимо электронной почты, если у вас нет Exchange? HyperOffice решает эти задачи". Кстати, компания IBM также планирует выпустить корпоративное ПО для iPhone. О том, когда его можно будеть увидеть, пока не известно.
14.06.2007 Forrester: решение ARIS - лидер рынка Enterprise Architecture

Компания IDS Scheer объявила о том, что аналитическое агентство Forrester в отчете «Forrester Wave: Enterprise Architecture Tools: Q2 2007» называет IDS Scheer одним из лидеров на рынке инструментальных средств моделирования архитектуры предприятия. В своем отчете Forrester отмечает, что комп
14.03.2007 ЦВ «Протек» внедрил Citrix Presentation Server v4.0 Enterprise Edition

Системный интегратор Softline Consulting Services объявил о завершении работ по установке и настройке системы инфраструктуры доступа на базе программного продукта Citrix Presentation Server v4.0 Enterprise Edition в информационной среде компании ЦВ «Протек». Длительность проекта внедрения, в результате которого на новую схему работы были переведены порядка 200 сотрудников, а также была
11.06.2004 Поглощение PeopleSoft: суд не может определить рынок бизнес-ПО

л о намерении купить PeopleSoft, и старшему вице-президенту компании BearingPoint Перри Китингу (Perry Keating) - не смогли прояснить ситуацию. Центральный вопрос заключался в том, что может ли рынок бизнес-ПО формироваться как мелкими, так и крупными вендорами одновременно. Oracle настаивает на более широком понимании рынка, которое подразумевает отсутствие принципиальных различий между та
04.12.2003 ABBYY выпускает распределенное решение Form Reader 6.0

Компания ABBYY объявила о выходе новой версии системы потокового ввода форм ABBYY FormReader 6.0 Enterprise Edition. Распределенное решение Enterprise Edition, как и десктоп-версия ABBYY FormReader, предназначено для обработки различных типов форм – анкет, бланков, заявок от клиенто
22.10.2003 Управление интернет-ресурсами: больше чем CMS

Больше чем CMS Система RBC Contents Enterprise Edition предназначена для создания и сопровождения произвольного количества интернет-ресурсов, ограниченного только аппаратными возможностями. Система позволяет оперативно готовить и
17.02.2003 Cisco представил новые решения для IP-коммуникаций

Компания Cisco Systems объявила два новых усовершенствованных решения для IP-коммуникаций: Cisco Internet Protocol Contact Center (IPCC) Enterprise Edition 5.0 и Cisco Intelligent Contact Manager (ICM) Enterprise Edition 5.0. Новые решения для контактных центров представляют собой интеллектуальные программные средства мар
16.10.2001 VDEL представила на российском рынке ACCPAC Advantage Series 5.0 Enterprise Edition

Сегодня компании VDEL и ACCPAC International объявили о выходе на рынок новой версии System Manager 5.0 для ACCPAC Advantage Series 5.0 Enterprise Edition. Новая версия решения для управленческого учета класса ERP/MRP II была специально создана для поддержки работы удаленных офисов и обслуживания через интернет. Для работы с пр
31.03.2000 Sybase лицензировала Java 2 Platform, Enterprise Edition

Компания Sybase лицензировала у Sun Microsystems технологию Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE), с целью ее интеграции в свои системы: Enterprise Application Server (EAServer), Adaptive Server Enterprise (ASE) и Enterprise Portal. Данное соглашение позволит обесп
10.12.1999 Fujitsu-Siemens сообщает о поддержке Java 2 Enterprise Edition на мейнфреймах BS2000

На конференции Java Business в Нью-Йорке, компания Fujitsu Siemens Computers анонсировала поддержку платформы Java 2, Enterprise Edition (J2EE) от Sun Microsystems на своих мейнфреймах серии BS2000. Полная линия продуктов J2EE для BS2000, ориентированная на поддержку систем электронной коммерции, будет доступн
25.10.1999 Cisco и Microsoft собираются совместно распространять свои бизнес-приложения

Две компании планируют совместное распространение бизнес-приложений своим клиентами - это означает то, что ASP-провайдеры могут по желанию клиента ставить бизнес-приложения на компьютеры с ПО Microsoft или распространять их по сетям на основе инфраструктуры Cisco. Инициатива ориентирована на средний и малый бизнес. Конкретизируя сказанное, сделка

Публикаций - 2157, упоминаний - 2281

EA и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25236 339
Oracle Corporation 6867 311
SAP SE 5426 206
IBM - International Business Machines Corp 9551 183
8983 165
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 102
Softline - Софтлайн 3261 96
Broadcom - VMware 2490 93
Cisco Systems 5222 86
Google LLC 12255 85
HP Inc. 5761 82
Intel Corporation 12541 72
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 71
Крок - Croc 1814 65
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 57
Ростелеком 10306 57
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 55
Dell EMC 5092 53
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 51
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 49
Apple Inc 12628 47
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 44
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 43
Red Hat 1344 42
Yandex - Яндекс 8434 42
Amazon Inc - Amazon.com 3132 41
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 38
Orion soft - Орион софт - 205 37
VK - Mail.ru Group 3532 35
Корус Консалтинг ГК 1334 33
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 33
Oracle Siebel Systems 515 33
АйТи 1439 31
Softline - Sl Soft - Сл Софт 305 30
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 678 29
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 29
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 29
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 490 28
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 300 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 91
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 49
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 44
РЖД - Российские железные дороги 2001 30
Газпром ПАО 1416 28
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 27
Альфа-Банк 1868 26
Почта России ПАО 2245 24
Лента - Сеть розничной торговли 2267 21
ГПБ - Газпромбанк 1174 21
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 21
Газпром нефть 670 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 20
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 18
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 16
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 16
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 16
МКБ - Московский кредитный банк 618 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 14
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 13
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 13
GFG - Lamoda - Купишуз 194 13
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 11
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 11
ПСБ - Промсвязьбанк 901 10
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 10
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 10
ВТБ - ВТБ24 668 10
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 177 10
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 10
Microsoft - LinkedIn 684 9
РусГидро ПАО - ГидроОГК 347 9
ВТБ - Почта Банк 503 9
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 155
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 137
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 56
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 47
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 44
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 42
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 41
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 38
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 36
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 34
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 34
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 25
Федеральное казначейство России 1879 24
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 24
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 23
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 12
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 11
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 8
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 7
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 7
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 7
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 7
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 11 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 23
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 10
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 7
Apache Software Foundation - ASF 221 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 6
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 48 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 4
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 3
Linux Foundation 189 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 13 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
Eclipse Foundation 25 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 70 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 2
Русский Щит - ассоциация 39 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 70 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
OpenCores 4 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
ГосИнформСистемы 155 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 1236
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 649
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 640
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 620
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 605
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 531
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 499
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 409
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 402
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 388
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 378
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 345
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 328
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 317
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 314
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 290
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 285
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 269
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 259
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 253
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 245
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 223
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 199
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 192
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 182
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 177
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 176
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 171
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 170
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 164
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 155
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 152
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 149
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 149
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 147
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1599 146
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 138
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3056 137
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 133
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 132
Linux OS 10896 213
Microsoft Windows 16327 198
Oracle Java - язык программирования 3328 90
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 77
Microsoft Office 3952 75
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 73
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1122 73
Google Android 14679 69
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 67
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 62
Microsoft Windows 2000 8662 62
Apple iOS 8242 58
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 55
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 50
Intel x86 - архитектура процессора 1982 48
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 48
Microsoft Azure 1460 48
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 47
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 47
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 45
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 44
Новые облачные технологии - МойОфис 891 40
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 39
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 39
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 38
Oracle PeopleSoft 418 38
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 36
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 35
Microsoft Dynamics 1186 33
Apple iPad 3936 32
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 490 32
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 189 31
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 571 30
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 29
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1008 29
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 27
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 27
Microsoft Office 365 981 27
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 27
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 25
Ачкасов Евгений 44 34
Шадаев Максут 1146 19
Востриков Юрий 80 18
Борняков Илья 43 15
Березин Максим 131 15
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 14
Рустамов Рустам 513 12
Глазков Александр 148 12
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 11
Смирнов Алексей 253 11
Макаров Станислав 117 11
Аксенов Константин 45 11
Гоц Станислав 12 10
Краснов Александр 88 10
Тульчинский Станислав 85 9
Нартов Максим 27 9
Демидов Михаил 133 9
Игнатов Сергей 71 9
Галкин Николай 121 9
Панченко Иван 172 9
Гонтарев Павел 113 9
Порошин Тимур 30 8
Гавриленко Александр 40 8
Натрусов Артем 312 8
Путин Владимир 3349 8
Коптелов Андрей 116 8
Карпов Сергей 46 8
Уткин Владислав 39 8
Бурченко Евгений 32 7
Чаркин Евгений 314 7
Урусов Виктор 149 7
Врацкий Андрей 165 7
Булгаков Кирилл 131 7
Комиссаров Дмитрий 238 7
Курьянов Сергей 162 7
Трандин Сергей 104 7
Осорин Максим 16 7
Володкович Вячеслав 103 7
Михалев Евгений 96 7
Леонов Алексей 96 7
Россия - РФ - Российская федерация 156831 1455
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 261
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 221
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 195
Европа 24634 151
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 94
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 86
Германия - Федеративная Республика 12936 78
Казахстан - Республика 5792 51
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 49
Беларусь - Белоруссия 6023 42
Украина 7793 41
Европа Восточная 3121 39
Азия - Азиатский регион 5748 36
Япония 13547 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 34
Франция - Французская Республика 7975 33
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 33
Россия - СФО - Новосибирск 4650 32
Ближний Восток 3030 29
Индия - Bharat 5697 28
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 27
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 25
Африка - Африканский регион 3570 24
Бразилия - Федеративная Республика 2450 22
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 18
Европа Западная 1492 18
Америка - Американский регион 2188 17
Израиль 2784 17
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 17
Америка Латинская 1880 15
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 14
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 14
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 14
Швеция - Королевство 3715 14
Канада 4985 14
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 14
Финляндия - Финляндская Республика 3658 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 581
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 504
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 382
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 318
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 278
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 269
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 203
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 197
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 176
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 165
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 160
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 154
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 152
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 120
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 100
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 98
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 97
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 92
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 91
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 89
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 89
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 89
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 86
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 76
Аудит - аудиторский услуги 3111 74
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 66
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 66
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 63
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 62
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 62
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 61
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 61
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 61
Энергетика - Energy - Energetically 5524 60
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 58
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 58
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 55
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 54
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 54
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 52
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 28
TAdviser - Центр выбора технологий 425 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 12
Открытые системы ИД 176 10
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 9
Forbes - Форбс 910 8
Bloomberg 1417 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 6
The Register - The Register Hardware 1696 5
Ведомости 1233 5
Fortune 210 5
Computer Weekly 376 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 4
Wikipedia - Википедия 585 4
Мобильные системы 117 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 3
PC Magazine - PCMag 93 3
Silicon 490 3
Independent 111 3
CNews - ZOOM.CNews 1854 3
Silicon.com 364 3
NewsFactor 127 3
NYT - The New York Times 1086 2
ZDnet 662 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 2
N+1 - Издание 181 2
23ABC News 173 2
CNews TV 747 2
Vnunet 224 2
NE Asia Online 313 2
InfoWorld 55 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 2
РБК ТВ - телеканал 82 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 134
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 133
Gartner - Гартнер 3608 131
IDC - International Data Corporation 4943 94
Forrester Research 828 32
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 22
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 20
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 15
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 13
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 9
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 9
Fortune Global 500 287 9
Juniper Research 551 8
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 18 6
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 6
CNews SaaS рейтинг 27 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 4
Forrester Wave 45 4
Fortune Global 100 142 4
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 4
CNews Рынок ИТ-услуг 170 4
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 4
Российский рынок ERP 20 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 80 3
Frost & Sullivan 203 3
CNews Инновация года - награда 133 3
IDC Russia - IDC Россия 183 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 3
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 2
Gartner - Giga Information Group 32 2
Fortune Business Insights 23 2
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 2
BCG - Boston Consulting Group 111 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 2
Microsoft Research 140 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 68 2
Analysys Mason - Mason Communications 27 2
Strategy Analytics 284 2
Grand View Research 22 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 18
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 10
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 9
РАН - Российская академия наук 2014 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 7
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 3
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 3
ВоГУ - Вологодский государственный университет - ВоГТУ - Вологодский государственный технический университет - ВГПУ - Вологодский государственный педагогический университет 17 2
Базальт СПО - Альт академия 31 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 100 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 2
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 2
VK Skillbox - Скилбокс 128 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 2
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 47 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 43
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 38
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 36
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 33
CNews AWARDS - награда 549 13
День молодёжи - 27 июня 998 8
CNews FORUM Кейсы 280 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 7
Oracle OpenWorld 65 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 6
CeBIT 612 6
Oracle AppsForum 24 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 5
Docflow 147 3
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 3
CNews Баттл 73 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 2
IBM Lotusphere - IBM Lotus Forum 14 2
itSMF - IT Service Management Forum 34 2
ИнфоКом 118 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 2
SAP TechEd 9 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 2
Единый день голосования 138 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 2
ELMA DAY 14 2
Dev Generation 8 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
Adobe MAX 11 1
IT Elements 12 1
Black Hat - Конференция 117 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Cisco Expo 23 1
VMworld 29 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 27 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 8 1
IT World Awards 2 1
Fujitsu Forum 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще