Enterprise-версия Multidirectory включена в реестр отечественного ПО Компания «Мультифактор», российский разработчик на ИТ- и ИБ-рынке, сообщает о том, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России включило Enterprise-версию решения Multidirectory в реестр отечественного ПО под № 28333. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор». Multidirectory — это российская служба каталогов с

Вышла Enterprise-версия службы каталогов MultiDirectory Компания «Мультифактор», российский разработчик программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке, сообщает о выпуске Enterprise-версии службы каталогов MultiDirectory с официальной поддержкой от вендора. Enterprise-версия имеет более расширенный функционал и гарантированное техническое сопровождение, а также предоставляет компаниям новые возможности для администрирования инфраструктуры любого м

Skillaz усиливает экспертизу в Enterprise-сегменте: Анастасия Шарак назначена директором по консалтингу Customer. В ее портфолио — трансформационные проекты в сфере HR и CRM, в том числе в компаниях, которые первыми в России начали переход к облачным технологиям. Skillaz Skillaz усиливает экспертизу в Enterprise-сегменте: Анастасия Шарак назначена директором по консалтингу «Управление людьми — это не затраты, а инвестиции в будущее компании. Чем сильнее команда, тем выше результат. Моя задач

Запущена российская платформа опросов enterprise-уровня ных продуктов ведущих международных компаний, таких как Qualtrics от SAP, SurveyMonkey Enterprise, и решений других зарубежных SaaS-сервисов в России фактически не осталось систем управления опросами enterprise-уровня. Отечественные платформы, например «Яндекс.Взгляд» и подобные, ориентированы на простые опросы, имеют невысокую производительность и не могут быть развернуты в контуре клиента

«Газинформсервис»: атаки на бизнес-приложения поднимаются в топ целей для киберпреступников Эксперты «Газинформсервиса» отмечают увеличение кибератак на бизнес-приложения. «Ежемесячно в таких приложениях обнаруживается примерно четверть новых, актуальных уязвимостей, среди которых инъекции, удаленное управление кодом, доступ к логинам и паролям

Какая CRM-система нужна крупному бизнесу? Экспертный разбор для Enterprise-сегмента адача руководителя — выстроить эффективные процессы, а CRM помогает управлять ими Если речь идет об Enterprise-сегменте, как правило, это лидеры индустрии с собственной эффективной стратегией п

«Золотая середина» в кибербезопасности: рассматриваем оптимальные сочетания продуктов латформы будет зависеть от размера компании и от того, какой объем трафика требуется анализировать. Enterprise-защитник: система реагирования KEDR Expert (Kaspersky EDR Expert) — система класса

В России появился новый класс отечественного ПО Средства обеспечения информационной безопасности», «Средства разработки программного обеспечения», «Прикладное программное обеспечение», «Промышленное программное обеспечение», «Средства управл

Часть команды ушедшего из России Oracle усиливает продажи в enterprise-сегменте компании «Флант» й ответственности нового коммерческого департамента будет продвижение технологий компании «Флант» в enterprise-сегменте, усиление и масштабирование бизнеса. Новая команда аккаунт-менеджеров, те

В России появятся десятки новых классов отечественного ПО ь существующий классификатор российского ПО для компьютеров и баз данных новым разделом «Отраслевое прикладное программное обеспечение», а также, по данным ТАСС, 20 новыми классами. Предложение

Контроль доступа с ИИ от «Итриум» и VisionLabs поможет Enterprise-сегменту в проектах импортозамещения асширять партнерскую экосистему, чтобы предоставлять клиентам наиболее инновационные и востребованные технологии, и нам особенно важно работать с лидерами рынка. Совместное решение с «Итриум» поможет Enterprise-сегменту реализовывать системы контроля доступа любого масштаба и сложности, используя при этом только российские разработки», — отметил Илья Романов, коммерческий директор VisionLab

Владимир Елисеев, «Инфосистемы Джет»: Enterprise-сегмент начал жить по правилам интернет-компаний са и мира технологий. С одной стороны, технологические инновации трансформируют бизнес-процессы. С другой, потребности бизнеса меняют подходы к разработке и выбору технологий. Последние несколько лет Enterprise-сегмент живет под влиянием трендов, пришедших к нам из крупных интернет-компаний, таких как Amazon. Это в первую очередь ускорение цикла разработки. Более 20 лет эти цифровые игроки

IBS DataFort и SAP запускают хостинг бизнес-приложения для среднего и малого бизнеса IBS DataFort и SAP объявили о запуске услуги DF Cloud ONE – хостинга бизнес-приложения SAP Business One Cloud для среднего и малого бизнеса на виртуальной платформе по доступной цене – от 4 тыс. руб. в месяц за пользователя.IBS DataFort предлагает хостинг для ко

Стартовали продажи vGate 3.0 с расширенными возможностями работы в enterprise-инфраструктурах записи можно ограничить доступ по типам объектов, предоставив его, например, только к виртуальным машинам или сетевым объектам, пояснили в компании. У продукта появился ряд новых функций для работы в enterprise-инфраструктурах. Например, реализована поддержка режима горячего резервирования и автопереключение сервера авторизации (High-Availability cluster). В случае потери работоспособности

Teradata представила бизнес-приложения для анализа больших данных CNews в Teradata, поводом для создания нового решения стали проблемы, с которыми сегодня сталкиваются организации в попытках извлечь ценную для бизнеса информацию из разнородных больших данных. Новые бизнес-приложения Teradata призваны помочь широкому кругу бизнес-пользователей решить вопросы, для которых эффективной методикой является именно анализ больших данных, например, привлечение и у

Бизнес-ПО: взгляд Fujitsu рые, в свою очередь, сами могут являться производителями ПО), часто есть собственные практики внедрения программных решений. Однако когда речь идет о том, на базе какого оборудования будет внедряться бизнес-ПО, т.е. аппаратная составляющая для приложений: как она работает, каким образом эксплуатируется – здесь в дело вступает Fujitsu, помимо «железа» мы предоставляем собственные разработки

Microsoft Convergence 2014: Бизнес-приложения берут курс на облако ко. Но наш подход к облаку более полный, нежели тот, что исповедуют все остальные участники рынка. Мы рассматриваем как публичные, так и частные облака. Наши заказчики имеют возможность разворачивать бизнес-приложения так, как им удобно. CNews: Многие считают важнейшим преимуществом Microsoft перед ее основными конкурентами на рынке бизнес-приложений наличие у нее собственной платформы. Нас

Parallels Desktop 10 для Mac позволяет запускать приложения Windows на 50% быстрее Компания Parallels выпустила новую версию решения для запуска приложений Windows на компьютерах Mac без перезагрузки — Parallels Desktop 10 для Mac и его новую корпоративную редакцию — Enterprise Edition. В десятой версии, помимо поддержки последних операционных систем, выпущенных Apple (включая OS X Yosemite), разработчики оптимизировали такие важные для пользователей показа

Александр Черемушкин - Все прикладное ПО или написано с нуля, или доработано силами ИТ-отдела Вы используете “коробочные” решения или предпочитаете собственные разработки? Александр Черемушкин: Наверно, только правовая система и видеонаблюдение у нас используются без доработок. Все остальное прикладное ПО или написано с нуля, или доработано, связано между собой силами ИТ-отдела. Почему? Чтобы процессы работали, их нужно каждый день анализировать, улучшать. Наверно, интеграторам эко

«Логика ECM. Штамп» поможет встроить функции ЭЦП и шифрования в прикладное ПО поминалось выше, основная задача этого продукта — предоставить удобный инструмент для встраивания в прикладное ПО функций электронной подписи и шифрования. «Логика ECM. Штамп» взаимодействует с

Инструменты Enterprise Architecture: что пригодно для России? и, что привело к ослаблению части, связанной с бизнес-архитектурой. Два других инструмента вообще не представлены в нашей стране – это инструментарий MEGA и Troux, которые являются лидерами в области Enterprise Architecture по Gartner. Также не видно активного продвижения в России инструментария по управлению архитектурой предприятия от компании OpenText (Metastorm). Цены и выбор Если анали

Oracle представила новые мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne Корпорация Oracle анонсировала мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Новые решения включают Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Requisition Self Service Approval, Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Pu

В «Росэксимбанке» завершено внедрение бизнес-приложения «RS-DataHouse:Главная книга» а РФ и входит в Группу «Внешэкономбанка», осуществляя финансирование и кредитование, выступая гарантом российского экспорта, а также экспортоориентированных и импортозамещающих производств. Внедрение бизнес-приложения «RS-DataHouse: Главная книга» завершилось точно в срок, что было обусловлено слаженной работой команды, а также высокой квалификацией всех участников процесса как со стороны б

В Oberon назначен директор Департамента бизнес-приложений Российский системный интегратор Oberon сообщил о назначении Антона Харитонова на должность директора Департамента бизнес-приложений. Исторически департамент является одним из важнейших направлений бизнеса компании. Специалисты этого департамента впервые в России разработали интеграционное реше

Adobe выпустила Enterprise Edition пакета Adobe Digital Publishing Suite Компания Adobe Systems выпустила версию Enterprise Edition пакета Adobe Digital Publishing Suite — готового к эксплуатации набора размещаемых программных сервисов и технологий визуализации для создания, распространения, монетизации и

IDS Scheer получила место в «магическом квадранте» инструментов Enterprise Architecture IDS Scheer сообщила, что Gartner Research в своем новом исследовании «Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools» поместила IDS Scheer и ее продукт ARIS Platform в лидерскую часть «магического квадранта». В Magic Quadrant позиции вендоров этого сектора рынка определяются их в

Роман Плющенков: Российские бизнес-приложения лишились козырей ванный специалист по ERP стоит дорого в силу специфических требований к уровню системности и широте его знаний, в первую очередь, и лишь во вторую – из-за владения конкретной платформой. CNews: Какие бизнес-приложения на сегодняшний день наиболее востребованы у заказчиков? Роман Плющенков: Среди российских компаний все больше распространяется тенденция выхода на внутренний и международный ф

HyperOffice выпустил бизнес-приложения для iPhone к бы будете синхронизировать календарь, контакты, документы и задачи, помимо электронной почты, если у вас нет Exchange? HyperOffice решает эти задачи". Кстати, компания IBM также планирует выпустить корпоративное ПО для iPhone. О том, когда его можно будеть увидеть, пока не известно.

Forrester: решение ARIS - лидер рынка Enterprise Architecture Компания IDS Scheer объявила о том, что аналитическое агентство Forrester в отчете «Forrester Wave: Enterprise Architecture Tools: Q2 2007» называет IDS Scheer одним из лидеров на рынке инструментальных средств моделирования архитектуры предприятия. В своем отчете Forrester отмечает, что комп

ЦВ «Протек» внедрил Citrix Presentation Server v4.0 Enterprise Edition Системный интегратор Softline Consulting Services объявил о завершении работ по установке и настройке системы инфраструктуры доступа на базе программного продукта Citrix Presentation Server v4.0 Enterprise Edition в информационной среде компании ЦВ «Протек». Длительность проекта внедрения, в результате которого на новую схему работы были переведены порядка 200 сотрудников, а также была

Поглощение PeopleSoft: суд не может определить рынок бизнес-ПО л о намерении купить PeopleSoft, и старшему вице-президенту компании BearingPoint Перри Китингу (Perry Keating) - не смогли прояснить ситуацию. Центральный вопрос заключался в том, что может ли рынок бизнес-ПО формироваться как мелкими, так и крупными вендорами одновременно. Oracle настаивает на более широком понимании рынка, которое подразумевает отсутствие принципиальных различий между та

ABBYY выпускает распределенное решение Form Reader 6.0 Компания ABBYY объявила о выходе новой версии системы потокового ввода форм ABBYY FormReader 6.0 Enterprise Edition. Распределенное решение Enterprise Edition, как и десктоп-версия ABBYY FormReader, предназначено для обработки различных типов форм – анкет, бланков, заявок от клиенто

Управление интернет-ресурсами: больше чем CMS Больше чем CMS Система RBC Contents Enterprise Edition предназначена для создания и сопровождения произвольного количества интернет-ресурсов, ограниченного только аппаратными возможностями. Система позволяет оперативно готовить и

Cisco представил новые решения для IP-коммуникаций Компания Cisco Systems объявила два новых усовершенствованных решения для IP-коммуникаций: Cisco Internet Protocol Contact Center (IPCC) Enterprise Edition 5.0 и Cisco Intelligent Contact Manager (ICM) Enterprise Edition 5.0. Новые решения для контактных центров представляют собой интеллектуальные программные средства мар

VDEL представила на российском рынке ACCPAC Advantage Series 5.0 Enterprise Edition Сегодня компании VDEL и ACCPAC International объявили о выходе на рынок новой версии System Manager 5.0 для ACCPAC Advantage Series 5.0 Enterprise Edition. Новая версия решения для управленческого учета класса ERP/MRP II была специально создана для поддержки работы удаленных офисов и обслуживания через интернет. Для работы с пр

Sybase лицензировала Java 2 Platform, Enterprise Edition Компания Sybase лицензировала у Sun Microsystems технологию Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE), с целью ее интеграции в свои системы: Enterprise Application Server (EAServer), Adaptive Server Enterprise (ASE) и Enterprise Portal. Данное соглашение позволит обесп

Fujitsu-Siemens сообщает о поддержке Java 2 Enterprise Edition на мейнфреймах BS2000 На конференции Java Business в Нью-Йорке, компания Fujitsu Siemens Computers анонсировала поддержку платформы Java 2, Enterprise Edition (J2EE) от Sun Microsystems на своих мейнфреймах серии BS2000. Полная линия продуктов J2EE для BS2000, ориентированная на поддержку систем электронной коммерции, будет доступн