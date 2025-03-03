Запущена российская платформа опросов enterprise-уровня

ИТ-компания «ТехноИнтеллект», специализирующаяся на автоматизации клиентского опыта, объявила о запуске FeedBackTalk — российской корпоративной платформы для управления статическими и интерактивными опросами. Система предлагает профессиональные сервисы для сбора обратной связи, персонализации опросов на основании клиентского профиля и анализа полученных данных, не уступающие решениям мировых лидеров отрасли. Клиенты платформы могут работать с ней как в облаке (с доступом через сайт), так и на собственных серверах. Об этом CNews сообщили представители компании «ТехноИнтеллект».

«После вывода с рынка профессиональных продуктов ведущих международных компаний, таких как Qualtrics от SAP, SurveyMonkey Enterprise, и решений других зарубежных SaaS-сервисов в России фактически не осталось систем управления опросами enterprise-уровня. Отечественные платформы, например «Яндекс.Взгляд» и подобные, ориентированы на простые опросы, имеют невысокую производительность и не могут быть развернуты в контуре клиента, что ограничивает возможность работы с клиентскими данными. Кроме того, их функционал не предполагает интеграции в бизнес-процессы, которая необходима крупным компаниям. FeedBackTalk — это отечественный продукт, ориентированный на владельцев продуктов, маркетологов и HR-специалистов и созданный с целью заполнить образовавшийся вакуум», — сказал основатель и генеральный директор компании «ТехноИнтеллект» Александр Окороков.

Платформа позволяет создавать многомиллионные опросы с обработкой результатов в режиме реального времени. Функционал рассчитан в первую очередь на крупные компании, которым необходимо проводить массовые анонимные и персонализированные опросы с последующей интеграцией данных в существующие цифровые каналы: на сайт, в личный кабинет, в мобильное приложение и пр.

Ключевым отличием является возможность разворачивать систему в контуре заказчика или в частном облаке, интегрировать с клиентскими и операционными данными — как для сегментации и коммуникаций, так и для обработки обратной связи.

Например, в системе можно построить сегмент клиентов, активных участников программы лояльности, сделавших в прошлом году покупку определенного продукта, пригласить их к участию в опросе через e-mail-рассылку, показать опрос на лендинге или в личном кабинете, результаты опроса записать в корпоративное хранилище данных, а в случае негативного клиентского опыта — автоматически создать инцидент в службе заботы о клиентах.

Производительность FeedBackTalk рассчитана на одновременную обработку тысячи опросов в секунду. Результаты можно использовать любым необходимым способом, включая автоматизированную интеграцию по API для выгрузки данных в корпоративное хранилище или в CRM-систему для последующего использования в управлении бизнес-процессами.