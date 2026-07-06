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ТехноИнтеллект FeedBackTalk

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.07.2026 «Аэрофлот» модернизировал систему управления обратной связью пассажиров на базе российской платформы FeedBackTalk 1
03.03.2025 Запущена российская платформа опросов enterprise-уровня 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ТехноИнтеллект и организации, системы, технологии, персоны:

ТехноИнтеллект 8 1
Qualtrics 25 1
SAP SE 5579 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12824 1
Онлайн-опрос - Online survey - Онлайн-викторины - Quizzes - Конструктор тестов - Test Constructor 134 1
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8537 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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