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Qualtrics


03.03.2025 Запущена российская платформа опросов enterprise-уровня 1
24.05.2021 Qualtrics и Paper Planes заключили стратегическое партнерство 1
27.04.2021 SAP совершенствует решения по работе с персоналом для удобного возвращения сотрудников в офис 1
01.04.2021 Как ИТ меняют клиентский опыт и бизнес-показатели банков 1
20.01.2021 SAP анонсировала предварительные результаты четвертого квартала и итоги 2020 года 1
10.12.2020 SAP расширит возможности разработки для SAP Business Technology Platform 1
18.09.2020 «Лаборатория Касперского» улучшит механизмы обратной связи с сотрудниками с помощью SAP 1
27.07.2020 SAP анонсировала IPO для Qualtrics 1
14.07.2020 Облачный доход SAP во втором квартале 2020 года вырос на 21% по МСФО 1
29.04.2020 «Билайн» будет анализировать опыт клиентов с помощью SAP Qualtrics Customer Experience 1
24.04.2020 Исследование SAP: самые тревожные сотрудники на удаленной работе – руководители среднего звена 1
21.04.2020 Кристиан Кляйн остается на посту генерального директора SAP SE. Дженнифер Морган покидает компанию 1
09.12.2019 Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью 1
29.10.2019 Как начать работать с X-данными 1
19.07.2019 Квартальная выручка SAP выросла на 40% и достигла 1,69 млрд евро 1
19.07.2019 Квартальная выручка SAP достигла 1,69 млрд евро 1
04.07.2019 SAP и Accenture разработают новые версии решений на платформе SAP C/4HANA 1
10.06.2019 Salesforce покупает крупнейшую BI-платформу с переплатой в $5 миллиардов 1
14.05.2019 SAP объявила о расширении партнерской программы 1
08.04.2019 В SAP полетели головы. Уволен глава облачного подразделения, проработавший 27 лет 1
29.01.2019 SAP уволит тысячи сотрудников 1
25.01.2019 SAP завершила сделку по покупке Qualtrics 1
12.11.2018 SAP накануне IPO перекупил стартап за $8 млрд 1
22.03.2017 Adobe и Microsoft представили совместные решения для трансформации клиентского опыта 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Qualtrics и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5290 21
SAP CIS - САП СНГ 854 6
Microsoft Corporation 24688 3
IBM - International Business Machines Corp 9450 3
McKinsey & Company Int 250 2
Salesforce.com 428 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4926 1
Dell EMC 5037 1
Amazon Inc - Amazon.com 3017 1
Meta Platforms - Facebook 4447 1
Accenture plc 682 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 529 1
Red Hat 1316 1
Schneider Electric 575 1
Salesforce.com - Tableau Software 112 1
ServiceNow 89 1
Accenture Interactive 14 1
Looker 7 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
Novardis - Новардис Консалтинг 61 1
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 1
TeamIdea - Тимидея Групп 23 1
SAP CallidusCloud Software 3 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
SAP Gigya 6 1
SAP Cloud Business Group 1 1
Google LLC 11840 1
SurveyMonkey - сервис для создания опросов и анкет 8 1
SAP Services CIS 13 1
Masterdata - Мастердата 24 1
Adobe Systems 1554 1
Cisco - AppDynamics 38 1
Zendesk 36 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
Acxiom Corp 10 1
Tesco Mobile 5 1
DISH Network - DIgital Sky Highway 31 1
Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион 10 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 36 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
BMW Group 449 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 482 1
Русагро Группа Компаний 279 1
Walt Disney Company 624 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 12 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Coca-Cola Company 254 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 1
Sequoia Capital 111 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 19 1
Русполимет ПАО 10 1
Полимер Системс 1 1
Merrill Lynch 433 1
Unilever Lipton 9 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
Charles Schwab 89 1
American Express - Amex 330 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 1
Evonik Industries 3 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1017 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21340 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15846 8
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2863 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4769 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5109 5
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1020 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6862 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11695 4
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4760 3
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2196 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24321 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13830 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2302 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5102 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7163 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29938 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10595 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12123 2
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4046 2
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ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 466 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1574 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2552 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1062 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 637 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2163 1
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SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 6
SAP SuccessFactors - SAP SF 162 5
SAP Concur 27 5
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 3
SAP SCP - SAP Cloud Platform 85 3
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 22 3
SAP Ariba 296 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 94 2
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 203 2
SAP App Center 9 2
SAP Fieldglass 8 2
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 75 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 775 1
Python - высокоуровневый язык программирования 953 1
Oracle Java - язык программирования 3096 1
JavaScript - JS - язык программирования 1200 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 884 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 142 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 1
Microsoft Azure Blockchain Service 7 1
SAP Business One - SAP B1 97 1
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 8 1
SAP IdM - SAP IAM - SAP Identity and Access Management - SAP NetWeaver Identity Management 7 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
SAP Data Custodian 1 1
Salesforce Einstein 2 1
Microsoft Azure 1412 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 18 1
SAP SuccessFactors PGM - SAP SuccessFactors Performance and Goals Management 5 1
SAP SuccessFactors LMS - SAP SuccessFactors Learning Management System 5 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 138 1
SAP SuccessFactors Employee Central - SAP SuccessFactors People Central Hub 18 1
SAP SuccessFactors Workforce Analytics 1 1
SAP SuccessFactors Work Zone 1 1
SAP Qualtrics Employee Experience (EX) 2 1
Microsoft Outlook 1393 1
Microsoft Dynamics 365 134 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 5
Klein Christian - Кляйн Кристиан 17 4
Mucic Luka - Мучич Лука 15 4
Morgan Jennifer - Морган Дженнифер 6 3
Горяйнов Андрей 51 2
Fahrbach Karl - Фарбах Карл 3 2
Smith Ryan - Смит Райан 4 2
Mueller Juergen - Мюллер Юрген 6 2
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 16 2
Петунин Алексей 58 1
Филатов Андрей 114 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
Бондарь Юрий 12 1
Руденко Дмитрий 30 1
Лебедева Ирина 26 1
Зверева Татьяна 9 1
Enslin Robert - Энслин Роберт 4 1
Алексеева Марина 22 1
Whipple Brian - Уиппл Брайан 4 1
Selipsky Adam - Селипски Адам 2 1
Fox-Martin Adaire - Фокс-Мартин Адэйр 6 1
Jung Thomas - Джанг Томас 2 1
Goerke Bjoern - Герке Бьорн 4 1
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
Heilman Rich - Хейлман Рич 2 1
Brown Dave - Браун Дэйв 10 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 28 1
Соломатина Вера 4 1
Fogarty James - Фогарти Джеймс 3 1
Parasnis Abhay - Параснис Абай 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52271 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14158 3
США - Колумбия - Вашингтон 1392 3
США - Вашингтон - Сиэтл 400 3
Германия - Федеративная Республика 12712 3
Азия - Азиатский регион 5563 2
США - Юта 192 2
США - Юта - Прово 9 2
США - Вашингтон штат 125 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 1
Индия - Bharat 5477 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Америка Латинская 1818 1
Испания - Каталония - Барселона 743 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Вальдорф 18 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14230 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 1
Беларусь - Белоруссия 5727 1
Казахстан - Республика 5573 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Европа 21817 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 9
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1645 6
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 1
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2855 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1216 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2771 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8793 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 704 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6006 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4394 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2346 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1666 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7673 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2176 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 390 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2395 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1267 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5927 3
Forbes - Форбс 836 1
FT - Financial Times 1226 1
Times 624 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 65 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 27 1
SAP TechEd 9 1
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