Получите все материалы CNews по ключевому слову
Qualtrics
Qualtrics и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1017 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5927 3
|Forbes - Форбс 836 1
|FT - Financial Times 1226 1
|Times 624 1
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 65 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344181, в очереди разбора - 765889.
Создано именных указателей - 169984.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.