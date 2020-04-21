Кристиан Кляйн остается на посту генерального директора SAP SE. Дженнифер Морган покидает компанию

С 30 апреля 2020 года Кристиан Кляйн, становится единственным генеральным директором SAP SE, Дженнифер Морган по взаимной договоренности с наблюдательным советом SAP SE покинет компанию. Ситуация, разворачивающаяся в мире на фоне пандемии коронавируса, требует от бизнеса быстрых и решительный действий, это становится возможным только при четкой структуре руководства. Решение было принято раньше, чем планировалось, учитывая беспрецедентный кризис.

Хассо Платтнер, председатель наблюдательного совета SAP SE, сказал: «Я благодарен Дженнифер Морган за все, что она сделала для компании. Эти изменения происходят в условиях растущей неопределенности в мире, но я абсолютно уверен в лидерских качествах Кристиана Кляйна, в том, что он сможет добиться роста компании, дальнейшего развития инноваций и успеха наших клиентов».

Кристиан Кляйн, генеральный директор и член правления SAP SE, отметил: «Именно опыт и знания Дженнифер помогли нам занять лидерские позиции в решениях по управлению опытом, она всегда была сосредоточена на клиентах, партнерах, акционерах и сотрудниках, я очень ценю ее помощь и поддержку».

Дженнифер Морган сказала: «Для меня большая честь быть причастной к успехам компании и ее росту, однако сейчас наступил момент, когда крайне важно сосредоточить управление в одних руках. Я хотела бы поблагодарить Хассо Платтнера за возможность стать соруководителем такой огромной компании, я желаю Кристиану и талантливой команде SAP больших успехов, которые помогут добиться новых высот несмотря на сложную мировую ситуацию».

Дженнифер Морган присоединилась к SAP в 2004 г., в октябре 2019 г. была назначена соуправляющим директором SAP SE вместе с Кристианом Кляйном. Ранее она занимала пост президента Cloud Business Group, курируя Qualtrics, SAP SuccessFactors, SAP Ariba, SAP Fieldglass, SAP Customer Experience и SAP Concur. В 2017 г. вошла в исполнительный совет SAP SE.