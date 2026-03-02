Разделы

В России создали робота-тунца, который плавает и ориентируется в пространстве как живая рыба

Российские ученые создали системы управления для робота, который сможет плавать как живой тунец, а также самостоятельно «чувствовать», «мыслить» и «ориентироваться» под водой подобно рыбе.

Подводный робот-рыба

Российские ученые из Московского физико-технического института (МФТИ), Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта и Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского создали подводного робота-рыбу, который движется за счет биоморфных хвостовых движений и имеет сенсорную систему, имитирующую работу органов живого существа, пишет «Коммерсант».

Механика и управление робота базируются на природоподобных технологиях и объединяет биоморфную механику, современные инструменты искусственной сенсорики и нейроморфные алгоритмы управления, объяснили разработчики.

«Представленная разработка — шаг к созданию полностью автономных подводных систем, способных самостоятельно “чувствовать”, “мыслить” и “ориентироваться” в сложной среде», — сказал руководитель исследований Виктор Казанцев, заведующий лабораторией нейробиоморфных технологий МФТИ и заведующий кафедрой нейротехнологий ННГУ.

tunets700.jpg

freepik
Тунец отлично адаптирован для долгого и экономичного движения в жидкой среде

Разработку можно будет использовать в качестве платформы для тестирования нейроморфных принципов управления по типу «искусственного спинного мозга».

Движение за счет хвостового плавника

В основе конструкции робота лежит образ желтоперого тунца. Подобно живому существу, адаптированному для долгого и экономичного движения в жидкой среде, он использует тип плавания, при котором амплитуда волны изгибов туловища нарастает к хвосту.

Разработчикам удалось реализовать ровное и плавное волнообразное движение хвоста-движителя. Хвостовой плавник прикреплен к гибкой пластине, По обеим сторонам пластины расположены тяги из металлических тросиков. Сервопривод закреплен на корпусе. При его вращении тросики попеременно деформируют пластину. При этом привод обладает большим крутящим моментом и низкой частотой вращения.

«Робот оснащен поворотными плавниками, балластной цистерной и движителем оригинальной конструкции», — пояснил Казанцев. По словам ученого, в качестве источника питания служит литий-полимерный аккумулятор, а для взаимодействия с оператором используется канал радиосвязи.

«Органы чувств» как у тунца

Отдельной частью разработки стали «органы чувств». За навигацию отвечают современные сонары (гидролокаторы). Они ощупывают пространство звуковыми волнами на расстоянии до шести метров.

Встроенный инерциальный модуль отслеживает положение аппарата в пространстве, а бортовая камера распознает внешние объекты даже в мутной воде. В ходе испытаний сенсорные системы устройства уверенно распознавали специальные метки с расстояния 1,5 метра в условиях плохой видимости.

После интеграции всех созданных систем в единый корпус рыбы-робота будут проведены испытания аппарат в условиях активного биоморфного движения.

Природоподобные технологии

Японская Mitsubishi Heavy Industries еще в 2001 г. заявила о начале производства первого робота-рыбы, который, правда, управлялся дистанционно, по радио. Планировалось, что их будут использовать в центрах развлечений и аквариумах. В конструкции была применена совершенно новая на тот момент технология синхронизации движения плавников.

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

Ученые во всем мире вдохновляются изобретениями природы для создания новых устройств. Насекомые тоже подсказывают ценные технических решения. Группа китайских ученых, как писал CNews в 2006 г., разрабатывала так называемые «мульти-роботизированных системы» (MRS). Фактически это группы небольших роботов, которые передвигаются независимо друг от друга, но запрограммированы на выработку коллективных решений и совместное выполнение ряда задач подобно общественным насекомым.

В декабре 2025 г. CNews сообщил, что в МФТИ разработана система управления крыльев робота, подобная нервным центрам птиц. Она предназначена для беспилотников нового поколения, которые могут эффективно использовать энергию и маневрировать в труднодоступных местах: лесах, пещерах, внутри разрушенных зданий или густой городской застройке.

Анна Любавина

