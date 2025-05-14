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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174607
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Казанцев Виктор


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Мозги в «кремнии»: как разрабатывают нейроморфные процессоры в России 1
14.06.2024 Цифровые решения «МегаФона» улучшают туристическую инфраструктуру в Чите 1
09.08.2000 В.Путин решил обсудить проблемы Чечни в Моздоке 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Казанцев Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9219 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3031 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 330 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7972 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 697 1
Data Fusion - Слияние данных 76 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 571 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 1
Мегафон - Цифровой туризм 6 1
Сон Дмитрий 1 1
Демин Вячеслав 1 1
Кадыров Ахмад 4 1
Путин Владимир 3237 1
Иванов Сергей 388 1
Сергеев Игорь 4 1
Трошев Геннадий 1 1
Рушайло Владимир 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 898 1
Россия - СФО - Иркутская область 1153 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2738 1
Россия - ДФО - Амурская область 771 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 976 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 601 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2559 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 361 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Моздокский район - Моздок 48 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1943 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1362 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 516 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 395 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 526 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 625 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1729 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17418 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16665 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5689 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6499 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1559 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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