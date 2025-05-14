Получите все материалы CNews по ключевому слову
Казанцев Виктор
УПОМИНАНИЯ
|14.05.2025
|Мозги в «кремнии»: как разрабатывают нейроморфные процессоры в России 1
|14.06.2024
|Цифровые решения «МегаФона» улучшают туристическую инфраструктуру в Чите 1
|09.08.2000
|В.Путин решил обсудить проблемы Чечни в Моздоке 1
Казанцев Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 2
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3031 1
|Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 330 1
|Сон Дмитрий 1 1
|Демин Вячеслав 1 1
|Кадыров Ахмад 4 1
|Путин Владимир 3237 1
|Иванов Сергей 388 1
|Сергеев Игорь 4 1
|Трошев Геннадий 1 1
|Рушайло Владимир 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.