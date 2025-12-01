Разделы

Мегафон Цифровой туризм


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


11.12.2025 Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами 1
22.08.2024 «Авито Путешествия» присоединились к АТАГ 1
14.06.2024 Цифровые решения «МегаФона» улучшают туристическую инфраструктуру в Чите 1
11.04.2024 Большие данные «МегаФона» помогут открыть новые направления туризма в Приморье 2
29.02.2024 «МегаФон» «оцифровал» туризм в Северной Осетии 1
22.11.2022 Решения «Мегафона» помогут создать новый туристический кластер в Мурманской области 1
27.10.2022 Туризму Якутии помогают цифровые данные «Мегафона» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Мегафон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9898 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 164 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57384 6
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 775 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7698 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3074 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21990 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8733 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7414 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73260 3
Бронирование - Booking 813 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 341 1
Avito - Авито Путешествия 49 1
Крепский Арсений 1 1
Матвиенко Роман 32 1
Мамедова Мария 31 1
Иванова Лена 1 1
Габараев Александр 1 1
Казанцев Виктор 3 1
Сон Дмитрий 1 1
Чибис Андрей 32 1
Талдыкина Наталья 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 156888 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1072 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45715 3
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 82 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 986 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 723 2
Россия - ДФО - Амурская область 850 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 543 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18216 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 984 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2947 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1309 2
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 64 1
Россия - ДФО - Якутия - Анабарский улус - Анабар - Саскылах 19 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1870 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2666 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1243 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 661 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 671 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 382 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 511 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1706 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8114 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2654 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 683 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 728 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 422 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 216 1
Тихий океан - Японское море - Восточно-Корейское море 43 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6970 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55045 4
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1196 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20394 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2547 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5399 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10307 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6108 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4334 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6408 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
