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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Северный Ледовитый океан
Баренцево море
Мурманское море
Русское море
Студенц
Публикаций - 66, упоминаний - 69
Северный Ледовитый океан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Перминов Анатолий 125 2
|Балуевский Юрий 17 2
|Ивенев Николай 7 1
|Ильягуева Ольга 4 1
|Месропов Юрий 4 1
|Адам Безиев 4 1
|Черных Сергей 11 1
|Андронов Алексей 25 1
|ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 640 1
|Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 80 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171082, в очереди разбора - 1010414.
Создано именных указателей - 66680.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171082, в очереди разбора - 1010414.
Создано именных указателей - 66680.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru