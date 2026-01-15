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Северный Ледовитый океан Баренцево море Мурманское море Русское море Студенц

Николай Петрашкевич "Тишина у Баренцева моря" (1974) Николай Петрашкевич "Тишина у Баренцева моря" (1974)
Николай Петрашкевич "Тишина у Баренцева моря" (1974)

СОБЫТИЯ


15.01.2026 «МегаФон» развивает 4G на побережье Баренцева моря

«МегаФон» обеспечил абонентов на побережье Мотовского залива Баренцева моря доступом в интернет на скорости до 50 Мбит/с. Для этого «МегаФон» построил радиорелейный канал связи, а также применил технологию WiMAX для подвижных объектов. Радиорелейный кана
05.03.2024 Баренцево и Белое моря стали самыми популярными у петербуржцев в 2023 году

ивных путешественников, предпочитающих отдых на побережье. Кроме них в списке — туристы из Москвы, Московской и Ростовской областей. Самыми популярными морями, омывающими Россию, у петербуржцев стали Баренцево (21% от всех поездок по стране), Белое (18%), Черное (6%), Азовское (5%). 4% поездок от всех путешествий по России жители Петербурга и Ленобласти совершили к Балтийскому побережью, вк
04.03.2024 Баренцево море стало лидером по росту турпотока в 2023 году

трова. Об этом CNews сообщили представители «МТС Travel». Количество туристов, посетивших побережье Баренцева моря в 2023 выросло более, чем на 57%. На втором месте по приросту турпотока Каспий
21.08.2006 Учёные исследуют загрязнённость Баренцева моря

и заливы архипелага Новая Земля. Экспедиция запланирована на 17 дней на судне института "Дальние Зеленцы". Так же, ориентировочно 12 сентября, начнётся экспедиция к расположенному в центральной части Баренцева моря Штокмановскому месторождению, в ходе которой учёные ММБИ по заказу ОАО «Газпром» исследуют биологическую среду в районе месторождения, а также рассчитают вероятность и последстви
21.08.2006 Учёные исследуют загрязнённость Баренцева моря

и заливы архипелага Новая Земля. Экспедиция запланирована на 17 дней на судне института "Дальние Зеленцы". Так же, ориентировочно 12 сентября, начнётся экспедиция к расположенному в центральной части Баренцева моря Штокмановскому месторождению, в ходе которой учёные ММБИ по заказу ОАО «Газпром» исследуют биологическую среду в районе месторождения, а также рассчитают вероятность и последстви
20.06.2005 Первый "солнечный парус" будет запущен с Баренцева моря

Cosmos 1, первый в мире «солнечный парус», будет запущен 21 июня с подводной лодки в Баренцевом море, сообщает Physorg. Данные, полученные в ходе полета Cosmos 1, будут использов
20.06.2005 Первый "солнечный парус" будет запущен с Баренцева моря

Cosmos 1, первый в мире «солнечный парус», будет запущен 21 июня с подводной лодки в Баренцевом море, сообщает Physorg. Данные, полученные в ходе полета Cosmos 1, будут использов
26.05.2005 Космический аппарат "Солнечный парус" готовится к запуску из Баренцева моря

Запуск космического аппарата (КА) по проекту «Солнечный парус» конверсионной ракетой-носителем (РН) «Волна» с борта подводной лодки ВМФ России из акватории Баренцева моря запланирован на 21 июня 2005 г., сообщает РБК. Проект «Солнечный парус» получил такое название потому, что аппарат имеет космический парус — 8 лепестков общей площадью 600 к
26.05.2005 Космический аппарат "Солнечный парус" готовится к запуску из Баренцева моря

Запуск космического аппарата (КА) по проекту «Солнечный парус» конверсионной ракетой-носителем (РН) «Волна» с борта подводной лодки ВМФ России из акватории Баренцева моря запланирован на 21 июня 2005 г., сообщает РБК. Проект «Солнечный парус» получил такое название потому, что аппарат имеет космический парус — 8 лепестков общей площадью 600 к

Публикаций - 90, упоминаний - 113

Северный Ледовитый океан и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - НИЦ имени Г.Н. Бабакина ФГУП - Научно-испытательный центр имени Г.Н. Бабакина 9 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
9594 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 2
ХайТэк - Hi-Tech 237 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения - НИИПТ Растр - НИИ промышленного телевидения Растр 16 1
Rollei - Franke-Heidecke 26 1
Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 1
Вента - VentaFax 21 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Полет ПО ФГУП - Полет Производственное объединение 23 1
Cisco Systems 5372 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КалугаПрибор 51 1
Ростех - РТ-Информ 149 1
Beltel - Белтел 147 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Cinia Oy - Cinia Group 6 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 18
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 12
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 7
МТС Трэвел - MTS Travel 292 5
X-Level Studios - X-Level Media Group - Cosmos Studios - EMI Studios - Abbey Road Studios - EMI Recording Studios 11 4
Газпром ПАО 1493 4
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 2
Газпром нефть шельф - Gazprom Neft Shelf - ранее Севморнефтегаз 7 1
Геокосмос 42 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 14 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Черного моря ФГБУ - Администрация морских портов Черного моря - Новороссийский морской порт 9 1
Роснефть - РН-Бурение 10 1
СЗРК - Северо-Западный рыбопромышленный консорциум 2 1
Fortum Oyj - Fortum Corporation 12 1
Евроинвест Девелопмент - Euroinvest Development 2 1
Мурино УК 1 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 49 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 15
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 15
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Кабинет министров Японии - Министерство обороны Японии - Управление национальной обороны Японии 18 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
МГС СНГ - Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ 4 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Россия-страна возможностей АНО 24 1
Администрация Ненецкого автономного округа - Губернатор Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 14 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 10
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 41
Астрономия - Космос - космический парус - солнечный парус - световой парус - фотонный парус - solar sail - photon sail 58 14
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 11
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 6
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
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Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 2
Астрономия - Космос - Космический парашют - Space parachute 6 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 2
The Planetary Society - Cosmos 1 - солнечный парус 14 6
ГРЦ Макеева - Компас-2 - Российский малогабаритный космический аппарат 10 6
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 5
ГРЦ Макеева - Синева Р-29РМУ2 - российская трёхступенчатая жидкостная баллистическая ракета подводных лодок 15 4
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Молния-М - одноразовая четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса 22 4
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 3
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 3
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 31 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Космоснимки 40 3
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 3
МТС Big Data 324 3
МегаФон Arctic Connect 7 3
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 3
ГРЦ Макеева - Волна ракета-носитель 2 2
Airbus EADS Astrium - IRDT - Inflatable Reentry and Descent Technology - надувная система мягкой посадки 7 2
Мегафон - Цифровой туризм 7 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 6 2
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 2
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 1
JAXA Daichi ALOS - Advanced Land Observation Satellite 22 1
YOLO - You Only Look Once - архитектура нейронных сетей детекции объектов на изображении 19 1
Ростех - КРЭТ - Фазотрон-НИИР - Жук - семейство многофункциональных авиационных бортовых радиолокационных станций (БРЛС) 12 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-78 - советский самолёт-заправщик 33 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-38 - советский противолодочный самолёт средней дальности 4 1
IVA Technologies - IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 20 1
Nero Burning ROM - Nero Express 42 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Адмирал Горшков - авианесущий крейсер 12 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-22, Ту-22М3 23 1
Росгидромет - ВНИИГМИ-МЦД - ЕСИМО - Единая система информации о Мировом океане 4 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 35 1
ESA - ERS - European Remote-Sensing Satellite - спутник дистанционного зондирования Земли 20 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Linux OS 11533 1
Перминов Анатолий 131 4
Вермишян Геворк 67 3
Горьков Сергей 22 3
Sagan Carl - Саган Карл 11 2
Vittori Roberto - Виттори Роберто 16 2
Kantrowitz Arthur - Кантровиц Артур 2 2
Phillips John - Филипс Джон 5 2
Шарипов Салижан 19 2
Ивонина Екатерина 28 2
Чуйко Владимир 20 2
Криницкий Михаил 4 2
Benford Gregory - Бенфорд Грегори 3 2
Путин Владимир 3454 2
Балуевский Юрий 22 2
Крикалев Сергей 26 2
Дыгало Игорь 9 2
Ремишевский Виктор 4 1
Васильев Юрий 67 1
Максимов Александр 59 1
Дутов Андрей 1 1
Березин Андрей 2 1
Быченков Юрий 1 1
Громаков Анатолий 1 1
Коваленко Анатолий 1 1
Гречко Георгий 2 1
Матвиенко Роман 33 1
Pekkarinen Mauri - Пеккаринен Маури 5 1
Жуков Геннадий 33 1
Дадакин Никита 1 1
Спичка Олег 1 1
Мелихов Дмитрий 69 1
Веселов Вячеслав 1 1
Блаженко Александр 1 1
Сябитова Юлия 1 1
Вахнин Владислав 1 1
Крепский Арсений 1 1
Диордица Николай 3 1
Золотков Андрей 1 1
Еланская Клавдия 1 1
Савченко Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 55
Земля - планета Солнечной системы 10865 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 22
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 20
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 14
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 14
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 14
Европа 24964 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Северный Ледовитый океан - Карское море 25 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 9
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 9
Тихий океан - Охотское море 82 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 44 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 7
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 271 7
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 113 7
Япония 13807 6
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 6
Северный Ледовитый океан 123 6
Северный Ледовитый океан - Лаптевых море 14 6
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 119 5
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 5
Россия - СЗФО - Мурманская область - Териберка 24 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 5
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 5
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 365 5
Тихий океан - Японское море - Восточно-Корейское море 46 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Печенгский район - Печенга 14 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Норвегия - Королевство 1858 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 4
Солнечная система - Solar system 2569 4
Россия - УФО - Тюменская область 1365 4
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 21
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 13
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 7
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 7
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 5
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 5
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 5
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 3
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 3
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Физика - Physics - область естествознания 2940 3
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 2
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