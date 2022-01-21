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Северный Ледовитый океан
Баренцево море
Мурманское море
Русское море
Студенц



21.01.2022 Россия в два раза увеличит грузоперевозки по Северному морскому пути с помощью огромной ИТ-системы 1
16.11.2020 Россияне создали систему беспроводной связи под водой. Аналогов в мире нет 1
05.11.2020 Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect 1
05.11.2020 Ростех представил модернизированную гарнитуру для разговоров под водой 1
20.07.2020 «Мегафон» начал строить сеть на дне Северного Ледовитого океана 1
17.07.2020 «Мегафон» и «Росгеология» приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect 1
04.12.2015 МТС запустила первую в России базовую станцию сети LTE, которая работает на водороде 1
30.10.2014 Микробы давно летают в космос 1
05.10.2012 Российские многокорпусные ледоколы покорят Арктику 1
19.07.2012 «Белтел» модернизировал сеть связи предприятия «Аэронавигация Северо-Запада» 1
23.03.2012 Нефтяное пятно в Кольском заливе видно из космоса 1
30.03.2010 Моря Российской Арктики: спутниковый контроль в интересах ФГУП "Атомфлот" 1
05.03.2010 РПКСН "Тула" произвёл успешный запуск БР Р-29РМУ2 "Синева" 1
29.01.2010 Россия и Финляндия подпишут меморандум о развитии возобновляемых источников энергии 1
29.09.2009 Палубный МиГ-29 впервые сел на авианосец 1
25.08.2009 Норвежские ВМС: начаты поиски самолета Амундсена 2
18.02.2009 Спутниковый мониторинг акваторий России: открытый доступ 1
16.01.2009 Радиолокационный мониторинг пяти морей: итоги 2
17.12.2008 Проведен радиолокационный мониторинг пяти морей 1
30.09.2008 Индия приобретет большую партию российских вооружений 1
05.08.2008 Успешно произведен пуск баллистической ракеты РСМ-50 1
25.07.2008 Проведены испытания новых СУО для авиации ВМФ РФ 1
25.07.2008 В приполярных районах Земли находится 13% еще не открытых мировых запасов нефти 1
07.07.2008 Исполнилось 10 лет первому в мире запуску спутника с подводной лодки 1
28.03.2008 «Транзас» оснастил тренажерным комплексом норвежскую морскую школу 1
24.03.2008 Керченская катастрофа: как её видели с орбиты 1
15.02.2008 В ходе учений Дальней авиации проведена уникальная групповая дозаправка в воздухе 2
25.12.2007 ВМФ России осуществил пуск МБР "Синева" 1
17.12.2007 Ракетоносец "Тула" произвел успешный пуск баллистической ракеты 1
08.11.2007 Завершена аэросъемка по проекту разработки Штокмановского месторождения 1
10.07.2007 ВВС и Северный флот проводят совместные учения 1
04.07.2007 СЗТ установит в Мурманской области 166 таксофонов универсального обслуживания 1
29.05.2007 На острове Вайгач будет организован природный заказник 1
14.02.2007 Африканский спутник запустят из-под воды 1
08.02.2007 Спутник "Компас-2" переводят в штатный режим работы 1
09.01.2007 Продолжаются летные испытания российского микроспутника "Компас-2" 1
07.12.2006 Проводится тестирование научной аппаратуры микроспутника "Компас-2" 1
07.12.2006 Проводится тестирование научной аппаратуры микроспутника "Компас-2" 1
12.10.2006 На остров Колгуев пришёл интернет 1
21.08.2006 Учёные исследуют загрязнённость Баренцева моря 1

Публикаций - 66, упоминаний - 69

Северный Ледовитый океан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 704 3
Scanex - Сканэкс 239 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8583 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 1
Ростех - Ростехнологии 2402 1
Ростех - Автоматика Концерн 570 1
Cisco Systems 4659 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1847 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 729 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 956 1
IVA Technologies 48 1
ХайТэк - Hi-Tech 76 1
Ростех - РТ-Информ 113 1
5438 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 500 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 108 6
Газпром ПАО 863 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 93 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 2
EADS Astrium 143 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 522 1
Fortum Corporation 7 1
Норникель - Норильский никель 267 1
Роснефть НК 420 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 342 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1543 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1817 4
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 95 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 964 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1494 2
МКС - Международная космическая станция 1384 2
Президент Российской Федерации 2411 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1803 1
Атомфлот ФГУП 8 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1258 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 151 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 30 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1305 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2514 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 384 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2127 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4191 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12439 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4887 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 4297 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2235 1
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 2
МКА - Малые космические аппараты 24 2
МиГ - серия фронтовых истребителей 100 2
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 120 2
EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 49 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 310 1
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 41 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 602 1
Ред ОС 276 1
Linux OS 7350 1
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 88 1
IVA IP-телефон 6 1
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 1
IVA TPU - тензорный процессор 5 1
Ростех - Автоматика - IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 5 1
IVA CV 6 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 17 1
Перминов Анатолий 125 2
Балуевский Юрий 17 2
Ивенев Николай 7 1
Ильягуева Ольга 4 1
Месропов Юрий 4 1
Адам Безиев 4 1
Черных Сергей 11 1
Андронов Алексей 25 1
Россия - Российская федерация - РФ 94049 24
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 632 11
Земля - планета Солнечной системы 6658 10
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 472 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2913 4
Арктика 329 3
Россия - Сибирь 1425 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новая Земля архипелаг (Матка) 15 3
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 32 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 37264 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 225 2
Россия - ДФО - Забайкальский край 405 2
Италия - Итальянская Республика 3004 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1183 2
Россия - ПФО - Оренбургская область 425 2
Россия - УФО - Челябинская область 880 2
Европа 8255 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2001 2
Россия - УФО - Тюменская область 767 2
Франция - Французская Республика 5082 2
Германия - Федеративная Республика 7939 2
Япония 8253 2
Каспийское море 48 1
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив 32 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Вайгач остров 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11635 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 967 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 301 1
Северный Ледовитый океан 95 1
Северный Ледовитый океан - Лаптевых море 7 1
Панама - Панамский канал 2 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 654 1
Египет - Суэцкий канал 10 1
Тихий океан - Берингово море - Bering Sea 11 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1835 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 74 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 163 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 272 1
Россия - Западная Сибирь 192 1
США - Аляска 234 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 640 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 80 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10370 7
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 57 4
NEWSru.com 209 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1849 1
Associated Press 1968 1
CNews RND - R&D.CNews 2111 1
Thomson Reuters - Рейтер 5697 1
РАН - Российская академия наук 1065 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1092 2
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 120 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171082, в очереди разбора - 1010414.
Создано именных указателей - 66680.
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