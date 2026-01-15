Северный Ледовитый океан

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СОБЫТИЯ
|15.01.2026
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«МегаФон» развивает 4G на побережье Баренцева моря
«МегаФон» обеспечил абонентов на побережье Мотовского залива Баренцева моря доступом в интернет на скорости до 50 Мбит/с. Для этого «МегаФон» построил радиорелейный канал связи, а также применил технологию WiMAX для подвижных объектов. Радиорелейный кана
|05.03.2024
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Баренцево и Белое моря стали самыми популярными у петербуржцев в 2023 году
ивных путешественников, предпочитающих отдых на побережье. Кроме них в списке — туристы из Москвы, Московской и Ростовской областей. Самыми популярными морями, омывающими Россию, у петербуржцев стали Баренцево (21% от всех поездок по стране), Белое (18%), Черное (6%), Азовское (5%). 4% поездок от всех путешествий по России жители Петербурга и Ленобласти совершили к Балтийскому побережью, вк
|04.03.2024
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Баренцево море стало лидером по росту турпотока в 2023 году
трова. Об этом CNews сообщили представители «МТС Travel». Количество туристов, посетивших побережье Баренцева моря в 2023 выросло более, чем на 57%. На втором месте по приросту турпотока Каспий
|21.08.2006
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Учёные исследуют загрязнённость Баренцева моря
и заливы архипелага Новая Земля. Экспедиция запланирована на 17 дней на судне института "Дальние Зеленцы". Так же, ориентировочно 12 сентября, начнётся экспедиция к расположенному в центральной части Баренцева моря Штокмановскому месторождению, в ходе которой учёные ММБИ по заказу ОАО «Газпром» исследуют биологическую среду в районе месторождения, а также рассчитают вероятность и последстви
|21.08.2006
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Учёные исследуют загрязнённость Баренцева моря
и заливы архипелага Новая Земля. Экспедиция запланирована на 17 дней на судне института "Дальние Зеленцы". Так же, ориентировочно 12 сентября, начнётся экспедиция к расположенному в центральной части Баренцева моря Штокмановскому месторождению, в ходе которой учёные ММБИ по заказу ОАО «Газпром» исследуют биологическую среду в районе месторождения, а также рассчитают вероятность и последстви
|20.06.2005
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Первый "солнечный парус" будет запущен с Баренцева моря
Cosmos 1, первый в мире «солнечный парус», будет запущен 21 июня с подводной лодки в Баренцевом море, сообщает Physorg. Данные, полученные в ходе полета Cosmos 1, будут использов
|20.06.2005
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Первый "солнечный парус" будет запущен с Баренцева моря
Cosmos 1, первый в мире «солнечный парус», будет запущен 21 июня с подводной лодки в Баренцевом море, сообщает Physorg. Данные, полученные в ходе полета Cosmos 1, будут использов
|26.05.2005
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Космический аппарат "Солнечный парус" готовится к запуску из Баренцева моря
Запуск космического аппарата (КА) по проекту «Солнечный парус» конверсионной ракетой-носителем (РН) «Волна» с борта подводной лодки ВМФ России из акватории Баренцева моря запланирован на 21 июня 2005 г., сообщает РБК. Проект «Солнечный парус» получил такое название потому, что аппарат имеет космический парус — 8 лепестков общей площадью 600 к
|26.05.2005
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Космический аппарат "Солнечный парус" готовится к запуску из Баренцева моря
Запуск космического аппарата (КА) по проекту «Солнечный парус» конверсионной ракетой-носителем (РН) «Волна» с борта подводной лодки ВМФ России из акватории Баренцева моря запланирован на 21 июня 2005 г., сообщает РБК. Проект «Солнечный парус» получил такое название потому, что аппарат имеет космический парус — 8 лепестков общей площадью 600 к
Северный Ледовитый океан и организации, системы, технологии, персоны:
|The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 10
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
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