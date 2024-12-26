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Россия-страна возможностей АНО

Россия-страна возможностей АНО

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.


26.12.2024 Центры компетенций в российских вузах переходят на новейшую отечественную аналитическую систему 1
09.02.2024 Как в России потратят 145 млрд рублей на развитие технологий искусственного интеллекта 1
08.02.2024 Компании Yandex будет пять лет запрещено работать в России 1
08.12.2023 Зачем участвовать в хакатонах по искусственному интеллекту 1
27.11.2023 EFSOL реализовала проект ИТ-инфраструктуры федерального проекта 2
17.10.2023 Финалист «Лидеров России» внедряет отечественные цифровые решения в области моделирования добычи нефти на шельфе Арктики 1
05.09.2023 Стартует второй сезон образовательного проекта для молодых предпринимателей «Мой бизнес.первое дело» 1
12.08.2022 Российские хакатоны ищут бедных спонсоров, потому что богатых не осталось 1
18.07.2022 Waves Enterprise запускает Raritet – NFT-маркетплейс для компаний и частных коллекционеров 1
06.12.2021 Идеи финалистов «Цифрового прорыва» найдут применение в продуктах «билайн» 1
22.10.2021 Квантовые технологии, самолеты и пробки: участники «Цифрового прорыва» приступили к решению задач хакатона «Транспорт и логистика» 1
27.09.2021 Команда из Московской области победила в полуфинале «Цифрового прорыва» 1
01.07.2021 Рустам Тихонов -

Рустам Тихонов, Минэк: Внедрение искусственного интеллекта должно произойти во всех приоритетных отраслях экономики

 1
23.04.2021 Вице-премьер Чернышенко: до 2024 года планируется проведение более 100 хакатонов по ИИ среди разработчиков 1
09.04.2021 В России стартовал «Цифровой диктант 2021» 1
23.03.2021 Всероссийский «Цифровой диктант 2021» пройдет с 9 по 24 апреля 1
15.07.2020 Сборная России по кибатлетике начинает подготовку к чемпионату мира Cybathlon-2020 1
17.03.2020 Стартовал крупнейший в России ИТ-конкурс «Цифровой прорыв-2020» 1
28.11.2019 Финалисты «Цифрового прорыва» создали фермерский маркетплейс для жителей Липецкой области 2
17.10.2019 Путин поручил распространять в Рунете духовно-нравственный контент 1

Публикаций - 20, упоминаний - 22

Россия-страна возможностей АНО и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 4
Microsoft Corporation 24625 2
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Accenture plc 682 2
Yandex - Яндекс 7339 2
МегаФон 8805 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
Intel Corporation 12197 1
Huawei 3933 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Telegram Group 1983 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 28 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
EFSOL - ЕФСОЛ Финконсалт - Системная интеграция. Консалтинг 17 1
Меридиан-Сервис 5 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Ruvents - Рувентс 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
NanduQ - Qiwi 996 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Газпром нефть 618 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Почта России ПАО 2112 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 32 1
Газпром ПАО 1342 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
НЦИ АНО - Национальный центр проблем инвалидности 1 1
Казань Экспо МВЦ - Международный выставочный центр 14 1
Россети Ленэнерго 1700 1
101Hotels.com 456 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 38 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
Газпром нефть шельф - Gazprom Neft Shelf - ранее Севморнефтегаз 7 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Правительство Москвы - Фонд ТИМ - Транспортные инновации Москвы 4 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 74 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 172 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Минэкономразвития РФ - Департамент стратегического развития и инноваций 6 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 41 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 16 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 5
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 3
Консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики 3 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
Талант и успех - Общественный фонд 18 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 3
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AIRI - FusionBrain 20 1
Сахалин Энерджи - Сахалин-2 10 1
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Бирюков Иван 2 1
Аминов Иван 1 1
Истомин Михаил 1 1
Корниенко Станислав 3 1
Абрамов Виктор 11 1
Илюшникова Татьяна 8 1
Грищенков Алексей 8 1
Долгов Николай 1 1
Дадакин Никита 1 1
Чернаков Ростислав 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 9
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 5
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 2
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 50 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 2
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