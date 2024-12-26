Россия-страна возможностей АНО
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.
АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».
В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».
В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.
Россия-страна возможностей АНО и организации, системы, технологии, персоны:
|Комиссаров Алексей 20 5
|Путин Владимир 3171 4
|Гребенников Сергей 33 3
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Ганеева Эльза 10 2
|Ким Борис 75 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Плуготаренко Сергей 79 1
|Даванков Владислав 10 1
|Бугаев Александр 6 1
|Лысенко Алексей 7 1
|Безруков Андрей 29 1
|Алексеев Антон 32 1
|Мансуров Олег 5 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Паламарчук Ярослав 1 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Дмитриев Сергей 33 1
|Никитин Глеб 37 1
|Давидюк Андрей 10 1
|Долгов Максим 1 1
|Бережнов Дмитрий 1 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Колобов Дмитрий 1 1
|Асланян Ани 12 1
|Тихонов Рустам 6 1
|Черепанова Марина 2 1
|Журова Светлана 2 1
|Неймарк Юрий 2 1
|Клименко Илья 1 1
|Бирюков Иван 2 1
|Аминов Иван 1 1
|Истомин Михаил 1 1
|Корниенко Станислав 3 1
|Абрамов Виктор 11 1
|Илюшникова Татьяна 8 1
|Грищенков Алексей 8 1
|Долгов Николай 1 1
|Дадакин Никита 1 1
|Чернаков Ростислав 9 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Rusbase 16 1
|Российская газета 270 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 183 1
|Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 1
|ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
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