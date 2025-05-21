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Парфенов Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Новым техническим директором финансового маркетплейса «Сравни» назначен Константин Кучугурин 1
06.12.2024 «Сравни» и Бауманка запустили курс по оптимизации аналитических запросов 1
04.10.2024 Техническая команда «Сравни» запустила собственную бесплатную платформу для лайвкодинга 1
12.12.2023 «Сравни» выпустил бесплатный курс лекций о практической стороне современной ИТ-разработки 1
13.12.2022 «Сравни» перенесла более 500 сервисов и маркетплейс в Yandex Cloud 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Парфенов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 234 1
Yandex - Яндекс 7695 1
Сравни.ру - Sravni Tech 19 1
GitHub 872 1
Ингосстрах СПАО 434 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 157 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4950 2
Россия-страна возможностей АНО 21 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2447 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30503 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5489 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 344 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12374 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4888 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1965 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 135 1
Repository - Репозиторий 925 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11516 1
PropTech - Property Technologies - Инновационные технологии в строительстве и недвижимости - Цифровизация строительства - Информационный менеджмент в строительстве - Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 65 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 159 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 959 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16172 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 909 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  679 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21782 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 563 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 976 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13731 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6863 1
DevOps - Development и Operations 935 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 135 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11444 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7651 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 628 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24786 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1013 1
Docker - Платформа распределённых приложений 359 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 505 1
Yandex Managed Databases - Yandex Managed Service for Kubernetes - Yandex Managed Service for PostgreSQL - Yandex Managed Service for Redis - Yandex Managed Service for MongoDB 17 1
Microsoft TypeScript - язык программирования 56 1
JavaScript - JS - язык программирования 1226 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 341 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14080 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5915 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1269 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2468 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16696 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2386 1
Аудит - аудиторский услуги 2805 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 225 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 624 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 880 1
День молодёжи - 27 июня 935 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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