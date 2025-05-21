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Парфенов Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Парфенов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 234 1
|Yandex - Яндекс 7695 1
|Сравни.ру - Sravni Tech 19 1
|GitHub 872 1
|Ингосстрах СПАО 434 1
|Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
|БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 157 1
|Рыжова Наталья 1 1
|Кучугурин Константин 1 1
|Ковалев Павел 4 1
|Черников Александр 23 1
|Долгушев Алексей 1 1
|Былинин Денис 1 1
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