Microsoft TypeScript язык программирования
Microsoft TypeScript и организации, системы, технологии, персоны:
|Белевцев Андрей 63 4
|Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 2
|Тятюшев Максим 97 2
|Чернов Даниил 79 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 188 1
|Махсон Михаил 14 1
|Friedman Nat - Фридман Нэт 18 1
|Шпак Василий 223 1
|Корицкий Владимир 4 1
|van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 13 1
|Сыкулев Андрей 84 1
|Савельев Илья 3 1
|Шкредов Сергей 1 1
|Назаров Александр 65 1
|Кораблев Денис 18 1
|Богин Илья 2 1
|Воронин Павел 136 1
|Яшина Галина 3 1
|Попов Сергей 135 1
|Андреев Владимир 97 1
|Соколов Кирилл 29 1
|Перов Евгений 55 1
|Мухин Василий 7 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Колпин Игорь 1 1
|Крикунов Василий 2 1
|Парфенов Дмитрий 4 1
|Башарин Антон 4 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 8
|CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.