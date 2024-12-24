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Microsoft TypeScript язык программирования

Microsoft TypeScript - язык программирования


24.12.2024 Высшая школа экономики запускает онлайн-курсы по разработке 1
19.12.2024 На платформе GitVerse появилась возможность создавать и проверять задания по программированию 1
16.12.2024 В России создали суверенную замену среды разработки Java и превратили ее в универсальный инструмент программиста 1
13.12.2024 Российская среда разработки GigaIDE от Сбербанка вошла в реестр отечественного ПО и получит масштабное обновление 1
12.12.2024 У разработчиков появился новый инструмент для аналитики кода и оценки продуктивности команд 1
27.11.2024 Разработчики JavaScript пошли войной на Oracle. Мегакорпорация обманула власти США и должна лишиться прав на популярнейший язык программирования 1
20.11.2024 В Московском Политехе студенты создали умный алгоритм для прогнозирования пешеходного трафика 1
12.11.2024 Jumse интегрирует ИИ для создания тестов, повышающих точность оценки разработчиков 1
15.10.2024 ГК InfoWatch повышает защищенность своих продуктов с помощью PT Application Inspector 1
04.10.2024 Техническая команда «Сравни» запустила собственную бесплатную платформу для лайвкодинга 1
18.09.2024 Обожаемые россиянами языки программирования оказались уязвимыми для хакеров. В топе самых дырявых – Java, JavaScript и C# 1
27.06.2024 Разработчикам стала доступна российская среда разработки Giga IDE со встроенным ИИ-ассистентом 1
13.05.2024 В российском бизнесе катастрофическая напряженка с ИТ-специалистами. На работу берут даже джунов 1
02.04.2024 Компания Axenix провела пилот внедрения генеративного ИИ в разработку софта 1
01.03.2024 Разработчики получили доступ к GitVerse — платформе для совместной разработки и хостинга кода 1
12.01.2024 Нейросети делают программистов тупыми. Они становятся ленивыми и забывают, как правильно писать код. Опрос 1
27.12.2023 ИИ-ассистент Сбербанка для написания программного кода GigaCode стал доступен внешним разработчикам 1
14.12.2023 Skillbox и «Газпромбанк.тех» запускают программу подготовки фронтенд-разработчиков 1
24.10.2023 «Ростелеком» создает СЭД для органов госвласти. Ему предрекают проблемы 1
21.09.2023 «Сбер» представил GigaCode — инструмент для разработки и автодополнения программного кода на основе искусственного интеллекта GigaChat 1
26.07.2023 МТС разрабатывает нейросеть для программистов Software 2.0 1
30.06.2023 Санкции дают сбой. Европе понадобились тысячи российских ИТ-шников, пишущих на Java, Python и SQL 1
14.06.2023 Программисты назвали свой любимый язык, и это совсем не Python. Многие о нем даже не слышали 1
27.12.2022 ИТ-компания WaveAccess создала корпоративный портал для внутренних коммуникаций 1
01.12.2022 «Яндекс карты» представили новый JS API с расширенными возможностями дизайна карт 1
15.11.2022 Язык программирования, делающий из россиян миллионеров, стремительно теряет популярность в мире 1
29.08.2022 В топ-5 самых популярных языков программирования радикальные перемены. Python вот-вот будет повержен 1
26.08.2022 Российские программисты влюбились в Java вопреки всемирной любви к Python. Названы самые востребованные языки в России 1
26.08.2022 «Яндекс» выложил в опенсорс DivKit — инструмент для ускорения разработки мобильных приложений 1
12.08.2022 Самые высокооплачиваемые вакансии в крупнейших российских городах в ИТ в августе 2022 года 1
21.07.2022 Google создаст «убийцу» С++ 1
07.04.2022 Анализатор кода PT Application Inspector 4.0 доступен в веб-версии 1
30.11.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии России за ноябрь 2021 года 1
03.11.2021 В Microsoft Office появится новое приложение – «Google Docs на стероидах» 1
26.10.2021 Выпущен давно ожидаемый отраслью 48-ядерный процессор «Байкал». Цена 1
13.09.2021 Зарплаты ИТ-специалистов в России выросли на 20% за три месяца 1
07.09.2021 Современная веб-разработка: тренды и технологии Игоря Колпина 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
04.08.2021 ИТ-шники всего мира назвали самый любимый и самый ненавистный язык программирования 1
06.07.2021 Python вот-вот станет самым популярным языком программирования. Он почти победил С и Java 1

Публикаций - 51, упоминаний - 51

Microsoft TypeScript и организации, системы, технологии, персоны:

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Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - White-collar worker - Белый воротничок 33 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 6
ZDnet 660 2
The Verge - Издание 554 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
23ABC News 170 1
9to5Google 48 1
9to5Mac 70 1
Reddit 312 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 8
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 15
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
VK All Cups 18 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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