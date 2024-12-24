Microsoft TypeScript - язык программирования

На платформе GitVerse появилась возможность создавать и проверять задания по программированию 1

В России создали суверенную замену среды разработки Java и превратили ее в универсальный инструмент программиста 1

Российская среда разработки GigaIDE от Сбербанка вошла в реестр отечественного ПО и получит масштабное обновление 1

У разработчиков появился новый инструмент для аналитики кода и оценки продуктивности команд 1

В Московском Политехе студенты создали умный алгоритм для прогнозирования пешеходного трафика 1

ГК InfoWatch повышает защищенность своих продуктов с помощью PT Application Inspector 1

Компания Axenix провела пилот внедрения генеративного ИИ в разработку софта 1