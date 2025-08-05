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«МойОфис» делится разработкой в формате Open Source

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представляет новый Open Sourсe проект – компилятор tsnative. Инструмент может стать альтернативой коммерческому зарубежному продукту и будет полезен многим отечественным разработчикам. Исходный код доступен на GitHub по открытой лицензии Apache 2.0. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Созданный в «МойОфис» компилятор tsnative – это комплексный «переводчик», который преобразует код, написанный на языке программирования TypeScript, в набор инструкций для компьютера – нативный машинный код. Компилятор tsnative позволяет выполнять в рамках одного приложения бесшовную интеграцию сразу двух языков программирования. Разработчики получают возможность совместить производительность одного из самых распространенных языков C++ с удобством популярного в web-разработке языка TypeScript.

Ключевая особенность компилятора – его кроссплатформенность: tsnative способен преобразовать один и тот же текст, написанный на языке программирования, в машинный код устройств, работающих под управлением разных операционных систем. Благодаря размещению исходного кода tsnative в открытом доступе разработчики смогут адаптировать компилятор к нужным им платформам – Linux, Windows, Android, macOS и др.

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«Компания «МойОфис» начала разработку инструментов с открытым кодом еще несколько лет назад. Эти решения создавались компанией самостоятельно в качестве альтернативы зарубежному проприетарному программному обеспечению. Сейчас «МойОфис» публикует первую часть своих разработок, и, я надеюсь, что эти решения заинтересуют российское Open Source сообщество, будут полезны отечественным программистам. Разработка ПО на базе открытого кода сейчас стала одним из наиболее перспективных направлений в ИТ, рад, что «МойОфис» вносит свой вклад в развитие отечественного Open Source», – сказал Дмитрий Комиссаров, основатель и совладелец «МойОфис».

«После приостановки деятельности ряда зарубежных ИТ-компаний в России программное обеспечение с открытым кодом становится все более востребованным, а его создание превращается в коллективный процесс. «МойОфис» как крупный разработчик отечественного ПО заинтересован, чтобы число контрибуторов и мейнтейнеров российского СПО росло, поэтому мы стремимся не только брать от сообщества Open Source, но и отдавать. Открывая исходный код наших решений, мы вносим свой вклад в развитие динамичной среды Open Source, поддерживаем независимых разработчиков и делимся своим опытом», – сказал Вячеслав Закоржевский, генеральный директор «МойОфис».

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